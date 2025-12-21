Begin typing your search above and press return to search.
    സത്യപ്രതിജ്ഞക്കിടെ നഗരസഭ കൗൺസിലർക്ക് വയോധികന്‍റെ മർദനം

    സത്യപ്രതിജ്ഞക്കിടെ നഗരസഭ കൗൺസിലർക്ക് വയോധികന്‍റെ മർദനം
    കൂത്താട്ടുകുളം നഗരസഭ കൗൺസിലർ പരിക്കേറ്റ ജോമി മാത്യു തൊടുപുഴ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ

    Listen to this Article

    കൂ​ത്താ​ട്ടു​കു​ളം: സ​ത്യ​പ്ര​തി​ജ്ഞ​ക്കി​ടെ ന​ഗ​ര​സ​ഭ കൗ​ൺ​സി​ല​ർ​ക്ക്​ വ​യോ​ധി​ക​ന്‍റെ മ​ർ​ദ​നം. കൂ​ത്താ​ട്ടു​കു​ളം ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ലെ സ​ത്യ​പ്ര​തി​ജ്ഞ​ക്കി​ടെ​യാ​ണ് 16ാം വാ​ർ​ഡ് കൗ​ൺ​സി​ല​ർ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ലെ ജോ​മി മാ​ത്യു​വി​നെ കൂ​ത്താ​ട്ടു​കു​ളം മം​ഗ​ല​ത്തു​താ​ഴ പു​തു​പ്പ​റ​മ്പി​ൽ ജോ​സ​ഫ് കു​ര്യ​ൻ (85) ആ​ക്ര​മി​ച്ച​ത്. വ​ല​തു​വ​ശ​ത്ത് ചെ​വി​ക്ക് താ​ഴെ​യാ​യി ചെ​റി​യ മു​റി​വേ​റ്റി​ട്ടു​ണ്ട്.

    14ാം ഡി​വി​ഷ​നി​ലെ കൗ​ൺ​സി​ല​റെ സ​ത്യ​പ്ര​തി​ജ്ഞ​ക്ക് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ വി​ളി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ​യാ​ണ് ആ​ൾ​ക്കൂ​ട്ട​ത്തി​ലി​രു​ന്ന ജോ​മി മാ​ത്യു​വി​നെ ജോ​സ​ഫ്​ കു​ര്യ​ൻ ആ​ക്ര​മി​ച്ച​ത്‌.

    ജോ​മി മാ​ത്യു​വി​നെ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ടെ ജോ​സ​ഫ്​ ശ്ര​മി​ച്ചെ​ന്നാ​രോ​പി​ച്ച് ഇ​രു​വ​രും ത​മ്മി​ൽ ടൗ​ണി​ൽ വാ​ക്​​ത​ർ​ക്ക​വും ചീ​ത്ത​വി​ളി​യും ഉ​ണ്ടാ​യെ​ന്നും ഇ​ത്​ ത​നി​ക്ക്​ ഏ​റെ​മ​നോ​വി​ഷ​മം ഉ​ണ്ടാ​ക്കി​യെ​ന്നും ജോ​സ​ഫ് പ​റ​യു​ന്നു. മ​ർ​ദ​ന​ത്തി​നു​ശേ​ഷം പു​റ​ത്തേ​ക്കി​റ​ങ്ങി​യ ജോ​സ​ഫ് ഓ​ട്ടോ​റി​ക്ഷ​യി​ൽ ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടാ​ൻ ന​ട​ത്തി​യ ശ്ര​മം കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ ത​ട​ഞ്ഞ്​ പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​പോ​യി. ജോ​മി മാ​ത്യു​വി​നെ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലേ​ക്കും മാ​റ്റി.

    സ​ത്യ​പ്ര​തി​ജ്ഞ​ക്ക്​ ക്ഷ​ണി​ച്ച​പ്പോ​ൾ അ​ദ്ദേ​ഹം ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ പോ​യി​രു​ന്നു. 25 അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും സ​ത്യ​പ്ര​തി​ജ്ഞ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ ശേ​ഷ​മാ​ണ് ജോ​മി ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ തി​രി​കെ​യെ​ത്തി സ​ത്യ​പ്ര​തി​ജ്ഞ ചെ​യ്ത​ത്. ഇ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ തു​ട​ർ​ചി​കി​ത്സ​ക്കാ​യി തൊ​ടു​പു​ഴ​യി​ലെ സ്വ​കാ​ര്യ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ചു. കൂ​ത്താ​ട്ടു​കു​ളം പൊ​ലീ​സ് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ​ത്തി ജോ​മി മാ​ത്യു​വി​ന്‍റെ മൊ​ഴി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

