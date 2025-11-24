Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Mental Health
    Mental Health
    date_range 24 Nov 2025 9:57 AM IST
    സമ്മർദം കുറക്കണോ? തോ​ന്ന​ലി​നോ​ട് സം​സാ​രി​ക്കൂ...

    സ്ട്രെ​സ്സ് അ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന സു​ഹൃ​ത്തി​ന് നി​ങ്ങ​ൾ എ​ന്താ​യി​രി​ക്കും ഉ​പ​ദേ​ശം ന​ൽ​കു​ക എ​ന്ന് ചി​ന്തി​ച്ചാ​ൽ മ​തി
    പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക​ൾ ത​ര​ണം ചെ​യ്യാ​നു​ള്ള സ​ഹ​ജ​മാ​യ ക​ഴി​വു​ക​ളെ​യും മ​റി​ക​ട​ന്ന് മാ​ന​സി​ക സ​മ്മ​ർ​ദം ന​മ്മു​ടെ ദൈ​നം​ദി​ന ജീ​വി​തം ദു​സ്സ​ഹ​മാ​ക്കാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യാ​ൽ പി​ന്നെ എ​ന്തു​ണ്ട് വ​ഴി? ഇ​ത്ത​രം സ​മ്മ​ർ​ദ നി​മി​ഷ​ങ്ങ​ൾ മ​റി​ക​ട​ക്കാ​ൻ സൈ​ക്കോ​തെ​റ​പ്പി​സ്റ്റു​ക​ൾ നി​ർ​ദേ​ശി​ക്കു​ന്ന ചി​ല ടെ​ക്നി​ക്കു​ക​ൾ പ​രീ​ക്ഷി​ച്ചു നോ​ക്കാം:

    ല​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ തി​രി​ച്ച​റി​യ​ണം: നാം ​സ്ട്രെ​സ്സി​ന​ടി​പ്പെ​ടു​ക​യാ​ണെ​ങ്കി​ൽ ശ​രീ​ര​വും മ​ന​സ്സും ചി​ല ല​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ കാ​ണി​ക്കും. ഹൃ​ദ​യ​മി​ടി​പ്പ് കൂ​ടു​ക​, ത​ല​വേ​ദ​ന, ദ​ഹ​ന​പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ ചി​ല ശാ​രീ​രി​ക ല​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ളും കാ​ണി​ക്കും. ആ​ധി​യും ഉ​ത്സാ​ഹ​ക്കു​റ​വും ഒ​പ്പ​മു​ണ്ടാ​കും. ഇ​ങ്ങ​നെ വ​രു​മ്പോ​ൾ വി​ദ​ഗ്ധ​രു​ടെ സ​ഹാ​യം തേ​ട​ണം. എ​ന്നാ​ൽ, എ​ല്ലാ​യ്പോ​ഴും ഇ​ത് സാ​ധ്യ​മാ​കി​ല്ല. അ​പ്പോ​ൾ പി​ന്നെ ഏ​റ്റ​വും അ​ടു​പ്പ​വും വി​ശ്വാ​സ​വു​മു​ള്ളവരുമായി സം​സാ​രി​ക്കാം. അ​ത് ആ​ശ്വാ​സമേകും.

    സ​മ്മ​ർ​ദം മറികടക്കാൻ ശ്വ​സ​ന​വ്യാ​യാ​മം വ​ള​രെ സ​ഹാ​യ​ക​ര​മാ​ണ്. ‘‘നാ​ലു സെ​ക്ക​ൻ​ഡ് സ​മ​യ​മെ​ടു​ത്ത് ശ്വാ​സം ഉ​ള്ളി​ലേ​ക്ക് എ​ടു​ക്കാം. പി​ന്നെ ഏ​ഴു സെ​ക്ക​ൻ​ഡ് ഇ​ത് പി​ടി​ച്ചു​വെ​ക്കാം. ശേ​ഷം, മെ​ഴു​കു​തി​രി ഊ​തി​ക്കെ​ടു​ത്തു​ന്ന​പോ​ലെ എ​ട്ടു​ത​വ​ണ​യാ​യി ശ്വാ​സം പു​റ​ത്തു​ക​ള​യു​ക. ഇ​താ​ണ് 4/7/8 ശ്വ​സ​ന​വി​ദ്യ’’ -ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് തെ​റ​പ്പി​സ്റ്റ് ​ഹ​ന്ന സ്റ്റെ​ബ്ബി​ങ്സ് നി​ർ​ദേ​ശി​ക്കു​ന്നു

