Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    Homechevron_rightWeeklychevron_rightArticleschevron_rightഉ​ന്മാ​ദ...

    ഉ​ന്മാ​ദ ദേ​ശീ​യ​ത​യു​ടെ നൂ​റു വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ

    Posted On date_range 10 Nov 2025 7:45 AM IST
    Updated On date_range 10 Nov 2025 7:46 AM IST
    ഉ​ന്മാ​ദ ദേ​ശീ​യ​ത​യു​ടെ നൂ​റു വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ
    cancel
    By
    ഒ. അബ്ദുറഹ്മാന്‍
    text_fields
    bookmark_border

    ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സ് രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടി​ട്ട് 100 വ​ർ​ഷം തി​ക​ഞ്ഞു. ഇ​ക്കാ​ല​ത്തെ ഹി​ന്ദു​ത്വ​യു​ടെ രൂ​പ​പ​രി​ണാ​മ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും അ​ത് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സാ​മൂ​ഹി​ക-​സാ​മ്പ​ത്തി​ക-​സാം​സ്കാ​രി​ക രം​ഗ​ത്തു വ​രു​ത്തി​യ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും എ​ഴു​തു​ക​യാ​ണ് ലേ​ഖ​ക​ൻ. എ​ങ്ങ​നെ​​യൊ​ക്കെ​യാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ വ​ർ​ഗീ​യ​മാ​യി ധ്രു​വീ​ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​ത്? തി​രി​ച്ചു​പോ​ക്ക് സാ​ധ്യ​മാ​ണോ? 1925ൽ ​മ​ഹാ​രാ​ഷ്ട്ര​യി​ലെ നാ​ഗ്പൂ​രി​ൽ ഡോ. ​കേ​ശ​വ് ബ​ലി​റാം ഹെ​ഡ്ഗേ​വാ​ർ ഏ​താ​നും ഹി​ന്ദു യു​വാ​ക്ക​ളെ​യു​മാ​യി ആ​രം​ഭം കു​റി​ച്ച രാ​ഷ്ട്രീ​യ സ്വ​യം സേ​വ​ക് സം​ഘ് ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും...

    Already subscribed?

    Your Subscription Supports Independent Journalism

    View Plans
    ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സ് രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടി​ട്ട് 100 വ​ർ​ഷം തി​ക​ഞ്ഞു. ഇ​ക്കാ​ല​ത്തെ ഹി​ന്ദു​ത്വ​യു​ടെ രൂ​പ​പ​രി​ണാ​മ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും അ​ത് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സാ​മൂ​ഹി​ക-​സാ​മ്പ​ത്തി​ക-​സാം​സ്കാ​രി​ക രം​ഗ​ത്തു വ​രു​ത്തി​യ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും എ​ഴു​തു​ക​യാ​ണ് ലേ​ഖ​ക​ൻ. എ​ങ്ങ​നെ​​യൊ​ക്കെ​യാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ വ​ർ​ഗീ​യ​മാ​യി ധ്രു​വീ​ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​ത്? തി​രി​ച്ചു​പോ​ക്ക് സാ​ധ്യ​മാ​ണോ?

    1925ൽ ​മ​ഹാ​രാ​ഷ്ട്ര​യി​ലെ നാ​ഗ്പൂ​രി​ൽ ഡോ. ​കേ​ശ​വ് ബ​ലി​റാം ഹെ​ഡ്ഗേ​വാ​ർ ഏ​താ​നും ഹി​ന്ദു യു​വാ​ക്ക​ളെ​യു​മാ​യി ആ​രം​ഭം കു​റി​ച്ച രാ​ഷ്ട്രീ​യ സ്വ​യം സേ​വ​ക് സം​ഘ് ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും സു​സ്ഥി​ര​വും സു​ശി​ക്ഷി​ത​വു​മാ​യ അ​തി​തീ​വ്ര ഹി​ന്ദു​ത്വ പ്ര​സ്ഥാ​ന​മാ​യി, രാ​ജ്യ​ത്തെ അ​ട​ക്കി​ഭ​രി​ക്കു​ന്ന അ​പ്ര​തി​രോ​ധ്യ​മെ​ന്ന് തോ​ന്നാ​വു​ന്ന അ​വ​സ്ഥ​യി​ലേ​ക്ക്‍ വ​ള​ർ​ന്നി​രി​ക്കു​ന്നു. ബാ​ല്യ​ത്തി​ലേ ഹാ​ഫ് ട്രൗ​സ​റു​ടു​ത്ത് ശാ​ഖ​യി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്ത് പ​രി​ശീ​ല​നം നേ​ടി, സം​ഘ​ത്തി​ന്റെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​വേ​ദി​യാ​യ ബി.​ജെ.​പി​യി​ലൂ​ടെ ഗു​ജ​റാ​ത്ത് സം​സ്ഥാ​ന മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പ​ദ​വി​യി​ലെ​ത്തി, 2014ലെ ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ ലോ​ക്സ​ഭ​യി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ന്നു​വ​ന്ന ന​രേ​ന്ദ്ര​ മോ​ദി​യാ​ണ് മൂ​ന്നാ​മൂ​ഴ​ത്തി​ലും ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി. രാ​ജ്യ​ത്തെ ഹി​ന്ദു​രാ​ഷ്ട്ര​മാ​യി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കു​ക​യാ​ണ് സം​ഘി​ന്റെ ല​ക്ഷ്യ​വും വാ​ഗ്ദാ​ന​വു​മെ​ങ്കി​ലും 2024 ലോ​ക്സ​ഭ ഇ​ല​ക്ഷ​നി​ൽ ബി.​ജെ.​പി​ക്ക് കേ​വ​ല ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​മോ ദേ​ശീ​യ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ സ​ഖ്യ​ത്തി​ന് ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന ഭേ​ദ​ഗ​തി​ക്കാ​വ​ശ്യ​മാ​യ മൂ​ന്നി​ൽ ര​ണ്ട് ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​മോ ല​ഭി​ക്കാ​തെ പോ​യ​തി​നാ​ൽ ആ ​ക​ട​മ്പ ക​ട​ക്കാ​നാ​യി​ല്ല.

