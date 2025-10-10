Begin typing your search above and press return to search.
    ഏഴുവർഷം അഭിഭാഷകരായിരുന്ന ജുഡീഷ്യൽ ഓഫിസർമാർക്ക് ജില്ല ജഡ്ജിമാരാകാം

    സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റു​ക​ൾ ഹൈ​കോ​ട​തി​ക​ളു​മാ​യി കൂ​ടി​യാ​ലോ​ചി​ച്ച് മൂ​ന്നു​മാ​സ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ ഭേ​ദ​ഗ​തി ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്ന് സു​പ്രീം​കോ​ട​തി
    സു​പ്രീം കോ​ട​തി

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​രാ​യി ഏ​ഴു വ​ർ​ഷം പ​രി​ച​യ​മു​ള്ള കീ​ഴ്കോ​ട​തി​ക​ളി​ലെ ജു​ഡീ​ഷ്യ​ൽ ഓ​ഫി​സ​ർ​മാ​രെ അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​ർ​ക്കാ​യി സം​വ​ര​ണം ചെ​യ്ത ഒ​ഴി​വു​ക​ളി​ൽ ജി​ല്ല ജ​ഡ്ജി​മാ​രും അ​ഡീ​ഷ​ന​ൽ ജി​ല്ല ജ​ഡ്ജി​മാ​രു​മാ​യി നി​യ​മി​ക്കാ​മെ​ന്ന് സു​പ്രീം കോ​ട​തി. ജ​ഡ്ജി​യാ​യും അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​നാ​യും മൊ​ത്തം ഏ​ഴു​വ​ർ​ഷം പ​രി​ച​യ​മു​ള്ള ജു​ഡീ​ഷ്യ​ൽ ഓ​ഫി​സ​ർ​ക്കും നേ​രി​ട്ടു​ള്ള നി​യ​മ​ന​ത്തി​ന് അ​പേ​ക്ഷ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​മെ​ന്ന് കോ​ട​തി വി​ധി​ച്ചു. ചീ​ഫ് ജ​സ്റ്റി​സ് ബി.​ആ​ർ. ഗ​വാ​യി, ജ​സ്റ്റി​സു​മാ​രാ​യ എം.​എം. സു​ന്ദ​രേ​ഷ്, അ​ര​വി​ന്ദ് കു​മാ​ർ, എ​സ്.​സി. ശ​ർ​മ, കെ. ​വി​നോ​ദ് ച​ന്ദ്ര​ൻ എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​നാ ബെ​ഞ്ചാ​ണ് ര​ണ്ട് വ്യ​ത്യ​സ്ത വി​ധി​ക​ളി​ൽ ഇ​ക്കാ​ര്യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്.

    ജി​ല്ല ജ​ഡ്ജി​യാ​യി നി​യ​മി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള യോ​ഗ്യ​ത അ​പേ​ക്ഷ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കു​ന്ന സ​മ​യ​ത്ത് പ​രി​ശോ​ധി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് കോ​ട​തി വി​ധി​ച്ചു. അ​പേ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന തീ​യ​തി​യി​ൽ 35 വ​യ​സ്സ് പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ഉ​ത്ത​ര​വി​ലു​ണ്ട്. സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റു​ക​ൾ ഹൈ​കോ​ട​തി​ക​ളു​മാ​യി കൂ​ടി​യാ​ലോ​ചി​ച്ച് മൂ​ന്ന് മാ​സ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ ഭേ​ദ​ഗ​തി ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്നും വി​ധി​യി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു.

    ഹൈ​കോ​ട​തി​ക​ളോ സു​പ്രീം കോ​ട​തി​യോ ഇ​ട​ക്കാ​ല ഉ​ത്ത​ര​വു​ക​ൾ പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ച കേ​സു​ക​ളി​ൽ ഒ​ഴി​കെ ഭാ​വി​യി​ലെ നി​യ​മ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഈ ​വി​ധി ബാ​ധ​ക​മാ​കു​മെ​ന്ന് ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​നാ ബെ​ഞ്ച് പ​റ​ഞ്ഞു.

    കീ​ഴ്കോ​ട​തി​ക​ളി​ലെ ജു​ഡീ​ഷ്യ​ൽ ഓ​ഫി​സ​ർ​മാ​ർ​ക്ക് അ​നീ​തി നേ​രി​ട്ടെ​ന്നും ജി​ല്ല ജ​ഡ്ജി​മാ​രു​ടെ ത​സ്തി​ക​യി​ലേ​ക്ക് നേ​രി​ട്ടു​ള്ള നി​യ​മ​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ അ​വ​രെ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ നി​ന്ന് വി​ല​ക്ക​പ്പെ​ട്ടെ​ന്നും കോ​ട​തി പ​റ​ഞ്ഞു. അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക ക്വോ​ട്ട​യി​ൽ ജു​ഡീ​ഷ്യ​ൽ ഓ​ഫി​സ​ർ​മാ​രാ​യി നി​യ​മി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് അ​പേ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ നി​ന്ന് കീ​ഴ്കോ​ട​തി ജ​ഡ്ജി​മാ​രെ വി​ല​ക്കി​യ 2020ലെ ​ധീ​ര​ജ് മോ​ർ കേ​സി​ലെ വി​ധി സു​പ്രീം കോ​ട​തി റ​ദ്ദാ​ക്കി.

    ഉ​യ​ർ​ന്നു​വ​രു​ന്ന പ്ര​തി​ഭ​ക​ളെ എ​ത്ര​യും വേ​ഗം തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞ് പ​രി​പോ​ഷി​പ്പി​ക്കാ​തെ അ​വ​രെ ഉ​പേ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത് ജു​ഡീ​ഷ്യ​ൽ ഘ​ട​ന​യെ ദു​ർ​ബ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തു​മെ​ന്ന് ജ​സ്റ്റി​സ് സു​ന്ദ​രേ​ഷ് മ​റ്റൊ​രു വി​ധി​യി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. രാ​ജ്യ​ത്തു​ട​നീ​ള​മു​ള്ള ജു​ഡീ​ഷ്യ​ൽ നി​യ​മ​ന​ത്തി​ന് വ്യാ​പ​ക​മാ​യ പ്ര​ത്യാ​ഘാ​ത​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​ക്കു​മെ​ന്ന് ക​രു​തു​ന്ന വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള 30 ല​ധി​കം ഹ​ര​ജി​ക​ളാ​ണ് കോ​ട​തി പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച​ത്. വി​ശ​ദ​മാ​യ വി​ധി പു​റ​ത്തു​വ​ന്നി​ട്ടി​ല്ല.

    TAGS:District judgeIndiajudicial officersSupreme Court
    News Summary - Supreme Court clears way for judicial officers to become District Judges
