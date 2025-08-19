Begin typing your search above and press return to search.
Ex Top Court Judge, B Sudershan Reddy,
India

സുപ്രീംകോടതി മുൻ ജഡ്ജി ബി. സുദർശൻ റെഡ്ഡി ഇൻഡ്യ സഖ്യത്തിന്റെ ഉപരാഷ്ട്രപതി സ്ഥാനാർഥി

access_time 19 Aug 2025 1:27 PM IST
G. Sudhakaran, P. Krishna Pillai, cpm, elamaram kareem
Kerala

ഒറ്റക്ക് ഓട്ടോയിൽ കയറി വലിയചുടുകാട്ടിലെത്തി ജി. സുധാകരൻ; രക്തസാക്ഷി...

access_time 19 Aug 2025 2:01 PM IST
സ്വർണത്തിന് വീണ്ടും കുറഞ്ഞു; 10 ദിവസമായി വില താഴോട്ട്
Market

സ്വർണത്തിന് വീണ്ടും കുറഞ്ഞു; 10 ദിവസമായി വില താഴോട്ട്

access_time 19 Aug 2025 1:51 PM IST
ഓണക്കാലത്ത് പണിമുടക്കിയാൽ അതിങ്ങ് ഇറക്കും, ഡ്രൈവറെ വെച്ച് ഡീസലും അടിച്ച് റോഡിലിറങ്ങും; സ്വകാര്യ ബസുടമകൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പുമായി മന്ത്രി ഗണേഷ് കുമാർ
Kerala

'ഓണക്കാലത്ത് പണിമുടക്കിയാൽ അതിങ്ങ് ഇറക്കും, ഡ്രൈവറെ വെച്ച് ഡീസലും...

access_time 19 Aug 2025 11:16 AM IST
fahad fasil
Celebrities

ഇംഗ്ലീഷ് ആക്സെന്റ് പഠിക്കാൻ നാല് മാസത്തോളം അമേരിക്കയിൽ താമസിച്ച്...

access_time 19 Aug 2025 2:53 PM IST
ബ്രഹ്മഗിരി സൊസൈറ്റിയിൽ പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷം; എ.​കെ.​ജി സെ​ന്റ​റി​ൽ ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ ചെ​യ്യു​മെ​ന്ന് നി​ക്ഷേ​പ​ക​ൻ
kalpetta

ബ്രഹ്മഗിരി സൊസൈറ്റിയിൽ പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷം; എ.​കെ.​ജി സെ​ന്റ​റി​ൽ...

access_time 19 Aug 2025 2:41 PM IST
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷൻ വഹിക്കുന്ന പതാക ഏത്?
Videos

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷൻ വഹിക്കുന്ന പതാക ഏത്?

access_time 19 Aug 2025 12:24 PM IST
കൊമ്പൻ ഈരാറ്റുപേട്ട അയ്യപ്പൻ ചരിഞ്ഞു
Kerala

കൊമ്പൻ ഈരാറ്റുപേട്ട അയ്യപ്പൻ ചരിഞ്ഞു

access_time 19 Aug 2025 2:40 PM IST
Mammootty
Celebrities

എല്ലാം ഒ.കെയാണെന്ന് രമേഷ് പിഷാരടി, ഇതിൽ കുടുതൽ ഒരു നല്ല വർത്തമാനം...

