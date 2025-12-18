Begin typing your search above and press return to search.
    വിളക്കുകൾ തെളിഞ്ഞു; വിപണിക്ക്​ ക്രിസ്മസ്​ ആഘോഷം

    നക്ഷത്രങ്ങളിലും അലങ്കാരങ്ങളിലും പുത്തൻ ട്രെൻഡുകൾ
    വിളക്കുകൾ തെളിഞ്ഞു; വിപണിക്ക്​ ക്രിസ്മസ്​ ആഘോഷം
    എ​റ​ണാ​കു​ളം മേ​ത്ത​ർ​ബ​സാ​റി​ലെ ക്രി​സ്മ​സ്​ വി​പ​ണി

    കൊ​ച്ചി: നാ​ടും ന​ഗ​ര​വും ക്രി​സ്മ​സ് തി​ര​ക്കി​ലേ​ക്ക് ഉ​ണ​ർ​ന്നു. പ​ടു​കൂ​റ്റ​ൻ ന​ക്ഷ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ മു​ത​ൽ കു​ഞ്ഞ​ൻ ന​ക്ഷ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ വ​രെ ഇ​ത്ത​വ​ണ വി​പ​ണി​യി​ൽ ഉ​പ​ഭോ​ക്​​താ​ക്ക​ളെ വ​ര​വേ​ൽ​ക്കു​ന്നു. 250 രൂ​പ മു​ത​ൽ തു​ട​ങ്ങു​ന്ന ചി​ത്ര​പ്പ​ണി​ക​ളു​ള്ള ന​ക്ഷ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ മു​ത​ൽ 12 എ​ണ്ണ​ത്തി​ന് 120 രൂ​പ വ​രു​ന്ന ചെ​റി​യ ന​ക്ഷ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ വ​രെ വി​പ​ണി​യി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​ണ്. എ​ന്നാ​ൽ ഇ​ത്ത​വ​ണ​ത്തെ യ​ഥാ​ർ​ഥ താ​രം ഉ​ള്ളി​ൽ ബ​ൾ​ബ് വെ​ക്കാ​വു​ന്ന ‘ബോ​ൾ ടൈ​പ്പ്’ ന​ക്ഷ​ത്ര​ങ്ങ​ളാ​ണ്. ഇ​വ​ക്ക്​ ആ​വ​ശ്യ​ക്കാ​ർ ഏ​റെ​യാ​ണെ​ന്ന് വ്യാ​പാ​രി​ക​ൾ പ​റ​യു​ന്നു. കൂ​ടു​ത​ൽ കോ​ണു​ക​ളു​ള്ള ന​ക്ഷ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് 250 രൂ​പ​യാ​ണ് വി​ല. ചൈ​നീ​സ് സ്റ്റാ​റു​ക​ൾ 200 രൂ​പ​ക്കും മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ ലൈ​റ്റ് സ്റ്റാ​റു​ക​ൾ 450 രൂ​പ മു​ത​ൽ 500 രൂ​പ വ​രെ​യു​ള്ള നി​ര​ക്കി​ലും ല​ഭ്യ​മാ​ണ്. 17 പാ​ളി​ക​ളോ​ട്​ കൂ​ടി​യ ഫു​ൾ ക​ള​ർ ന​ക്ഷ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ 900 രൂ​പ​യോ​ള​മാ​കും.

    മ​ഞ്ഞു​വീ​ണ ക്രി​സ്മ​സ്​ ട്രീ. വിപണിയിലെ പുതിയ ട്രെൻഡ്​

    പു​ൽ​ക്കൂ​ട് ഒ​രു​ക്കാ​നു​ള്ള സാ​മ​ഗ്രി​ക​ൾ​ക്കും വ​ലി​യ ഡി​മാ​ൻ​ഡാ​ണ്. പു​ൽ​ക്കൂ​ട്ടി​ലെ രൂ​പ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര​വും വ​ലി​പ്പ​വു​മ​നു​സ​രി​ച്ച് 1700 മു​ത​ൽ 2600 രൂ​പ വ​രെ​യാ​ണ് വി​ല. ക്രി​സ്മ​സ് ട്രീ​ക​ൾ​ക്ക് 3500 രൂ​പ​യോ​ളം വി​ല വ​രു​മ്പോ​ൾ, കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട ക്രി​സ്മ​സ്​ പാ​പ്പ​യു​ടെ വ​ലി​യ രൂ​പ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് 3000 രൂ​പ വ​രെ​യാ​കും. 650 രൂ​പ മു​ത​ൽ തു​ട​ങ്ങു​ന്ന ചെ​റി​യ ഡാ​ൻ​സി​ങ് പാ​പ്പ​ക​ളു​ടെ രൂ​പ​ങ്ങ​ളും വി​പ​ണി​യി​ലെ കൗ​തു​ക​ക്കാ​ഴ്ച​യാ​ണ്. വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന ക്രി​സ്മ​സ് ട്രീ​ക​ളാ​ണ് മ​റ്റൊ​രു പ്ര​ധാ​ന ആ​ക​ർ​ഷ​ണം.

    സാ​ധാ​ര​ണ പ​ച്ച​പ്പു​ള്ള മ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പു​റ​മെ, മ​ഞ്ഞു​വീ​ണ പ്ര​തീ​തി ജ​നി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ‘സ്നോ ​ക്ലാ​ഡ്’ ട്രീ​ക​ൾ വി​പ​ണി കീ​ഴ​ട​ക്കി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞു. സാ​ധാ​ര​ണ ട്രീ​ക​ൾ 3500 രൂ​പ മു​ത​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​ണെ​ങ്കി​ലും, പ്രീ​മി​യം ലു​ക്കു​ള്ള നോ​ർ​മ​ൽ ട്രീ​ക​ൾ​ക്ക് 7500 രൂ​പ വ​രെ​യു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ വി​പ​ണി​യി​ലെ വി​സ്മ​യ​മാ​യി നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത് മ​ഞ്ഞു​മൂ​ടി​യ വ​ലി​യ ക്രി​സ്മ​സ് മ​ര​ങ്ങ​ളാ​ണ്. ഇ​വ​ക്ക്​ 19,500 രൂ​പ വ​രെ​യാ​ണ്. ഓ​രോ​രു​ത്ത​രു​ടെ​യും ബ​ജ​റ്റി​ന് ഇ​ണ​ങ്ങു​ന്ന വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന അ​ല​ങ്കാ​ര​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ക്രി​സ്മ​സി​നെ വ​ര​വേ​ൽ​ക്കാ​ൻ ഒ​രു​ങ്ങി നി​ൽ​ക്കു​ക​യാ​ണ് വി​പ​ണി. ഇ​ത്ത​വ​ണ വി​ദേ​ശ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലേ​തി​ന് സ​മാ​ന​മാ​യ പു​ത്ത​ൻ ട്രെ​ൻ​ഡു​ക​ളും എ​റ​ണാ​കു​ളം ബ്രോ​ഡ്‌​വേ​യി​ലെ ക്രി​സ്മ​സ്​ വി​പ​ണി​യി​ൽ ഇ​ടം പി​ടി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

