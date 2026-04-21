    date_range 21 April 2026 4:59 PM IST
    date_range 21 April 2026 4:59 PM IST

    വിരുതുനഗർ സ്ഫോടനം: ഒളിവിൽപ്പോയ ഫാക്ടറി ഉടമകൾ കോടതിയിൽ കീഴടങ്ങി

    വിരുതുനഗർ സ്ഫോടനം: ഒളിവിൽപ്പോയ ഫാക്ടറി ഉടമകൾ കോടതിയിൽ കീഴടങ്ങി
    വിരുതുനഗർ ജില്ലയിലെ ഫാക്ടറിയിലെ അഗ്നിശമന സേനാംഗങ്ങൾ

    ചെന്നൈ: തമിഴ്‌നാട്ടിലെ വിരുതുനഗറിൽ പടക്കനിർമാണ ശാലയിലുണ്ടായ സ്ഫോടനക്കേസിലെ മുഖ്യപ്രതികൾ നിയമത്തിന് മുന്നിൽ. അപകടത്തിന് പിന്നാലെ ഒളിവിൽ പോയ ഫാക്ടറി ഉടമ ഈശ്വരിയും ഭർത്താവ് മുത്തുമാണിക്യവുമാണ് വിരുതുനഗർ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മജിസ്‌ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ കീഴടങ്ങിയത്. 25 പേരുടെ ദാരുണാന്ത്യത്തിന് ഇടയാക്കിയ സ്ഫോടനത്തിന് പിന്നാലെ ഇവർക്കെതിരെ പൊലീസ് കേസെടുത്തിരുന്നു.

    കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസമായി ഒളിവിൽ കഴിയുകയായിരുന്ന ഇവരെ കണ്ടെത്താൻ പൊലീസ് തിരച്ചിൽ ഊർജിതമാക്കിയിരുന്നു. കഴിഞ്ഞദിവസം ഇവരുടെ നാല് ബന്ധുക്കളെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഉടമകൾ കോടതിയിൽ ഹാജരായത്. സുരക്ഷ മാനദണ്ഡങ്ങളിലെ വീഴ്ചയാണോ അപകടത്തിന് കാരണമായതെന്ന് പൊലീസ് വിശദമായി അന്വേഷിച്ചുവരികയാണ്.

    അപകടത്തിൽ പെട്ടവരിൽ 21 പേ​ർ സ്ത്രീ​ക​ളാ​ണ്. മൂ​ന്ന് സ്ത്രീ​ക​ളു​ടെ​യും ഒ​രു പു​രു​ഷ​ന്റെ​യും മൃ​ത​ദേ​ഹം തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞി​ട്ടി​ല്ല. മ​രി​ച്ച​വ​രി​ൽ 16 പേ​ർ സേ​ർ​വൈ​ക്കാ​ര​ൻ​പ​ട്ടി ഗ്രാ​മ​ത്തി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള​വ​രാ​ണ്. നി​ല​വി​ൽ 21 പേ​ർ പ​രി​ക്കു​ക​ളോ​ടെ വി​രു​തു​ന​ഗ​ർ ജി​ല്ല ഗ​വ. ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ചി​കി​ത്സ​യി​ൽ ക​ഴി​യു​ന്നു. ഇ​തി​ൽ 14 പേ​ർ ര​ക്ഷാ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​നി​ടെ പ​രി​ക്കേ​റ്റ പൊ​ലീ​സ്- ഫ​യ​ർ​ഫോ​ഴ്സ് ജീ​വ​ന​ക്കാ​രാ​ണ്.സം​ഭ​വ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ആ​റ് വ​കു​പ്പു​ക​ൾ പ്ര​കാ​ര​മാ​ണ് വ​ച്ച​ക്കാ​ര​പ​ട്ടി പൊ​ലീ​സ് കേ​സ് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത​ത്. ഒ​രേ സ​മ​യ​ത്ത് കൂ​ടു​ത​ൽ അ​ള​വി​ൽ വെ​ടി​മ​രു​ന്ന് മി​ശ്രി​തം മ​തി​യാ​യ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളി​ല്ലാ​തെ ശ്ര​ദ്ധ​ക്കു​റ​വോ​ടെ ത​യാ​റാ​ക്കി​യ​താ​ണ് അ​പ​ക​ട​ത്തി​ന് കാ​ര​ണ​മാ​യ​തെ​ന്നാ​ണ് പൊ​ലീ​സി​ന്റെ പ്രാ​ഥ​മി​ക വി​വ​ര റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ(​എ​ഫ്.​ഐ.​ആ​ർ) പ​റ​യു​ന്ന​ത്.

    ഒ​രേ മു​റി​യി​ൽ നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​മാ​യി കൂ​ടു​ത​ൽ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളെ ജോ​ലി​ക്ക് നി​യോ​ഗി​ച്ചി​രു​ന്ന​താ​യും ഇ​തി​ൽ കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു. അ​തി​നി​ടെ മ​ധു​ര ഹൈ​കോ​ട​തി ബെ​ഞ്ച് സ്വ​മേ​ധ​യ കേ​സെ​ടു​ത്തു. സ്ഫോ​ട​ന​ത്തി​ൽ ബാ​ധി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​ര​ത്തി​ന് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ൻ അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കാ​ൻ വൈ​കി​യ​തി​നെ കോ​ട​തി വി​മ​ർ​ശി​ച്ചു.

    TAGS:chennaiPoliceFirecracker Factory BlastCrime