access_time 19 Aug 2025 2:36 PM IST
Gold Price
Market

സ്വർണം പവന് ഒറ്റയടിക്ക് 1500 രൂപ വരെ കൂടുമോ? കേന്ദ്ര നീക്കത്തിൽ ആശങ്ക

access_time 19 Aug 2025 2:42 PM IST
ദൈവമേ നന്ദി, സന്തോഷത്തിൽ നിറഞ്ഞ കണ്ണുകളോടെ കൈകൂപ്പി നിൽക്കുന്നു; മമ്മൂട്ടി തിരിച്ചെത്തുന്നു, പൂർണ ആരോഗ്യവാൻ; സ്ഥിരീകരിച്ച് സന്തത സഹചാരികൾ
Celebrities
'ദൈവമേ നന്ദി, സന്തോഷത്തിൽ നിറഞ്ഞ കണ്ണുകളോടെ കൈകൂപ്പി നിൽക്കുന്നു';...
access_time 19 Aug 2025 2:19 PM IST
vd satheesan
Kerala
അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ അയച്ചു കിട്ടിയെന്ന് മേഴ്‌സിക്കുട്ടിയമ്മ സമ്മതിച്ചു;...
access_time 19 Aug 2025 2:03 PM IST
ലോറിയിൽ കടത്തുകയായിരുന്ന 6675 പാക്കറ്റ് നിരോധിത പുകയില ഉൽപന്നങ്ങൾ പിടികൂടി
Kerala
ലോറിയിൽ കടത്തുകയായിരുന്ന 6675 പാക്കറ്റ് നിരോധിത പുകയില ഉൽപന്നങ്ങൾ...
access_time 19 Aug 2025 1:49 PM IST
‘ത്രീ ഇഡിയറ്റ്’സിലെ പ്രഫസർ അന്തരിച്ചു; അച്യുത് പോട്ധാർ വിടവാങ്ങിയത് 91 ാം വയസ്സിൽ
Celebrities
‘ത്രീ ഇഡിയറ്റ്’സിലെ പ്രഫസർ അന്തരിച്ചു; അച്യുത് പോട്ധാർ വിടവാങ്ങിയത്...
access_time 19 Aug 2025 1:18 PM IST
വിദേശ മലയാളിയുടെ ഭാര്യയോട് മോശംപെരുമാറ്റം; സി.പി.എം എൽ.സി സെക്രട്ടറിക്കെതിരെ പാർട്ടി നടപടി, പിന്നാലെ പരാതിക്കാരന്റെ വീട് കയറി ആക്രമിച്ചു
Kerala
വിദേശ മലയാളിയുടെ ഭാര്യയോട് മോശംപെരുമാറ്റം; സി.പി.എം എൽ.സി...
access_time 19 Aug 2025 1:38 PM IST
നിലത്തിട്ട് വലിച്ചിഴച്ചു, തലപ്പാവ് നിർബന്ധിച്ച് ഊരിമാറ്റി; വയോധികരായ രണ്ട് സിഖ്കാർക്കെതിരെ യു.കെയിൽ വംശീയാക്രമണം -മൂന്നുപേർ അറസ്റ്റിൽcamera_alt
World
നിലത്തിട്ട് വലിച്ചിഴച്ചു, തലപ്പാവ് നിർബന്ധിച്ച് ഊരിമാറ്റി; വയോധികരായ...
access_time 19 Aug 2025 1:57 PM IST
sholay
Celebrities
ചിലത് യാദൃച്ഛികമായി സംഭവിക്കുന്നതാണ്; ലോകം കരുതിയത് ‘ഷോലെ’...
access_time 19 Aug 2025 1:01 PM IST
സിൻസിനാറ്റി ഓപ്പണിൽ കന്നിക്കിരീടം നേടി അൽകാരസ്; സിന്നർ മൽസരത്തിനിടെ പിൻമാറി
Sports
സിൻസിനാറ്റി ഓപ്പണിൽ കന്നിക്കിരീടം നേടി അൽകാരസ്; സിന്നർ മൽസരത്തിനിടെ...
access_time 19 Aug 2025 12:53 PM IST
Jammu Kashmir Cloudburst
India
ജമ്മു കശ്മീർ മേഘവിസ്ഫോടനം; മരണസംഖ്യ 64 ആയി
access_time 19 Aug 2025 12:51 PM IST
ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള അപൂർവ ലോഹ, വളം കയറ്റുമതി നിയന്ത്രണങ്ങൾ ചൈന നീക്കും; ചർച്ചയിൽ വിദേശകാര്യമന്ത്രിയുടെ ഉറപ്പ്
India
ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള അപൂർവ ലോഹ, വളം കയറ്റുമതി നിയന്ത്രണങ്ങൾ ചൈന...
access_time 19 Aug 2025 12:45 PM IST
Joseph Nicephore Niepce
Men
ഫോട്ടോഗ്രഫിയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ഇരുണ്ട ദിനം...
access_time 18 Aug 2025 12:22 PM IST
Samrajyam Re-release
Movie News
പൂർവാധികം ശക്തിയോടെ അലക്സാണ്ടർ തിരിച്ചെത്തുന്നു; 'സാമ്രാജ്യം' റീ...
anna hazare, jinto john
Viral
ഈ കള്ളക്കിളവനെ പോലുള്ള സംഘ്പരിവാർ ചെന്നായ്ക്കളാണ് ഇന്ത്യയെ...
Rainfall alert
Kerala
തൃശൂര്‍ ജില്ലയിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് തിങ്കളാഴ്ച അവധി
ഇടുക്കി അണക്കെട്ട് നിറയും; 27 ശതമാനം കൂടി ജലനിരപ്പ് ഉയർന്നാൽ
Kerala
ഇടുക്കി അണക്കെട്ട് നിറയും; 27 ശതമാനം കൂടി ജലനിരപ്പ് ഉയർന്നാൽ
Nita Ambani, Audi Car
Auto News
ഒറ്റ ബട്ടൺ അമർത്തിയാൽ നിറം മാറും; ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വിലയേറിയ കാർ...
ഇന്ന് മൂന്ന് ജില്ലകളിലും നാളെ രണ്ട് ജില്ലകളിലും ഓറഞ്ച് അലർട്ട്
Kerala
ഇന്ന് മൂന്ന് ജില്ലകളിലും നാളെ രണ്ട് ജില്ലകളിലും ഓറഞ്ച് അലർട്ട്
പോളിങ് ബൂത്ത് ​ഡ്രസിങ് റൂമൊന്നുമല്ല, വനിതകൾ വരുന്നിടത്ത് സി.സി.ടി.വി വെക്കുംമുമ്പ് നിങ്ങൾ അവരോട് അനുവാദം ചോദിച്ചിരുന്നോ?’; തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷനോട് നടൻ പ്രകാശ് രാജ്
India
പോളിങ് ബൂത്ത് ​ഡ്രസിങ് റൂമൊന്നുമല്ല, വനിതകൾ വരുന്നിടത്ത് സി.സി.ടി.വി...
മാറ്റമില്ലാതെ സ്വർണവില; തുടർച്ചയായ മൂന്നാം ദിവസം
Market
മാറ്റമില്ലാതെ സ്വർണവില; തുടർച്ചയായ മൂന്നാം ദിവസം
GULF
സന്ദർശക വിസയിലെത്തിയ കോട്ടയം സ്വദേശിനി ജുബൈലിൽ നിര്യാതയായി
Saudi Arabia

സന്ദർശക വിസയിലെത്തിയ കോട്ടയം സ്വദേശിനി ജുബൈലിൽ നിര്യാതയായി

access_time 19 Aug 2025 1:26 PM IST
ആ​ദ്യ സ്മാ​ർ​ട്ട് ഗ്രീ​ൻ സി​റ്റി​യാ​കാ​ൻ അ​ൽ​ഖോ​ബാ​ർ ഒ​രു​ങ്ങു​ന്നു
Saudi Arabia
ആ​ദ്യ 'സ്മാ​ർ​ട്ട് ഗ്രീ​ൻ സി​റ്റി'​യാ​കാ​ൻ അ​ൽ​ഖോ​ബാ​ർ ഒ​രു​ങ്ങു​ന്നു
access_time 19 Aug 2025 12:34 PM IST
ന​വ​യു​ഗം സാം​സ്കാ​രി​ക വേ​ദി അ​ൽ അ​ഹ്‌​സ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷം
Saudi Arabia
ന​വ​യു​ഗം സാം​സ്കാ​രി​ക വേ​ദി അ​ൽ അ​ഹ്‌​സ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷം
access_time 19 Aug 2025 12:30 PM IST
കി​ങ് അ​ബ്​​ദു​ൽ അ​സീ​സ്​ അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര ഖു​ർ​ആ​ൻ മ​ന​ഃപാ​ഠ മ​ത്സ​രാ​ർ​ഥി​ക​ൾ മ​ദീ​ന ഖു​ർ​ആ​ൻ അ​ച്ച​ടി പ്രസ്‍ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു
Saudi Arabia
കി​ങ് അ​ബ്​​ദു​ൽ അ​സീ​സ്​ അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര ഖു​ർ​ആ​ൻ മ​ന​ഃപാ​ഠ...
access_time 19 Aug 2025 12:28 PM IST
ഹാ​ഇ​ൽ സെ​വ​ൻ സ്റ്റാ​ർ ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ്; ത​റ​വാ​ട് എ​ഫ്.​സി ജേ​താ​ക്ക​ൾ
Saudi Arabia
ഹാ​ഇ​ൽ സെ​വ​ൻ സ്റ്റാ​ർ ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ്; ത​റ​വാ​ട് എ​ഫ്.​സി...
access_time 19 Aug 2025 12:25 PM IST
ഫാ​ഷിസ്റ്റ് ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ത്തി​ന്റെ ചെ​യ്തി​ക​ളെ രാ​ജ്യം ജാ​ഗ്ര​ത​യോ​ടെ കാ​ണ​ണം -ക​ലാ​ല​യം സാം​സ്കാ​രി​ക വേ​ദി
Saudi Arabia
ഫാ​ഷിസ്റ്റ് ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ത്തി​ന്റെ ചെ​യ്തി​ക​ളെ രാ​ജ്യം ജാ​ഗ്ര​ത​യോ​ടെ...
access_time 19 Aug 2025 12:23 PM IST
anna hazare, jinto john
Viral

