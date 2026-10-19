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    ഹൃ​ദ​യം​കൊ​ണ്ട് ആ​പ്പി​ൾ മു​റി​ക്കു​ന്ന പെ​ൺ​കു​ട്ടി

    Posted On date_range 19 Oct 2026 9:30 AM IST
    Updated On date_range 19 Oct 2026 9:31 AM IST
    ഹൃ​ദ​യം​കൊ​ണ്ട് ആ​പ്പി​ൾ മു​റി​ക്കു​ന്ന പെ​ൺ​കു​ട്ടി
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    ഡോണ മയൂര
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    ഹൃ​ദ​യം​കൊ​ണ്ട് ആ​പ്പി​ൾ മു​റി​ക്കു​ന്ന പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ നാ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്നും നാ​ല് പേ​ജു​ള്ളൊ​രു ക​ത്ത് വ​ന്നു. വാ​യി​ച്ച് ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ല​തു​കൊ​ണ്ട് പ​ട്ട​മു​ണ്ടാ​ക്കി പ​റ​ത്താ​നു​ള്ള നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളോ​ടെ. പ​ട്ടം പ​റ​ക്കു​മ്പോ​ഴെ​ല്ലാം ഹൃ​ദ​യ​മി​ടി​പ്പു​പോ​ലെ തു​ടി​ക്കു​ക​യും ഹൃ​ദ​യം​പോ​ലെ ചു​വ​ക്കു​ക​യും ആ​പ്പി​ളു​ക​ൾ ഉ​തി​രു​ക​യും ചെ​യ്തു. ആ​പ്പി​ളു​ക​ളെ​ല്ലാം പെ​റു​ക്കി​യെ​ടു​ത്ത് ഹൃ​ദ​യം​കൊ​ണ്ട് ആ​പ്പി​ൾ മു​റി​ക്കു​ന്ന​തെ​ങ്ങ​നെ​യെ​ന്ന് പ​ഠി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്ക​യാ​ണി​പ്പോ​ൾ എ​ന്റെ...

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    ഹൃ​ദ​യം​കൊ​ണ്ട്

    ആ​പ്പി​ൾ മു​റി​ക്കു​ന്ന

    പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ

    നാ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്നും

    നാ​ല് പേ​ജു​ള്ളൊ​രു

    ക​ത്ത് വ​ന്നു.

    വാ​യി​ച്ച് ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ല​തു​കൊ​ണ്ട്

    പ​ട്ട​മു​ണ്ടാ​ക്കി പ​റ​ത്താ​നു​ള്ള

    നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളോ​ടെ.

    പ​ട്ടം പ​റ​ക്കു​മ്പോ​ഴെ​ല്ലാം

    ഹൃ​ദ​യ​മി​ടി​പ്പു​പോ​ലെ

    തു​ടി​ക്കു​ക​യും

    ഹൃ​ദ​യം​പോ​ലെ

    ചു​വ​ക്കു​ക​യും

    ആ​പ്പി​ളു​ക​ൾ

    ഉ​തി​രു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    ആ​പ്പി​ളു​ക​ളെ​ല്ലാം

    പെ​റു​ക്കി​യെ​ടു​ത്ത്

    ഹൃ​ദ​യം​കൊ​ണ്ട് ആ​പ്പി​ൾ

    മു​റി​ക്കു​ന്ന​തെ​ങ്ങ​നെ​യെ​ന്ന്

    പ​ഠി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്ക​യാ​ണി​പ്പോ​ൾ

    എ​ന്റെ നാ​ട്ടു​കാ​ർ!

    News Summary - malayalam poem
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