    എ​ന്നു​ക​രു​തി ല​ക്ഷ്യം ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സ് ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. അ​നു​പേ​ക്ഷ്യ​മാ​യ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷം ല​ഭി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ഹി​ന്ദു​രാ​ഷ്ട്ര പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം ന​ട​ന്നി​രി​ക്കും. ത​ൽ​ക്കാ​ലം അ​ത് സാ​ധ്യ​മാ​യി​ല്ലെ​ന്നു​വെ​ച്ച് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ത ല​ക്ഷ്യ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സ് പി​ന്മാ​റി​യി​ട്ടി​ല്ല. എ​ന്നു​ മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യെ മ​റി​ക​ട​ന്ന് എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വി​നെ പൂ​ർ​ണ​മാ​യി ഹൈ​ന്ദ​വ​വ​ത്ക​രി​ക്കാ​നും ജു​ഡീ​ഷ്യ​റി​യെ അ​പ്പാ​ടെ മാ​റ്റി​യെ​ടു​ക്കാ​നു​മു​ള്ള തീ​വ്ര​ശ്ര​മം പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യു​ടെ മ​ത​നി​ര​​പേ​ക്ഷ​ സ്വ​ഭാ​വ​മു​ള്ള പ​ല വി​ധി​ക​ളും മാ​റി​യ പ​രി​ത​ഃസ്ഥി​തി​യി​ൽ തി​രു​ത്ത​പ്പെ​ടു​ന്ന അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളും ന​മ്മു​ടെ മു​ന്നി​ലു​ണ്ട്. സ്വ​ത​ന്ത്ര​വും നി​ഷ്പ​ക്ഷ​വു​മാ​യ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് പ്ര​ക്രി​യ​യാ​ണ് ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​ന്റെ ആ​ത്മാ​വ് എ​ന്നാ​കി​ലും തീ​ർ​ത്തും സം​ഘ​ശാ​ഖ​യു​ടെ സ്വ​ഭാ​വ​​ത്തോ​ടെ ഇ​ല​ക്ഷ​ൻ ക​മീ​ഷ​ൻ പ​രി​വ​ർ​ത്ത​നം ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ട​തി​ന്റെ ഫ​ല​മാ​യി പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​ത്തി​ന് വോ​ട്ടു​ചെ​യ്യാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ള്ള ദ​ശ​ല​ക്ഷ​ങ്ങ​ളാ​ണ് വോ​ട്ടേ​ഴ്സ്‍ലി​സ്റ്റി​ൽ​നി​ന്ന് എ​സ്.​ഐ.​ആ​റി​ന്റെ മ​റ​വി​ൽ വെ​ട്ടി​മാ​റ്റ​പ്പെ​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഈ ​കു​ത്സി​ത ന​ട​പ​ടി​യു​ടെ പേ​രോ നു​ഴ​ഞ്ഞു​ക​യ​റ്റ​ക്കാ​രെ ക​ണ്ടെ​ത്തി പ​ട്ടി​ക ശു​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കു​ക എ​ന്നും. ഏ​റ്റ​വു​മൊ​ടു​വി​ൽ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​പോ​ലും അ​തി​ന് പ​ച്ച​ക്കൊ​ടി കാ​ണി​ച്ചി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. അ​സ​മി​ൽ ല​ക്ഷ​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ സ​മു​ദാ​യ​ക്കാ​രെ​യാ​ണ് ബു​ൾ​ഡോ​സ​ർ പ്ര​യോ​ഗ​ത്തി​ലൂ​ടെ ഭ​വ​ന​ര​ഹി​ത​രാ​ക്കി രാ​ജ്യ​ത്തു​നി​ന്ന് പു​റ​​ന്ത​ള്ളാ​നോ സാ​ധ്യ​മാ​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ത​ട​ങ്ക​ൽ​പാ​ള​യ​ത്തി​ൽ ത​ള്ളി​വി​ടാ​നോ ത​കൃ​തി​യാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പു​​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്ന​ത്. മ​നു​ഷ്യ​ത്വ​ര​ഹി​ത​മാ​യ ഈ​ ​ചെ​യ്തി​ക​ൾ​െ​ക്ക​തി​രെ ശ​ബ്ദ​മു​യ​ർ​ത്താ​ൻ ഇ​ൻ​ഡ്യ മു​ന്ന​ണി​പോ​ലും ധൈ​ര്യ​പ്പെ​ടാ​ത്ത​താ​ണ് സാ​ഹ​ച​ര്യം. മി​ക്ക ലോ​ക​രാ​ഷ്ട്ര​ങ്ങ​ളും ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​പ​ര​വും ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​നാ​പ​ര​വു​മാ​യി ഉ​റ​പ്പു​ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ള്ള​താ​ണ് ആ​രാ​ധ​നാ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യം. യോ​ഗി ആ​ദി​ത്യ​നാ​ഥി​ന്റെ യു.​പി​യി​ൽ നൂ​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ളോ പ​തി​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ളോ പ​ഴ​ക്ക​മു​ള്ള നി​യ​മാ​നു​സൃ​തം നി​ർ​മി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട മ​ത​ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​രാ​ധ​നാ​ല​യ​ങ്ങ​ൾ മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ൾ​ക്ക​കം നി​ലം​പ​രി​ശാ​ക്കാ​ൻ ഒ​രു കോ​ട​തി​യും കേ​ന്ദ്ര​സ​ർ​ക്കാ​റും ത​ട​സ്സ​മ​ല്ല എ​ന്ന​താ​ണ് അ​വ​സ്ഥ. പ്ര​വാ​ച​ക​ന്റെ ജ​ന്മ​ദി​ന​ത്തി​ൽ ‘I Love Mohammed’ എ​ന്ന് സ്വ​ന്തം വീ​ടി​ന്റെ​യോ ക​ട​ക​ളു​ടെ​യോ മു​ന്നി​ൽ എ​ഴു​തി​വെ​ച്ച​വ​ർ കൂ​ട്ട​ത്തോ​ടെ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ; ബാ​ന​റി​ന്റെ മേ​ൽ ക​രി ഒ​ഴി​ച്ച​വ​ർ നി​ർ​ബാ​ധം വി​ഹ​രി​ക്കു​ക​യും.

     

    മു​സ്‍ലിം​ക​ൾ മ​ത​നി​യ​മ​പ്ര​കാ​രം അ​റു​ത്ത മാം​സ​മേ ഭു​ജി​ക്കാ​വൂ എ​ന്ന ശാ​സ​ന​പ്ര​കാ​രം അ​പ്ര​കാ​രം ത​യാ​റാ​ക്ക​പ്പെ​ട്ട മാം​സ പാ​ക്ക​റ്റു​ക​ളു​ടെ മേ​ൽ ഹ​ലാ​ൽ എ​ന്ന് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യാ​ൽ ക​ടു​ത്ത ദേ​ശ​ദ്രോ​ഹം, ഹ​ലാ​ൽ മാം​സം വി​ള​മ്പു​ന്ന ഹോ​ട്ട​ലു​ക​ൾ​ക്കു​നേ​രെ ആ​ക്ര​മ​ണം. തീ​ർ​ത്തും നി​ർ​ദോ​ഷ​മാ​യ ഏ​ർ​പ്പാ​ടി​നെ​തി​രെ​പോ​ലും ഭീ​ക​ര​മാ​യ പ്ര​ചാ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ, സ​ർ​ക്കാ​ർ വി​ല​ക്കു​ക​ൾ. കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ നേ​ര​​ത്തേ വ്യാ​പ​ക​മാ​യി പ്ര​ച​രി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ‘ല​വ് ജി​ഹാ​ദ്’ മി​ഥ്യ​യാ​ണെ​ന്ന് അ​ന്വേ​ഷി​ച്ച പൊ​ലീ​സും പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച കോ​ട​തി​യും വി​ധി​ച്ചി​ട്ടും ഉ​ത്ത​രേ​ന്ത്യ​യി​ൽ വ്യാ​പ​ക​മാ​യി ദു​ഷ്പ്ര​ചാ​ര​ണം തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്.

