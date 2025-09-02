Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    വൃ​​​ക്ഷ​​​ങ്ങ​​​ള്‍ സ്വ​​​ന്തം പേ​​​രു പ​​​റ​​​യു​​​ന്ന വ​​​നം

    Posted On date_range 2 Sept 2025 8:45 AM IST
    Updated On date_range 2 Sept 2025 8:46 AM IST
    By
    പി.ടി. ബിനു
    അ​​​വ​​​ര്‍ വീ​​​ടെ​​​ന്നും

    ഞ​​​ങ്ങ​​​ള്‍ ഗു​​​ഹ​​​യെ​​​ന്നും വി​​​ളി​​​ക്കു​​​ന്ന

    മ​​​ല​​​യി​​​ട​​​ത്തി​​​ല്‍നി​​​ന്നാ​​​ണ് ആ​​​ദ്യ കൂ​​​ട്ടു​​​കാ​​​ര​​​ന്‍.

    കാ​​​ട്ടു​​​മൃ​​​ഗ​​​ങ്ങ​​​ളു​​​ടെ കൂ​​​ടെ

    അ​​​വ​​​നെ​​​ന്നെ കാ​​​ണു​​​വാ​​​ന്‍ വ​​​ന്നു.

    ഞാ​​​ന്‍ നോ​​​ക്കി​​​യ​​​പ്പോ​​​ള്‍

    വ​​​ന​​​ജീ​​​വി​​​ത​​​ങ്ങ​​​ള്‍ അ​​​വ​​​നി​​​ലൊ​​​ളി​​​ച്ചു.

    മ​​​ഞ്ഞ് പാ​​​ദ​​​ങ്ങ​​​ളി​​​ല​​​ലി​​​ഞ്ഞു

    മ​​​ല​​​ങ്കാ​​​റ്റ് ശി​​​ര​​​സ്സി​​​ല്‍ ല​​​യി​​​ച്ചു

    പൂ​​​മ​​​ര​​​ങ്ങ​​​ള്‍ കൈ​​​വി​​​ര​​​ലു​​​ക​​​ളി​​​ലാ​​​ഴ്ന്നു.

    സൂ​​​ര്യ​​​നെ​​​യും ച​​​ന്ദ്ര​​​നെ​​​യും

    ഋ​​​തു​​​ക്ക​​​ളെ​​​യും വ​​​ലി​​​ക്കു​​​ന്ന മാ​​​ന്‍കൂ​​​ട്ട​​​ങ്ങ​​​ള്‍

    നെ​​​റ്റി​​​യി​​​ല്‍ തു​​​ടി​​​ച്ചു​​​നി​​​ന്നു.

    വൃ​​​ക്ഷ​​​ങ്ങ​​​ളു​​​ടെ പേ​​​രു​​​ക​​​ള്‍ സൂ​​​ക്ഷി​​​ക്ക​​​ലാ​​​യി​​​രു​​​ന്നു

    അ​​​വ​​​രു​​​ടെ കു​​​ല​​​ത്തൊ​​​ഴി​​​ല്‍.

    പാ​​​റ​​​ത്താ​​​ളു​​​ക​​​ളി​​​ലും കൈ​​​വെ​​​ള്ള​​​യി​​​ലും

    ക​​​ണ്ണു​​​ക​​​ളി​​​ലു​​​മെ​​​ല്ലാ​​​വ​​​ര്‍ പേ​​​രു​​​ക​​​ളെ​​​ഴു​​​തി സൂ​​​ക്ഷി​​​ച്ചു.

    മു​​​ത്ത​​​ച്ഛ​​​ന​​​റി​​​യാ​​​വു​​​ന്ന പേ​​​രു​​​കാ​​​രി​​​ല്‍ പാ​​​തി

    അ​​​വ​​​ന്റെ അ​​​ച്ഛ​​​ന​​​റി​​​യി​​​ല്ലാ​​​യി​​​രു​​​ന്നു,

    അ​​​ച്ഛ​​​ന​​​റി​​​യാ​​​വു​​​ന്ന​​​തി​​​ല്‍ പാ​​​തി അ​​​വ​​​നും.

    ഒ​​​രി​​​ക്ക​​​ല്‍

    പേ​​​രു​​​കാ​​​രെ തി​​​ര​​​ഞ്ഞു​​​പോ​​​കു​​​മ്പോ​​​ള്‍

    അ​​​വ​​​നെ​​​ന്നെ​​​യും കൊ​​​ണ്ടു​​​പോ​​​യി.

    കാ​​​റ്റ് ഞ​​​ങ്ങ​​​ളെ ചി​​​ത്ര​​​ശ​​​ല​​​ഭ​​​ങ്ങ​​​ളു​​​ടെ ചി​​​റ​​​കു​​​ക​​​ളി​​​ലി​​​രു​​​ത്തി

    മ​​​ല​​​ഞ്ചെ​​​രു​​​വു​​​ക​​​ളി​​​ലേ​​​ക്ക്, പ​​​ര്‍വ​​​ത​​​ങ്ങ​​​ളി​​​ലേ​​​ക്ക് പ​​​റ​​​ത്തി​​​വി​​​ട്ടു.

