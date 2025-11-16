Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Mental Health
    Posted On
    date_range 16 Nov 2025 2:02 PM IST
    Updated On
    date_range 16 Nov 2025 2:02 PM IST

    മാ​ന​സി​കാ​രോ​ഗ്യ​ത്തി​ൽ പോ​ഷ​കാ​ഹാ​ര​ത്തി​ന്‍റെ പ​ങ്ക്

    മാ​ന​സി​കാ​രോ​ഗ്യ​ത്തി​ൽ പോ​ഷ​കാ​ഹാ​ര​ത്തി​ന്‍റെ പ​ങ്ക്
    മാ​ന​സി​കാ​രോ​ഗ്യം എ​ന്ന​ത് ശാ​രീ​രി​ക ആ​രോ​ഗ്യ​ത്തോ​ടൊ​പ്പം ത​ന്നെ പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട ഒ​ന്നാ​ണ്. ഇ​ന്ന​ത്തെ തി​ര​ക്കേ​റി​യ ജീ​വി​ത​ശൈ​ലി​യി​ൽ വി​ഷാ​ദം, ഉ​ത്ക​ണ്ഠ, മൂ​ഡ് സ്വി​ങ്സ് തു​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ വ​ർ​ദ്ധി​ച്ചു​വ​രു​ന്നു. പ​ല​രും ഇ​തി​നെ മ​നഃ​ശാ​സ്ത്ര​പ​ര​മാ​യി മാ​ത്രം കാ​ണു​മ്പോ​ൾ, പോ​ഷ​കാ​ഹാ​ര​ത്തി​ന്‍റെ പ​ങ്ക് അ​വ​ഗ​ണി​ക്ക​പ്പെ​ടാ​റു​ണ്ട്. ഭ​ക്ഷ​ണം ന​മ്മു​ടെ ശ​രീ​ര​ത്തി​ന് ഇ​ന്ധ​നം ന​ൽ​കു​ന്ന​തു​പോ​ലെ, മ​സ്തി​ഷ്ക​ത്തി​ന്‍റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തെ​യും മാ​ന​സി​കാ​വ​സ്ഥ​യെ​യും സ്വാ​ധീ​നി​ക്കു​ന്നു.

    ഭ​ക്ഷ​ണ​ക്ര​മ​വും മാ​ന​സി​കാ​രോ​ഗ്യ​വും

    ഭ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ലെ പോ​ഷ​ക​ങ്ങ​ൾ മ​സ്തി​ഷ്ക​ത്തി​ലെ ന്യൂ​റോ​ട്രാ​ൻ​സ്മി​റ്റ​റു​ക​ളു​ടെ (സെ​റോ​ടോ​ണി​ൻ, ഡോ​പ​മി​ൻ, GABA തു​ട​ങ്ങി​യ​വ) ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന​ത്തെ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്നു. ഇ​വ മാ​ന​സി​കാ​വ​സ്ഥ, ഉ​റ​ക്കം, ഏ​കാ​ഗ്ര​ത എ​ന്നി​വ​യെ നി​ർ​ണ്ണ​യി​ക്കു​ന്നു.

    ഒ​മേ​ഗ-3 ഫാ​റ്റി ആ​സി​ഡു​ക​ൾ : മ​ത്സ്യം, അ​ണ്ടി​പ്പ​രി​പ്പ്, ചി​യ സീ​ഡ്സ് എ​ന്നി​വ​യി​ൽ അ​ട​ങ്ങി​യി​രി​ക്കു​ന്ന ഒ​മേ​ഗ-3 മ​സ്തി​ഷ്ക​കോ​ശ​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​രോ​ഗ്യം സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു. പ​ഠ​ന​ങ്ങ​ൾ പ്ര​കാ​രം, ഒ​മേ​ഗ-3 കു​റ​വു​ള്ള​വ​രി​ൽ ഡി​പ്ര​ഷ​ൻ സാ​ധ്യ​ത കൂ​ടു​ത​ലാ​ണ്. ഹാ​ർ​വാ​ർ​ഡ് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സ്കൂ​ൾ പ​ഠ​ന​ങ്ങ​ൾ കാ​ണി​ക്കു​ന്ന​ത് ഒ​മേ​ഗ-3 സ​പ്ലി​മെ​ന്‍റേ​ഷ​ൻ ഡി​പ്ര​ഷ​ൻ ല​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ കു​റ​യ്ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ്.

