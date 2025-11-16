മാനസികാരോഗ്യത്തിൽ പോഷകാഹാരത്തിന്റെ പങ്ക്text_fields
മാനസികാരോഗ്യം എന്നത് ശാരീരിക ആരോഗ്യത്തോടൊപ്പം തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ്. ഇന്നത്തെ തിരക്കേറിയ ജീവിതശൈലിയിൽ വിഷാദം, ഉത്കണ്ഠ, മൂഡ് സ്വിങ്സ് തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചുവരുന്നു. പലരും ഇതിനെ മനഃശാസ്ത്രപരമായി മാത്രം കാണുമ്പോൾ, പോഷകാഹാരത്തിന്റെ പങ്ക് അവഗണിക്കപ്പെടാറുണ്ട്. ഭക്ഷണം നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഇന്ധനം നൽകുന്നതുപോലെ, മസ്തിഷ്കത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെയും മാനസികാവസ്ഥയെയും സ്വാധീനിക്കുന്നു.
ഭക്ഷണക്രമവും മാനസികാരോഗ്യവും
ഭക്ഷണത്തിലെ പോഷകങ്ങൾ മസ്തിഷ്കത്തിലെ ന്യൂറോട്രാൻസ്മിറ്ററുകളുടെ (സെറോടോണിൻ, ഡോപമിൻ, GABA തുടങ്ങിയവ) ഉൽപാദനത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു. ഇവ മാനസികാവസ്ഥ, ഉറക്കം, ഏകാഗ്രത എന്നിവയെ നിർണ്ണയിക്കുന്നു.
ഒമേഗ-3 ഫാറ്റി ആസിഡുകൾ : മത്സ്യം, അണ്ടിപ്പരിപ്പ്, ചിയ സീഡ്സ് എന്നിവയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒമേഗ-3 മസ്തിഷ്കകോശങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കുന്നു. പഠനങ്ങൾ പ്രകാരം, ഒമേഗ-3 കുറവുള്ളവരിൽ ഡിപ്രഷൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ്. ഹാർവാർഡ് മെഡിക്കൽ സ്കൂൾ പഠനങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത് ഒമേഗ-3 സപ്ലിമെന്റേഷൻ ഡിപ്രഷൻ ലക്ഷണങ്ങൾ കുറയ്ക്കുമെന്നാണ്.
ആന്റിഓക്സിഡന്റുകൾ : പഴങ്ങൾ (ബെറി വർഗ്ഗങ്ങൾ), പച്ചക്കറികൾ (ബ്രോക്കോളി, സ്പിനാച്ച്) എന്നിവയിലെ വിറ്റാമിൻ സി, ഇ, ഫ്ലവനോയിഡുകൾ എന്നിവ മസ്തിഷ്കത്തിലെ ഓക്സിഡേറ്റീവ് സ്ട്രെസ് കുറയ്ക്കുന്നു. ഇത് വ്യക്തികളിൽ ഉത്കണ്ഠ കുറയ്ക്കാനും മൂഡ് സ്ഥിരപ്പെടുത്താനും സഹായിക്കുന്നു.
കാർബോഹൈഡ്രേറ്റുകളും പ്രോട്ടീനുകളും: സങ്കീർണ്ണ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റുകൾ (ഓട്സ്, ബ്രൗൺ റൈസ്) രക്തത്തിലെ ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ സ്ഥിരമാക്കി മൂഡ് സ്വിങ്സ് തടയുന്നു. പ്രോട്ടീനുകളിലെ അമിനോ ആസിഡുകൾ (ട്രിപ്റ്റോഫാൻ) സെറോടോണിൻ ഉൽപാദനത്തിന് ആവശ്യമാണ്.
പശ്ചിമീയ ഭക്ഷണക്രമം (പ്രോസസ്ഡ് ഫുഡ്, ഷുഗർ ധാരാളം) മാനസിക പ്രശ്നങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്ന് ലാൻസെറ്റ് ജേണൽ പഠനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. മെഡിറ്ററേനിയൻ ഡയറ്റ് (പഴങ്ങൾ, പച്ചക്കറികൾ, മത്സ്യം) മാനസികാരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു.
