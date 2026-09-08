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    ക​ഥ​ന രാ​ത്രി

    Posted On date_range 8 Sept 2026 2:56 PM IST
    Updated On date_range 8 Sept 2026 2:56 PM IST
    ക​ഥ​ന രാ​ത്രി
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    By
    ബി.എസ് രാജീവ്
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    ക​ല​ങ്ങി​മ​റി​ഞ്ഞു വ​രു​ന്ന മ​ല​വെ​ള്ള​ത്തെ മ​റി​ക​ട​ന്ന് ഒ​ഴു​ക്കി​നോ​ടൊ​ത്തു നീ​ന്താ​തെ, വേ​ഷം​കെ​ട്ടാ​തെ അ​ര​ങ്ങി​ലെ​ത്തി ന​ടി. ത​ക​ർ​ത്തു പെ​യ്യു​ന്ന മ​ഴ​യി​ലും ക​ഥാ​പാ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ ചൂ​ടേ​റ്റ് തി​ള​ക്കു​ന്നു. വി​ള​ക്കു​ക​ള​ണ​ഞ്ഞി​ട്ടും ജ്വ​ലി​ക്കു​ന്നു ക​പ​ട​നാ​ട്യ ഭാ​വ​മി​ല്ലാ​ത്ത മു​ഖം. ഓ​രോ രം​ഗ​ച​ല​ന​ത്തി​ലും പൊ​രു​ത്ത​ക്കേ​ടു​ക​ളോ​ടേ​റ്റു​മു​ട്ടി പൊ​റു​തി​കേ​ടി​ന്റെ നൂ​ൽ​പാ​ലം ക​ട​ന്ന് ആ​കാ​ശം തൊ​ട്ടു​നി​ന്നു. നി​ര​നി​ര​യാ​യി നി​ൽ​ക്കും ക​ഥ​ന​പാ​ത്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ക​ര​മൊ​ന്നും ചോ​ദി​ക്കാ​ത്ത ഉ​ട​ൽ​പി​റ​പ്പു​ക​ളെ ക​ണ്ട​വ​ൾ ഒ​രു നി​മി​ഷം...

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    ക​ല​ങ്ങി​മ​റി​ഞ്ഞു വ​രു​ന്ന

    മ​ല​വെ​ള്ള​ത്തെ

    മ​റി​ക​ട​ന്ന്

    ഒ​ഴു​ക്കി​നോ​ടൊ​ത്തു

    നീ​ന്താ​തെ,

    വേ​ഷം​കെ​ട്ടാ​തെ

    അ​ര​ങ്ങി​ലെ​ത്തി ന​ടി.

    ത​ക​ർ​ത്തു പെ​യ്യു​ന്ന

    മ​ഴ​യി​ലും

    ക​ഥാ​പാ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ

    ചൂ​ടേ​റ്റ് തി​ള​ക്കു​ന്നു.

    വി​ള​ക്കു​ക​ള​ണ​ഞ്ഞി​ട്ടും

    ജ്വ​ലി​ക്കു​ന്നു

    ക​പ​ട​നാ​ട്യ ഭാ​വ​മി​ല്ലാ​ത്ത മു​ഖം.

    ഓ​രോ രം​ഗ​ച​ല​ന​ത്തി​ലും

    പൊ​രു​ത്ത​ക്കേ​ടു​ക​ളോ​ടേ​റ്റു​മു​ട്ടി

    പൊ​റു​തി​കേ​ടി​ന്റെ

    നൂ​ൽ​പാ​ലം ക​ട​ന്ന്

    ആ​കാ​ശം തൊ​ട്ടു​നി​ന്നു.

    നി​ര​നി​ര​യാ​യി നി​ൽ​ക്കും

    ക​ഥ​ന​പാ​ത്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ

    പ​ക​ര​മൊ​ന്നും ചോ​ദി​ക്കാ​ത്ത

    ഉ​ട​ൽ​പി​റ​പ്പു​ക​ളെ ക​ണ്ട​വ​ൾ

    ഒ​രു നി​മി​ഷം ക​ഥ മ​റ​ന്നു,

    പ​രി​സ​രം മ​റ​ന്നു.

    നി​ശ്ശ​ബ്ദ​ത​യി​ലും

    എ​ന്നോ

    എ​വി​ടെ​യോ മു​ഴ​ങ്ങി​യ

    ശ​ബ്ദ​പ്ര​വാ​ഹം

    ഒ​ഴു​കി​പ്പ​ര​ന്നു..

    ഓ​ർ​മ​യി​ൽ​നി​ന്നും

    കൈ​വി​ട്ടു​പോ​യ

    പ​ല​താ​യ

    പ​ഴ​യ മൊ​ഴി​യി​ൽ

    പ​ട​ർ​ന്ന

    രൂ​പ​ങ്ങ​ൾ

    അ​വ​ളു​ടെ നേ​ർ​ത്ത

    കൈ​പി​ടി​ച്ചു.

    വേ​ദി​യി​ൽ നി​ന്നു​ണ​ർ​ന്ന്

    യ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​ങ്ങ​ൾ

    ഉ​റ​ങ്ങാ​ത്ത

    രാ​ത്രി​യി​ലേ​ക്കി​റ​ങ്ങി.

    അ​ക്ക​രെ​പ്പോ​കാ​നാ​രു​മി​ല്ലാ​ത്ത

    ക​ട​വി​ൽ

    മ​ല ക​ട​ന്നി​രു​ളി​ൽ

    കു​തി​ക്കു​ന്ന

    പെ​രു​വെ​ള്ള​പ്പാ​ച്ചി​ലി​ൽ

    ന​ട​നം മ​റ​ന്ന്

    ന​ന​ഞ്ഞ്

    നി​റ​ഞ്ഞു​നി​ന്നു.

    News Summary - Malayalam poem
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