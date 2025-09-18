ഹൃദയാരോഗ്യത്തിനും പ്രോസ്റ്റേറ്റ് കാൻസർ പ്രതിരോധത്തിനും കഴിക്കാം തണ്ണിമത്തൻ

ഹൃദയാരോഗ്യത്തിനും പ്രോസ്റ്റേറ്റ് കാൻസർ പ്രതിരോധത്തിനും കഴിക്കാം തണ്ണിമത്തൻtext_fields
വൈറ്റമിനുകളും ഫൈബറും പൊട്ടാസിയവും മറ്റ് ധാതുക്കളുമെല്ലാം അടങ്ങിയ പഴമാണ് തണ്ണിമത്തൻ. തണ്ണിമത്തനിൽ 92% വെള്ളം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായ ജലാംശം നൽകാനും നിർജ്ജലീകരണം തടയാനും സഹായിക്കുന്നു. തണ്ണിമത്തനിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള പോഷകങ്ങൾ ഹൃദയാരോഗ്യത്തിനും പ്രോസ്റ്റേറ്റ് കാൻസർ പ്രതിരോധത്തിനും സഹായിക്കും. ഇതിന് ചില ശാസ്ത്രീയ പഠനങ്ങളുടെ പിന്തുണയുണ്ട്.
തണ്ണിമത്തന് ചുവപ്പ് നിറം നൽകുന്ന ശക്തമായ ഒരു ആന്റിഓക്സിഡന്റാണ് ലൈക്കോപീൻ. ഇത് ശരീരത്തിലെ ഫ്രീ റാഡിക്കലുകളെ നശിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. ഹൃദ്രോഗത്തിനുള്ള ഒരു പ്രധാന കാരണം ഫ്രീ റാഡിക്കലുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഓക്സിഡേറ്റീവ് സ്ട്രെസ് ആണ്. ലൈക്കോപീൻ ഈ സ്ട്രെസ് കുറക്കുന്നു. കൂടാതെ ഇത് രക്തസമ്മർദം കുറക്കാനും ചീത്ത കൊളസ്ട്രോളിന്റെ (LDL) അളവ് നിയന്ത്രിക്കാനും സഹായിക്കും. ലൈക്കോപീൻ, വൈറ്റമിൻ സി തുടങ്ങിയ ആന്റിഓക്സിഡന്റുകൾ ശരീരത്തിലെ വീക്കം കുറക്കാനും സഹായിക്കുന്നു.
പ്രോസ്റ്റേറ്റ് കാൻസർ പ്രതിരോധത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗവേഷണം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പോഷകങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ലൈക്കോപീൻ. ഉയർന്ന അളവിൽ ലൈക്കോപീൻ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുന്നത് പ്രോസ്റ്റേറ്റ് കാൻസർ വരാനുള്ള സാധ്യത കുറക്കുന്നതായി പല പഠനങ്ങളും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. തണ്ണിമത്തൻ കൂടാതെ തക്കാളി, പേരക്ക, പപ്പായ തുടങ്ങിയ പഴങ്ങളിലും ലൈക്കോപീൻ ഉയർന്ന അളവിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ലൈക്കോപീന്റെ ആന്റിഓക്സിഡന്റ് ഗുണങ്ങൾ കാൻസർ കോശങ്ങളുടെ വളർച്ചയെ തടയാൻ സഹായിക്കും. ചില പഠനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്, സ്ഥിരമായി ലൈക്കോപീൻ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന പുരുഷന്മാർക്ക് പ്രോസ്റ്റേറ്റ് കാൻസർ വരാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണെന്നാണ്. എന്നാൽ ഈ വിഷയത്തിൽ കൂടുതൽ ഗവേഷണങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്.
തണ്ണിമത്തനിൽ ഉയർന്ന അളവിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു അമിനോ ആസിഡാണ് സിട്രുലിൻ. ശരീരത്തിൽ ഇത് അർജിനൈൻ എന്ന അമിനോ ആസിഡായി മാറുന്നു. അർജിനൈൻ നൈട്രിക് ഓക്സൈഡ് ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. നൈട്രിക് ഓക്സൈഡ് രക്തക്കുഴലുകളെ വികസിപ്പിക്കുകയും രക്തയോട്ടം മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് രക്തസമ്മർദം കുറക്കുന്നതിനും ഹൃദയപ്രവർത്തനങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്താനും സഹായിക്കും. ഉയർന്ന അളവിൽ വെള്ളവും ഫൈബറും അടങ്ങിയതിനാൽ തണ്ണിമത്തൻ കഴിക്കുന്നത് വയറ് നിറഞ്ഞതായി അനുഭവപ്പെടുകയും ശരീരഭാരം കുറക്കാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. തണ്ണിമത്തൻ രോഗത്തിനുള്ള ചികിത്സയല്ല. ഇത് ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണക്രമത്തിന്റെയും ജീവിതശൈലിയുടെയും ഭാഗമായി മാത്രം പരിഗണിക്കണം. വൈദ്യോപദേശത്തിന് അനുസരിച്ച് ഭക്ഷണക്രമത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്നതാണ് ഉചിതം.