ഈ കള്ളക്കിളവനെ പോലുള്ള സംഘ്പരിവാർ ചെന്നായ്ക്കളാണ് ഇന്ത്യയെ...

access_time 18 Aug 2025 1:45 PM IST
Joseph Nicephore Niepce
Men

ഫോട്ടോഗ്രഫിയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ഇരുണ്ട ദിനം...

access_time 18 Aug 2025 12:22 PM IST
ട്രംപ് പറഞ്ഞാൽ പുടിനുമായി ചർച്ചക്ക് തയാറെന്ന് സെലൻസ്‌കി; പുടിനുമായി ഫോണിൽ സംസാരിച്ച് ട്രംപ്
World

ട്രംപ് പറഞ്ഞാൽ പുടിനുമായി ചർച്ചക്ക് തയാറെന്ന് സെലൻസ്‌കി; പുടിനുമായി...

access_time 19 Aug 2025 8:07 AM IST
ഗസ്സ: വെടിനിർത്തൽ നിർദേശം ഹമാസ് അംഗീകരിച്ചതായി റിപ്പോർട്ട്
World

ഗസ്സ: വെടിനിർത്തൽ നിർദേശം ഹമാസ് അംഗീകരിച്ചതായി റിപ്പോർട്ട്

access_time 18 Aug 2025 11:21 PM IST
വിഭജനത്തിന്റെ പാ​പ​ഭാ​രം മു​സ്‍ലിം​ക​ൾ​ക്ക് വേ​ണ്ടാ
account_circleകെ.​പി. ബ​ഷീ​ര്‍

വിഭജനത്തിന്റെ പാ​പ​ഭാ​രം മു​സ്‍ലിം​ക​ൾ​ക്ക് വേ​ണ്ടാ

access_time 15 Aug 2025 7:26 AM IST
ജനാധിപത്യത്തെ ഐ.സി.യുവിലാക്കരുത്
Editorial
ജനാധിപത്യത്തെ ഐ.സി.യുവിലാക്കരുത്
access_time 19 Aug 2025 6:15 AM IST
Don’t put democracy in ICU
English Editorial
Don’t put democracy in ICU
access_time 19 Aug 2025 10:15 AM IST
img-author
ജനാധിപത്യത്തെ ഐ.സി.യുവിലാക്കരുത്
account_circle എഡിറ്റോറിയൽ ഡെസ്ക്
img-author
ആ​​ർ.​​എ​​സ്.​​എ​​സ്​ സം​​വാ​​ദം: ആ​​ത്മപ​​രി​​ശോ​​ധ​​ന​​യോ...
account_circle ബിന്നി യാദവ്
img-author
പു​ര​പ്പു​റ സൗ​രോ​ർ​ജ പ​ദ്ധ​തി: സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ​ന്താ​ണീ വി​രോ​ധം?
account_circle സി.​പി. ജോ​ർ​ജ്
img-author
വം​ശ​ഹ​ത്യ​യെ അ​തി​ജീ​വി​ക്കു​ന്ന മാ​ധ്യ​മ​ശ​ബ്ദ​ങ്ങ​ൾ
account_circle ഷെ​റി​ൻ റ​ഹി​മാ​ൻ
img-author
രാജ്യവിരുദ്ധമായ ‘‘ജനസംഖ്യാദൗത്യം’’
account_circle എഡിറ്റോറിയൽ ഡെസ്ക്
img-author
വോ​ട്ടു​കൊ​ള്ള​യു​ടെ ഭാ​ര​തീ​യ പാ​ര​മ്പ​ര്യം
account_circle പി.ടി നാസർ
img-author
മെസ്സിത്തള്ളിൽ മിസ്സാകുന്നത്
account_circle യാസീൻ റഷീദ്
കൊമ്പൻ ഈരാറ്റുപേട്ട അയ്യപ്പൻ ചരിഞ്ഞു
Kerala
കൊമ്പൻ ഈരാറ്റുപേട്ട അയ്യപ്പൻ ചരിഞ്ഞു
access_time 19 Aug 2025 2:54 PM IST
അ​യ​ൽ​വാ​സി​യെ മ​ർ​ദി​ച്ച കേ​സി​ൽ പ്ര​തി അ​റ​സ്റ്റി​ൽ
Pandalam
അ​യ​ൽ​വാ​സി​യെ മ​ർ​ദി​ച്ച കേ​സി​ൽ പ്ര​തി അ​റ​സ്റ്റി​ൽ
access_time 19 Aug 2025 2:33 PM IST
‘സ്വപ്നച്ചിറകിലേറി മഞ്ജുവിന്റെ സ്വപ്നയാത്ര’
Thodupuzha
‘സ്വപ്നച്ചിറകിലേറി മഞ്ജുവിന്റെ സ്വപ്നയാത്ര’
access_time 19 Aug 2025 2:31 PM IST
സബ്​സിഡി വാഗ്​ദാനത്തിലൊതുങ്ങി; ​യുവ ക്ഷീര കർഷകർ പ്രതിസന്ധിയിൽ
Agri News
സബ്​സിഡി വാഗ്​ദാനത്തിലൊതുങ്ങി; ​യുവ ക്ഷീര കർഷകർ പ്രതിസന്ധിയിൽ
access_time 19 Aug 2025 2:29 PM IST
ഓണം കളറാക്കാൻ കുടുംബശ്രീ; വീട്ടിലെത്തും സദ്യ
Pathanamthitta
ഓണം കളറാക്കാൻ കുടുംബശ്രീ; വീട്ടിലെത്തും സദ്യ
access_time 19 Aug 2025 2:23 PM IST
ഓണം ‘കിടു’വാക്കാൻ കുടുംബശ്രീ; ജി​ല്ല​യി​ൽ വി​പ​ണ​ന മേ​ള​ക​ളും ഓ​ണ​ച്ച​ന്ത​ക​ളും
Idukki
ഓണം ‘കിടു’വാക്കാൻ കുടുംബശ്രീ; ജി​ല്ല​യി​ൽ വി​പ​ണ​ന മേ​ള​ക​ളും...
access_time 19 Aug 2025 2:17 PM IST
ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ട് കാണാതായ സംഭവം; തെരച്ചിൽ രണ്ടാം ദിവസവും വിഫലം
Palakkad
ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ട് കാണാതായ സംഭവം; തെരച്ചിൽ രണ്ടാം ദിവസവും വിഫലം
access_time 19 Aug 2025 2:14 PM IST
വീ​ടി​ന്‍റെ വാ​തി​ൽ പൊ​ളി​ച്ച് അഞ്ചര ല​ക്ഷം ക​വ​ർ​ന്നു
Thrissur
വീ​ടി​ന്‍റെ വാ​തി​ൽ പൊ​ളി​ച്ച് അഞ്ചര ല​ക്ഷം ക​വ​ർ​ന്നു
access_time 19 Aug 2025 2:14 PM IST
പ്ര​ണ​യം നി​ര​സി​ച്ച​തി​ലു​ള്ള വൈ​രാ​ഗ്യം; വീടിനകത്തേക്ക് പെട്രോൾ ബോംബും ഗുണ്ടും എറിഞ്ഞ യുവാക്കൾ അറസ്റ്റിൽ
Palakkad
പ്ര​ണ​യം നി​ര​സി​ച്ച​തി​ലു​ള്ള വൈ​രാ​ഗ്യം; വീടിനകത്തേക്ക് പെട്രോൾ...
access_time 19 Aug 2025 2:12 PM IST
ഭാരതീയ ജനത കമീഷൻcamera_alt
account_circleവി.ആർ രാഗേഷ്

