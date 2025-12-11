അത്താഴം ഒഴിവാക്കുന്നത് ശരീരത്തിന് നല്ലതാണോ? ആരോഗ്യ വിദഗ്ധർ പറയുന്നത്...text_fields
ഭാരം കുറക്കാനായി പല വഴികളും ശ്രമിക്കുന്ന നിരവധി പേര് നമുക്ക് ചുറ്റുമുണ്ട്. നിരവധി ഡയറ്റ് രീതികളും സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളില് വൈറലാണ്. അത്താഴം ഒഴിവാക്കിയാൽ വേഗത്തില് ഭാരം കുറയുമെന്നത് ഇത്തരത്തില് പ്രചരിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട തെറ്റിദ്ധാരണകളില് ഒന്നാണ്. അത്താഴം ഒഴിവാക്കുന്നത് ശരീരത്തിന് നല്ലതാണോ എന്നതിനെക്കുറിച്ച് വിദഗ്ധർക്ക് സമ്മിശ്ര അഭിപ്രായമാണുള്ളത്, കൂടാതെ ഇത് ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും ആരോഗ്യസ്ഥിതിയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും.
അത്താഴം ഒഴിവാക്കിയാലുള്ള ഗുണങ്ങൾ
1. ശരീരഭാരം കുറക്കാൻ സഹായിക്കും: ദിവസേനയുള്ള കലോറി ഉപഭോഗം കുറയുന്നതിലൂടെ ശരീരഭാരം കുറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. രാത്രിയിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരിക്കുന്നത് ശരീരത്തിന് അധിക കലോറി സംഭരണം ഒഴിവാക്കാൻ സഹായിക്കും.
2. മെച്ചപ്പെട്ട ദഹനം: അത്താഴം ഒഴിവാക്കുമ്പോൾ, ദഹനവ്യവസ്ഥക്ക് രാത്രിയിൽ കൂടുതൽ വിശ്രമം ലഭിക്കുന്നു. ഇത് ദഹനപ്രക്രിയയെ മൊത്തത്തിൽ മെച്ചപ്പെടുത്താനും അസിഡിറ്റി, നെഞ്ചെരിച്ചിൽ പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കുറക്കാനും സഹായിക്കുമെന്ന് വിദഗ്ധർ പറയുന്നു.
3. മെച്ചപ്പെട്ട ഉറക്കം: വയറു നിറച്ച് കിടക്കാത്തതിനാൽ, ദഹനത്തിനായി ഊർജ്ജം ചെലവഴിക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല. ഇത് പലർക്കും കൂടുതൽ സുഖകരവും തടസ്സമില്ലാത്തതുമായ ഉറക്കം നൽകാൻ സഹായിക്കും.
4. വർധിച്ച ഊർജ്ജം: ചില വ്യക്തികൾക്ക് ദഹനത്തിനായി ഊർജ്ജം ചെലവഴിക്കാത്തതിനാൽ, അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ കൂടുതൽ ഊർജ്ജസ്വലതയും ഉന്മേഷവും അനുഭവപ്പെടാം.
5. ഇൻസുലിൻ സംവേദനക്ഷമത മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു: ദീർഘനേരം ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെയിരിക്കുന്നത് കോശങ്ങളുടെ ഇൻസുലിൻ സംവേദനക്ഷമത മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കുമെന്നും, ഇത് പ്രമേഹ സാധ്യത കുറക്കാൻ നല്ലതാണെന്നും ചില പഠനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. എന്നാൽ പ്രമേഹമുള്ളവർ ഡോക്ടറുടെ നിർദേശമില്ലാതെ ഇത് ചെയ്യരുത്.
ദോഷങ്ങൾ
പ്രമേഹം, ഉയർന്ന കൊളസ്ട്രോൾ, ഹൃദയ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾ തുടങ്ങിയ നിലവിലുള്ള രോഗാവസ്ഥകളുള്ളവർ ഇന്റർമിറ്റന്റ് ഫാസ്റ്റിങ് പോലുള്ള തീവ്രമായ ഡയറ്റ് രീതികൾ പിന്തുടരരുതെന്ന് ആരോഗ്യ വിദഗ്ധർ മുന്നറിയിപ്പുകൾ നൽകുന്നു. പ്രമേഹരോഗികൾ അത്താഴം ഒഴിവാക്കുന്നത് രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവിൽ വലിയ വ്യതിയാനങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും. ഇവർക്ക് സ്ഥിരമായ രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് ആവശ്യമാണ്. ചിലർക്ക് രാത്രിയിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ വരുമ്പോൾ ഉറങ്ങാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടാം.
ദീർഘനേരത്തെ ഉപവാസം ശക്തമായ വിശപ്പുണ്ടാക്കാനും, തുടർന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് അമിതമായി കഴിക്കാനും കലോറി കൂടുതൽ അകത്താക്കാനും കാരണമാവാം. ശരീരം ദീർഘനേരം പട്ടിണിയിലാകുമ്പോൾ അത് 'സ്റ്റാർവേഷൻ മോഡി'ലേക്ക് മാറുകയും ഊർജ്ജം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി മെറ്റബോളിസത്തിന്റെ നിരക്ക് കുറക്കുകയും ചെയ്യാം. ഇത് ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഭാരം കുറക്കുന്നതിന് കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടാക്കും.
അത്താഴം ഒഴിവാക്കുന്നതിലൂടെ ഒരു ദിവസത്തേക്ക് ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായ വിറ്റാമിനുകൾ, ധാതുക്കൾ, മറ്റ് അവശ്യ പോഷകങ്ങൾ എന്നിവ ലഭിക്കാതെ പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പോഷകങ്ങൾ കുറഞ്ഞ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ ക്ഷീണവും ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും വിദഗ്ധർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന എട്ട് മണിക്കൂർ സമീകൃതവും പോഷകസമൃദ്ധവുമായ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കണം.
ചിലർക്ക്, രാത്രിയിൽ ദീർഘമായ ഇടവേള ദഹനനാളത്തിൽ ഗ്യാസ്, അസിഡിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ നെഞ്ചെരിച്ചിൽ പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമായേക്കാം. ഇന്റർമിറ്റന്റ് ഫാസ്റ്റിങ് പോലുള്ള ഭക്ഷണക്രമം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ്, നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതിക്ക് ഇത് അനുയോജ്യമാണോ എന്ന് ഡോക്ടറുമായോ ഡയറ്റീഷ്യനുമായോ കൂടിയാലോചിക്കുന്നത് സുരക്ഷിതമാണ്.
