ചുവന്ന പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും കഴിക്കുന്നതിന്റെ ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങൾtext_fields
ചുവന്ന പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും കഴിക്കുന്നതിന്റെ പ്രധാന ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങൾ നിരവധിയാണ്. ഈ ഭക്ഷണങ്ങൾക്ക് ചുവപ്പ് നിറം നൽകുന്നത് ഇവയിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ലൈക്കോപീൻ, ആന്തോസയാനിൻ പോലുള്ള ശക്തമായ ആന്റിഓക്സിഡന്റുകളാണ്. ഇവയാണ് മിക്ക ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങൾക്കും കാരണം. ചുവപ്പു നിറമുള്ള പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും ഹൃദയത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നു.
ഇത്തരം ഭക്ഷ്യോൽപന്നങ്ങളിൽ ആന്റിഓക്സിഡന്റുകളുടെ അളവ് കൂടുതലാണ്. ഇവ ഹൃദ്രോഗം, ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ, കൊളസ്ട്രോൾ എന്നിവ ഉയർത്തുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ കുറക്കുന്നു. കൂടാതെ പ്രോസ്റ്റേറ്റ് കാൻസർ പോലുള്ള കാൻസർ സാധ്യതയും ഇല്ലാതാക്കുന്നു. തലച്ചോറിന്റെ പ്രവർത്തനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു. തക്കാളി, റാഡിഷ്, റെഡ് കാബേജ്, ബീറ്റ്റൂട്ട് തുടങ്ങിയ ചുവന്ന പച്ചക്കറികളും മുന്തിരി, സ്ട്രോബെറി, തണ്ണിമത്തൻ, ചെറി, ആപ്പിൾ തുടങ്ങിയ ചുവന്ന പഴങ്ങളും ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് നല്ലതാണ്.
വിറ്റാമിനുകൾ, ഫൈബർ, ആന്റിഓക്സിഡന്റുകൾ, പൊട്ടാസ്യം എന്നിവയാൽ സമ്പന്നമാണ് സ്ട്രോബെറി. കൂടാതെ കലോറി കുറവാണ്. ആന്റിഓക്സിഡന്റുകളും വിറ്റാമിനുകളും ധാരാളം അടങ്ങിയ ചുവന്ന ആപ്പിൾ, ഫൈബർ, പൊട്ടാസ്യം, വിറ്റാമിൻ എ, കാൽസ്യം, ഫോളിക് ആസിഡ് എന്നിവയുടെ ഉറവിടമായ ചുവന്ന ചെറി, ശക്തമായ ആന്റിഓക്സിഡന്റുകൾ അടങ്ങിയ, രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിക്ക് സഹായകമായ തക്കാളി, രക്തസമ്മർദം കുറക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഫോസ്ഫറസ്, മഗ്നീഷ്യം, കാൽസ്യം, ഇരുമ്പ് തുടങ്ങിയ ധാതുക്കളും വിറ്റാമിനുകളും അടങ്ങിയ തണ്ണിമത്തൻ, പോഷകങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ചുവന്ന ചീര, ഇവ കൂടാതെ, പ്ലം, ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ട് (പുറം ചുവന്നത്), റാംബുട്ടാൻ, അസെറോള (വിറ്റാമിൻ സി ധാരാളം), റെഡ് കറന്റ്സ്, ലിംഗൺബെറി, ചുവന്ന ഉരുളക്കിഴങ്ങ്, ചുവന്ന കാബേജ് എന്നിവയും ചുവന്ന വർഗ്ഗത്തിൽപ്പെട്ട ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണങ്ങളാണ്.
ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങൾ
ഹൃദയാരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു: ചുവന്ന ഭക്ഷണങ്ങളിലെ ലൈക്കോപീൻ കൊളസ്ട്രോളിന്റെ അളവ് കുറക്കാനും രക്തസമ്മർദം നിയന്ത്രിക്കാനും സഹായിക്കും. ഇത് ഹൃദ്രോഗ സാധ്യത കുറക്കുന്നു.
കാൻസറിനെ പ്രതിരോധിക്കുന്നു: ആന്റിഓക്സിഡന്റുകൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതിനാൽ, ഇവ കോശങ്ങൾക്ക് കേടുപാടുകൾ വരുത്തുന്ന ഫ്രീ റാഡിക്കലുകളെ ചെറുക്കുകയും, ചിലതരം കാൻസറുകൾ വരാനുള്ള സാധ്യത കുറക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വർധിപ്പിക്കുന്നു: വിറ്റാമിൻ സി പോലുള്ള പോഷകങ്ങൾ ഇവയിൽ ധാരാളമായി അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ശരീരത്തിന്റെ പ്രതിരോധശേഷി വർധിപ്പിക്കാനും അസുഖങ്ങളെ തടയാനും സഹായിക്കുന്നു.
കണ്ണിന്റെ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കുന്നു: ബീറ്റാ കരോട്ടിൻ പോലുള്ള സംയുക്തങ്ങൾ അടങ്ങിയ ചുവന്ന പച്ചക്കറികൾ (ഉദാഹരണത്തിന് - കാരറ്റ്) കണ്ണിന്റെ ആരോഗ്യത്തിന് വളരെ നല്ലതാണ്. ഇത് തിമിരം പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വരാതെ സംരക്ഷിക്കാൻ സഹായിക്കും.
ചർമത്തിന്റെ ആരോഗ്യം: ലൈക്കോപീൻ, വിറ്റാമിൻ സി എന്നിവ ചർമത്തെ സൂര്യരശ്മിയിൽ നിന്നുള്ള കേടുപാടുകളിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കാനും, ചർമത്തിന് തിളക്കം നൽകാനും സഹായിക്കുന്നു.
വിളർച്ച തടയാൻ സഹായിക്കുന്നു: ചില ചുവന്ന ഭക്ഷണങ്ങളിൽ ഇരുമ്പിന്റെ അംശവും ഫോളിക് ആസിഡും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ചുവന്ന രക്താണുക്കളുടെ ഉത്പാദനത്തിന് സഹായകമാണ്.