ഭാരതീയ ജനത കമീഷൻ

access_time 18 Aug 2025 9:55 AM IST
വയനാട് ഉരുൾപൊട്ടൽ: ഇതാ ചില പരിഹാര നിർദേശങ്ങൾ
account_circleകെ. സഹദേവൻ
Premium

വയനാട് ഉരുൾപൊട്ടൽ: ഇതാ ചില പരിഹാര നിർദേശങ്ങൾ

access_time 29 July 2025 8:39 AM IST
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷൻ വഹിക്കുന്ന പതാക ഏത്?play_circle_outline
Videos

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷൻ വഹിക്കുന്ന പതാക ഏത്?

access_time 19 Aug 2025 12:24 PM IST
ഗസ്സയുടെ സമാധാനത്തിനായിഇസ്രാ​യേലികൾ തെരുവിൽ...play_circle_outline
Videos

ഗസ്സയുടെ സമാധാനത്തിനായിഇസ്രാ​യേലികൾ തെരുവിൽ...

access_time 19 Aug 2025 12:27 PM IST
എം.​ആ​ർ. അ​ജി​ത്​​കു​മാ​റി​ന് പിന്നിലാര്?play_circle_outline
Videos

എം.​ആ​ർ. അ​ജി​ത്​​കു​മാ​റി​ന് പിന്നിലാര്?

access_time 18 Aug 2025 9:40 AM IST
മൗനവ്രതത്തിന് അന്ത്യം; കോടതിയുടെ തലയിലിട്ട് സുരേഷ് ഗോപിക്ക് ഊരാനാവില്ലplay_circle_outline
Videos

മൗനവ്രതത്തിന് അന്ത്യം; കോടതിയുടെ തലയിലിട്ട് സുരേഷ് ഗോപിക്ക് ഊരാനാവില്ല

access_time 17 Aug 2025 8:01 PM IST
ജുമുഅ സമയത്ത് വാണിജ്യ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നിയന്ത്രണംplay_circle_outline
Videos

ജുമുഅ സമയത്ത് വാണിജ്യ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നിയന്ത്രണം

access_time 18 Aug 2025 9:29 PM IST
ഒമാന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും ആഗസ്റ്റ് 21വരെ അസ്ഥിര കാലാവസ്ഥ തുടരുമെന്ന് സിവിൽ ഏവിയേഷൻ അതോറിറ്റിplay_circle_outline
Videos

ഒമാന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും ആഗസ്റ്റ് 21വരെ അസ്ഥിര കാലാവസ്ഥ തുടരുമെന്ന് ...

access_time 18 Aug 2025 6:38 PM IST
ജനാധിപത്യത്തിന്‍റെ വീണ്ടെടുപ്പിന് മിശ്രയുടെ ചുവടുകൾplay_circle_outline
Videos

ജനാധിപത്യത്തിന്‍റെ വീണ്ടെടുപ്പിന് മിശ്രയുടെ ചുവടുകൾ

access_time 18 Aug 2025 6:14 PM IST
കുട്ടിക്കൾക്കെതിരെ ഓൺലൈൻ വഴി ചൂഷണം; ബഹ്റൈനിൽ കേസുകൾ വർധിക്കുന്നുplay_circle_outline
Videos

കുട്ടിക്കൾക്കെതിരെ ഓൺലൈൻ വഴി ചൂഷണം; ബഹ്റൈനിൽ കേസുകൾ വർധിക്കുന്നു

access_time 18 Aug 2025 5:37 PM IST
രാഹുൽ ഗാന്ധി തുടങ്ങി ‘വോ​ട്ട​ർ അ​ധി​കാ​ർ യാ​ത്ര’​play_circle_outline
Videos

രാഹുൽ ഗാന്ധി തുടങ്ങി ‘വോ​ട്ട​ർ അ​ധി​കാ​ർ യാ​ത്ര’​

access_time 18 Aug 2025 9:42 AM IST
പാർക്കിങ്ങിന് കൺഫ്യൂഷൻ വേണ്ടാ, യാത്രക്കാർക്ക് മെട്രോ പാർക്ക് ആൻഡ് റൈഡ് സേവനം ഉപയോഗിക്കാംplay_circle_outline
Videos

പാർക്കിങ്ങിന് കൺഫ്യൂഷൻ വേണ്ടാ, യാത്രക്കാർക്ക് മെട്രോ പാർക്ക് ആൻഡ് റൈഡ്...

access_time 17 Aug 2025 8:20 PM IST
fahad fasil
Celebrities

ഇംഗ്ലീഷ് ആക്സെന്റ് പഠിക്കാൻ നാല് മാസത്തോളം അമേരിക്കയിൽ താമസിച്ച് പരിശീലനം നേടണം, ആ സമയത്ത് പ്രതിഫലം ലഭിക്കില്ല; ടോം ക്രൂസ് ചിത്രം ഉപേക്ഷിച്ചതിനെ കുറിച്ച് ഫഹദ് ഫാസിൽ

