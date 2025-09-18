Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Mental Health
    Posted On
    date_range 18 Sept 2025 2:00 PM IST
    Updated On
    date_range 18 Sept 2025 2:00 PM IST

    മ​ന​സ്സി​നെ എ​ന്തെ​ങ്കി​ലും അ​ല​ട്ടു​ന്നു​ണ്ടോ? പ​റ​ഞ്ഞോ​ളൂ... ‘കേ​ൾ​ക്കാം...’

    മാ​ന​സി​കാ​രോ​ഗ്യ​ത്തി​ന് താ​ങ്ങാ​യി ‘കേ​ൾ​ക്കാം’ പ​ദ്ധ​തി; ആ​ഗോ​ള സൗ​ജ​ന്യ കൗ​ൺ​സ​ലി​ങി​ന് ശ​നി​യാ​ഴ്ച തു​ട​ക്കം
    mental health
    തൃ​ശൂ​ർ: ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ, മാ​ന​സി​ക സ​മ്മ​ർ​ദം, വി​ഷാ​ദം, ഉ​ത്ക​ണ്ഠ തു​ട​ങ്ങി​യ മാ​ന​സി​കാ​രോ​ഗ്യ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ​രി​ഹാ​ര​വു​മാ​യി ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ൽ സൗ​ജ​ന്യ കൗ​ൺ​സ​ലി​ങ് സേ​വ​നം ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന ‘കേ​ൾ​ക്കാം’ പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് ശ​നി​യാ​ഴ്ച തൃ​ശൂ​രി​ൽ തു​ട​ക്ക​മാ​കും. യു.​കെ കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം രാ​വി​ലെ 9.30ന് ​വെ​ഡ്ഡി​ങ് വി​ല്ലേ​ജി​ൽ ന​ട​ക്കും.

    മ​ല​യാ​ളി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ മാ​ന​സി​കാ​രോ​ഗ്യ വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ൾ ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ പ്ര​തി​സ​ന്ധി സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ പ്ര​സ​ക്തി​യേ​റു​ന്ന​ത്. ഈ ​സാ​മൂ​ഹി​ക ദു​ര​ന്ത​ത്തി​ന് പ​രി​ഹാ​രം കാ​ണു​ന്ന​തി​നാ​യി ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടു​മു​ള്ള സൈ​ക്കോ​ള​ജി​സ്റ്റു​ക​ൾ, കൗ​ൺ​സി​ല​ർ​മാ​ർ, ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​ർ, സാ​മൂ​ഹി​ക, ആ​രോ​ഗ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ, മ​റ്റു സ​ന്ന​ദ്ധ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന ആ​യി​ര​ത്തോ​ളം പേ​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന സം​ഘ​മാ​ണ് കൗ​ൺ​സ​ലി​ങ്ങി​നാ​യി ത​യ്യാ​റാ​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്.

    മാ​ന​സി​ക സം​ഘ​ർ​ഷം അ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന​വ​രു​ടെ വേ​ദ​ന​ക​ളും വി​ഷ​മ​ത​ക​ളും കേ​ൾ​ക്കാ​നും അ​വ​ർ​ക്ക് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ളും ന​ൽ​കി ആ​ശ്വാ​സം പ​ക​രു​ക​യു​മാ​ണ് ‘കേ​ൾ​ക്കാം’​ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്. സേ​വ​നം പൂ​ർ​ണ​മാ​യും സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യി​രി​ക്കും. ആ​വ​ശ്യ​മെ​ങ്കി​ൽ വി​ദ​ഗ്ദ്ധ ചി​കി​ത്സ​ക്ക് റെ​ഫ​ർ ചെ​യ്യാ​നു​ള്ള സം​വി​ധാ​ന​വും ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    സു​പ്രീം കോ​ട​തി മു​ൻ ജ​ഡ്ജി ജ​സ്റ്റി​സ് കു​ര്യ​ൻ ജോ​സ​ഫ്, കി​ഡ്നി ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫ് ഇ​ന്ത്യ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഫാ. ​ഡേ​വി​സ് ചി​റ​മേ​ൽ, മ​ജീ​ഷ്യ​ൻ ഗോ​പി​നാ​ഥ് മു​തു​കാ​ട്, സ​ഞ്ചാ​രി​യും സം​രം​ഭ​ക​നു​മാ​യ സ​ന്തോ​ഷ് ജോ​ർ​ജ് കു​ള​ങ്ങ​ര എ​ന്നി​വ​ർ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി​ക​ളാ​യി പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് ക​രു​ത്ത് പ​ക​രു​ന്നു. വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ​ദ്ധ​തി ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി ഫാ. ​ഡേ​വി​സ് ചി​റ​മേ​ൽ, പ്ര​ത്യാ​ശ ഡ​യ​റ​ക്‌​ട​ർ ഡോ. ​ടി.​ജെ. ജെ​സ്‌​ന, ദീ​പ​ക് ഡൊ​മി​നി​ക്, എം. ​സ്നേ​ഹ, സൈ​ബ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