    ആ​ൺ-​പെ​ൺ സ​ങ്ക​ല​നം വി​ദ്യാ​ല​യ​ങ്ങ​ൾ മു​ത​ൽ ഓ​ഫി​സു​ക​ൾ വ​രെ​യു​ള്ള ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ർ​ബാ​ധം തു​ട​​രു​മ്പോ​ൾ ജാ​തി-​മ​ത​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​തീ​ത​മാ​യ പ്ര​ണ​യ​വും വി​വാ​ഹ​വും വി​വി​ധ മ​ത​സ്ഥ​ർ​ക്കി​ട​യി​ൽ സ്വാ​ഭാ​വി​ക​മാ​ണ്. അ​തി​ന് ഒ​രു മ​ത​ത്തി​ന്റെ​യും അ​നു​മ​തി​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ​ക്കു​പോ​ലും ത​ട​യാ​നാ​വു​ന്നി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും അ​മു​സ്‍ലിം യു​വ​തി​ക​ളെ മ​തംമാ​റ്റി വി​വാ​ഹംചെ​യ്ത് സ​മു​ദാ​യ​ത്തി​ന്റെ ആ​ൾ​ബ​ലം​കൂ​ട്ടാ​നു​ള്ള പ​ദ്ധ​തി​യാ​ണ​ത്രെ ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. ല​വ് ജി​ഹാ​ദ് ഇ​തി​വൃ​ത്ത​മാ​ക്കി​യു​ള്ള ച​ല​ച്ചി​ത്ര​ത്തി​ന് ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക പ്രോ​ത്സാ​ഹ​ന​വും പ്ര​ചാ​ര​ണ​വും ല​ഭി​ച്ചു. മ​റു​വ​ശ​ത്ത് ഹൈ​ന്ദ​വ മ​താ​ചാ​ര​ങ്ങ​ളെ മോ​ശ​മാ​യി ചി​ത്രീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു എ​ന്ന​ാരോ​പി​ച്ച് ‘ഹാ​ൽ’ സി​നി​മ​ക്ക് ക​ടും​വെ​ട്ടു​ക​ൾ നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം ത​ട​ഞ്ഞു​വെ​ച്ചി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ് സെ​ൻ​സ​ർ​ ബോ​ർ​ഡ്. ഫി​ലിം സെ​ൻ​സ​ർ ബോ​ർ​ഡും മ​റ്റൊ​രു സം​ഘ​ശാ​ഖ​യാ​യി മാ​റി​യെ​ങ്കി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞി​ട്ടെ​ന്ത് കാ​ര്യം?

    വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​നാ​പ​ര​മാ​യി ക​ൺ​ക​റ​ന്റ് പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ​പെ​ട്ട​താ​ണെ​ങ്കി​ലും സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ഭി​പ്രാ​യം ആ​രാ​യാ​തെ കേ​ന്ദ്രം കാ​വി​വ​ത്ക​ര​ണം ശീ​ഘ്ര​ഗ​തി​യി​ൽ തു​ട​രു​ന്നു. ഐ​തി​ഹ്യ​വും പു​രാ​ണ​ങ്ങ​ളും ച​രി​ത്ര​മാ​യി പ​ഠി​പ്പി​ക്ക​​പ്പെ​ടു​മ്പോ​ൾ യ​ഥാ​ർ​ഥ ച​രി​ത്രം പൂ​ർ​ണ​മാ​യി ത​മ​സ്ക​രി​ക്ക​​പ്പെ​ടു​ന്നു. ഏ​ഴ് നൂ​റ്റാ​ണ്ടി​ല​ധി​കം കാ​ലം ഇ​ന്ത്യ ഭ​രി​ച്ച മു​സ്‍ലിം ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ ച​രി​ത്ര പാ​ഠ​പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് നി​ശ്ശേ​ഷം ഔ​ട്ട്. ദേ​ശീ​യ സ്മാ​ര​ക​ങ്ങ​ളാ​യി രാ​ജ്യ​ത്തി​ന​ക​ത്തും പു​റ​ത്തു​മു​ള്ള ല​ക്ഷ​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രെ ഹ​ഠാ​ദാ​ക​ർ​ഷി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന താ​ജ്മ​ഹ​ലും ചെ​ങ്കോ​ട്ട​യും മു​ഗ​ൾ​ ഗാ​ർ​ഡ​നും പ​ഴ​യ ഹൈ​ന്ദ​വ​ രാ​ജാ​ക്ക​ന്മാ​രു​ടെ നി​ർ​മി​തി​​യാ​ണെ​ന്ന പ​ച്ച​ക്ക​ള്ളം പ​റ​യാ​നും ആ​ളു​ണ്ട്. താ​ജ്മ​ഹ​ൽ ശി​വ​ക്ഷേ​ത്ര​മാ​യി​രു​ന്നെ​ന്ന ക​ണ്ടു​പി​ടി​ത്ത​മാ​ണ് പു​തി​യ​ത്. അ​ത്യാ​ധു​നി​ക ശാ​സ്ത്ര ക​ണ്ടു​പി​ടി​ത്ത​ങ്ങ​ൾ വ​രെ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ പൂ​ർ​വി​ക​രു​ടെ കാ​ല​ത്ത് ഭാ​ര​ത​ത്തി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് ഇ​ളം ത​ല​ച്ചോ​റു​ക​ളി​ൽ അ​ടി​ച്ചു​ക​യ​റ്റാ​ൻ സാ​മാ​ന്യ ഔ​ചി​ത്യ​ബോ​ധം​പോ​ലും ത​ട​സ്സ​മ​ല്ല. ഇ​തും ഇ​തു​പോ​ലു​ള്ള അ​സം​ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളും കു​ത്തി​നി​റ​ച്ച പാ​ഠ്യ​പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യാ​ലേ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ പി.​എം ശ്രീ ​ഫ​ണ്ട് സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​നു​വ​ദി​ക്കൂ എ​ന്ന് തീ​രു​മാ​നി​ച്ച​തി​നാ​ൽ കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ സി.​പി.​എം നി​യ​ന്ത്രി​ത ഇ​ട​തു സ​ർ​ക്കാ​ർ​പോ​ലും മു​ട്ടു​മ​ട​ക്കാ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ച്ച​താ​യാ​ണ് വാ​ർ​ത്ത.

    2019ൽ ​ബി.​ജെ.​പി സ്വ​ന്ത​മാ​യി കേ​വ​ല ഭൂ​രി​പ​ക്ഷം നേ​ടി​യ​തോ​ടെ ഹി​ഡ​ൻ അ​ജ​ണ്ട ഓ​പ​ൺ അ​ജ​ണ്ട​യാ​ക്കി ഫാ​ഷി​സ​ത്തി​ലേ​ക്കു​ള്ള കു​തി​പ്പ് ത്വ​രി​ത​​പ്പെ​ടു​ത്തി അ​മി​ത്ഷാ​യും യോ​ഗി ആ​ദി​ത്യ​നാ​ഥും ഹി​മ​ന്ദ ശ​ർ​മ​യും സ​മാ​നമ​ന​സ്ക​രും ന​രേ​ന്ദ്ര​​ മോ​ദി​യെ മു​ൻ​നി​ർ​ത്തി രം​ഗം കൊ​ഴു​പ്പി​ക്കു​മ്പോ​ൾ മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും മ​ത​നി​ര​പേ​ക്ഷ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന ഉ​റ​പ്പാ​ക്കി​യ മൗ​ലി​കാ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും പു​ല്ലു​വി​ല. സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യി​ൽ​നി​ന്ന് വ​ല്ല​​പ്പോ​ഴും വ​രു​ന്ന വി​ല​ക്കു​ക​ൾ​പോ​ലും വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​താ​ണ് അ​നു​ഭ​വം. മൂ​ന്നാ​മൂ​ഴ​ത്തി​ൽ ഒ​റ്റ​ക്ക് ഭ​രി​ക്കാ​നു​ള്ള ഭൂ​രി​പ​ക്ഷം ന​ൽ​കാ​ൻ വി​സ​മ്മ​തി​ച്ച സ​മ്മ​തി​ദാ​യ​ക​രെ വോ​ട്ടേ​ഴ്സി​ൽ​നി​ന്ന് പു​റം​ത​ള്ളാ​ൻ ച​തു​രോ​പാ​യ​ങ്ങ​ളും പ​യ​റ്റു​ന്ന ഇ​ല​ക്ഷ​ൻ ക​മീ​ഷ​ന്റെ പാ​വ​ക്കൂ​ത്താ​ണ് ഒ​ടു​വി​ല​ത്തെ വി​ശേ​ഷം. പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് രാ​ഹു​ൽ​ ഗാ​ന്ധി​യു​ടെ ധീ​ര​മാ​യ ചെ​റു​ത്തു​നി​ൽ​പ് തു​ട​രു​മ്പോ​ൾ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ​യും പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​വ​രെ​യും പൂ​ട്ടാ​ൻ ഇ.​ഡി​യും ഐ.​ടി​യും മ​റ്റ് ഭ​ര​ണ​യ​ന്ത്ര​ങ്ങ​ളും അ​തീ​വ ജാ​ഗ്ര​ത​യോ​ടെ ക​ർ​മ​നി​ര​ത​രാ​ണ്.

