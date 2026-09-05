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    പൂ​മ​ര​ങ്ങ​ളാ​കാ​ന്‍ ത​ട​വി​ല്‍ ക​ഴി​ഞ്ഞ​വ​ര്‍

    Posted On date_range 5 Sept 2026 1:45 PM IST
    Updated On date_range 5 Sept 2026 1:45 PM IST
    പൂ​മ​ര​ങ്ങ​ളാ​കാ​ന്‍ ത​ട​വി​ല്‍ ക​ഴി​ഞ്ഞ​വ​ര്‍
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    പി.ടി. ബിനു
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    എ​ല്ലാ പ്ര​ഭാ​ത​ത്തി​ലും

    ഞ​ങ്ങ​ളെ മ​തി​ലി​നോ​ടു ചേ​ര്‍ത്തു​നി​ര്‍ത്തും.

    മ​തി​ലി​നേ​ക്കാ​ള്‍

    ഉ​യ​ര​മു​ണ്ടോ​യെ​ന്ന് പ​രി​ശോ​ധി​ക്കും.

    മ​തി​ലി​നേ​ക്കാ​ള്‍ ഉ​യ​ര​മു​ള്ള​വ​രു​ടെ

    കാ​ലു​ക​ള്‍ വെ​ട്ടി​ക്ക​ള​ഞ്ഞു.

    മ​ര​ക്ക​മ്പു​ക​ള്‍ കെ​ട്ടി​വ​ച്ചു ന​ട​ക്കു​ന്ന

    ശ​ബ്ദം

    വ​രാ​ന്ത​യി​ല്‍ ചോ​ര​പോ​ലെ

    ക​ട്ട​പി​ടി​ച്ചു​കി​ട​ന്നു.

    ഒ​രു ദി​വ​സം കി​ളി​ക​ളോ​ട്

    വ​ര്‍ത്ത​മാ​നം പ​റ​ഞ്ഞ ഒ​രു​വ​ന്റെ ഭാ​ഷ

    നെ​ഞ്ചി​ല്‍നി​ന്നു ചൂ​ഴ്ന്നെ​ടു​ത്ത്

    തീ​യി​ട്ടു, പു​ക​ച്ചു​രു​ളു​ക​ള്‍

    ആ​കാ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ പ​റ​ന്നു​പ​റ​ന്ന്

    മ​ഴ​യാ​യി പി​റ​ന്ന്,

    മ​തി​ലു​ക​ളി​ല്‍ എ​ഴു​തി​പ്പെ​യ്തു.

    ക​ണ്ണു​ക​ള്‍കൊ​ണ്ട് എ​ന്നോ​ടു സം​സാ​രി​ക്കു​ന്ന

    ഒ​രാ​ളു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

    അ​വ​ന്‍ മ​തി​ലി​നേ​ക്കാ​ള്‍ ഉ​യ​ര​ത്തി​ല്‍

    ന​ട​ക്കു​മാ​യി​രു​ന്നു.

    പു​ല​ര്‍ച്ച​യ്ക്ക് തി​രി​ച്ചെ​ത്തു​മ്പോ​ള്‍

    അ​വ​ന്‍ കു​ടി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന പു​ഴ​യി​ല്‍നി​ന്ന്

    ആ​ളു​ക​ളു​ടെ

    ശ​ബ്ദം

    കേ​ള്‍ക്കാ​ന്‍ കാ​ത്തു​നി​ല്‍ക്കും.

    നാ​ട്ടു​പാ​ത​ക​ള്‍പോ​ലു​ള്ള

    വൃ​ക്ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ വേ​രു​ക​ളു​ടെ

    ഒ​ഴു​ക്ക്

    വെ​ള്ളാ​ര​ങ്ക​ല്ലി​ല്‍ പ​തി​ഞ്ഞ

    മേ​ഘ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​റ​ക്ക​ല്‍.

    ഞ​ങ്ങ​ള്‍

    കാ​റ്റു​പോ​ലെ നൃ​ത്തം​ചെ​യ്തു.

    ഒ​രു വെ​ടി​യു​ണ്ട

    മ​തി​ല്‍ തു​ള​ച്ചു​പോ​യി.

    തൂ​വ​ലു​ക​ള്‍പോ​ലെ ഞ​ങ്ങ​ളി​ല്‍നി​ന്ന്

    നൃ​ത്തം പൊ​ഴി​ഞ്ഞു​വീ​ണു.

    പ്ര​ഭാ​ത​ത്തി​ല്‍

    ഞ​ങ്ങ​ളെ മ​തി​ലി​നോ​ടു ചേ​ര്‍ത്തു​നി​ര്‍ത്തി,

    ആ​യു​ധം ശ​രീ​ര​ത്തി​ലെ​ഴു​തി​യ

    ഭാ​ഷ

    ഉ​റ്റ​വ​ര്‍ പൂ​ക്ക​ള്‍കൊ​ണ്ടു തു​ട​ച്ചെ​ടു​ത്തു.

    ക​ണ്ണു​ക​ളി​ല്‍ ശേ​ഖ​രി​ച്ച നി​ലാ​വ്

    വി​ത്തു​ക​ളാ​ക്കി

    കി​ളി​ക​ളു​ടെ ചി​റ​കു​ക​ളി​ല്‍ വി​ത​ച്ച്

    പൂ​മ​ര​ങ്ങ​ളാ​കാ​ന്‍

    പ​റ​ത്തി​വി​ട്ടു.

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    News Summary - Malayalam poem
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