കോളജ് വിദ്യാർഥികളിലെ മാനസികാരോഗ്യവും ഉത്കണ്ഠയും; ശാരീരിക വ്യായാമം പ്രധാന പരിഹാരം

കോളജ് വിദ്യാർഥികളിലെ മാനസികാരോഗ്യവും ഉത്കണ്ഠയും; ശാരീരിക വ്യായാമം പ്രധാന പരിഹാരംtext_fields
വർധിച്ചുവരുന്ന സാമൂഹിക മത്സരവും അക്കാദമിക് സമ്മർദവും മൂലം കോളജ് വിദ്യാർഥികളുടെ മാനസികാരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ വർധിച്ചു വരികയാണ്. അതിൽ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് ഉത്കണ്ഠയാണ് (Anxiety). സമ്മർദകരമായ സംഭവങ്ങളോ നിരന്തരമായ ഉത്തേജനങ്ങളോ നേരിടുമ്പോൾ ഒരു വ്യക്തി അനുഭവിക്കുന്ന ആത്മനിഷ്ഠവും അസുഖകരവുമായ വികാരങ്ങളുടെ ഒരു പരമ്പരയെയാണ് ഉത്കണ്ഠ എന്ന് പറയുന്നത്. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം, തൊഴിലധിഷ്ഠിത പരിശീലനം, മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസം തുടങ്ങിയ വിവിധ വിദ്യാഭ്യാസ പാതകളിൽ ഉത്കണ്ഠ പ്രകടമാകാം. ഇത് വിദ്യാർഥികളുടെ പഠന ഫലപ്രാപ്തിക്കും തൊഴിൽപരമായ പൊരുത്തപ്പെടുത്തലിനും ഭീഷണി ഉയർത്തുന്നു.
മാനസികാരോഗ്യ സാക്ഷരത ഇല്ലായ്മ കോളജ് വിദ്യാർഥികൾക്കിടയിലെ ഉത്കണ്ഠയെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ച് അടുത്തിടെ നടന്ന ഗവേഷണം ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു. കോളേജ് വിദ്യാർഥികളുടെ മാനസികാരോഗ്യ സാക്ഷരതയും മാനസിക പ്രതിരോധശേഷിയും ഉപയോഗിച്ച് വിശകലനം ചെയ്ത ഫലങ്ങൾ ഉത്കണ്ഠ, മാനസിക പ്രതിരോധശേഷി എന്നിവയുമായി ശക്തമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് കണ്ടെത്തി. ശാരീരിക വ്യായാമം ഇല്ലാത്തവർക്ക് മാനസിക പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടുതലാണെന്നും പഠനങ്ങൾ പറയുന്നു. വ്യത്യസ്ത രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 4,178 കോളജ് വിദ്യാർഥികളെയും 21 ആഫ്രിക്കൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി വിദ്യാർഥികളെയും ഉൾപ്പെടുത്തി ലോകാരോഗ്യ സംഘടന നടത്തിയ ആഗോള എപ്പിഡെമോളജിക്കൽ സർവേയിൽ എല്ലാ ഗ്രൂപ്പുകളിലുമുള്ള ഏറ്റവും സാധാരണമായ മാനസികാരോഗ്യ പ്രശ്നം ഉത്കണ്ഠ ആണെന്ന് കണ്ടെത്തി. 2024ൽ ചൈനീസ് കോളജ് വിദ്യാർഥികളിൽ നടത്തിയ ഒരു സർവേയിൽ 24.6% പേർക്ക് ഉത്കണ്ഠ രോഗനിർണയം കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.
ഉത്കണ്ഠ വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഒരു പ്രധാന മാനസികാരോഗ്യ പ്രശ്നമാണ്. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ അവരുടെ സാമൂഹിക ബന്ധങ്ങളെയും, മൊത്തത്തിലുള്ള ക്ഷേമത്തെയും, അക്കാദമിക് പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ പങ്കാളിത്തത്തെയും ഇത് സാരമായി സ്വാധീനിക്കുന്നു. ആത്മഹത്യാ സാധ്യതയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഗുരുതരമായ സാഹചര്യങ്ങളുമുണ്ട്. മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗത്തിലേക്കും വിദ്യാർഥികൾ തിരിയുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, കോളജ് വിദ്യാർഥികളിൽ മാനസികാരോഗ്യ സാക്ഷരത (MHL - Mental health level) മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നത് അവരുടെ മാനസിക ക്ഷേമം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു അത്യാവശ്യ ഘടകമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.
MHL ന്റെ താഴ്ന്ന നിലവാരം ANX ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവിധ മാനസിക വൈകല്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് നിലവിലുള്ള ഗവേഷണങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ചൈനീസ് കോളജ് വിദ്യാർഥികളെക്കുറിച്ചുള്ള രണ്ട് ക്രോസ്-സെക്ഷണൽ പഠനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപര്യാപ്തമായ മാനസികാരോഗ്യ അറിവ് ANX ലക്ഷണങ്ങളുടെ ഉയർന്ന വ്യാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ്. ഈ ബന്ധം പ്രാഥമികമായി കോളജ് വിദ്യാർഥികളുടെ മാനസിക വിഭ്രാന്തി ലക്ഷണങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നതിന് ബുദ്ധിമുട്ടാക്കുന്നു. മാനസിക ക്ലേശങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അവരുടെ അശാസ്ത്രീയമോ കൃത്യമല്ലാത്തതോ ആയ വിശ്വാസങ്ങളിലും പെട്ട് സ്ഥിതി കൂടുതൽ വഷളാകുന്നു.