    ചു​രു​ക്ക​ത്തി​ൽ ശ​ത​വാ​ർ​ഷി​കം ആ​ഘോ​ഷി​ക്കു​ന്ന ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സ് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച ല​ക്ഷ്യ​പ്രാ​പ്തി​​യി​ലേ​ക്ക് കു​തി​ക്കു​ക​യാ​ണ് രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ പാ​ർ​ല​മെ​ന്റും എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വും ഒ​രു പ​രി​ധി​വ​രെ ജു​ഡീ​ഷ്യ​റി​യും ഫോ​ർ​ത്ത് എ​സ്റ്റേ​റ്റും. അ​തി​നെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന ഫെ​ഡ​റ​ലി​സ​ത്തി​ന്റെ ക​ട​ക്ക​ൽ ക​ത്തി​വെ​ച്ചു ഒ​രു രാ​ജ്യം, ഒ​രു ജ​ന​ത ഒ​രു തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്, ഒ​രു ഭാ​ഷ, ഒ​രു​ ക​ക്ഷി എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തി​ലേ​ക്ക് കു​തി​ക്കു​മ്പോ​ൾ കാ​ര്യ​മാ​യ ത​ട​സ്സ​മൊ​ന്നും മു​ന്നി​ലി​ല്ല. 2029ലെ ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ആ​വു​മ്പോ​ഴേ​ക്ക് ഹി​ന്ദു​രാ​ഷ്ട്ര സ്വ​പ്നം പൂ​ർ​ണ​മാ​യി പൂ​വ​ണി​യു​മെ​ന്ന പ്ര​തീ​ക്ഷ​യി​ൽ​ത​ന്നെ​യാ​ണ് ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സ്, ബി.​ജെ.​പി, വി.​എ​ച്ച്.​പി, യു​വ​മോ​ർ​ച്ച, ബ​ജ്റം​ഗ് ദ​ൾ, മ​ഹി​ളാ മോ​ർ​ച്ച, എ.​ബി.​വി.​പി, ഭാ​ര​തീ​യ മ​സ്ദൂ​ർ സം​ഘ് തു​ട​ങ്ങി​യ തീ​വ്ര​ ഹി​ന്ദു​ത്വ സം​ഘ​ട​ന​ക​ളും ശ​ത​ക്ക​ണ​ക്കി​ൽ പ്രാ​ദേ​ശി​ക വ​ക​ഭേ​ദ​ങ്ങ​ളു​മ​ട​ങ്ങി​യ സം​ഘ്പ​രി​വാ​ർ. ലോ​ക​ത്തി​ലേ​റ്റ​വും വ​ലി​യ സം​ഘ​ട​ന എ​ന്ന​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ടു​ന്ന രാ​ഷ്ട്രീ​യ സ്വ​യം​സേ​വ​ക് സം​ഘി​ന് 2025 മാ​ർ​ച്ചി​ലെ ക​ണ​ക്ക് പ്ര​കാ​രം രാ​ജ്യ​മൊ​ട്ടാ​കെ 73,117 ശാ​ഖ​ക​ളു​ണ്ട്. നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ൽ ബി.​ജെ.​പി​ക്ക് ഒ​രം​ഗം​പോ​ലു​മി​ല്ലാ​ത്ത കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സ് ശാ​ഖ​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം 5142 വ​രും.

     

    അനധികൃത കൈയേറ്റമാരോപിച്ച് ന്യൂഡൽഹി ജഹാംഗീർപുരിയിലെ കെട്ടിടങ്ങൾ ഇടിച്ചുനിരത്തുന്നു (ചിത്രം -പി‌.ടി‌.ഐ)

    1975 ജൂ​ണി​ൽ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ഇ​ന്ദി​ര ഗാ​ന്ധി രാ​ജ്യ​ത്ത് അ​ടി​യ​ന്ത​രാ​വ​സ്ഥ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കു​ക​യും ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സി​നെ നി​രോ​ധി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത​തോ​ടെ​യാ​ണ് കേ​ര​ള​ത്തി​ല​ട​ക്കം സം​ഘി​ന് അ​ഭൂ​ത​പൂ​ർ​വ​മാ​യ വ​ള​ർ​ച്ച​യു​ണ്ടാ​യ​തെ​ന്ന് ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു. സി.​പി.​ഐ ഇ​ന്ദി​ര​യോ​ടൊ​പ്പം നി​ല​യു​റ​പ്പി​ക്കു​ക​യും സി.​പി.​എ​മ്മി​ന്റെ ചെ​റു​ത്തു​നി​ൽ​പ് നാ​മ​മാ​ത്ര​മാ​വു​ക​യുംചെ​യ്ത ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സ് നി​ഗൂ​ഢ​മാ​യും എ​ന്നാ​ൽ, ത​ന്ത്ര​പ​ര​മാ​യും അ​ടി​യ​ന്ത​രാ​വ​സ്ഥ​ക്കെ​തി​രെ ജ​യ​പ്ര​കാ​ശ് നാ​രാ​യ​ണ​ൻ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള​വ​രു​ടെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ പ​ര​മാ​വ​ധി പ​ണി​യെ​ടു​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ത​ദ്ഫ​ല​മാ​യി 1977 മാ​ർ​ച്ചി​ൽ ഇ​ന്ദി​ര ഇ​ല​ക്ഷ​ൻ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​പ്പോ​ൾ ഭാ​ര​തീ​യ ജ​ന​സം​ഘ​മ​ട​ക്കം പ്ര​മു​ഖ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ ക​ക്ഷി​ക​ൾ ല​യി​ച്ച് ജ​ന​താ​ പാ​ർ​ട്ടി രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചു, അ​ട​ൽ ബി​ഹാ​രി വാ​ജ്പേ​യി, ലാ​ൽ​ കൃ​ഷ്ണ അ​ദ്വാ​നി എ​ന്നീ ഹി​ന്ദു​ത്വ അ​തി​കാ​യ​ർ നേ​തൃ​നി​ര​യി​ലെ​ത്തി, തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ വി​ജ​യി​ച്ച ജ​ന​താ പാ​ർ​ട്ടി​ക്കു​വേ​ണ്ടി മൊ​റാ​ർ​ജി ദേ​ശാ​യി മ​ന്ത്രി​സ​ഭ രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ച​പ്പോ​ൾ ര​ണ്ടുപേ​രും വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യം, ഇ​ൻ​ഫ​ർ​മേ​ഷ​ൻ വ​കു​പ്പു​ക​ളി​ലൂ​ടെ ചു​മ​ത​ല​ക്കാ​രാ​യി സ്ഥാ​ന​മേ​ൽ​ക്കു​ക​യുംചെ​യ്തു.