കുടൽ ആരോഗ്യവും മസ്തിഷ്കവും
കുടൽ മൈക്രോബയോം (ബാക്ടീരിയകൾ) മസ്തിഷ്കവുമായി വാഗസ് നെർവ് വഴി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇത് ‘ഗട്ട്-ബ്രെയിൻ ആക്സിസ്’ എന്നറിയപ്പെടുന്നു.
പ്രോബയോട്ടിക്സും പ്രീബയോട്ടിക്സും : തൈര്, കിമ്മി എന്നിവയിലെ നല്ല ബാക്ടീരിയകൾ സെറോടോണിൻ ഉൽപാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു (90% സെറോടോണിൻ കുടലിൽ ഉൽപാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു). ഫൈബർ ധാരാളമുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ (പയർവർഗ്ഗങ്ങൾ, ഉള്ളി) പ്രീബയോട്ടിക്സായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു.
കുടൽ ചോർച്ച : അനാരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണം കുടൽ ഭിത്തി ദുർബലമാക്കി ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഉണ്ടാക്കി മസ്തിഷ്കത്തെ ബാധിക്കുന്നു. ഇത് ഡിപ്രഷനും ഉത്കണ്ഠയും വർദ്ധിപ്പിക്കും. നേച്ചർ റിവ്യൂസ് പഠനങ്ങൾ പ്രകാരം, പ്രോബയോട്ടിക് സപ്ലിമെന്റുകൾ മൂഡ് മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു.
പോഷകക്കുറവും മാനസിക പ്രശ്നങ്ങളും
പോഷകക്കുറവ് മസ്തിഷ്ക പ്രവർത്തനത്തെ തകരാറിലാക്കുന്നു. വിറ്റാമിൻ ബി ഗ്രൂപ്പ് : ബി 6, ബി 9 (ഫോളേറ്റ്), ബി 12 എന്നിവയുടെ കുറവ് ഹോമോസിസ്റ്റീൻ ലെവൽ വർദ്ധിപ്പിച്ച് ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നു. പച്ച ഇലക്കറികൾ, മുട്ട, മാംസം എന്നിവ ഇതിന് സഹായകം.
വിറ്റാമിൻ ഡി: സൂര്യപ്രകാശക്കുറവുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ വിറ്റാമിൻ ഡി യുടെ കുറവ് സീസണൽ അഫക്റ്റീവ് ഡിസോർഡർ (SAD) ഉണ്ടാക്കുന്നു. മത്സ്യം, ഫോർട്ടിഫൈഡ് മിൽക്ക് എന്നിവ ഉപയോഗിക്കാം.
മഗ്നീഷ്യം, സിങ്ക് : മഗ്നീഷ്യം (ബദാം, സ്പിനാച്ച്) ഉറക്കവും മൂഡും നിയന്ത്രിക്കുന്നു. സിങ്ക് കുറവ് (ഓയ്സ്റ്റർ, പയർ) ഉത്കണ്ഠ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം, ലോകത്ത് രണ്ട് ബില്യൺ ആളുകൾക്ക് മൈക്രോന്യൂട്രിയന്റ് കുറവുണ്ട്, ഇത് മാനസികാരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നു.
ശ്രദ്ധിക്കാം
● സമീകൃത ഭക്ഷണക്രമം: പ്രതിദിനം 5-7 പഴങ്ങൾ/പച്ചക്കറികൾ, ധാന്യങ്ങൾ, പ്രോട്ടീൻ സോഴ്സുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തുക.
● ഷുഗർ, പ്രോസസ്ഡ് ഫുഡ് കുറയ്ക്കുക: ഇവ ഇൻഫ്ലമേഷൻ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.
● ഹൈഡ്രേഷൻ : വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് മസ്തിഷ്ക പ്രവർത്തനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു.
● സപ്ലിമെന്റുകൾ: ഡോക്ടറുടെ ഉപദേശപ്രകാരം മാത്രം.
പോഷകാഹാരം മാനസികാരോഗ്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന ഘടകമാണ്. ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണക്രമം, കുടൽ ആരോഗ്യം, പോഷകസമൃദ്ധി എന്നിവയിലൂടെ മൂഡ് നിയന്ത്രിക്കാനും ഡിപ്രഷൻ തടയാനും സാധിക്കും.
