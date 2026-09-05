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    അ​ത്താ​ഴ​പ്പ​ഷ്ണി

    Posted On date_range 5 Sept 2026 11:54 AM IST
    Updated On date_range 5 Sept 2026 11:54 AM IST
    അ​ത്താ​ഴ​പ്പ​ഷ്ണി
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    By
    ചിത്തിര കുസുമൻ
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    ‘‘ഇ​ന്ന​ലെ രാ​ത്രി ന്താ​യി​രു​ന്നൂ പ​ണി, ഞാ​ന്നി​ന്നെ വി​ളി​ക്കാ​ന്ന് വെ​ച്ചി​ട്ട് പി​ന്നെ ഒ​റ​ങ്ങി​പ്പോ​യി’’ അ​വ​ളെ​ന്റെ കോ​ളും കാ​ത്തി​രു​ന്നി​ട്ടു​ണ്ടാ​കും, ഫോ​ണി​ന്റെ സ്‌​ക്രീ​നി​ലേ​ക്ക് നോ​ക്കി​നോ​ക്കി നെ​ടു​വീ​ർ​പ്പി​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ടാ​കും, എ​ന്റെ ഫോ​ട്ടോ​ക​ളെ​ടു​ത്തു​നോ​ക്കി തൊ​ട്ടും ത​ലോ​ടി​യും പി​ന്നെ​യും പി​ന്നെ​യു​മു​മ്മ​വെ​ച്ചും... ‘‘എ​ന്തേ​ന്ന് മി​ണ്ടാ​ത്ത​ത്? ഇ​ന്ന​ലെ രാ​ത്രി ന്തേ​നൂ പ​ണി?’’ ചി​രി​യ​ട​ക്കി​പ്പി​ടി​ച്ച് പി​ന്നെ​യും ചോ​ദി​ച്ചു. നാ​ണം വ​ന്നു​കാ​ണും, ആ​കെ മൂ​ന്നാ​ഴ്ച​യേ...

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    ‘‘ഇ​ന്ന​ലെ രാ​ത്രി ന്താ​യി​രു​ന്നൂ പ​ണി,

    ഞാ​ന്നി​ന്നെ വി​ളി​ക്കാ​ന്ന് വെ​ച്ചി​ട്ട് പി​ന്നെ ഒ​റ​ങ്ങി​പ്പോ​യി’’

    അ​വ​ളെ​ന്റെ കോ​ളും കാ​ത്തി​രു​ന്നി​ട്ടു​ണ്ടാ​കും,

    ഫോ​ണി​ന്റെ സ്‌​ക്രീ​നി​ലേ​ക്ക്

    നോ​ക്കി​നോ​ക്കി നെ​ടു​വീ​ർ​പ്പി​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ടാ​കും,

    എ​ന്റെ ഫോ​ട്ടോ​ക​ളെ​ടു​ത്തു​നോ​ക്കി തൊ​ട്ടും ത​ലോ​ടി​യും

    പി​ന്നെ​യും പി​ന്നെ​യു​മു​മ്മ​വെ​ച്ചും...

    ‘‘എ​ന്തേ​ന്ന് മി​ണ്ടാ​ത്ത​ത്?

    ഇ​ന്ന​ലെ രാ​ത്രി ന്തേ​നൂ പ​ണി?’’

    ചി​രി​യ​ട​ക്കി​പ്പി​ടി​ച്ച് പി​ന്നെ​യും ചോ​ദി​ച്ചു.

    നാ​ണം വ​ന്നു​കാ​ണും,

    ആ​കെ മൂ​ന്നാ​ഴ്ച​യേ കൂ​ടെ​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടു​ള്ളൂ-

    നി​ങ്ങ​ളെ​യോ​ർ​ത്തി​രി​പ്പാ​യി​രു​ന്നെ​ന്ന് പെ​ണ്ണെ​ങ്ങ​നെ പ​റ​യാ​നാ​ണ് !

