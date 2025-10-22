ഏഴിനോ ഒമ്പതിനോ; അത്താഴം എപ്പോൾ കഴിക്കണം?text_fields
ശരീരഭാരം കുറക്കാൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റിയ സമയം ഏതാണ്? ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ പലർക്കും പല ഉത്തരമായിരിക്കുമല്ലേ. രാത്രി നേരത്തെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവരും വൈകി കഴിക്കുന്നവരുമുണ്ട്. രാത്രി ഏഴ് മണിക്ക് മുമ്പ് അത്താഴം കഴിക്കുന്നത് ദഹനത്തെ സഹായിക്കുകയും, ഉറക്കം മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും, മെറ്റബോളിസം വർധിപ്പിക്കുകയും, മികച്ച ശരീരഭാരം നിയന്ത്രിക്കാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും. രാത്രി 9 മണിക്ക് ശേഷം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവിനെയും കൊഴുപ്പ് കത്തുന്നതിനെയും പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുമെന്ന് പഠനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ശരീരത്തിന്റെ സ്വാഭാവിക താളം ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യുന്നതിനും മൊത്തത്തിലുള്ള ആരോഗ്യം നിലനിർത്തുന്നതിനും സ്ഥിരമായ അത്താഴ സമയം നിലനിർത്തുന്നത് നിർണായകമാണ്.
അത്താഴം കഴിക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ല സമയം ഏഴുമണിക്കും എട്ടുമണിക്കും ഇടയിലാണെന്നാണ് ആരോഗ്യ വിദഗ്ധർ പൊതുവെ നിർദേശിക്കുന്നത്.വൈകുന്നേരം ഏഴ് മണിക്ക് അത്താഴം കഴിക്കുന്നത് ശരീരഭാരം കുറക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്നും, മികച്ച ദഹനം, നല്ല ഉറക്കം, ഹൃദയാരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്തൽ, രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് നിയന്ത്രിക്കൽ എന്നിവക്ക് ഗുണം ചെയ്യുമെന്നും പഠനങ്ങൾ പറയുന്നു. ദഹനപ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളവർ സാധാരണയായി ഉറങ്ങുന്നതിന് ഒന്നര മുതൽ മൂന്ന് മണിക്കൂർ മുമ്പെങ്കിലും ഭക്ഷണം കഴിച്ചു തീർക്കണം. അത്താഴം ഏഴ് മണിക്ക് കഴിച്ചാൽ നിരവധി ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങളുണ്ട്. ദഹനപ്രക്രിയ നടക്കുന്നത് ഉറങ്ങുന്ന സമയത്താണ്. നേരത്തെ ഏകദേശം ഏഴ് മണിക്ക് അത്താഴം കഴിക്കുമ്പോൾ, ഉറങ്ങുന്നതിനു മുമ്പ് ഭക്ഷണം പൂർണ്ണമായും ദഹിക്കാൻ ശരീരത്തിന് മതിയായ സമയം ലഭിക്കുന്നു. ഇത് ദഹനക്കേട്, നെഞ്ചെരിച്ചിൽ, വയറുവേദന എന്നിവ കുറക്കാൻ സഹായിക്കും. ദഹനം എളുപ്പത്തിലാക്കുന്നത് ഉറക്കത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കും. നേരത്തെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് കാരണം വയറ്റിലെ അസ്വസ്ഥതകളില്ലാതെ, ശാന്തമായ ഉറക്കം നൽകുന്നു.
നേരത്തെ അത്താഴം കഴിക്കുന്നത് കലോറി ഉപഭോഗം കുറക്കാൻ സഹായിക്കും. കൂടാതെ, രാത്രിയിൽ ശരീരത്തിന്റെ മെറ്റബോളിസം സ്വാഭാവികമായും കുറയുന്നതിനാൽ, വൈകി കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം കൊഴുപ്പായി സംഭരിക്കപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. നേരത്തെയുള്ള അത്താഴം ശരീരത്തിന് കൊഴുപ്പ് കാര്യക്ഷമമായി കത്തിച്ചുകളയാൻ സമയം നൽകുന്നു. നേരത്തെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് ഇൻസുലിൻ സംവേദനക്ഷമത മെച്ചപ്പെടുത്താനും രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായി നിയന്ത്രിക്കാനും സഹായിക്കും. ഇത് ടൈപ്പ് 2 പ്രമേഹ സാധ്യത കുറക്കാനും നല്ലതാണ്.
ഉറങ്ങുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ, ദഹനവ്യവസ്ഥക്ക് അതിന്റെ ജോലി പൂർത്തിയാക്കാൻ പ്രയാസമാണ്. ഇത് നെഞ്ചെരിച്ചിൽ , ദഹനക്കേട്, വയറുവേദന, ഗ്യാസ് എന്നിവക്കും കാരണമാവാം. കിടക്കുമ്പോൾ ആസിഡ് അന്നനാളത്തിലേക്ക് തിരികെ വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. ദഹനം നടക്കുന്നതിനാൽ ശരീരം വിശ്രമാവസ്ഥയിലേക്ക് മാറാൻ സമയമെടുക്കും. ഇത് ഉറക്കം കിട്ടാൻ പ്രയാസമുണ്ടാക്കും. രാത്രി വൈകി കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം പ്രത്യേകിച്ച് ഉയർന്ന കലോറിയുള്ളവ ഊർജ്ജമായി ഉപയോഗിക്കപ്പെടാതെ കൊഴുപ്പായി സംഭരിക്കപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കാരണം ഈ സമയത്ത് ശരീരത്തിന്റെ മെറ്റബോളിസം കുറവായിരിക്കും.
9 മണിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതിലും വൈകി അത്താഴം കഴിക്കേണ്ടി വന്നാൽ, ലഘുവായതും എളുപ്പത്തിൽ ദഹിക്കുന്നതുമായ ഭക്ഷണങ്ങൾ (ഗ്രിൽ ചെയ്ത പ്രോട്ടീൻ, പച്ചക്കറികൾ, സാലഡ് പോലുള്ളവ) തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. രാത്രി 8 മണിക്ക് ശേഷം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് ശരീരഭാരം കൂടാനും പ്രമേഹം പോലുള്ള ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾക്കും കാരണമായേക്കാം എന്നും അഭിപ്രായമുണ്ട്. ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും വിശപ്പ്, ശീലങ്ങൾ, ജോലിയുടെ സ്വഭാവം, ആരോഗ്യ സ്ഥിതി എന്നിവ അനുസരിച്ച് അത്താഴ സമയം വ്യത്യാസപ്പെടാം. നിങ്ങളുടെ ദിനചര്യക്ക് അനുയോജ്യമായതും എന്നാൽ ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ദഹനം പൂർത്തിയാക്കാൻ സമയം നൽകുന്നതുമായ ഒരു സമയം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഉചിതം.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register