പാൻ ഇന്ത്യൻ ലെവലിലേക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉയർന്നുവന്ന താരമാണ് ഫഹദ് ഫാസിൽ. ഇപ്പോഴിതാ ഹോളിവുഡ് സിനിമ നഷ്ടപ്പെട്ടതിനെ...

access_time 19 Aug 2025 2:53 PM IST
ബ്രഹ്മഗിരി സൊസൈറ്റിയിൽ പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷം; എ.​കെ.​ജി സെ​ന്റ​റി​ൽ ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ ചെ​യ്യു​മെ​ന്ന് നി​ക്ഷേ​പ​ക​ൻ
kalpetta

ബ്രഹ്മഗിരി സൊസൈറ്റിയിൽ പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷം; എ.​കെ.​ജി സെ​ന്റ​റി​ൽ ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ ചെ​യ്യു​മെ​ന്ന് നി​ക്ഷേ​പ​ക​ൻ

ക​ൽ​പ​റ്റ: സി.​പി.​എം നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ത്തി​ലു​ള്ള ബ്ര​ഹ്മ​ഗി​രി ഡെ​വ​ല​പ്മെ​ന്റ് സൊ​സൈ​റ്റി​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട...

access_time 19 Aug 2025 2:41 PM IST
കൊമ്പൻ ഈരാറ്റുപേട്ട അയ്യപ്പൻ ചരിഞ്ഞു
Kerala

കൊമ്പൻ ഈരാറ്റുപേട്ട അയ്യപ്പൻ ചരിഞ്ഞു

കോട്ടയം: കേരളത്തിലെ പ്രമുഖ ആനകളിൽ ഒന്നായ ഈരാറ്റുപേട്ട അയ്യപ്പൻ ചരിഞ്ഞു. ആനപ്രേമികളുടെ പ്രിയ കൊമ്പനായിരുന്നു.കൊല്ലം...

access_time 19 Aug 2025 2:40 PM IST
Mammootty
Celebrities

എല്ലാം ഒ.കെയാണെന്ന് രമേഷ് പിഷാരടി, ഇതിൽ കുടുതൽ ഒരു നല്ല വർത്തമാനം ഇല്ലെന്ന് മാലാ പാർവതി; മമ്മൂട്ടി ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുത്തതിൽ സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിച്ച് സഹപ്രവർത്തകർ

കൊച്ചി: നടൻ മമ്മൂട്ടി രോഗമുക്തി നേടി ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുത്തുവെന്ന വാർത്തയിൽ സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിച്ച് സഹപ്രവർത്തകർ. ''ഇതിൽ...

access_time 19 Aug 2025 2:36 PM IST
അ​യ​ൽ​വാ​സി​യെ മ​ർ​ദി​ച്ച കേ​സി​ൽ പ്ര​തി അ​റ​സ്റ്റി​ൽ
Pandalam

അ​യ​ൽ​വാ​സി​യെ മ​ർ​ദി​ച്ച കേ​സി​ൽ പ്ര​തി അ​റ​സ്റ്റി​ൽ

പ​ന്ത​ളം: മു​ൻ​വി​രോ​ധ​ത്തി​ൽ ദേ​ഹോ​പ​ദ്ര​വം ഏ​ൽ​പ്പി​ക്കു​ക​യും ച​വി​ട്ടി വാ​രി​യെ​ല്ലു​ക​ൾ​ക്ക്...

access_time 19 Aug 2025 2:33 PM IST
‘സ്വപ്നച്ചിറകിലേറി മഞ്ജുവിന്റെ സ്വപ്നയാത്ര’
Thodupuzha

‘സ്വപ്നച്ചിറകിലേറി മഞ്ജുവിന്റെ സ്വപ്നയാത്ര’

തൊ​ടു​പു​ഴ: കൃ​ഷി​യു​ടെ ബാ​ല​പാ​ഠം​പോ​ലും അ​റി​യാ​ത്ത വീ​ട്ട​മ്മ ഇ​ന്ന്​ സ്വ​ന്തം പേ​രി​ലു​ള്ള ബ്രാ​ന്‍ഡ് ത​ന്നെ...

access_time 19 Aug 2025 2:31 PM IST
സബ്​സിഡി വാഗ്​ദാനത്തിലൊതുങ്ങി; ​യുവ ക്ഷീര കർഷകർ പ്രതിസന്ധിയിൽ
Agri News

സബ്​സിഡി വാഗ്​ദാനത്തിലൊതുങ്ങി; ​യുവ ക്ഷീര കർഷകർ പ്രതിസന്ധിയിൽ

സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത്​ 17 യു​വ​ക​ർ​ഷ​ക​രെ​യാ​ണ് ഗു​ണ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളാ​യി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത​ത്

access_time 19 Aug 2025 2:29 PM IST
Gold Price
Market

സ്വർണം പവന് ഒറ്റയടിക്ക് 1500 രൂപ വരെ കൂടുമോ? കേന്ദ്ര നീക്കത്തിൽ ആശങ്ക

കൊച്ചി: ജി.എസ്.ടി സ്ലാബുകൾ പുനക്രമീകരിക്കുമെന്ന പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രഖ്യാപനം സ്വർണത്തിന് ഒറ്റയടിക്ക് 1500 രൂപവരെ കൂടാൻ...

access_time 19 Aug 2025 2:42 PM IST
ദൈവമേ നന്ദി, സന്തോഷത്തിൽ നിറഞ്ഞ കണ്ണുകളോടെ കൈകൂപ്പി നിൽക്കുന്നു; മമ്മൂട്ടി തിരിച്ചെത്തുന്നു, പൂർണ ആരോഗ്യവാൻ; സ്ഥിരീകരിച്ച് സന്തത സഹചാരികൾ
Celebrities

'ദൈവമേ നന്ദി, സന്തോഷത്തിൽ നിറഞ്ഞ കണ്ണുകളോടെ കൈകൂപ്പി നിൽക്കുന്നു'; മമ്മൂട്ടി തിരിച്ചെത്തുന്നു, 'പൂർണ ആരോഗ്യവാൻ'; സ്ഥിരീകരിച്ച് സന്തത സഹചാരികൾ