    ‘‘ഇ​ങ്ങ​ളെ കൂ​ട്ട​ക്കാ​ര് അ​ത്താ​ഴ​ത്തി​ന് ണ്ടാ​കും ന്ന്

    ​ന്ന​ലെ മോ​ന്തി​ക്കാ​ണ് ഇ​മ്മ പ​റ​ഞ്ഞ​ത്,

    ആ​ട്ടെ​ർ​ച്ചി വാ​ങ്ങീ​ന്,

    പി​ന്ന കോ​യീം പ​ത്തി​രീം ണ്ടാ​ക്കി,

    ചോ​റ് ബെ​യ്ച്ച്, മാ​മാ​ക്ക് രാ​ത്രി ചോ​റി​ല്ലാ​ണ്ട് പ​റ്റൂ​ലാ​ന്ന്...’’

    ഇ​ത് കേ​ൾ​ക്കാ​നാ​ണോ ഞാ​നീ പാ​തി​രാ​ത്രി​ക്കി​വ​ളെ...

    പ​ക്ഷേ കേ​ൾ​ക്കാ​ൻ കൊ​തി​ച്ച​തി​നേ​ക്കാ​ൾ ര​സം തോ​ന്നി,

    പ​ണി​യെ​ടു​ക്കു​ന്ന പെ​ണ്ണു​ങ്ങ​ളാ​ണ് പൊ​രേ​ലെ വെ​ളി​ച്ച​മെ​ന്ന്

    ഇ​മ്മ പ​ണ്ടു​മു​ത​ലേ പ​റ​ഞ്ഞു​കേ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്,

    എ​ന്റെ പെ​ണ്ണും മോ​ശ​മി​ല്ല.

    ‘‘ന്നി​ട്ട്?’’

    ‘‘ന്നി​ട്ടെ​ന്താ?

    ഓ​രൊ​ക്കെ അ​ത്താ​ഴം ക​ഴി​ഞ്ഞ്

    പ​ത്തു​പ​ന്ത്ര​ണ്ടു മ​ണി​യാ​യ​പ്പോ പോ​യി.’’

    ‘‘ഓ​ര് പോ​യി​ട്ട് പി​ന്നെ നീ​യെ​ന്ത് കാ​ട്ടി?’’

    ഇ​വ​ൾ​ക്കെ​ന്നോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞാ​ലെ​ന്താ​ണ്,

    നി​ങ്ങ​ളെ​യോ​ർ​ത്ത് ഉ​റ​ങ്ങാ​തി​രു​ന്നെ​ന്ന് !

    ‘‘ഓ​ര് പോ​യി​ട്ടാ?

    ഇ​മ്മ അ​വ​ര് പോ​യ വ​ഴി കെ​ട​ന്നു,

    പി​ന്നെ ഒ​രു കു​ന്ന് പാ​ത്രം മോ​റാ​ൻ ണ്ടാ​യി,

    അ​ല്ലാ​തെ ന്ത്ന്നാ!’’

    ‘‘​ഓ ന്റെ ​പെ​ണ്ണേ!

    നീ​യി​ന്ന​ലെ ഒ​ടു​ക്കം ന്ത്ന്നാ ​ചെ​യ്തേ​ന്ന് പ​റ...’’

    എ​ന്റെ ക്ഷ​മകെ​ട്ടു.

    ‘‘ഒ​ടു​ക്കം...

