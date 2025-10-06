വെറും വയറ്റിൽ ചെറുചൂടുള്ള നാരങ്ങ വെള്ളം കുടിച്ചാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? text_fields
വെറും വയറ്റിൽ ചെറുചൂടുള്ള നാരങ്ങ വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് ദഹനം മെച്ചപ്പെടുത്താനും, ശരീരത്തിലെ വിഷാംശം പുറന്തള്ളാനും, വൃക്കയിലെ കല്ലുകൾ രൂപപ്പെടുന്നത് തടയാനും സഹായിക്കും. കൂടാതെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായ ജലാംശം നൽകുകയും ചെയ്യും. എന്നാൽ അസിഡിറ്റി, കിഡ്നി പ്രശ്നങ്ങളുള്ളവർ അല്ലെങ്കിൽ ചില മരുന്നുകൾ കഴിക്കുന്നവർ ഇത് ഡോക്ടറുടെ നിർദേശമില്ലാതെ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്.വെറും വയറ്റിൽ ചെറുചൂടുള്ള നാരങ്ങ വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് ആരോഗ്യപരമായ ഒരു ശീലമായി പലരും കണക്കാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതിന് ഗുണത്തോടൊപ്പം ദോഷങ്ങളുമുണ്ട്. ചെറുചൂടുള്ള വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് ദഹനനാളത്തെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുകയും രാവിലെ ദഹനപ്രക്രിയ ആരംഭിക്കാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും.
നാരങ്ങയിലെ സിട്രിക് ആസിഡ് ദഹനരസങ്ങളുടെ ഉത്പാദനം വർധിപ്പിച്ച് ദഹനത്തെ സുഗമമാക്കാൻ സഹായിക്കും. മലബന്ധം കുറക്കാനും ഇത് സഹായിക്കും. രാവിലെ ഉറക്കമുണരുമ്പോൾ ശരീരത്തിൽ ജലാംശം കുറവായിരിക്കും. നാരങ്ങ വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായ ജലാംശം പെട്ടെന്ന് തിരികെ നൽകാൻ സഹായിക്കുന്നു. നാരങ്ങ വിറ്റാമിൻ സിയുടെ ഒരു മികച്ച ഉറവിടമാണ്. ഇത് രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വർധിപ്പിക്കാനും ചർമത്തിന്റെ ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്താനും സഹായിക്കുന്നു. നാരങ്ങ വെള്ളത്തിന് കലോറി വളരെ കുറവാണ്. ഇത് കുടിക്കുന്നത് വയറു നിറഞ്ഞതായി തോന്നാൻ സഹായിക്കുകയും അമിതമായി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ശീലം കുറക്കുകയും ചെയ്യും. ഉപാപചയ പ്രവർത്തനങ്ങളെ മെച്ചപ്പെടുത്താനും ഇത് സഹായകമായേക്കാം. ശരീരത്തിലെ മാലിന്യങ്ങളെ പുറന്തള്ളുന്ന പ്രക്രിയയെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഡൈയൂററ്റിക് ഗുണം ഇതിനുണ്ട്. ഇത് മൂത്രത്തിന്റെ ഉത്പാദനം വർധിപ്പിക്കുന്നു.
പാർശ്വഫലങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളും
നാരങ്ങയിലെ സിട്രിക് ആസിഡ് വളരെ അമ്ലഗുണമുള്ളതാണ്. ഇത് പല്ലിന്റെ പുറം പാളിയായ ഇനാമലിനെ പതിവായി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നശിപ്പിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. നാരങ്ങ വെള്ളം കുടിച്ച ഉടൻ പല്ല് തേക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ നാരങ്ങാ വെള്ളം സ്ട്രോ ഉപയോഗിച്ചു കുടിക്കുകയോ കുടിച്ചശേഷം പച്ചവെള്ളം കൊണ്ട് വായ കഴുകുകയോ ചെയ്യണം. നാരങ്ങാവെള്ളത്തില് വെള്ളം ഉണ്ട്. എന്നാലും നാരങ്ങായുടെ ഡൈയൂററ്റിക് ഗുണങ്ങൾ നിർജലീകരണത്തിനു കാരണമാകും.
ചില ആളുകളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് അസിഡിറ്റി പ്രശ്നങ്ങളോ ഗ്യാസ്ട്രോ ഈസോഫാഗൽ റിഫ്ലക്സ് ഡിസീസ് (GERD) പോലുള്ള അവസ്ഥകളോ ഉള്ളവരിൽ നാരങ്ങയുടെ അസിഡിറ്റി നെഞ്ചെരിച്ചിൽ, വയറുവേദന, ആസിഡ് റിഫ്ലക്സ് എന്നിവ വർധിപ്പിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അസ്വസ്ഥത അനുഭവപ്പെടുന്നവർ നാരങ്ങാനീരിന്റെ അളവ് കുറക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ശീലം ഒഴിവാക്കുകയോ ചെയ്യണം. നാരങ്ങ വെള്ളം ഒരു ഡൈയൂററ്റിക് ആയതുകൊണ്ട് പതിവായി കഴിക്കുമ്പോൾ മൂത്രശങ്ക വർധിക്കുകയും ശരീരത്തിലെ ജലാംശം വേഗത്തിൽ നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യാം. ജലം ഒരു നാച്വറൽ ഡൈയൂററ്റിക് ആണ്. അതായത് മൂത്രത്തിന്റെ ഉൽപാദനം കൂട്ടാൻ വെള്ളത്തിനാവും. ഇത് മൂത്രനാളിയിലെ അണുബാധ ഉള്ളവർക്ക് നല്ലതാണ്. എന്നാൽ ബ്ലാഡറിന് തകരാറോ ഇടക്കിടെ മൂത്രമൊഴിക്കുന്ന ശീലമോ ഉള്ളവർക്ക് ഇത് പ്രശ്നമാകും.