    ആ​ന്‍റി​ഓ​ക്സി​ഡ​ന്‍റു​ക​ൾ : പ​ഴ​ങ്ങ​ൾ (ബെ​റി വ​ർ​ഗ്ഗ​ങ്ങ​ൾ), പ​ച്ച​ക്ക​റി​ക​ൾ (ബ്രോ​ക്കോ​ളി, സ്പി​നാ​ച്ച്) എ​ന്നി​വ​യി​ലെ വി​റ്റാ​മി​ൻ സി, ​ഇ, ഫ്ല​വ​നോ​യി​ഡു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ മ​സ്തി​ഷ്ക​ത്തി​ലെ ഓ​ക്സി​ഡേ​റ്റീ​വ് സ്ട്രെ​സ് കു​റ​യ്ക്കു​ന്നു. ഇ​ത് വ്യ​ക്തി​ക​ളി​ൽ ഉ​ത്ക​ണ്ഠ കു​റ​യ്ക്കാ​നും മൂ​ഡ് സ്ഥി​ര​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്നു.

    കാ​ർ​ബോ​ഹൈ​ഡ്രേ​റ്റു​ക​ളും പ്രോ​ട്ടീ​നു​ക​ളും: സ​ങ്കീ​ർ​ണ്ണ കാ​ർ​ബോ​ഹൈ​ഡ്രേ​റ്റു​ക​ൾ (ഓ​ട്സ്, ബ്രൗ​ൺ റൈ​സ്) ര​ക്ത​ത്തി​ലെ ഗ്ലൂ​ക്കോ​സ് ലെ​വ​ൽ സ്ഥി​ര​മാ​ക്കി മൂ​ഡ് സ്വി​ങ്സ് ത​ട​യു​ന്നു. പ്രോ​ട്ടീ​നു​ക​ളി​ലെ അ​മി​നോ ആ​സി​ഡു​ക​ൾ (ട്രി​പ്റ്റോ​ഫാ​ൻ) സെ​റോ​ടോ​ണി​ൻ ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന​ത്തി​ന് ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണ്.

    പ​ശ്ചി​മീ​യ ഭ​ക്ഷ​ണ​ക്ര​മം (പ്രോ​സ​സ്ഡ് ഫു​ഡ്, ഷു​ഗ​ർ ധാ​രാ​ളം) മാ​ന​സി​ക പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ വ​ർ​ദ്ധി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്ന് ലാ​ൻ​സെ​റ്റ് ജേ​ണ​ൽ പ​ഠ​ന​ങ്ങ​ൾ സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. മെ​ഡി​റ്റ​റേ​നി​യ​ൻ ഡ​യ​റ്റ് (പ​ഴ​ങ്ങ​ൾ, പ​ച്ച​ക്ക​റി​ക​ൾ, മ​ത്സ്യം) മാ​ന​സി​കാ​രോ​ഗ്യം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു.

    കു​ട​ൽ ആ​രോ​ഗ്യ​വും മ​സ്തി​ഷ്ക​വും

    കു​ട​ൽ മൈ​ക്രോ​ബ​യോം (ബാ​ക്ടീ​രി​യ​ക​ൾ) മ​സ്തി​ഷ്ക​വു​മാ​യി വാ​ഗ​സ് നെ​ർ​വ് വ​ഴി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്നു. ഇ​ത് ‘ഗ​ട്ട്-​ബ്രെ​യി​ൻ ആ​ക്സി​സ്’ എ​ന്ന​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    പ്രോ​ബ​യോ​ട്ടി​ക്സും പ്രീ​ബ​യോ​ട്ടി​ക്സും : തൈ​ര്, കി​മ്മി എ​ന്നി​വ​യി​ലെ ന​ല്ല ബാ​ക്ടീ​രി​യ​ക​ൾ സെ​റോ​ടോ​ണി​ൻ ഉ​ൽ​പാ​ദ​നം വ​ർ​ദ്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്നു (90% സെ​റോ​ടോ​ണി​ൻ കു​ട​ലി​ൽ ഉ​ൽ​പാ​ദി​പ്പി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്നു). ഫൈ​ബ​ർ ധാ​രാ​ള​മു​ള്ള ഭ​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ (പ​യ​ർ​വ​ർ​ഗ്ഗ​ങ്ങ​ൾ, ഉ​ള്ളി) പ്രീ​ബ​യോ​ട്ടി​ക്സാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു.

    കു​ട​ൽ ചോ​ർ​ച്ച : അ​നാ​രോ​ഗ്യ​ക​ര​മാ​യ ഭ​ക്ഷ​ണം കു​ട​ൽ ഭി​ത്തി ദു​ർ​ബ​ല​മാ​ക്കി ഇ​ൻ​ഫ്ല​മേ​ഷ​ൻ ഉ​ണ്ടാ​ക്കി മ​സ്തി​ഷ്ക​ത്തെ ബാ​ധി​ക്കു​ന്നു. ഇ​ത് ഡി​പ്ര​ഷ​നും ഉ​ത്ക​ണ്ഠ​യും വ​ർ​ദ്ധി​പ്പി​ക്കും. നേ​ച്ച​ർ റി​വ്യൂ​സ് പ​ഠ​ന​ങ്ങ​ൾ പ്ര​കാ​രം, പ്രോ​ബ​യോ​ട്ടി​ക് സ​പ്ലി​മെ​ന്റു​ക​ൾ മൂ​ഡ് മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു.

