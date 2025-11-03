നീണ്ട നടത്തം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ കൂടുതൽ സംരക്ഷിക്കുമെന്ന് പഠനം

നീണ്ട നടത്തം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ കൂടുതൽ സംരക്ഷിക്കുമെന്ന് പഠനംtext_fields
ഒരുപാട് ചെറു നടത്തങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ ദിവസവും ഒരു നീണ്ട നടത്തം ചെയ്യുന്നത് ഹൃദയാരോഗ്യത്തിന് കൂടുതൽ നല്ലതാണെന്ന് അനൽസ് ഓഫ് ഇന്റേണൽ മെഡിസിനിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പുതിയ ഗവേഷണങ്ങൾ പറയുന്നു. സ്ഥിരമായി വ്യായാമം ചെയ്യാത്തവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. നിർത്താതെ കുറഞ്ഞത് 15 മിനിറ്റെങ്കിലും നടക്കുന്നത് ഹൃദയത്തിന് നല്ലൊരു വ്യായാമം നൽകുന്നു. ഇത് ഏകദേശം 1,500 സ്റ്റെപ്പുകൾക്ക് തുല്യമാണെന്നും പഠനങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ദിവസേന 8,000ൽ താഴെ സ്റ്റെപ്പുകൾ മാത്രം നടക്കുന്ന 40നും 79നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള 33,560 യു.കെ പൗരന്മാരെയാണ് പഠനത്തിനായി തിരഞ്ഞെടുത്തത്. ഒരു ആഴ്ചയിലെ അവരുടെ നടത്തത്തിന്റെ ദൈർഘ്യം ഒരു സ്റ്റെപ്പ്-കൗണ്ടർ ഉപയോഗിച്ച് അളന്നു.
5 മിനിറ്റിൽ താഴെ (43%), 5 മുതൽ 10 മിനിറ്റ് വരെ (33.5%), 10 മുതൽ 15 മിനിറ്റ് വരെ (15.5%), 15 മിനിറ്റോ അതിൽ കൂടുതലോ (8%) എന്നിങ്ങനെയാണ് കണക്കുകൾ. സിഡ്നി സർവകലാശാലയിലെയും സ്പെയിനിലെ യൂണിവേഴ്സിഡാഡ് യൂറോപ്പിയയിലെയും ഗവേഷകർ എട്ട് വർഷത്തോളം അവരുടെ ആരോഗ്യം നിരീക്ഷിച്ചു. ചെറിയ ദൂരം നടന്നവരെ അപേക്ഷിച്ച് കൂടുതൽ ദൂരം നടന്ന ആളുകൾക്ക് ഹൃദയസംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള സാധ്യത കുറവാണെന്ന് ഗവേഷകർ കണ്ടെത്തി. ദിവസം 5,000 ചുവടുകളിൽ താഴെ നടക്കുന്നവരിൽ പോലും കൂടുതൽ സമയം നടക്കുന്നത് വലിയ മാറ്റമുണ്ടാക്കി. ഹൃദ്രോഗത്തിനും മരണത്തിനുമുള്ള സാധ്യത ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞു.
തുടക്കത്തിൽ അവർ കൂടുതൽ ആരോഗ്യമുള്ളവരായിരുന്നതുകൊണ്ടാണോ എന്ന് പഠനത്തിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായും വ്യക്തമല്ല. പക്ഷേ ആ വ്യക്തി പുകവലിച്ചിട്ടുണ്ടോ, പൊണ്ണത്തടിയുള്ളയാളാണോ, ഉയർന്ന കൊളസ്ട്രോൾ ഉണ്ടായിരുന്നോ തുടങ്ങിയ ഘടകങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്താണ് ഗവേഷകർ ഇത് നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത്. എത്ര നേരം നടക്കുന്നു എന്നതല്ല, എങ്ങനെ നടക്കുന്നു എന്നതും പ്രധാനമാണെന്ന് ഗവേഷകർ പറയുന്നു. ഒരേ സമയം കൂടുതൽ നേരം നടക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയാരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്തും.
നമ്മൾ സാധാരണയായി ചുവടുകളുടെ എണ്ണത്തിലോ ആകെ നടത്തത്തിന്റെ എണ്ണത്തിലോ ആണ് എല്ലാ ശ്രദ്ധയും കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ നടത്തം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നതുപോലുള്ള നടത്ത പാറ്റേണുകളുടെ നിർണായക പങ്ക് നമ്മൾ അവഗണിക്കുന്നു. ശാരീരികമായി വളരെ നിഷ്ക്രിയരായ ആളുകൾക്ക് പോലും, സാധ്യമാകുമ്പോഴെല്ലാം തങ്ങളുടെ നടത്ത രീതികൾ കൂടുതൽ നേരം കുറഞ്ഞത് 10-15 മിനിറ്റെങ്കിലും, ക്രമീകരിക്കുന്നതിലൂടെ അവരുടെ ഹൃദയാരോഗ്യം പരമാവധി വർധിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ഈ പഠനം വ്യക്തമാക്കുന്നു. നടത്തവും മികച്ച ഹൃദയാരോഗ്യവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം പഠനം കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും നടത്തം നേരിട്ട് പുരോഗതിക്ക് കാരണമാകുമെന്ന് തെളിയിക്കുന്നില്ലെന്ന് ഓപ്പൺ യൂനിവേഴ്സിറ്റിയിലെ അപ്ലൈഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിന്റെ എമെറിറ്റസ് പ്രൊഫസർ പ്രൊഫ. കെവിൻ മക്കോൺവേ പറഞ്ഞു.
പുതിയ ശീലം തുടങ്ങുമ്പോൾ ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകാം. പതിവായി ചെയ്യുമ്പോൾ ശരീരം ആ പ്രവർത്തനവുമായി പൊരുത്തപ്പെടുകയും ക്ഷീണം കുറയുകയും ചെയ്യും. ഇത് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പ്രചോദനമാകും. 65 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള പ്രായമായവർ എല്ലാ ദിവസവും ചലിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. അത് വീടിന് ചുറ്റുമുള്ള ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ പോലുള്ള നേരിയ പ്രവർത്തനങ്ങളാണെങ്കിൽ പോലും. വലിയ വ്യായാമങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ പോലും ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ചലനങ്ങളോ വീട്ടു ജോലികളോ പതിവാക്കുന്നത് ആരോഗ്യം നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കുമെന്നും പഠനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