    ജ​ന​ത സ​ർ​ക്കാ​ർ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര ഭി​ന്ന​ത​യി​ൽ ആ​ടി​യു​ല​ഞ്ഞ് ര​ണ്ടു​ വ​ർ​ഷ​ത്തി​ന​കം നി​ലം​പ​തി​ച്ച​പ്പോ​ൾ ഭാ​ര​തീ​യ ജ​ന​താ​ പാ​ർ​ട്ടി (ബി.​ജെ.​പി)​യാ​യി പു​ന​ർ​ജ​നി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു കാ​വി​പ്പ​ട. അ​താ​ണി​പ്പോ​ൾ കേ​ന്ദ്രഭ​ര​ണ​വും 20 സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭ​ര​ണ​വും ഒ​റ്റ​ക്കും കൂ​ട്ടാ​യും കൈ​യ​ട​ക്കി​യ ഹി​ന്ദു​ത്വ ബ്രി​ഗേ​ഡ്. ഇ​പ്ര​കാ​രം ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ജ​ന​സം​ഖ്യ​യു​ള്ള ഇ​ന്ത്യാ​ രാ​ജ്യ​ത്തെ നൂ​റ് വ​ർ​ഷ​ത്തെ നി​ര​ന്ത​ര പ്ര​യ​ത്ന​ത്തി​ലൂ​ടെ ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സി​ന് പി​ടി​യി​ലൊ​തു​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ച്ച​തി​ന്റെ കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ പ​ഠി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ഇ​നി​ പ​റ​യു​ന്ന വ​സ്തു​ത​ക​ൾ കാ​ണാ​തി​രു​ന്നു​കൂ​ടാ.

    ഒ​ന്ന്, മ​ധ്യേ​ഷ്യ​യി​ൽ​നി​ന്ന് ക​ട​ന്നു​വ​ന്ന ആ​ര്യ​ന്മാ​രു​ടെ അ​ധി​നി​വേ​ശ​ക്കാ​ല​ത്ത് വി​ര​ചി​ത​മാ​യ വേ​ദ​ങ്ങ​ളി​ലും പു​രാ​ണ​ങ്ങ​ളി​ലും ഇ​തി​ഹാ​സ​ങ്ങ​ളി​ലും അ​തി​സ​മ​ർ​ഥ​മാ​യി എ​ഴു​തി​ച്ചേ​ർ​ത്ത വ​ർ​ണാ​ശ്ര​മ ധ​ർ​മ​ത്തി​ലൂ​ടെ സൃ​ഷ്ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത ജാ​തി​ചി​ന്ത​യാ​ണ് ഹി​ന്ദു​ത്വ​ത്തി​ന്റെ ആ​ത്മാ​വ്. ഹൈ​ന്ദ​വ ​വേ​ദ​ഗ്ര​ന്ഥ​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ലം​ഘ​നീ​യ​മെ​ന്ന് രേ​ഖ​പ്പെ​ട്ട സ​വ​ർ​ണ അ​വ​ർ​ണ ഭേ​ദ​ങ്ങ​ളെ മൗ​ലി​ക​മാ​യി എ​തി​ർ​ത്ത് തോ​ൽ​പി​ക്കാ​ൻ ഏ​റ്റ​വും ധീ​ര​രാ​യ ന​വോ​ത്ഥാ​ന നാ​യ​ക​ർ​ക്കു​പോ​ലും സാ​ധി​ച്ചി​ല്ല. ജ​നി​ക്കു​ന്ന​ത് ബ്രാ​ഹ്മ​ണ​ കു​ല​ത്തി​ലാ​ണെ​ങ്കി​ൽ അ​യാ​ൾ ദി​വ്യ​നും ചോ​ദ്യം​ചെ​യ്യ​പ്പെ​ടാ​ൻ പാ​ടി​ല്ലാ​ത്ത​വ​നു​മാ​യി സ്ഥാ​പി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. ക്ഷ​ത്രി​യ​നാ​ണെ​ങ്കി​ൽ ഭ​രി​ക്കാ​നും പൊ​രു​താ​നു​മു​ള്ള അ​ർ​ഹ​ത ജ​ന്മ​സി​ദ്ധ​മാ​ണ്. വൈ​ശ്യ​ന് സാ​മ്പ​ത്തി​ക​രം​ഗം പ​തി​ച്ചു​കൊ​ടു​ത്തു. ശൂദ്ര​നോ മൂ​ന്ന് മേ​ൽ​ജാ​തി​ക്കാ​രു​ടെ​യും സേ​വ​ക​നും. അ​തി​ലും താ​ഴെ​വ​രു​ന്ന കാ​ക്ക​ത്തൊ​ള്ളാ​യി​രം ജാ​തി​ക​ളും ഉ​പ​ജാ​തി​ക​ളും മ​നു​ഷ്യ​രെ​ന്ന പേ​രി​നു​പോ​ലും അ​ർ​ഹ​ര​ല്ല.

    മൗ​ലി​ക​മാ​യ എ​ല്ലാ​ത​രം വി​പ്ല​വ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും മു​ന്നി​ലു​ള്ള ത​ട​സ്സ​മാ​യ ഈ ​വി​ചാ​ര​ധാ​ര​യെ അ​ര​ക്കി​ട്ടു​റ​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് വി.​ഡി. സ​വ​ർ​ക്ക​ർ, കേ​ശ​വ ബ​ലി​റാം ഹെ​ഡ്ഗേ​വാ​ർ, മാ​ധ​വ​സ​ദാ​ശി​വ ഗോ​ൾ​വാ​ൾ​ക്ക​ർ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ​യെ​ല്ലാം ര​ച​ന​ക​ൾ. മൗ​ലി​ക​മാ​യി ഈ ​ചി​ന്ത​യെ നി​രാ​ക​രി​ക്കാ​ൻ ന​വോ​ത്ഥാ​ന നാ​യ​ക​രാ​യി വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന സ്വാ​മി വി​വേ​കാ​ന​ന്ദ​ൻ, മ​ദ​ൻ​മോ​ഹ​ൻ മാ​ള​വ്യ പോ​ലു​ള്ള​വ​ർ​ക്കു​പോ​ലും സാ​ധി​ച്ചി​ല്ല. ജാ​തി​യെ മൗ​ലി​ക​മാ​യി ത​ള്ളി​പ്പ​റ​ഞ്ഞ ശ്രീ​നാ​രാ​യ​ണ​ഗു​രു​വി​ന്റെ ചി​ന്ത​ക​ളാ​വ​ട്ടെ ദേ​ശീ​യ​ത​ല​ത്തി​ൽ ശ്ര​ദ്ധി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​തു​മി​ല്ല. ദേ​ശീ​യ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​സ​മ​ര​ത്തി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി​യ, ഇ​ന്ത്യ​ൻ നാ​ഷ​ന​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​നെ ന​യി​ച്ച, രാ​ഷ്ട്ര​പി​താ​വാ​യി ഇ​ന്നും സ​മാ​ദ​രി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന മ​ഹാ​ത്മാ​ ഗാ​ന്ധി​പോ​ലും മൗ​ലി​ക​മാ​യി വ​ർ​ണാ​ശ്ര​മ​ധ​ർ​മ​ത്തെ അം​ഗീ​ക​രി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ​യാ​ണ് അ​യി​ത്ത​ത്തി​നും ജാ​തീ​യ വി​വേ​ച​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മെ​തി​രെ പൊ​രു​തി​യ​ത്. വ​ർ​ണാ​ശ്ര​മം മൗ​ലി​ക​മാ​യി വി​ളം​ബ​രം​ചെ​യ്യു​ന്ന ഭ​ഗ​വ​ദ്ഗീ​ത​ക്ക് ഗാ​ന്ധി​ജി​യു​ടെ വ്യാ​ഖ്യാ​ന​മാ​യ ‘അ​നാ​സ​ക്തി​യോ​ഗം’ ഇ​ത് സ്ഥി​രീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു. മ​ത​നി​ര​പേ​ക്ഷ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ന്റെ വേ​ദ​ഗ്ര​ന്ഥ​മെ​ന്ന് വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ക്കാ​വു​ന്ന ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യു​ടെ ശി​ൽ​പി ബി.​ആ​ർ. അം​ബേ​ദ്ക​ർ ബു​ദ്ധ​മ​ത​ത്തി​ലേ​ക്ക് പ​രി​വ​ർ​ത്തി​ത​നാ​യ ദ​ലി​ത​നാ​യ​ത് യാ​ദൃ​ച്ഛി​ക​മ​ല്ലെ​ന്നോ​ർ​ക്കു​ക.