കൊച്ചി: മമ്മൂട്ടി പൂർണ ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുത്തുവെന്ന സൂചനയുമായി നിർമാതാവ് ആന്റോ ജോസഫ്. സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പങ്കുവെച്ച...

access_time 19 Aug 2025 2:19 PM IST
vd satheesan
Kerala

അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ അയച്ചു കിട്ടിയെന്ന് മേഴ്‌സിക്കുട്ടിയമ്മ സമ്മതിച്ചു; വിവാദ കത്തില്‍ സി.പി.എം നേതാക്കള്‍ മറുപടി പറയാതെ ഒളിച്ചു കളിക്കുന്നു -വി.ഡി. സതീശൻ

കൊച്ചി: സി.പി.എമ്മിനെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണങ്ങള്‍ അടങ്ങിയ കത്തിന് മറുപടി പറയാതെ നേതാക്കൾ ഒളിച്ചുകളിക്കുകയാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷ...

access_time 19 Aug 2025 2:03 PM IST
G. Sudhakaran, P. Krishna Pillai, cpm, elamaram kareem
Kerala

ഒറ്റക്ക് ഓട്ടോയിൽ കയറി വലിയചുടുകാട്ടിലെത്തി ജി. സുധാകരൻ; രക്തസാക്ഷി മണ്ഡപത്തിൽ അഭിവാദ്യം അർപ്പിച്ചു

പി. കൃഷ്ണപിള്ള അനുസ്മരണത്തിൽ ജി. സുധാകരന് ക്ഷണമില്ല

access_time 19 Aug 2025 2:01 PM IST
വിദേശത്തേക്ക് കടക്കാൻ ശ്രമിച്ച പീഡന കേസ് പ്രതി പിടിയിൽ
Kongad

വിദേശത്തേക്ക് കടക്കാൻ ശ്രമിച്ച പീഡന കേസ് പ്രതി പിടിയിൽ

കോ​ങ്ങാ​ട്: വി​ദേ​ശ​ത്തേ​ക്ക് ക​ട​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച മാ​ന​ഭം​ഗ കേ​സി​ലെ പ്ര​തി കോ​യ​മ്പ​ത്തൂ​ർ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ...

access_time 19 Aug 2025 1:55 PM IST
ലോറിയിൽ കടത്തുകയായിരുന്ന 6675 പാക്കറ്റ് നിരോധിത പുകയില ഉൽപന്നങ്ങൾ പിടികൂടി
Kerala

ലോറിയിൽ കടത്തുകയായിരുന്ന 6675 പാക്കറ്റ് നിരോധിത പുകയില ഉൽപന്നങ്ങൾ പിടികൂടി

മുത്തങ്ങ: ലോറിയിൽ കടത്തുകയായിരുന്ന 6675 പാക്കറ്റ് നിരോധിത പുകയില ഉത്പന്നങ്ങൾ ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ പിടികൂടി. കോഴിക്കോട്...

access_time 19 Aug 2025 1:49 PM IST
വാ​ടാ​ന​പ്പ​ള്ളി​യി​ൽ പാ​ച​ക വാ​ത​ക സി​ലി​ണ്ട​ർ എ​ത്തി​ത്തു​ട​ങ്ങി
Vadanappally

വാ​ടാ​ന​പ്പ​ള്ളി​യി​ൽ പാ​ച​ക വാ​ത​ക സി​ലി​ണ്ട​ർ എ​ത്തി​ത്തു​ട​ങ്ങി

മ​റ്റൊ​രു ഏ​ജ​ൻ​സി വ​ഴി​യാ​ണ്​ മൂ​ന്നാ​ഴ്ച​ക്കുശേ​ഷം വീടുകളിൽ എ​ത്തി​ച്ച​ത്​

access_time 19 Aug 2025 1:49 PM IST
ന്യൂയോർക്കിൽ അവതരിപ്പിച്ച കഥകളിയിൽ പെൺപടയുടെ സാന്നിധ്യം
Art

ന്യൂയോർക്കിൽ അവതരിപ്പിച്ച കഥകളിയിൽ പെൺപടയുടെ സാന്നിധ്യം

ചെ​റു​തു​രു​ത്തി: ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ ദി​ന​ത്തി​ൽ ന്യൂ​യോ​ർ​ക്കി​ൽ കേ​ര​ളീ​യ ത​നി​മ​യു​ടെ ക​ഥ​ക​ളി​യി​ൽ...

access_time 19 Aug 2025 1:40 PM IST
കുരുക്കഴിയാതെ മൂവാറ്റുപുഴ; ഗർത്തം അടക്കുന്നതിൽ അനിശ്ചിതത്വം തുടരുന്നു
Kochi

കുരുക്കഴിയാതെ മൂവാറ്റുപുഴ; ഗർത്തം അടക്കുന്നതിൽ അനിശ്ചിതത്വം തുടരുന്നു

ഇ​ന്ന് രാ​വി​ലെമു​ത​ൽ വ​ലി​യ പാ​ല​ത്തി​ലൂ​ടെ ഒ​റ്റ​വ​രി ഗ​താ​ഗ​തം പു​ന​രാ​രം​ഭി​ക്കാ​ൻ ധാ​ര​ണ

access_time 19 Aug 2025 1:40 PM IST
fraud case
Kochi

മുക്കുപണ്ടം നൽകി 10 ലക്ഷം തട്ടിയ പ്രതികൾ പിടിയിൽ

ക​ള​മ​ശ്ശേ​രി: സ്വ​ർ​ണ​ത്തി​ന്​ പ​ക​രം മു​ക്കു​പ​ണ്ടം ന​ൽ​കി 10 ല​ക്ഷം രൂ​പ ത​ട്ടി​യെ​ടു​ത്ത പ്ര​തി​ക​ളെ ക​ള​മ​ശ്ശേ​രി...

access_time 19 Aug 2025 1:36 PM IST
transfomer
Kochi

ട്രെയ്​ലറിൽനിന്ന്​ കൂറ്റൻ ട്രാൻസ്ഫോർമർ റോഡിൽ​ വീണു; മണിക്കൂറോളം ഗതാഗതം സ്തംഭിച്ചു

കാ​ക്ക​നാ​ട്: ട്രെ​യ്​​ല​റി​ൽ കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ക​യാ​യി​രു​ന്ന കൂ​റ്റ​ൻ ട്രാ​ൻ​സ്ഫോ​ർ​മ​ർ സീ​പോ​ർ​ട്ട്-​എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ട്...

