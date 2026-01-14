നാരങ്ങാനീരിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഗുണങ്ങൾ നാരങ്ങയുടെ തൊലിയിലുണ്ട് !text_fields
പലപ്പോഴും നമ്മൾ നാരങ്ങാനീര് പിഴിഞ്ഞെടുത്ത് ബാക്കി വരുന്ന തൊലി ചവറ്റുകുട്ടയിലേക്ക് എറിയാറാണ് പതിവ്. നാരങ്ങാനീരിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഗുണങ്ങൾ നാരങ്ങയുടെ തൊലിയിലുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ഭുതപ്പെടേണ്ടതില്ല. നാരങ്ങയുടെ തൊലിയിൽ വിറ്റാമിനുകളും ധാതുക്കളും നാരുകളും ധാരാളമായി അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നാരങ്ങയുടെ തൊലിയിൽ പെക്റ്റിൻ എന്ന ലയിക്കുന്ന നാരുകൾ ധാരാളമായി അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ദഹനം മെച്ചപ്പെടുത്താനും കൊളസ്ട്രോൾ കുറക്കാനും സഹായിക്കും. തൊലിയിലുള്ള പെക്റ്റിൻ വയർ നിറഞ്ഞുവെന്ന തോന്നൽ ഉണ്ടാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. ഇത് അമിതമായി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ സഹായിക്കും. ഇതിലെ ഫ്ലേവനോയിഡുകളും പൊട്ടാസ്യവും രക്തസമ്മർദം നിയന്ത്രിക്കാനും ഹൃദയത്തിന്റെ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കാനും സഹായിക്കുന്നു. ഇതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വിറ്റാമിൻ സി യും കാൽസ്യവും എല്ലുകളുടെ ബലം വർധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു.
പ്രധാന ഗുണങ്ങൾ
1. പോഷകങ്ങളുടെ കലവറ
നാരങ്ങാനീരിനേക്കാൾ 5 മുതൽ 10 മടങ്ങ് വരെ വിറ്റാമിൻ സി, വിറ്റാമിൻ എ എന്നിവ നാരങ്ങയുടെ തൊലിയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. കൂടാതെ കാൽസ്യം, പൊട്ടാസ്യം എന്നിവയും ഇതിൽ സമൃദ്ധമാണ്.
2. ആന്റിഓക്സിഡന്റുകൾ
ശരീരത്തിലെ വിഷാംശങ്ങളെ പുറന്തള്ളാനും കോശങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാനും സഹായിക്കുന്ന ഫ്ലേവനോയിഡുകൾ നാരങ്ങയുടെ തൊലിയിലുണ്ട്. ഇത് രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വർധിപ്പിക്കുന്നു.
3. ദന്താരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കുന്നു
നാരങ്ങയുടെ തൊലിയിലുള്ള ആന്റി-ബാക്ടീരിയൽ ഗുണങ്ങൾ മോണയിലെ അണുബാധകളെയും പല്ല് നശിക്കുന്നതിനെയും തടയാൻ സഹായിക്കും. വായയിലെ ദുർഗന്ധം മാറ്റാനും ഇത് ഫലപ്രദമാണ്.
4. ചർമസൗന്ദര്യത്തിന്
തൊലിയിലുള്ള ലിമോണിൻ, സിട്രിക് ആസിഡ് എന്നിവ ചർമത്തിലെ കറുത്ത പാടുകൾ കുറക്കാനും മുഖക്കുരുവിനെ പ്രതിരോധിക്കാനും സഹായിക്കുന്നു. ചർമ്മത്തിലെ മൃതകോശങ്ങളെ നീക്കം ചെയ്യാനുള്ള സ്ക്രബ് ആയി ഇത് ഉപയോഗിക്കാം.
5. അർബുദ പ്രതിരോധം
ചില പഠനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നാരങ്ങയുടെ തൊലിയിലുള്ള സാൽവെസ്ട്രോൾ ക്യു 40 (Salvestrol Q40), ലിമോണിൻ എന്നീ ഘടകങ്ങൾ കാൻസർ കോശങ്ങളുടെ വളർച്ചയെ തടയാൻ സഹായിക്കുമെന്നാണ്.
എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം?
ഭക്ഷണത്തിൽ: നാരങ്ങയുടെ തൊലി ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് സലാഡുകൾ, സൂപ്പുകൾ എന്നിവയിൽ ചേർക്കാം.
ലെമൺ ടീ: നമ്മൾ നേരത്തെ സംസാരിച്ച ചായയിൽ അല്പം നാരങ്ങാത്തൊലി കൂടി ചേർത്താൽ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ലഭിക്കും.
ഉണക്കി പൊടിച്ച്: നാരങ്ങാത്തൊലി വെയിലത്ത് വെച്ച് ഉണക്കി പൊടിച്ച് തേനിൽ ചാലിച്ചോ വെള്ളത്തിൽ കലർത്തിയോ ഉപയോഗിക്കാം.
കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന നാരങ്ങയിൽ കീടനാശിനികൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ, തൊലി ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഉപ്പും വിനാഗിരിയും ചേർത്ത വെള്ളത്തിൽ നന്നായി കഴുകാൻ മറക്കരുത്.
