ഇംഗ്ലീഷ് ആക്സെന്റ് പഠിക്കാൻ നാല് മാസത്തോളം അമേരിക്കയിൽ താമസിച്ച് പരിശീലനം നേടണം, ആ സമയത്ത് പ്രതിഫലം ലഭിക്കില്ല; ടോം ക്രൂസ് ചിത്രം ഉപേക്ഷിച്ചതിനെ കുറിച്ച് ഫഹദ് ഫാസിൽ
പാൻ ഇന്ത്യൻ ലെവലിലേക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉയർന്നുവന്ന താരമാണ് ഫഹദ് ഫാസിൽ. ഇപ്പോഴിതാ ഹോളിവുഡ് സിനിമ നഷ്ടപ്പെട്ടതിനെ...
എല്ലാം ഒ.കെയാണെന്ന് രമേഷ് പിഷാരടി, ഇതിൽ കുടുതൽ ഒരു നല്ല വർത്തമാനം ഇല്ലെന്ന് മാലാ പാർവതി; മമ്മൂട്ടി ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുത്തതിൽ സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിച്ച് സഹപ്രവർത്തകർ
കൊച്ചി: നടൻ മമ്മൂട്ടി രോഗമുക്തി നേടി ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുത്തുവെന്ന വാർത്തയിൽ സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിച്ച് സഹപ്രവർത്തകർ. ''ഇതിൽ...
'ദൈവമേ നന്ദി, സന്തോഷത്തിൽ നിറഞ്ഞ കണ്ണുകളോടെ കൈകൂപ്പി നിൽക്കുന്നു'; മമ്മൂട്ടി തിരിച്ചെത്തുന്നു, 'പൂർണ ആരോഗ്യവാൻ'; സ്ഥിരീകരിച്ച് സന്തത സഹചാരികൾ
കൊച്ചി: മമ്മൂട്ടി പൂർണ ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുത്തുവെന്ന സൂചനയുമായി നിർമാതാവ് ആന്റോ ജോസഫ്. സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പങ്കുവെച്ച...
അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ അയച്ചു കിട്ടിയെന്ന് മേഴ്സിക്കുട്ടിയമ്മ സമ്മതിച്ചു; വിവാദ കത്തില് സി.പി.എം നേതാക്കള് മറുപടി പറയാതെ ഒളിച്ചു കളിക്കുന്നു -വി.ഡി. സതീശൻ
കൊച്ചി: സി.പി.എമ്മിനെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണങ്ങള് അടങ്ങിയ കത്തിന് മറുപടി പറയാതെ നേതാക്കൾ ഒളിച്ചുകളിക്കുകയാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷ...
