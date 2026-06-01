Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    Homechevron_rightWeeklychevron_rightLiteraturechevron_rightകവിതchevron_rightഎന്റെടീ

    എന്റെടീ

    Posted On date_range 1 Jun 2026 9:00 AM IST
    Updated On date_range 1 Jun 2026 9:00 AM IST
    എന്റെടീ
    cancel
    By
    സ്മിത സി
    text_fields
    bookmark_border

    നീ പോയെന്ന്

    കരുതാൻ വയ്യാത്ത പോലെ

    എന്തോ ഒന്ന് എന്നിൽ

    ബാക്കിയാവുന്നു

    മരിച്ചുപോയെന്ന്

    അവര് പറയുമ്പോൾ

    മറ്റാരെയോ കുറിച്ചെന്ന്

    കേൾക്കുന്നു

    അയൽപക്കത്തുപോയ നീ

    വൈകുന്നതെന്തെന്ന്

    മനസ്സ് വേവുന്നു

    എല്ലാം വെറും

    തോന്നലെന്ന് മകൾ

    ചേർത്തുപിടിക്കുന്നു

    പോയോര് പോയെന്ന്,

    വന്നോര് കൈമലർത്തുമ്പോൾ

    കൈ വെള്ളയിൽ

    നിന്റെ മണം നിറയുന്നു

    മുങ്ങിനിവർന്ന്

    നനഞ്ഞുവന്നപ്പോൾ

    മുഖം വീർപ്പിച്ച്

    അടുക്കളപ്പടിയിൽ നീ

    അതേ നിൽപുതന്നെ!

    കഞ്ഞി വിളമ്പാതെ

    എന്തു നിൽപെന്ന്

    നിന്റെ തോളിൽ തൊട്ടപ്പോൾ

    മക്കള് കണ്ണ് തുടയ്ക്കുന്നതെന്തിന്?

    ചത്തപ്പോളെവിടുന്നു വന്നീ

    സ്നേഹമെന്ന് കൂടപ്പിറപ്പുകൾ

    മൂക്ക് പിഴിയുമ്പോൾ

    കിണ്ണത്തിൽ കണ്ണീരു വീഴുന്നെടീ

    സങ്കടം തുടയ്ക്കാൻ

    തോളത്ത് നീയിടുന്ന

    തോർത്തും തപ്പി ഞാനീ

    കുഴിമാടത്തിൽ വന്നു പോയെടീ...


    Show More expand_more
    News Summary - Malayalam poem
    X