    ഒ​ടു​ക്കം ഞാ​നാ എ​ല്ലും എ​ച്ചി​ലും വാ​രി വാ​ഴ​ച്ചോ​ട്ടി​ല് കൊ​ണ്ടി​ട്ടു,

    ന്നി​ട്ട് പൂ​ച്ച തി​ന്ന​ണ​തും നോ​ക്കി കൊ​റേ നേ​രം അ​വി​ടി​രു​ന്നു,

    മേ​ല് മു​ഴു​ക്കെ വേ​ർ​ത്ത് നാ​റീ​ട്ട്ണ്ടാ​ർ​ന്നു,

    എ​ല്ലാ​രും ഒ​റ​ങ്ങി, പി​ന്നെ​നി​ക്ക് വെ​ശ​ന്നൂ​ല്ല,

    മേ​ല് കൊ​റേ വെ​ള്ളം കോ​രി​യൊ​ഴി​ച്ചി​ട്ട് മു​റീ​ല് വ​ന്നു,

    ഇ​ങ്ങ​ള് വി​ളി​ച്ചി​ട്ട്ണ്ടാ​കും ന്നാ​ണ് ഓ​ർ​ത്ത​ത്,

    കോ​ള് കാ​ണാ​ഞ്ഞ​പ്പോ കെ​ട​ന്നു,

    അ​പ്പ​ഴേ​ക്ക് നേ​രം വെ​ളു​ത്തി​ട്ട്ണ്ടാ​ർ​ന്നു...’’

    പാ​തി​രാ​ത്രി​ക്ക് വാ​ഴ​ച്ചു​വ​ട്ടി​ൽ ത​നി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന അ​വ​ളെ​യോ​ർ​ത്തു​നോ​ക്കി,

    എ​ന്നെ​യോ​ർ​ത്ത് കി​ട​ക്ക​യി​ൽ കി​ട​ക്കു​ന്ന അ​വ​ളെ​യോ​ർ​ക്കു​ന്ന​തി​നേ​ക്കാ​ൾ,

    എ​ന്റെ ഫോ​ട്ടോ​ക​ളി​ൽ തൊ​ട്ടു​നോ​ക്കു​ന്ന അ​വ​ളെ​യോ​ർ​ക്കു​ന്ന​തി​നേ​ക്കാ​ൾ,

    വി​യ​ർ​പ്പി​ൽ കു​ളി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന അ​വ​ളെ​യോ​ർ​ക്കാ​നാ​ണ് ര​സം,

    പ​ണി​യെ​ടു​ത്തു ത​ള​ർ​ന്നി​രി​ക്കു​ന്ന അ​വ​ളെ​യോ​ർ​ക്കാ​നാ​ണ് ര​സം,

    എ​നി​ക്കെ​ന്റെ മേ​ലാ​കെ ചൂ​ടു​തോ​ന്നി...

    ‘‘ഇ​ന്നി​പ്പോ ആ​രും ണ്ടാ​യി​ല്ല​ല്ലോ,

    എ​ന്റെ സ്വ​ത്തി​ന് ഇ​ന്ന് ന്താ​യി​രു​ന്നൂ പ​ണി?’’

    അ​വ​ളെ നെ​ഞ്ചോ​ട് ചേ​ർ​ത്ത് കൊ​ഞ്ചി​ക്കാ​ൻ തോ​ന്നി,

    എ​ന്റെ പൊ​രേ​ലെ വെ​ളി​ച്ച​മാ​ണ് നീ​യെ​ന്ന് അ​വ​ളോ​ട് പ​റ​യാ​ൻ തോ​ന്നി.

    ‘‘വെ​പ്പും വെ​ള​മ്പും പാ​ത്രം മോ​റ​ലും ത​ന്നെ...

    പ​ണി​യൊ​ക്കെ തീ​ർ​ത്തി​ട്ട് ഒ​ന്ന് കെ​ട​ന്നാ മ​തീ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ് വ​ന്ന​താ​ണ്,

    അ​ന്നേ​രം ഇ​മ്മാ​ക്ക് കാ​ല് വ​ലി​ക്ക്ന്നെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ്,

    കൊ​ഴ​മ്പി​ട്ട് തി​ര്മ്മി ചൂ​ടും വെ​ച്ച് കൊ​ട്ത്തി​ട്ട്

    മേ​ല് ക​ഴു​കാ​ൻ വ​ന്ന​പ്പ​ഴാ​ണ് ഇ​ങ്ങ​ളെ കോ​ള്.’’

    എ​ന്തൊ​രു ഭാ​ഗ്യ​മാ​ണി​വ​ളെ കി​ട്ടി​യ​ത്!