    സു​​ഭാ​​ഷ് ച​​​ന്ദ്ര​​ബോ​​സ്, ജ​​വ​​ഹ​​ർ​​ലാ​​ൽ നെ​​ഹ്റു, മൗ​​ലാ​​ന അ​​ബു​​ൽ​​ക​​ലാം ആ​​സാ​​ദ്, സ​​രോ​​ജി​​നി നാ​​യി​​ഡു തു​​ട​​ങ്ങി​​യ നേ​​താ​​ക്ക​​ളു​​ടെ​​യും സോ​​ഷ്യ​​ലി​​സ്റ്റ് ഗ്രൂ​​പ്പി​​ന്റെ​​യും മ​​ത​​നി​​ര​​പേ​​ക്ഷ പ്ര​​തി​​ബ​​ദ്ധ​​ത നാ​​ഷ​​ന​​ൽ കോ​​ൺ​​ഗ്ര​​സി​​ൽ ഹി​​ന്ദു​​ത്വ​​ധാ​​ര​​യു​​ടെ ക​​ട​​ന്നു​​ക​​യ​​റ്റ​​ത്തെ ഒ​​ര​​ള​​വോ​​ളം പ്ര​​തി​​രോ​​ധി​​ച്ചു എ​​ന്ന വ​​സ്തു​​ത വി​​സ്മ​​രി​​ക്കു​​ന്നി​​ല്ല. അ​​തേ​​സ​​മ​​യം സോ​​ഷ്യ​​ലി​​സ്റ്റ് സിം​​ഹ​​ങ്ങ​​ളാ​​യി​​രു​​ന്ന ജോ​​ർ​​ജ് ഫെ​​ർ​​ണാ​​ണ്ട​​സ്, രാം ​​വി​​ലാ​​സ് പാ​​സ്വാ​​ൻ, നി​​തീ​​ഷ്‍കു​​മാ​​ർ മു​​ത​​ൽ​പേ​​ർ ഒ​​ടു​​വി​​ൽ ബി.​​ജെ.​​പി പാ​​ള​​യ​​ത്തി​​ലാ​​ണ് ചെ​​ന്നെ​​ത്തി​​യ​​തെ​​ന്ന സ​​ത്യം മ​​റ​​ക്ക​​രു​​ത്.

    ര​ണ്ട്, ഏ​ഴു നൂ​റ്റാ​ണ്ടി​ല​ധി​കം ഇ​ന്ത്യ ഭ​രി​ച്ച മു​സ്‍ലിം രാ​ജാ​ക്ക​ന്മാ​രാ​ക​ട്ടെ, ര​ണ്ട് നൂ​റ്റാ​ണ്ടു​കാ​ലം വാ​ണ ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് ക്രൈ​സ്ത​വ​രാ​ക​ട്ടെ ഹി​ന്ദു ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​ത്തി​ന്റെ വി​ശ്വാ​സാ​ചാ​ര​ങ്ങ​ളെ സ്പ​ർ​ശി​ക്കാ​നേ മി​ന​ക്കെ​ട്ടി​ല്ല. ഹി​ന്ദു​ക്ക​ളു​ടെ ശ​ത്രു​വാ​യി ചി​ത്രീ​ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന മു​ഗ​ൾ ച​ക്ര​വ​ർ​ത്തി ഔ​റം​ഗ​സീ​ബ് ആ​ലം​ഗീ​റി​നെ​ക്കു​റി​ച്ചു​പോ​ലും ഹി​ന്ദു ധ​ർ​മ​ത്തെ തൊ​ട്ടു​ക​ളി​ച്ച​താ​യി ആ​രോ​പ​ണ​മി​ല്ല. മൈ​സൂ​ർ ഭ​രി​ച്ച ടി​പ്പു സു​ൽ​ത്താ​ൻ മ​ല​ബാ​റി​ലൂ​ടെ ന​ട​ത്തി​യ തേ​രോ​ട്ട​ത്തി​നി​ട​യി​ൽ നാ​യ​ന്മാ​രെ നി​ർ​ബ​ന്ധി​ച്ച് മ​ത​പ​രി​വ​ർ​ത്ത​നം ന​ട​ത്തി​യെ​ന്ന​താ​യ ആ​രോ​പ​ണം ഹൈ​ന്ദ​വ ച​രി​ത്ര​കാ​ര​ന്മാ​ർ ​ത​ന്നെ നി​രാ​ക​രി​ച്ച​താ​ണ്. ഹി​ന്ദു സ്ത്രീ​ക​ളെ മാ​റ് മ​റ​പ്പി​ക്കാ​ൻ നി​ർ​ബ​ന്ധി​ച്ച​താ​ണ് ടി​പ്പു ചെ​യ്ത കു​റ്റം.