വിദ്യാർഥികളുടെ മാനസിക പ്രതിരോധശേഷി വർധിപ്പിക്കാൻ രക്ഷാകർത്താക്കളും അധ്യാപകരും മിക്കപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കാത്തതും ഒപ്പം വിദ്യാർഥികളുടെ ശാരീരിക വ്യായാമത്തിന്റെ കുറവും ഇത്തരം മാനസിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഉയരാൻ കാരണമാണ്. സ്വകാര്യ വിദ്യാലയങ്ങളിലേക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് സ്കൂൾ ബസിലോ മറ്റോ പോയി തിരികെ വീട്ടിലെത്തുന്ന വിദ്യാർഥികൾ ഉയർന്ന പഠനത്തിനായി പോകുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ചുറ്റുപാടും സീനിയർ വിദ്യാർഥികളുടെ മോശമായ പെരുമാറ്റവും വിശ്രമമില്ലാത്ത പഠനവും എല്ലാം മാനസിക പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നു. മക്കൾക്ക് സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം പഠന കോഴ്സുകൾ തെരഞ്ഞെടുക്കാനും പഠിക്കാനും സാഹചര്യമൊരുക്കാതെ തങ്ങൾക്ക് കഴിയാത്തത് മക്കളിലൂടെ സാധിച്ചെടുക്കണമെന്ന് നിർബന്ധബുദ്ധിയുള്ള മാതാപിതാക്കളും കുട്ടികളെ മാനസിക സമ്മർദത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് ഈ ആധുനിക യുഗത്തിലും തുടരുന്നുണ്ട്.
ശാരീരിക വ്യായാമത്തിലൂടെ മാനസിക പ്രതിരോധശേഷി വർധിപ്പിക്കാനും വിദ്യാർഥികളുടെ ഉത്കണ്ഠ ലഘൂകരിക്കാനും അവരുടെ മാനസികാരോഗ്യ നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്താനും സഹായിക്കുന്നതിന് സർവകലാശാലകൾ പ്രതിരോധ വിദ്യാഭ്യാസവും ശാരീരിക വ്യായാമ തീവ്രതയും ശക്തിപ്പെടുത്തണമെന്ന് പഠനം സൂചിപ്പിക്കുന്നു. പ്രൊഫഷണൽ സഹായത്തിലൂടെ ഉത്കണ്ഠ ഫലപ്രദമായി ലഘൂകരിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് പല കോളജ് വിദ്യാർഥികളും തിരിച്ചറിയുന്നില്ല. പകരം അവർക്ക് വൈകാരിക പ്രശ്നങ്ങൾ സ്വയം "പരിഹരിക്കാൻ" കഴിയുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഈ തെറ്റിദ്ധാരണ പ്രശ്നങ്ങളെ കൂടുതൽ വഷളാക്കിയേക്കാം. സങ്കീർണ്ണവും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതുമായ വെല്ലുവിളികളെ നേരിടാൻ തിരിച്ചടികളോ പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളോ നേരിടുമ്പോൾ സ്വയം നിയന്ത്രിക്കാനും പരിസ്ഥിതിയോട് പോസിറ്റീവായി പൊരുത്തപ്പെടാനുമുള്ള കഴിവ് വളർത്തിയെടുക്കണം.
ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള പ്രതിരോധശേഷി വ്യക്തികളെ സമ്മർദത്തെ നന്നായി നേരിടാനും ANX മായി ബന്ധപ്പെട്ട നെഗറ്റീവ് വികാരങ്ങൾ കുറക്കാനും സഹായിക്കുന്നു. ഫലപ്രദമായ വൈകാരിക നിയന്ത്രണത്തിന്റെയും നേരിടൽ തന്ത്രങ്ങളുടെയും അഭാവം മൂലം സമ്മർദകരമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ പ്രതിരോധശേഷി കുറഞ്ഞ വ്യക്തികൾ ഉത്കണ്ഠാകുലരാകാൻ കൂടുതൽ സാധ്യതയുണ്ട്. കോളജ് വിദ്യാർഥികളിൽ മാനസികാരോഗ്യ ലെവൽ, മാനസിക ദൃഢത എന്നിവയുടെ ഒരു പഠനത്തിൽ മാനസികാരോഗ്യ ലെവലുകൾ മാനസിക ദൃഢത വ്യത്യാസങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുമെന്ന് കണ്ടെത്തി.
ഉയർന്ന MHL ഉള്ള വിദ്യാർഥികൾ ശക്തമായ പ്രതിരോധശേഷി പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു മാത്രമല്ല, ഉയർന്ന അളവിലുള്ള MHL വ്യക്തികളെ മാനസിക ക്ലേശത്തിന്റെ ഉറവിടങ്ങളും സവിശേഷതകളും നന്നായി മനസിലാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. അതുവഴി വെല്ലുവിളികളോടും സമ്മർദ്ദത്തോടും പൊരുത്തപ്പെടാനുള്ള അവരുടെ കഴിവ് മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു. സംഘടിത കായിക വിനോദങ്ങൾ, ഫിറ്റ്നസ് പരിശീലനം, യോഗ, സുംബ, ഓട്ടം എന്നിവയും മറ്റും ഉൾപ്പെടെ ശാരീരിക ആരോഗ്യവും ഫിറ്റ്നസും വർധിപ്പിക്കുന്നതിന് ലക്ഷ്യമിട്ട് കലാലയങ്ങളിൽ നടപ്പാക്കാവുന്നതാണ്. വിദ്യാർഥികൾ മാനസിക ദൃഢത വർധിപ്പിക്കാൻ ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റിന്റെ സഹായം തേടുകയും വേണം.
തയാറാക്കിയത്- നദീറ അൻവർ (മനഃശാസ്ത്ര കൗൺസിലർ)