    വീ​ട്ടി​ലൊ​രു​ത​രി മ​ണ്ണ് കാ​ണി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ്

    എ​ളാ​മ്മ വി​ളി​ച്ച​പ്പോ പ​റ​ഞ്ഞ​ത്,

    മു​റ്റ​ത്ത് ഒ​രി​ല കാ​ണാ​ത്ത​തു​പോ​ലെ അ​ടി​ച്ചി​ടു​മ​ത്രേ,

    അ​ല​ക്കും തി​രു​മ്മും കാ​ല​ത്തേ ക​ഴി​ക്കും,

    തി​രി​ച്ചൊ​ര​ക്ഷ​രം മി​ണ്ടാ​തെ

    ഇ​മ്മാ പ​റ​ഞ്ഞ​ത​ത്ര​യും ചെ​യ്യും,

    ക​ഴി​ക്കാ​ൻ വേ​ണ്ട​തൊ​ക്കെ​യും

    നി​ന്ന നി​ൽ​പ്പി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​ക്കി​വെ​ക്കും,

    ‘‘നെ​ന്റെ ബാ​ഗ്യം’’ എ​ളാ​മ്മ ഉ​റ​പ്പി​ച്ചു പ​റ​ഞ്ഞു.

    പ​ണ്ട് മാ​മാ​ക്ക് പെ​ണ്ണു​കാ​ണാ​ൻ ഇ​മ്മാ​ന്റെ കൂ​ടെ പോ​യ​തോ​ർ​ത്തു,

    ചെ​ന്നു​കേ​റി​യ നേ​ര​ത്ത് അ​മ്മാ​യി ക​ല്ലി​ൽ​വെ​ച്ച് തു​ണി തി​രു​മ്മു​ക​യാ​ണ്,

    ചോ​ദ്യ​വും പ​റ​ച്ചി​ലു​മൊ​ന്നു​മു​ണ്ടാ​യി​ല്ല,

    പെ​ണ്ണ​തു​മ​തി​യെ​ന്ന് ഇ​മ്മാ പ​റ​ഞ്ഞു,

    ‘‘മേ​ല​ന​ങ്ങി പ​ണി​യെ​ടു​ക്ക​ണം, വെ​ക്കാ​നും വേ​വി​ക്കാ​നും അ​റി​യ​ണം

    ഇ​ത് ര​ണ്ടും അ​വ​ള് ചെ​യ്യും...’’

    അ​മ്മാ​യി പി​ന്നെ ന​ല്ലൊ​രു പ​ണി​ക്കാ​രി​യാ​യി,

    ആ​രും അ​ങ്ങോ​ട്ടൊ​ന്നും ചോ​ദി​ക്കാ​ത്ത​തു​കൊ​ണ്ടാ​കും,

    അ​വ​രും ആ​രോ​ടു​മൊ​ന്നും പ​റ​ഞ്ഞു​കേ​ട്ടി​ട്ടി​ല്ല...

    പാ​വം, കൊ​ല്ല​മൊ​ന്ന് തി​ക​യു​മ്പ​ഴേ​ക്ക് തൂ​ങ്ങി,

    എ​ന്താ​ണ് കാ​ര്യ​മെ​ന്ന് ആ​ർ​ക്കും മ​ന​സ്സി​ലാ​യ​തു​മി​ല്ല.

    ‘‘ന്നി​ട്ട് ? ഇ​മ്മാ​ക്ക് എ​ങ്ങ​നേ​ണ്ട്?’’

    ‘‘കൊ​റ​വ് ണ്ട്ന്നാ​ണ് പ​റ​ഞ്ഞ​ത്,

    അ​ഞ്ചാ​റ​ടി വെ​ച്ചാ മ​തി, പി​ന്നേം വേ​ദ​ന​യാ​ന്ന് പ​റ​യും.’’

    കെ​ട്ട് ക​ഴി​ഞ്ഞ്

    ഓ​ളെ ഇ​ങ്ങോ​ട്ട് കൂ​ട്ടാ​നാ​യി​രു​ന്നു പ്ലാ​ൻ,

    തൊ​ട്ടും പ​റ​ഞ്ഞും കൊ​തി മാ​റി​യി​ട്ടു​ണ്ടാ​യി​ല്ല,

    കൂ​ടെ​പ്പോ​രാ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞ​പ്പോ ക​വി​ള് ചോ​ന്നാ​ണ് വ​ന്ന​ത്..