    വൃ​​​ക്ഷ​​​ങ്ങ​​​ളു​​​ടെ കു​​​ഞ്ഞു​​​ങ്ങ​​​ളു​​​മാ​​​യി

    ആ​​​ന​​​ത്തു​​​മ്പി​​​ക​​​ള്‍ പ​​​റ​​​ന്നു​​​പോ​​​കു​​​ന്ന​​​തു ക​​​ണ്ടു.

    ദാ​​​ഹി​​​ച്ച​​​പ്പോ​​​ള്‍

    അ​​​വ​​​നൊ​​​രു പേ​​​രു​​​റ​​​ക്കെ വി​​​ളി​​​ച്ചു.

    മ​​​ണ്ണി​​​ന്നു​​​ള്ളി​​​ല്‍ നി​​​ന്നൊ​​​രു വേ​​​ര് പൊ​​​ന്തി​​​വ​​​ന്നു

    പൂ​​​ക്ക​​​ള്‍ ത​​​ണു​​​പ്പി​​​ച്ച ജ​​​ലം പെ​​​യ്തു.

    ഒ​​​രി​​​ക്ക​​​ല്‍

    കാ​​​ട്ടു​​​വെ​​​ള്ള​​​ച്ചാ​​​ല്‍

    അ​​​വ​​​നെ​​​ഴു​​​തി​​​യ സ​​​ന്ദേ​​​ശ​​​വു​​​മാ​​​യി മു​​​റ്റ​​​ത്തു​​​വ​​​ന്നു.

    ഇ​​​ല​​​ക​​​ളി​​​ലെ​​​ഴു​​​തി​​​യ ചി​​​ഹ്ന​​​ങ്ങ​​​ള്‍ വാ​​​യി​​​ച്ച്

    അ​​​വ​​​നെ​​​ത്തേ​​​ടി​​​യി​​​റ​​​ങ്ങി.

    വ​​​ര​​​ക​​​ളും നി​​​റ​​​ങ്ങ​​​ളും മ​​​ന​​​സ്സി​​ലാ​​​കാ​​​തെ നി​​​ല്‍ക്കു​​​മ്പോ​​​ള്‍

    കി​​​ളി​​​ക​​​ള്‍ വ​​​ന്ന​​​തു വാ​​​യി​​​ച്ചു​​​ത​​​ന്നു.

    വൃ​​​ക്ഷ​​​ശി​​​ഖ​​​ര​​​ങ്ങ​​​ള്‍കൊ​​​ണ്ട് മു​​​ഖം മ​​​റ​​​ച്ച്

    അ​​​വ​​​ന്‍ കാ​​​ട്ട​​​രു​​​വി​​​യു​​​ടെ ഒ​​​ഴു​​​ക്കി​​​ലി​​​രി​​​ക്കു​​​ന്നു.

    അ​​​വ​​​നെന്റെ ശ​​​ബ്ദം ചോ​​​ദി​​​ച്ചു.

    മ​​​ലി​​​ന​​​മാ​​​യ എ​​​ന്റെ ശ​​​ബ്ദം

    ജ​​​ല​​​ത്തി​​​ല​​​വ​​​ന്‍ ശു​​​ദ്ധീ​​​ക​​​രി​​​ച്ചു.

    അ​​​വ​​​നെന്റെ കൈ​​​പി​​​ടി​​​ച്ചു,

    അ​​​വ​​​ന്റെ കൈ​​​യൊ​​​രു മു​​​ള​​​ങ്കൂ​​​ട്ടം ഇ​​​ഴ​​​ഞ്ഞു​​​വ​​​ന്നു​​​പി​​​ടി​​​ച്ചു.

    ഇ​​​ട​​​വും വ​​​ല​​​വും മ​​​ദ​​​യാ​​​ന​​​ക​​​ളും

    പി​​​ന്നി​​​ല്‍ ക​​​ര​​​ടി​​​യും

    മു​​​ന്നി​​​ല്‍ ക​​​ടു​​​വ​​​യും പു​​​ലി​​​യും ന​​​ട​​​ന്നു.

    ക​​​ണ്ണു​​​ക​​​ള്‍ വി​​​ത​​​ച്ച്

    അ​​​വ​​​ന്‍ വ​​​ള​​​ര്‍ത്തി​​​യ

    വ​​​നം

    എ​​​നി​​​ക്കു മു​​​മ്പി​​​ല്‍ തു​​​റ​​​ന്നി​​​ട്ടു.

    വൃ​​​ക്ഷ​​​ങ്ങ​​​ള്‍

    സ്വ​​​ന്തം പേ​​​രു പ​​​റ​​​യു​​​ന്നു.


    Malayalam Poem-forest