    തോ​ന്ന​ലി​നോ​ട് സം​സാ​രി​ക്കൂ: സ​മ്മ​ർ​ദ​ത്തി​ൽ അ​ടി​പ്പെ​ട്ടാ​ൽ, അതിന് ഹേ​തു​വാ​യ കാ​ര്യ​ത്തി​ന്റെ ഏ​റ്റ​വും മോ​ശം സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലേ​ക്ക് മാ​ത്ര​മേ ചി​ന്ത പോകൂ. അപ്പോൾ ​നിങ്ങ​ൾ സ്വ​യം ചി​ല ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ ​ചോ​ദി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് സ്​​റ്റെ​ബ്ബി​ങ്സ് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്നു. ‘‘അ​ല​ട്ടി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന ചി​ന്ത​ക്ക് അ​നു​കൂ​ല​മാ​യും പ്ര​തി​കൂ​ല​മാ​യും ഉ​ള്ള തെ​ളി​വു​ക​ൾ എ​ന്തെ​ല്ലാം’’ എ​ന്ന് സ്വ​യം ചോ​ദി​ച്ചാ​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ ബാ​ല​ൻ​സ്ഡ് ആ​യ കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടി​ലെ​ത്താ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്. ‘‘ഇ​തേ പോ​ലൊ​രു കാ​ര​ണ​ത്തി​ന് ആ​ധി പി​ടി​ച്ചു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ഒ​രു സു​ഹൃ​ത്തി​നോ​ട് നി​ങ്ങ​ൾ എ​ന്താ​യി​രി​ക്കും പ​റ​യു​ക’’ എ​ന്നു​കൂ​ടി സ്വ​യം ചോ​ദി​ക്കു​ക.

    സ്ട്രെ​സ്സുണ്ടായാൽ ആ​ളു​ക​ൾ, ത​ങ്ങ​ൾ ചെ​യ്തു​തീ​ർ​ക്കേ​ണ്ട എ​ല്ലാ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും ചി​ന്തി​ക്കും. ഇ​ത് ന്യൂ​റോ എ​ന​ർ​ജി പാ​ഴാ​ക്കും.​ പ​ക​രം, ചെ​യ്യാ​നു​ള്ളവയുടെ പ​ട്ടി​കയു​ണ്ടാ​ക്കി​യാ​ൽ, ഓ​ർ​ത്തെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നെ​ക്കാ​ൾ സ​മ്മ​ർ​ദം കു​റ​വാ​യി​രി​ക്കും. ചെ​യ്തു​തീ​ർ​ത്തവ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ​നി​ന്ന് വെ​ട്ടു​മ്പോ​ൾ ​ഉ​ത്സാ​ഹവും കിട്ടും.

    നിർജലീകരണം (Dehydration) പലപ്പോഴും സ്ട്രെസ്സ് വർധിപ്പിക്കാറുണ്ട്. ഒരു ഗ്ലാസ് തണുത്ത വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് ഉന്മേഷം നൽകും.സ്ട്രെസ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് അല്പനേരത്തേക്ക് മാറി നിൽക്കുക. പുറത്തിറങ്ങി നടക്കുകയോ ശുദ്ധവായു ശ്വസിക്കുകയോ ചെയ്യാം. നടക്കുക, ഓടുക, യോഗ ചെയ്യുക തുടങ്ങിയ ശാരീരിക വ്യായാമങ്ങൾ 'എൻഡോർഫിൻ' എന്ന ഹോർമോൺ ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കും. ഇത് മനസ്സിന് സന്തോഷം നൽകും. ദിവസവും 7-8 മണിക്കൂർ കൃത്യമായി ഉറങ്ങുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക. ഉറക്കക്കുറവ് സ്ട്രെസ്സ് വർധിപ്പിക്കും. സ്ട്രെസ്സ് നിങ്ങളുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തെ ബാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലോ, ഉറക്കത്തെയും വിശപ്പിനെയും കെടുത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലോ ഒരു കൗൺസിലറുടെയോ ഡോക്ടറുടെയോ സഹായം തേടാൻ മടിക്കരുത്.

    Mental Health, Mental Stress, breathing exercises, wellness