    ഒ​ന്നി​ച്ചു​പോ​രു​ന്ന കാ​ര്യം പ​റ​ഞ്ഞ​പ്പ​ഴാ​ണ്

    ഇ​മ്മാ​ക്ക് കാ​ല് വേ​ദ​ന സ​ഹി​ക്കാ​ണ്ടാ​യ​ത്,

    പി​ന്നെ എ​ന്താ​ക്കാ​നാ​ണ്,

    അ​വി​ടെ ഇ​മ്മാ​നെ നോ​ക്കാ​ൻ വേ​റെ ആ​രൂ​ല്ല​ല്ലോ​ന്ന്

    ഓ​ളെ കൂ​ടെ നി​ർ​ത്തീ​ട്ട് പി​ന്നേം കേ​റി​പ്പോ​ന്നു.

    വി​മ്മി​വി​മ്മി​ക്ക​ര​ച്ചി​ലാ​യി​രു​ന്നു പോ​രും വ​രെ,

    എ​ന്നി​ട്ടാ​ണ് ഇ​ത്തി​രി പു​ന്നാ​രം പ​റ​യാ​ൻ വി​ളി​ച്ചി​ട്ട്....

    ‘‘ഞാ​ൻ ന്ത്‌​ന്നാ കൊ​റേ നേ​രം കൊ​ണ്ട് ചോ​യ്‌​ക്ക്ന്നേ​ന്ന് മ​ന​സ്സി​ലാ​യാ?’’

    എ​ച്ചി​ൽ​പാ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ ക​ഴു​കി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന,

    വി​യ​ർ​പ്പി​ന്റെ മ​ണ​മു​ള്ള അ​വ​ളെ

    അ​മ​ർ​ത്തി​ക്കെ​ട്ടി​പ്പി​ടി​ക്കു​ന്ന​തോ​ർ​ത്തു​കൊ​ണ്ട്

    ഫോ​ണി​നെ ക​വി​ളോ​ട് ചേ​ർ​ത്തു,

    അ​പ്പു​റ​ത്തു​നി​ന്നൊ​രു കു​റു​ക​ൽ കേ​ൾ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്,

    ഞാ​ൻ ത​ന്നെ മു​ഴു​വ​ൻ പ​റ​യ​ണ​മാ​യി​രി​ക്കും...

    ‘‘പെ​ണ്ണേ...’’

    എ​ന്നി​ട്ടും മ​റു​പ​ടി​യൊ​ന്നു​മി​ല്ല,

    ഫോ​ൺ ഒ​ന്നു​കൂ​ടെ ചെ​വി​യോ​ട് ചേ​ർ​ത്തു​നോ​ക്കി,

    പ​തി​ഞ്ഞ താ​ള​ത്തി​ൽ ശ്വാ​സ​മെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തു കേ​ൾ​ക്കാം,

    ഇ​വ​ൾ ഉ​റ​ങ്ങി​പ്പോ​യോ!?

    തോ​ന്നി​യ പു​ന്നാ​ര​മൊ​ക്കെ ഒ​റ്റ​നി​മി​ഷം കൊ​ണ്ട് മാ​റി,

    കെ​ട്ട്യോ​ൻ വി​ളി​ക്കു​ന്ന നേ​ര​ത്താ​ണ് ഓ​ൾ​ടെ ഒ​ടു​ക്ക​ത്തെ ഉ​റ​ക്കം!

    ചൊ​ല്ലു​വി​ളി​യു​ള്ള ഏ​തെ​ങ്കി​ലും പെ​ണ്ണു​ങ്ങ​ൾ ചെ​യ്യു​മോ ഇ​ങ്ങ​നെ!

    ‘‘നീ ​ഉ​റ​ങ്ങി​യോ?’’