access_time 19 Aug 2025 1:32 PM IST
Ex Top Court Judge, B Sudershan Reddy,
India

സുപ്രീംകോടതി മുൻ ജഡ്ജി ബി. സുദർശൻ റെഡ്ഡി ഇൻഡ്യ സഖ്യത്തിന്റെ ഉപരാഷ്ട്രപതി സ്ഥാനാർഥി

ന്യൂഡൽഹി: അടുത്ത മാസം നടക്കുന്ന ഉപരോഷ്ട്രപതി തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് സുപ്രീംകോടതി മുൻ ജഡ്ജി ബി. സുദർശൻ റെഡ്ഡിയെ...

access_time 19 Aug 2025 1:27 PM IST
traffic block
Kochi

അഴിയാക്കുരുക്ക്; കൊച്ചി നഗരത്തിലും സമീപമേഖലകളിലും ഗതാഗതക്കുരുക്ക് നാൾക്കുനാൾ രൂക്ഷമാകുന്നു

കൊ​ച്ചി: ‘പു​ലി​വാ​ൽ ക​ല്യാ​ണം’ സി​നി​മ​യി​ലെ ഹി​റ്റാ​യ ‘മ്മ്.. ​കൊ​ച്ചി​യെ​ത്തീ’ ഡ​യ​ലോ​ഗി​ല്ലേ? മു​മ്പൊ​ക്കെ...

access_time 19 Aug 2025 1:26 PM IST
ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്കി​ല​മ​ർ​ന്ന് തെ​രു​ റോ​ഡ്
Neeleswaram

ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്കി​ല​മ​ർ​ന്ന് തെ​രു​ റോ​ഡ്

വാഹനങ്ങൾ തെ​രുറോ​ഡി​​ൽ പാ​ർ​ക്ക് ചെ​യ്യു​ന്ന​ത് ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കുരുക്കിന് കാ​ര​ണം

access_time 19 Aug 2025 1:24 PM IST
kochi harbur
Kochi

കൊച്ചി ഹാർബർ തുറന്നു; ചെമ്മീനുമായി ബോട്ടുകളെത്തി

മ​ട്ടാ​ഞ്ചേ​രി: കൂ​ലി ത​ര്‍ക്ക​ത്തെ തു​ട​ര്‍ന്ന് നാ​ലു​ദി​വ​സം പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം നി​ല​ച്ച കൊ​ച്ചി ഫി​ഷ​റീ​സ് ഹാ​ര്‍ബ​ർ...

access_time 19 Aug 2025 1:20 PM IST
‘ത്രീ ഇഡിയറ്റ്’സിലെ പ്രഫസർ അന്തരിച്ചു; അച്യുത് പോട്ധാർ വിടവാങ്ങിയത് 91 ാം വയസ്സിൽ
Celebrities

‘ത്രീ ഇഡിയറ്റ്’സിലെ പ്രഫസർ അന്തരിച്ചു; അച്യുത് പോട്ധാർ വിടവാങ്ങിയത് 91 ാം വയസ്സിൽ

മുംബൈ: മുതിർന്ന ഹിന്ദി- മറാത്തി ചലച്ചിത്ര നടൻ അച്യുത് പോട്ധാർ 91ാം വയസ്സിൽ അന്തരിച്ചു. ബോളിവുഡിലെ ​ശ്രദ്ധേയ ചിത്രമായ...

access_time 19 Aug 2025 1:18 PM IST
‘അപൂർവ’യുടെ പ്രഥമ കുട്ടിക്കർഷക പുരസ്കാരം ഫരീദക്കും ഫാദിയക്കും ‘അപൂർവ’യുടെ പ്രഥമ കുട്ടിക്കർഷക പുരസ്കാരം ഫരീദക്കും ഫാദിയക്കും
Agri News

‘അപൂർവ’യുടെ പ്രഥമ കുട്ടിക്കർഷക പുരസ്കാരം ഫരീദക്കും ഫാദിയക്കും ‘അപൂർവ’യുടെ പ്രഥമ കുട്ടിക്കർഷക പുരസ്കാരം ഫരീദക്കും ഫാദിയക്കും

ആ​ല​പ്പു​ഴ: പ​രി​സ്ഥി​തി, സാ​മൂ​ഹി​ക, ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ സം​ഘ​ട​ന​യാ​യ അ​പൂ​ർ​വ ചാ​രി​റ്റ​ബി​ൾ സൊ​സൈ​റ്റി​യു​ടെ പ്ര​ഥ​മ...

access_time 19 Aug 2025 1:11 PM IST
വീടുകയറി ആക്രമണം: പ്രതികൾ അറസ്റ്റിൽ
Mundakkayam

വീടുകയറി ആക്രമണം: പ്രതികൾ അറസ്റ്റിൽ

മു​ണ്ട​ക്ക​യം: വീ​ടു​ക​യ​റി ആ​ക്ര​മി​ച്ച കേ​സി​ൽ ഒ​ളി​വി​ലാ​യി​രു​ന്ന പ്ര​തി​ക​ൾ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ. ഇ​ളം​കാ​ട് വ​ല്യേ​ന്ത...

access_time 19 Aug 2025 1:11 PM IST
അബ്ദുസ്സമദ് നിര്യാതനായി
Obituaries

അബ്ദുസ്സമദ് നിര്യാതനായി

ഗൂഡല്ലൂർ: സമസ്ത മുശാവറ അംഗം പരേതനായ എം.എം. ബഷീർ മുസ്‍ലിയാരുടെ മകൻ വേങ്ങര ചേരൂർ സ്വദേശി മണ്ടോട്ടിൽ അബ്ദുൽ സമദ് (65)...

access_time 19 Aug 2025 1:10 PM IST
വിദേശ മലയാളിയുടെ ഭാര്യയോട് മോശംപെരുമാറ്റം; സി.പി.എം എൽ.സി സെക്രട്ടറിക്കെതിരെ പാർട്ടി നടപടി, പിന്നാലെ പരാതിക്കാരന്റെ വീട് കയറി ആക്രമിച്ചു
Kerala

വിദേശ മലയാളിയുടെ ഭാര്യയോട് മോശംപെരുമാറ്റം; സി.പി.എം എൽ.സി സെക്രട്ടറിക്കെതിരെ പാർട്ടി നടപടി, പിന്നാലെ പരാതിക്കാരന്റെ വീട് കയറി ആക്രമിച്ചു

പത്തനംതിട്ട: വിദേശ മലയാളിയുടെ ഭാര്യയോട് മോശമായി പെരുമാറിയെന്ന പരാതിൽ സി.പി.എം ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറിക്കെതിരെ...