     

    രാ​ജാ​ക്ക​ന്മാ​ർ​ക്കും ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ​ക്കും ഭ​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ നി​ല​നി​ൽ​പും സാ​മ്രാ​ജ്യ വി​ക​സ​ന​വു​മാ​യി​രു​ന്നു സാ​മാ​ന്യ അ​ജ​ണ്ട. സാ​മൂ​ഹി​ക പ​രി​വ​ർ​ത്ത​നം അ​വ​രു​ടെ അ​ജ​ണ്ട ആ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. അ​തേ​സ​മ​യം, മ​ധ്യേ​ഷ്യ​യി​ൽ​നി​ന്നും പേ​ർ​ഷ്യ​യി​ൽ​നി​ന്നും വ​ന്നെ​ത്തി​യ സൂ​ഫി​ക​ളാ​യ മ​ത​പ്ര​ബോ​ധ​ക​രാ​ണ് നി​ര​ന്ത​ര ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ​ത്തി​ലൂ​ടെ അ​ധഃ​സ്ഥി​ത​ർ​ക്ക് മു​ന്നി​ൽ മോ​ച​ന​മാ​ർ​ഗം തു​റ​ന്നു​കൊ​ടു​ത്ത​ത്. അ​വ​രി​ൽ വ​ലി​യ വി​ഭാ​ഗം ഇ​സ്‍ലാ​മി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ന്നു​വ​ന്നു​വെ​ന്ന് ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് ച​രി​ത്ര​കാ​ര​നാ​യ ടി.​ഡ​ബ്ല്യൂ. ആ​ർ​നോ​ൾ​ഡ് ത​ന്റെ ‘പ്രീ​ച്ചി​ങ് ഓ​ഫ് ഇ​സ്‍ലാം’ എ​ന്ന ബൃ​ഹ​ത് ഗ്ര​ന്ഥ​ത്തി​ൽ സ​വി​സ്ത​രം പ്ര​തി​പാ​ദി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​പ്പോ​ഴും മേ​ൽ​ജാ​തി​ക്കാ​ർ പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത വി​ശ്വാ​സാ​ചാ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ​ത​ന്നെ നി​ല​കൊ​ണ്ടു.

    മൂ​ന്ന്, സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​സ​മ​രം ന​യി​ച്ച ഇ​ന്ത്യ​ൻ നാ​ഷ​ന​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന് സാ​മൂ​ഹി​ക പ​രി​ഷ്ക​ര​ണം അ​ജ​ണ്ട ആ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. ഗാ​ന്ധി​ജി​യെ​പ്പോ​ലു​ള്ള​വ​ർ സ​ർ​വ​മ​ത സ​മാ​ന വാ​ദ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് സം​സാ​രി​ച്ചി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും ഉ​റ​ച്ച ഹി​ന്ദു​ത്വ​വാ​ദി​ക​ളാ​യി​രു​ന്ന ലാലാ ലജ്പത് റായ്, ബാ​ല​ഗം​ഗാ​ധ​ര തി​ല​ക​ൻ, സ​ർ​ദാ​ർ വ​ല്ല​ഭ് ഭാ​യി പ​ട്ടേ​ൽ, പു​രു​ഷോ​ത്തം​ദാ​സ് ട​ണ്ഡ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രെ​ല്ലാം കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന്റെ നേ​തൃ​നി​ര​യി​ലി​രു​ന്ന​വ​രാ​ണ്. കോ​ടി​ക​ൾ ചെ​ല​വി​ട്ട് പ​ട്ടേ​ൽ പ്ര​തി​മ സ്ഥാ​പി​ക്കാ​ൻ സം​ഘ്പ​രി​വാ​റി​ന് പ്ര​ചോ​ദ​ന​വും ഈ ​വ​സ്തു​ത​യാ​ണ്. എ​തി​ർ​ക്കാ​ൻ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ധൈ​ര്യ​പ്പെ​ടാ​ത്ത​തും അ​തി​ന്റേ​താ​യ സൂ​ച​ന​ക​ൾ ന​ൽ​കു​ന്നു.

    നാ​ല്, മ​ത​ത്തെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​പ്പെ​ടു​ത്തി രാ​ജ്യം വി​ഭ​ജി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യം ഓ​ൾ ഇ​ന്ത്യ മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗും മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി ജി​ന്ന​യും 1940ലാ​ണ് പ്ര​മേ​യം മു​ഖേ​ന ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട​തെ​ങ്കി​ൽ അ​തി​നു​മു​മ്പ് ഹി​ന്ദു മ​ഹാ​സ​ഭ മേ​ധാ​വി വി.​ഡി. സ​വ​ർ​ക്കർ 1937ൽ ​അ​ഹ്മ​ദാ​ബാ​ദി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന മ​ഹാ​സ​ഭ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​തി​ങ്ങ​നെ: ഇ​ന്ത്യ ഹി​ന്ദു​രാ​ഷ്ട്ര​മാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് സ​ങ്ക​ൽ​പി​ക്കു​ക വ​യ്യ. മ​റി​ച്ച് മു​ഖ്യ​മാ​യും അ​ത് ര​ണ്ട് രാ​ഷ്ട്ര​മാ​ണ്. ഹി​ന്ദു​ക്ക​ളു​ടെ​യും മു​സ്‍ലിം​ക​ളു​ടെ​യും (Quoted by K.L. Gauba ‘The consequences of Pakistan’ -Lion press, Lahore 1946) ഇ​ന്ത്യ​ൻ പാ​ർ​ല​മെ​ന്റി​ന്റെ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ഹാ​ളി​ൽ വി.​ഡി. സ​വ​ർ​ക്ക​റു​ടെ പ്ര​തി​മ സ്ഥാ​പി​ച്ച ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സ് നി​യ​ന്ത്രി​ത സ​ർ​ക്കാ​റി​ന് സ​വ​ർ​ക്ക​റെ ത​ള്ളി​പ്പ​റ​യാ​നാ​വു​മോ? അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​നു​ മു​മ്പ് 1933ൽ ​ഹി​ന്ദു മ​ഹാ​സ​ഭ​യു​​ടെ പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​യി​രു​ന്ന ഭാ​യി പ​ര​മാ​ന​ന്ദ് രാ​ജ്യ​വി​ഭ​ജ​ന​ത്തി​ന്റെ രൂ​പ​രേ​ഖ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച​തി​ങ്ങ​നെ: ‘‘സി​ന്ധി​ന​പ്പു​റ​മു​ള്ള പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ അ​ഫ്ഗാ​നി​സ്താ​നി​ൽ ല​യി​ക്കു​ക, വ​ട​ക്കു​ പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ​ൻ അ​തി​ർ​ത്തി പ്ര​വി​ശ്യ​യി​ൽ മു​സ​ൽ​മാ​ന്മാ​രു​ടെ ഭ​ര​ണം നി​ല​വി​ൽ വ​രു​ക -ഇ​താ​ണ് ത​ന്റെ ആ​ശ​യം.


     


    ഉത്തർപ്രദേശിൽ നടന്ന ‘ഐ ലവ് മുഹമ്മദ്’ പ്രക്ഷോഭത്തിൽനിന്ന്

    ഈ ​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലു​ള്ള ഹി​ന്ദു​ക്ക​ൾ അ​വി​ടെ​നി​ന്ന് വി​ട്ടു​പോ​ര​ണം. അ​തേ​സ​മ​യം, രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ മ​റ്റു ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലു​ള്ള മു​സ്‍ലിം​ക​ൾ ഈ ​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് പോ​വു​ക​യും അ​വി​ടെ സ്ഥി​ര​താ​മ​സ​മാ​ക്കു​ക​യും വേ​ണം. (ഭാ​യി പ​ര​മാ​ന​ന്ദ ‘ദ ​സ്റ്റോ​റി ഓ​ഫ് മൈ ​ലൈ​ഫ് (സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ഹി​ന്ദു യു​വ​ക് സ​ഭ –ലാ​ഹോ​ർ 1934.) ഇ​വ്വി​ധം ഹി​ന്ദു-​മു​സ്‍ലിം ധ്രു​വീ​ക​ര​ണം ശ​ക്തി​പ്പെ​ട്ട​തി​ന്റെ സ്വാ​ഭാ​വി​ക പ​രി​ണ​തി​യാ​ണ് ദ്വി​രാ​ഷ്ട്ര നി​ർ​മി​തി. അ​തി​ന്റെ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്തം മു​ഴു​വ​ൻ ഒ​രു സ​മു​ദാ​യ​ത്തി​ന്റെ പി​ട​ലി​യി​ൽ വെ​ച്ചു​കെ​ട്ടി 1947നു​ശേ​ഷം ജ​നി​ച്ച ത​ല​മു​റ​ക​ളോ​ടു​പോ​ലും പാ​കി​സ്താ​നി​ലേ​ക്ക് പോ​വൂ എ​ന്നാ​ക്രോ​ശി​ക്കു​ന്ന ദേ​ശീ​യ​താ​ഭ്രാ​ന്തി​ന് ഒ​രു നീ​തീ​ക​ര​ണ​വു​മി​ല്ല.

