    Personal Finance
    Posted On
    date_range 13 Oct 2025 5:37 PM IST
    Updated On
    date_range 13 Oct 2025 5:38 PM IST

    പണി​ക്കൊന്നും പോകണ്ട, മാസം 9250 രൂപ അക്കൗണ്ടിൽ വരും

    പണി​ക്കൊന്നും പോകണ്ട, മാസം 9250 രൂപ അക്കൗണ്ടിൽ വരും
    മുംബൈ: ജോലിയൊന്നും ചെയ്യാതെ എല്ലാ മാസവും അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നല്ലൊരു തുക വരുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. എല്ലാ ദിവസവും ഓഫിസിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യേണ്ടതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടികളോ ജോലി ചെയ്തു തീർക്കേണ്ട സമയ പരിധിയോ ഒന്നുമില്ല. സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിന് അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാം. യാത്ര പോകാം, രാവിലെയും വൈകീട്ടും ടെൻഷനില്ലാതെ നടക്കാം. നിങ്ങൾ വിരമിച്ചവരോ വീട്ടമ്മയോ അല്ലെങ്കിൽ ജോലിയൊന്നും ചെയ്യാതെ ജീവിതം ആസ്വദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരോ ആരുമാകട്ടെ, പോസ്റ്റ് ഓഫിസ് പ്രതിമാസ വരുമാന പദ്ധതി (പി.ഒ.എം.ഐ.എസ്) നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സ്മാർട്ട് നിക്ഷേപ ഒപ്ഷനാണ്.

    സിംപിളായി പറയാം

    അഞ്ച് വർഷത്തെ പോസ്റ്റ് ഓഫിസ് നിക്ഷേപത്തിലൂടെയാണ് പ്രതിമാസം മികച്ച ലാഭം നേടാൻ കഴിയുക. അതായത്, നിങ്ങൾ നിക്ഷേപിക്കുന്ന തുകക്ക് 7.4 ശതമാനം വാർഷിക പലിശ ലഭിക്കും. ഈ തുക എല്ലാ മാസവും നിങ്ങളുടെ പോസ്റ്റ് ഓഫിസ് അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് ആവും. ജീവിതം ആസ്വദിക്കുന്നതിനിടയിൽ പണമില്ലല്ലോയെന്ന ആശങ്ക വേണ്ട. അഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ നിക്ഷേപ തുക പൂർണമായും പിൻവലിക്കാം. കേന്ദ്ര സർക്കാർ സ്ഥാപനമായ പോസ്റ്റ് ഓഫിസിൽ സുരക്ഷിതമായി നിക്ഷേപിക്കാം എന്നതിന് പുറമെ, മികച്ച ലാഭവും നേടാമെന്നതാണ് ഈ സ്കീമിന്റെ ആകർഷണം.

    മാസം 9250 രൂപ നേടാമോ?

    ആയിരം രൂപ മുതൽ ഒമ്പത് ലക്ഷം രൂപ വരെ ഈ സ്കീമിൽ നിക്ഷേപിക്കാം. ജോയിന്റ് അക്കൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ നിക്ഷേപ പരിധി 15 ലക്ഷം രൂപയാണ്. വർഷം 7.4 ശതമാനം പലിശയാണ് നിക്ഷേപത്തിന് ലഭിക്കുക. 15 ലക്ഷം രൂപ നിക്ഷേപിച്ചാലാണ് മാസം 9250 രൂപ അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റാവുക.

    ചെറിയ തുക മാത്രം പെൻഷൻ ലഭിക്കുന്ന മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്കുള്ള മികച്ച നിക്ഷേപമായാണ് പി.ഒ.എം.ഐ.എസിനെ പലരും കാണുന്നത്. എന്നാൽ, ജോലിയിൽനിന്ന് കുറച്ചുകാലം വിട്ടുനിൽക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കും ഈ നിക്ഷേപത്തിലൂടെ മാസം മികച്ച വരുമാനം നേടാം. റിസ്കെടുത്ത് ഓഹരി വിപണിയിൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ താൽപര്യമില്ലാത്തവർക്കും പരിഗണിക്കാം. 15 ലക്ഷം രൂപ നിക്ഷേപിച്ചാൽ 7.4 ശതമാനം പലിശയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വർഷം 1.11 ലക്ഷം രൂപ റിട്ടേൺ ലഭിക്കും. അതായത് മാസം 9250 രൂപ.

    ഒരേയൊരു നിബന്ധന

    ഈ നിക്ഷേപത്തിന് ഒരോയൊരു നിബന്ധന മാത്രമേയുള്ളൂ. അഞ്ച് വർഷത്തെ സമയപരിധി പൂർത്തിയാകുന്നതിന് മുമ്പ് നിക്ഷേപിച്ച തുക പിൻവലിക്കരുത്. ആദ്യത്തെ ഒരു വർഷം നിക്ഷേപം പിൻവലിക്കാൻ കഴിയില്ല. രണ്ടാമത്തെ വർഷം പിൻവലിക്കുകയാണെങ്കിൽ പിഴ അടക്കേണ്ടി വരും. ആദ്യത്തെ മൂന്ന് വർഷത്തിനുള്ളിൽ പണം പിൻവലിച്ചാൽ രണ്ട് ശതമാനവും പിന്നീട് ഒരു ശതമാനവും പിഴയാണ് ഈടാക്കുക. ഉദാഹരണത്തിന്, നിങ്ങൾ 15 ലക്ഷം രൂപ നിക്ഷേപിക്കുകയും രണ്ട് വർഷത്തിനുശേഷം പണം പിൻവലിക്കുകയും ചെയ്താൽ രണ്ട് ശതമാനം പിഴ ചുമത്തും. 15 ലക്ഷം രൂപയുടെ രണ്ട് ശതമാനമായ 30,000 രൂപയാകും നഷ്ടപ്പെടുക.

    എങ്ങനെ സ്കീമിൽ ചേരാം

    പോസ്റ്റ് ഓഫിസിൽ പ്രതിമാസ വരുമാന സ്കീമിൽ ചേരാൻ എളുപ്പമാണ്. പോസ്റ്റ് ഓഫിസിൽ സേവിങ് അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങുകയാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്. മാത്രമല്ല, നിക്ഷേപകർക്ക് ആധാർ കാർഡും പാൻ കാർഡും നിർബന്ധമാണ്. പേരും നോമിനി അടക്കമുള്ള മറ്റ് പ്രധാന വിവരങ്ങളും പി.ഒ.എം.ഐ.എസ് അപേക്ഷ ഫോറത്തിൽ പൂരിപ്പിച്ചു നൽകുക. ഒപ്പം ആവശ്യമായ രേഖകളും സമർപ്പിക്കുക. അക്കൗണ്ട് തുറക്കാനുള്ള നടപടിക്രമം പൂർത്തിയായാൽ ലാഭം ക്രെഡിറ്റാവുന്നത് രേഖപ്പെടുത്താൻ പാസ്ബുക്ക് ലഭിക്കും. പത്ത് വയസ്സിന് താഴെ പ്രായമുള്ള കുട്ടിയുടെ പേരിലും അക്കൗണ്ട് തുറക്കാം.. എന്നാൽ രക്ഷിതാവായിരിക്കും കുട്ടിയുടെ അക്കൗണ്ട് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുക.

    TAGS:post officesavings accountsavings schemeinvestment plan
