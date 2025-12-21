Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightBusinesschevron_rightMarketchevron_rightമൂന്നാംദിനവും...
    Market
    Posted On
    date_range 21 Dec 2025 4:09 PM IST
    Updated On
    date_range 21 Dec 2025 4:27 PM IST

    മൂന്നാംദിനവും മാറ്റമില്ലാതെ സ്വർണ വിപണി; വിലയിൽ കേരളത്തെ കടത്തിവെട്ടി ചെന്നൈ

    text_fields
    bookmark_border
    Gold Rate
    cancel

    കൊച്ചി: കേരളത്തിൽ തുടർച്ചയായി മൂന്നാം ദിവസവും സ്വർണവിലയിൽ മാറ്റമില്ല. ഗ്രാമിന് 12,300 രൂപയും പവന് 98,400 രൂപയുമാണ് ഇന്നത്തെ വില. വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് സ്വർണം ഈ വിലയിൽ എത്തിയത്.

    അതേസമയം, എന്നും കേരളത്തേക്കാൾ ഉയർന്ന വില രേഖപ്പെടുത്തുന്ന അയൽസംസ്ഥാനമായ തമിഴ്നാട്ടിൽ ഇന്നലെയും ഗ്രാമിന് 20 രൂപയും പവന് 160 രൂപയും കൂടി. കേരളത്തേക്കാൾ 800 രൂപ കൂടുതലാണ് തമിഴ്നാട്ടിലെ വിവിധ നഗരങ്ങളിലെ പവൻ വില. മദ്രാസ്, മധുര, തമിഴ്നാട് ജ്വല്ലേഴ്സ് അസോസിയേഷനുകൾ 12,400 രൂപയാണ് ഒരുഗ്രാം സ്വർണത്തിന് വില നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്. പവന് 99,200 രൂപയാണ് വില.

    അതേസമയം, ആഗോള സ്വർണവില ട്രോയ് ഔൺസിന് 4,340.1 ഡോളറിൽ തുടരുകയാണ്. വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ 4,318.38 ഡോളറായിരുന്നു. 4,387.30 ഡോളറാണ് യു.എസ് ഗോൾഡ് ഫ്യൂച്ചർ നിരക്ക്.

    വെള്ളിയാഴ്ച ഗ്രാമിന് 60രൂപയും പവന് 480 രൂപയും കുറഞ്ഞിരുന്നു. ബുധനാഴ്ച ഗ്രാമിന് 60 രൂപയും പവന് 480 രൂപയും, വ്യാഴാഴ്ച ഗ്രാമിന് 30 രൂപയും പവന് 240 രൂപയും കൂടിയിരുന്നു.

    തിങ്കളാഴ്ച രണ്ടുതവണ സ്വർണവില കൂടി പവന് ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ തൊട്ടരികിൽ എത്തിയിരുന്നു. രാവിലെ സ്വർണം ഗ്രാമിന് 75 രൂപ വർധിച്ച് 12,350 രൂപയായിരുന്നു വില. പവന്റെ വില 600 രൂപ വർധിച്ച് 98,800 രൂപയായിരുന്നു. ഉച്ചക്ക് ഗ്രാമിന് 60 രൂപയും പവന് 480 രൂപയുമാണ് കൂടിയത്. ഇതോടെ ഗ്രാമിന് 12,410 രൂപയും പവന് 99,280 രൂപയുമായിരുന്നു. ഇതാണ് എക്കാലത്തെയും ഉയർന്ന വില. എന്നാൽ, ചൊവ്വാഴ്ച ഗ്രാമിന് 140 രൂപയും പവന് 1,120 രൂപയും കുറഞ്ഞു. ഗ്രാമിന് 12,270 രൂപയും പവന് 98,160 രൂപയുമായിരുന്നു അന്നത്തെ വില.

    വിവിധ നഗരങ്ങളിലെ സ്വർണവില

    Chennai ₹12,400

    Mumbai ₹12,300

    Delhi ₹12,315

    Kolkata ₹12,300

    Bangalore ₹12,300

    Hyderabad ₹12,300

    Kerala ₹12,300

    Pune ₹12,300

    Vadodara ₹12,305

    Ahmedabad ₹12,305

    Jaipur ₹12,315

    ഡിസംബറിലെ സ്വർണവില

    1. 95,680 രൂപ

    2. 95,480 രൂപ (രാവിലെ), ഉച്ചതിരിഞ്ഞ് 95,240 രൂപ

    3. 95,760 രൂപ

    4. 95,600 രൂപ

    5. 95,280 (രാവിലെ), ഉച്ചതിരിഞ്ഞ് 95,840 രൂപ

    6.95440

    7.95440

    8.95640

    9. 95400 (രാവിലെ)

    9- 94,920 (ഉച്ചക്ക്. ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില)

    10- 95,560

    11-95480 (രാവിലെ)

    95880(ഉച്ചക്ക്)

    12. 97280 (രാവിലെ)

    97,680 (ഉച്ചക്ക്)

    15- 98,800 (രാവിലെ), 99,280 (ഉച്ചക്ക്)

    16. 98,160

    17. 98,640

    18. 98,880

    19. 98,400

    20. 98,400

    21. 98,400

    നവംബറിലെ സ്വർണവില

    1. 90,200 രൂപ

    2. 90,200 രൂപ

    3. 90,320 രൂപ

    4 .89800 രൂപ

    5. 89,080 രൂപ (Lowest of Month)

    6. 89400 രൂപ (രാവിലെ), 89880 രൂപ (വൈകുന്നേരം)

    7. 89480 രൂപ

    8, 89480 രൂപ

    9. 89480 രൂപ

    10. 90360 രാവിലെ)

    10. 90800 (വൈകുന്നേരം)

    11. 92,600 രൂപ (രാവിലെ), 92280 (വൈകുന്നേരം)

    12. 92,040 രൂപ

    13. 93720 രൂപ (രാവിലെ), 94,320 (ഉച്ച Highest of Month)

    14. 93,760 രൂപ (രാവിലെ), 93,160 രൂപ (ഉച്ച)

    15. 91,720 രൂപ

    16. 91,720 രൂപ

    17. 91,640 രൂപ (രാവിലെ), 91,960 രൂപ (ഉച്ച)

    18. 90,680 രൂപ

    19. 91,560 രൂപ

    20. 91,440 രൂപ (രാവിലെ), 91,120(വൈകുന്നേരം)

    21. 90,920 രൂപ (രാവിലെ) 91,280 രൂപ (ഉച്ച)

    22. 92280 രൂപ

    24. 91,760 രൂപ

    25. 93,160 രൂപ

    26. 93,800 രൂപ

    27. 93,680 രൂപ

    28. 94200 രൂപ

    29. 95200 രൂപ

    30. 95200 രൂപ

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gold RateGoldGold Price
    News Summary - Today’s Gold Rate in India
    Similar News
    Next Story
    X