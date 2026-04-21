    Posted On
    date_range 21 April 2026 8:48 PM IST
    Updated On
    date_range 21 April 2026 8:50 PM IST

    കാർ വെള്ളം തെറിപ്പിച്ചതിനെച്ചൊല്ലി തർക്കം; യുവാവിനെ ക്രൂരമായി മർദിച്ചു, മുൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം യൂസഫ് പഠാന്റെ ഭാര്യപിതാവ് ഉൾപ്പടെ മൂന്ന് പേർ അറസ്റ്റിൽ

    മുംബൈ: മുൻ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരവും തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് എം.പിയുമായ യൂസഫ് പത്താന്റെ അമ്മായിയപ്പനും മറ്റ് രണ്ട് ബന്ധുക്കളും മുംബൈയിൽ അറസ്റ്റിലായി. റോഡിലെ വെള്ളക്കെട്ടിലൂടെ പോയ കാർ ദേഹത്ത് വെള്ളം തെറിപ്പിച്ചതിനെച്ചൊല്ലിയുണ്ടായ തർക്കം മർദനത്തിൽ കലാശിക്കുകയായിരുന്നു. സംഭവത്തിൽ പത്താന്റെ അമ്മായിയപ്പൻ ഖാലിദ് ഖാൻ ഉൾപ്പടെ മൂന്നു പേരെ പൊലീസ് പിടികൂടി.

    കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ച രാത്രി മുംബൈ മസ്ഗാവിലെ ഹിരാഭായ് കോമ്പൗണ്ടിന് സമീപമാണ് സംഭവം നടന്നത്. യൂസഫ് ഖാൻ എന്നയാൾ ഓടിച്ചിരുന്ന കാർ റോഡിലെ വെള്ളക്കെട്ടിലൂടെ പോയപ്പോൾ യൂസഫ് പത്താന്റെ ബന്ധുവായ ശുഹൈബ് ഖാന്റെ ദേഹത്ത് വെള്ളം തെറിച്ചു. ഇതേച്ചൊല്ലി ഇരുവരും തമ്മിൽ വാക്കേറ്റമുണ്ടാവുകയും പിന്നാലെ ശുഹൈബ് ഖാൻ മരത്തടി ഉപയോഗിച്ച് കാർ അടിച്ചുതകർക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു.

    ബഹളം കേട്ടെത്തിയ യൂസഫ് പത്താന്റെ അമ്മായിയപ്പൻ ഖാലിദ് ഖാനും മറ്റു ബന്ധുക്കളും ചേർന്ന് കാർ ഡ്രൈവറെ ക്രൂരമായി മർദിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. ആക്രമണത്തിൽ ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ യൂസഫ് ഖാനെ ഉടൻ തന്നെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

    വിവരമറിഞ്ഞ് സ്ഥലത്തെത്തിയ ബൈക്കുള പൊലീസ് ഖാലിദ് ഖാനെയും മറ്റു രണ്ട് പേരെയും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിതയിലെ വിവിധ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം പ്രതികൾക്കെതിരെ എഫ്.ഐ.ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രദേശത്തെ സി.സി.ടി.വി ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചതായും സാക്ഷികളുടെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയതായും പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു. സംഭവത്തിൽ കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടന്നുവരികയാണ്.

    

    News Summary - Argument over car spilling water; Youth brutally beaten up, three people including former cricketer Yusuf Pathan's father-in-law arrested