    പോ​ഷ​ക​ക്കു​റ​വും മാ​ന​സി​ക പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളും

    പോ​ഷ​ക​ക്കു​റ​വ് മ​സ്തി​ഷ്ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തെ ത​ക​രാ​റി​ലാ​ക്കു​ന്നു. വി​റ്റാ​മി​ൻ ബി ​ഗ്രൂ​പ്പ് : ബി 6, ​ബി 9 (ഫോ​ളേ​റ്റ്), ബി 12 ​എ​ന്നി​വ​യു​ടെ കു​റ​വ് ഹോ​മോ​സി​സ്റ്റീ​ൻ ലെ​വ​ൽ വ​ർ​ദ്ധി​പ്പി​ച്ച് ഡി​പ്ര​ഷ​ൻ ഉ​ണ്ടാ​ക്കു​ന്നു. പ​ച്ച ഇ​ല​ക്ക​റി​ക​ൾ, മു​ട്ട, മാം​സം എ​ന്നി​വ ഇ​തി​ന് സ​ഹാ​യ​കം.

    വി​റ്റാ​മി​ൻ ഡി: ​സൂ​ര്യ​പ്ര​കാ​ശ​ക്കു​റ​വു​ള്ള പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ വി​റ്റാ​മി​ൻ ഡി ​യു​ടെ കു​റ​വ് സീ​സ​ണ​ൽ അ​ഫ​ക്റ്റീ​വ് ഡി​സോ​ർ​ഡ​ർ (SAD) ഉ​ണ്ടാ​ക്കു​ന്നു. മ​ത്സ്യം, ഫോ​ർ​ട്ടി​ഫൈ​ഡ് മി​ൽ​ക്ക് എ​ന്നി​വ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാം.

    മ​ഗ്നീ​ഷ്യം, സി​ങ്ക് : മ​ഗ്നീ​ഷ്യം (ബ​ദാം, സ്പി​നാ​ച്ച്) ഉ​റ​ക്ക​വും മൂ​ഡും നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്നു. സി​ങ്ക് കു​റ​വ് (ഓ​യ്സ്റ്റ​ർ, പ​യ​ർ) ഉ​ത്ക​ണ്ഠ വ​ർ​ദ്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. ലോ​കാ​രോ​ഗ്യ സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ പ്ര​കാ​രം, ലോ​ക​ത്ത് ര​ണ്ട് ബി​ല്യ​ൺ ആ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് മൈ​ക്രോ​ന്യൂ​ട്രി​യ​ന്റ് കു​റ​വു​ണ്ട്, ഇ​ത് മാ​ന​സി​കാ​രോ​ഗ്യ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കാ​ര​ണ​മാ​കു​ന്നു.

    ശ്ര​ദ്ധി​ക്കാം

    ● സ​മീ​കൃ​ത ഭ​ക്ഷ​ണ​ക്ര​മം: പ്ര​തി​ദി​നം 5-7 പ​ഴ​ങ്ങ​ൾ/​പ​ച്ച​ക്ക​റി​ക​ൾ, ധാ​ന്യ​ങ്ങ​ൾ, പ്രോ​ട്ടീ​ൻ സോ​ഴ്സു​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക.

    ● ഷു​ഗ​ർ, പ്രോ​സ​സ്ഡ് ഫു​ഡ് കു​റ​യ്ക്കു​ക: ഇ​വ ഇ​ൻ​ഫ്ല​മേ​ഷ​ൻ വ​ർ​ദ്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്നു.

    ● ഹൈ​ഡ്രേ​ഷ​ൻ : വെ​ള്ളം കു​ടി​ക്കു​ന്ന​ത് മ​സ്തി​ഷ്ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു.

    ● സ​പ്ലി​മെ​ന്റു​ക​ൾ: ഡോ​ക്ട​റു​ടെ ഉ​പ​ദേ​ശ​പ്ര​കാ​രം മാ​ത്രം.

    പോ​ഷ​കാ​ഹാ​രം മാ​ന​സി​കാ​രോ​ഗ്യ​ത്തി​ന്‍റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന ഘ​ട​ക​മാ​ണ്. ആ​രോ​ഗ്യ​ക​ര​മാ​യ ഭ​ക്ഷ​ണ​ക്ര​മം, കു​ട​ൽ ആ​രോ​ഗ്യം, പോ​ഷ​ക​സ​മൃ​ദ്ധി എ​ന്നി​വ​യി​ലൂ​ടെ മൂ​ഡ് നി​യ​ന്ത്രി​ക്കാ​നും ഡി​പ്ര​ഷ​ൻ ത​ട​യാ​നും സാ​ധി​ക്കും.