    ശ​ബ്ദം അ​ൽ​പം ക​ന​പ്പി​ച്ചാ​ണ് ചോ​ദി​ച്ച​ത്,

    അ​തി​നും ഉ​ത്ത​ര​മൊ​ന്നു​മി​ല്ല.

    വ​ന്ന ക​ലി​ക്ക് ഫോ​ൺ ക​ട്ട് ചെ​യ്ത് ബെ​ഡി​ലേ​ക്ക് എ​റി​ഞ്ഞു.

    അ​ഹ​ങ്കാ​ര​മാ​ണ് അ​വ​ൾ​ക്ക്,

    കെ​ട്ടു​റ​പ്പി​ക്കു​ന്ന നേ​ര​ത്ത് ഡി​ഗ്രി​ക്ക് വി​ടാ​മെ​ന്ന്

    ഇ​മ്മാ പ​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്ന​ത് നേ​രാ​ണ്,

    കു​ടും​ബ​ത്ത് കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളു​ള്ള​പ്പോ

    കോ​ളേ​ജി​ൽ പോ​യി ന​ട​ന്നാ​ൽ മ​തി​യോ പെ​ണ്ണു​ങ്ങ​ൾ !

    അ​തി​ന് മൂ​ക്കും ചു​ണ്ടും കൂ​ർ​പ്പി​ച്ചു​കാ​ണി​ച്ച അ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ​താ​ണി​മ്മ,

    പ​റ​യു​ന്നി​ട​ത്ത് നി​ർ​ത്ത​ണം, അ​താ​ണ് ആ​ണ​ത്തം എ​ന്ന്.

    ഉ​പ്പ​യെ ക​ണ്ട​ല്ല പ​ഠി​ച്ച​ത്,

    ഉ​പ്പ പൊ​ര​ക്ക് വ​ര​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല,

    ഓ​ർ​മവെ​ച്ച കാ​ലം മു​ത​ൽ അ​വ​സാ​നം വ​രെ

    ഉ​പ്പ ഗ​ൾ​ഫി​ൽത​ന്നെ​യാ​യി​രു​ന്നു,

    ഇ​ങ്ങോ​ട്ട് വ​ന്ന​പ്പോ​ൾ ക​ണ്ടു,

    നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് വ​രാ​ത്ത​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ചു ചോ​ദി​ച്ച​പ്പോ​ൾ

    നി​സ്സം​ഗ​മാ​യൊ​രു ചി​രി ചി​രി​ച്ചു...

    ഇ​മ്മാ പ​റ​ഞ്ഞ​ത് മൂ​പ്പ​രൊ​രു ക​ഥ​യി​ല്ലാ​ത്ത മ​നു​ഷ്യ​നാ​ണെ​ന്നാ​ണ്,

    ഇ​മ്മാ ഒ​ന്നും വെ​റു​തെ പ​റ​യാ​റി​ല്ല.

    ഓ​ളെ ന്താ​യാ​ലും ഇ​ങ്ങ​നെ വി​ട്ടാ​ൽ ശ​രി​യാ​വി​ല്ല,

    തു​ട​ക്ക​ത്തി​ലേ നി​ല​ക്ക് നി​ർ​ത്തി​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ

    ഒ​ന്ന് പെ​റ്റാ​ൽ ത​ല​യി​ൽ ക​യ​റി നി​ര​ങ്ങു​മെ​ന്നി​മ്മാ പ​റ​ഞ്ഞി​ട്ടു​ണ്ട്,

    ഇ​മ്മാ​നോ​ട് പ​റ​യ​ണം സ​മ​യ​മാ​യെ​ന്ന്...

    പാ​വം ഇ​മ്മ...

    ഉ​റ​ക്ക​ത്തി​ലാ​കും, ഇ​നി​യി​പ്പോ​ൾ വി​ളി​ക്ക​ണ്ട,

    അ​വി​ടെ​യി​പ്പോ​ൾ വെ​ളു​പ്പി​ന് ര​ണ്ടു​മ​ണി ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടു​ണ്ടാ​കു​മ​ല്ലോ,

    നാ​ളെ​യാ​ക​ട്ടെ...

    News Summary - Malayalam poem
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