access_time 19 Aug 2025 1:38 PM IST
നിലത്തിട്ട് വലിച്ചിഴച്ചു, തലപ്പാവ് നിർബന്ധിച്ച് ഊരിമാറ്റി; വയോധികരായ രണ്ട് സിഖ്കാർക്കെതിരെ യു.കെയിൽ വംശീയാക്രമണം -മൂന്നുപേർ അറസ്റ്റിൽcamera_alt
World

നിലത്തിട്ട് വലിച്ചിഴച്ചു, തലപ്പാവ് നിർബന്ധിച്ച് ഊരിമാറ്റി; വയോധികരായ രണ്ട് സിഖ്കാർക്കെതിരെ യു.കെയിൽ വംശീയാക്രമണം -മൂന്നുപേർ അറസ്റ്റിൽ

ലണ്ടൻ: യു.കെയിലെ വോൾവർഹാംപ്റ്റൺ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന് പുറത്ത് രണ്ട് വയോധികരായ സിഖ് വംശജരെ ക്രൂരമായി...

access_time 19 Aug 2025 1:57 PM IST
sholay
Celebrities

ചിലത് യാദൃച്ഛികമായി സംഭവിക്കുന്നതാണ്; ലോകം കരുതിയത് ‘ഷോലെ’ പരാജയപ്പെടുമെന്നാണ്, പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നു -ജാവേദ് അക്തർ

വർഷം അമ്പത് കഴിഞ്ഞിട്ടും രമേശ് സിപ്പി സംവിധാനം ചെയ്ത ബോളിവുഡ് ചിത്രം 'ഷോലെ' ഇന്നും പ്രേക്ഷകർക്കിടയിൽ ചർച്ചാ...

access_time 19 Aug 2025 1:01 PM IST
സിൻസിനാറ്റി ഓപ്പണിൽ കന്നിക്കിരീടം നേടി അൽകാരസ്; സിന്നർ മൽസരത്തിനിടെ പിൻമാറി
Sports

സിൻസിനാറ്റി ഓപ്പണിൽ കന്നിക്കിരീടം നേടി അൽകാരസ്; സിന്നർ മൽസരത്തിനിടെ പിൻമാറി

ലോക രണ്ടാം നമ്പർതാരം കാർലോസ് അൽകാരസ് സിൻസിനാറ്റി ഓപൺ 2025 ടെന്നിസ് കിരീട വിജയിയായി. ആദ്യമായാണ് അൽകാരസ്...

access_time 19 Aug 2025 12:53 PM IST
Jammu Kashmir Cloudburst
India

ജമ്മു കശ്മീർ മേഘവിസ്ഫോടനം; മരണസംഖ്യ 64 ആയി

ശ്രീനഗർ: ജമ്മു കശ്മീരിലെ കിഷ്ത്വാർ ജില്ലയിൽ ഉണ്ടായ വൻ മേഘവിസ്ഫോടനത്തിൽ ഒരു സ്ത്രീയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെടുത്തു. ഇതോടെ...

access_time 19 Aug 2025 12:51 PM IST
സ്വർണത്തിന് വീണ്ടും കുറഞ്ഞു; 10 ദിവസമായി വില താഴോട്ട്
Market

സ്വർണത്തിന് വീണ്ടും കുറഞ്ഞു; 10 ദിവസമായി വില താഴോട്ട്

കൊച്ചി: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണത്തിന് വീണ്ടും വിലകുറഞ്ഞു. ഗ്രാമിന് 35 രൂപയും പവന് 280 രൂപയുമാണ് കുറഞ്ഞത്. ഇതോടെ ഗ്രാമിന് 9235...

access_time 19 Aug 2025 1:51 PM IST
ആനക്കൊട്ടിലിന്റെ തൂണുകളിൽ സിമന്റിൽ ശിൽപ വിസ്മയം
Ponkunnam

ആനക്കൊട്ടിലിന്റെ തൂണുകളിൽ സിമന്റിൽ ശിൽപ വിസ്മയം

പൊ​ൻ​കു​ന്നം: പു​ന​രു​ദ്ധാ​ര​ണം ന​ട​ക്കു​ന്ന പ​ന​മ​റ്റം ഭ​ഗ​വ​തി​ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ന്റെ ആ​ന​ക്കൊ​ട്ടി​ലി​ന്റെ പ​ഴ​യ ഉ​രു​ള​ൻ...

access_time 19 Aug 2025 12:48 PM IST
ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള അപൂർവ ലോഹ, വളം കയറ്റുമതി നിയന്ത്രണങ്ങൾ ചൈന നീക്കും; ചർച്ചയിൽ വിദേശകാര്യമന്ത്രിയുടെ ഉറപ്പ്
India

ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള അപൂർവ ലോഹ, വളം കയറ്റുമതി നിയന്ത്രണങ്ങൾ ചൈന നീക്കും; ചർച്ചയിൽ വിദേശകാര്യമന്ത്രിയുടെ ഉറപ്പ്

ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള അപൂർവ ഭൗമ ലോഹങ്ങളുടെ കയറ്റുമതിക്കുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ ചൈന നീക്കിയതായും വളങ്ങളും അടിസ്ഥാന...

access_time 19 Aug 2025 12:45 PM IST
ച​ന്താ​പു​ര വി​സ്പ​റി​ങ്‌ വു​ഡ്സി​ൽ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം
Metro

ച​ന്താ​പു​ര വി​സ്പ​റി​ങ്‌ വു​ഡ്സി​ൽ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം

ബം​ഗ​ളൂ​രു: ച​ന്താ​പു​ര വ​ക്കീ​ൽ വി​സ്പ​റി​ങ്‌ വു​ഡ്സി​ൽ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം വി​പു​ല​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. വ​ക്കീ​ൽ...

access_time 19 Aug 2025 12:42 PM IST
ചരിത്രം ഈ ഫ്രെയിം; ഇന്ന് ലോക ഫോട്ടോഗ്രഫി ദിനം
Men

ചരിത്രം ഈ ഫ്രെയിം; ഇന്ന് ലോക ഫോട്ടോഗ്രഫി ദിനം

പ​യ്യ​ന്നൂ​ർ: പ​യ്യ​ന്നൂ​രി​ന​ടു​ത്ത് കാ​ങ്കോ​ൽ-​ആ​ല​പ്പ​ട​മ്പ് ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ മാ​ത്തി​ൽ ആ​ല​പ്പ​ട​മ്പി​ലെ...

access_time 19 Aug 2025 12:41 PM IST