    അ​ഞ്ച്, ഹി​ന്ദു​ത്വ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തെ കേ​വ​ലം മ​ത​രാ​ഷ്ട്ര​വാ​ദ​മാ​യി ചു​രു​ക്കി​ക്കെ​ട്ടി ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക പ്ര​ബോ​ധ​ന​ത്തെ സ​മാ​ന്ത​ര മ​ത​രാ​ഷ്ട്ര​വാ​ദ​മാ​യി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന മാ​ർ​ക്സി​സ്റ്റ് പ്ര​ചാ​ര​ണം ഫ​ല​ത്തി​ൽ ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സി​നെ​യും ഹി​ന്ദു രാ​ഷ്ട്ര​വാ​ദ​ത്തെ​യും ല​ഘൂ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്. ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സ് ഉ​യ​ർ​ത്തി​പ്പി​ടി​ക്കു​ന്ന തീ​വ്ര ഹി​ന്ദു​ത്വം മ​ത​പ​ര​മെ​ന്ന​തി​നേ​ക്കാ​ൾ ആ​ത്യ​ന്തി​ക ദേ​ശീ​യ​താ വാ​ദ​മാ​ണ്. ‘നി​ങ്ങ​ൾ ഏ​ത് മ​ത​ത്തി​ൽ​ വി​ശ്വ​സി​ച്ചാ​ലും സം​ഘ​ത്തി​ന് പ്ര​ശ്ന​മി​ല്ല. ഭാ​ര​ത​ത്തെ മാ​താ​വാ​യം​ഗീ​ക​രി​ച്ച് പൂ​ജി​ക്ക​ണം’ എ​ന്ന​താ​ണ് സം​ഘ്പ​രി​വാ​റി​ന്റെ സ്ഥി​ര​മാ​യ നി​ല​പാ​ട്. അ​ത് സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന​താ​ണ് മു​സ്‍ലിം-​ക്രൈ​സ്ത​വ ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ​ങ്ങ​ളോ​ടു​ള്ള അ​വ​രു​ടെ വെ​റു​പ്പി​ന് ആ​ധാ​ര​വും.

     

    സ​ർ​ദാ​ർ വ​ല്ല​ഭ് ഭാ​യി പ​ട്ടേ​ൽ,മുഹമ്മദലി ജിന്ന

    അ​തി​നാ​ൽ തീ​വ്ര ഹി​ന്ദു​ത്വ ദേ​ശീ​യ​ത​യാ​ണ്, കേ​വ​ല​മാ​യ വ​ർ​ഗീ​യ​ത​യ​ല്ല സം​ഘ്പ​രി​വാ​റി​ന്റെ പ്ര​ത്യ​യ​ശാ​സ്ത്ര​പ​ര​മാ​യ അ​ടി​ത്ത​റ​യെ​ന്ന് മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി, സ​ർ​വ​രെ​യും ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന മാ​ന​വി​ക​ത​യു​ടെ​യും സാ​മൂ​ഹി​ക നീ​തി​യു​ടെ​യും പ്ര​ത​ല​ത്തി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള പ്ര​തി​രോ​ധ​വും മ​ത​നി​ര​പേ​ക്ഷ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ സോ​ഷ്യ​ലി​സ്റ്റ് ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന ഉ​യ​ർ​ത്തി​പ്പി​ടി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടു​ള്ള രാ​ഷ്ട്രീ​യ സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​ചാ​ര​ണ​വും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​വു​മാ​ണ് ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സി​ന്റെ ദേ​ശീ​യ​ത ഭ്രാ​ന്തി​ന്റെ ബ​ദ​ൽ​മാ​ർ​ഗം. ഇ​ന്ത്യ​ൻ നാ​ഷ​ന​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്, തൃ​ണ​മൂ​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്, സ​മാ​ജ് വാ​ദി പാ​ർ​ട്ടി, ആ​ർ.​ജെ.​ഡി, ഇ​ട​തു​ ക​ക്ഷി​ക​ൾ, ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​ക​ൾ എ​ന്നി​വ അ​ട​ങ്ങു​ന്ന ഇ​ൻ​ഡ്യ മു​ന്ന​ണി ഈ​യ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ പു​നഃ​സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ക​യും സ​ക്രി​യ​മാ​വു​ക​യും ചെ​യ്താ​ൽ ഹി​ന്ദു-​മു​സ്‍ലിം-​ക്രി​സ്ത്യ​ൻ-​സി​ഖ് സ​മൂ​ഹ​ങ്ങ​ളും ദ​ലി​ത്-​ആ​ദി​വാ​സി വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളും ഗ​ണ്യ​മാ​യ അ​ള​വി​ൽ മു​ന്നണി​ക്ക് പി​ന്നി​ൽ അ​ണി​നി​ര​ക്കും.

    2024ലെ ​ലോ​ക്സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ അ​തി​​ന്റെ സൂ​ച​ന​ക​ൾ ക​ണ്ടു. വോ​ട്ട് ചോ​രി​ക്കെ​തി​രെ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി ന​ട​ത്തി​യ മാ​ർ​ച്ചി​ന് ല​ഭി​ച്ച ആ​വേ​ശ​ക​ര​മാ​യ ജ​ന​കീ​യ പി​ന്തു​ണ​യും പ്ര​ത്യാ​ശാ​ജ​ന​ക​മാ​ണ്. വി​ദ്വേ​ഷം മൈ​ന​സ് സം​ഘ്പ​രി​വാ​ർ: വ​ട്ട​പ്പൂ​ജ്യം എ​ന്ന​താ​ണ് യ​ഥാ​ർ​ഥ സ​മ​വാ​ക്യം. എ​ങ്കി​ലും ഒ​ന്ന​ര പ​തി​റ്റാ​ണ്ട് നീ​ണ്ട അ​തി​തീ​വ്ര ഹി​ന്ദു​ത്വ വാ​ഴ്ച​ക്കാ​ല​ത്ത് ‘ശു​ദ്ധി’​ചെ​യ്തെ​ടു​ത്ത ഭ​ര​ണ​യ​ന്ത്ര​ത്തെ​യും ഒ​ര​ള​വോ​ളം ജു​ഡീ​ഷ്യ​റി​യെ​യും വി​ക​ല വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ലൂ​ടെ ഒ​ലു​മ്പി​യെ​ടു​ത്ത യു​വ മ​സ്തി​ഷ്ക​ങ്ങ​​ളെ​യും ക​ഴു​കി പൂ​ർ​വാ​വ​സ്ഥ​യി​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ക ക്ഷി​പ്ര​സാ​ധ്യ​മാ​വി​ല്ല.

    News Summary - One Hundred Years of Nationalism
    X