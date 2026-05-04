Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    Homechevron_rightWeeklychevron_rightLiteraturechevron_rightകവിതchevron_rightപെ​രും​പ്രാ​വ്

    പെ​രും​പ്രാ​വ്

    Posted On date_range 4 May 2026 7:30 AM IST
    Updated On date_range 4 May 2026 7:31 AM IST
    പെ​രും​പ്രാ​വ്
    cancel
    By
    ബി.എസ് രാജീവ്
    text_fields
    bookmark_border

    ഉ​ൾ​വ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് വി​ളി​ക്കു​ന്നോ വീ​ണ്ടും. തോ​ക്കി​ന്റെ നി​ഴ​ലി​ലാ​ണോ സ​ഞ്ചാ​രം. ക​ല്ലു​വ​ഴി​ക​ളും മു​ള്ളു​ക​ളും കാ​ത​ട​പ്പി​ക്കു​ന്ന ആ​റി​ന്റെ അ​ല​ർ​ച്ച​യും എ​ന്നെ പി​ന്തി​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്തി​ന്... ഓ! ​ഈ പൂ​വി​ന്റെ മ​ണം വേ​ട്ട​യെ​ന്നു​ള്ള ചി​ന്ത​യെ മാ​റ്റു​മെ​ന്നാ​ണ് തോ​ന്നു​ന്ന​ത്. നോ​ക്കി​നി​ന്നു പോ​കും അ​ത് വി​രി​ഞ്ഞു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന പ​രി​സ​ര വെ​ളി​ച്ച​ത്തെ. സ​ഹ​യാ​ത്ര​ക്കാ​രാ അ​ല്ല വേ​ട്ട​ക്കാ​രാ...

    Already subscribed?

    Your Subscription Supports Independent Journalism

    View Plans

    ഉ​ൾ​വ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക്

    വി​ളി​ക്കു​ന്നോ വീ​ണ്ടും.

    തോ​ക്കി​ന്റെ നി​ഴ​ലി​ലാ​ണോ

    സ​ഞ്ചാ​രം.

    ക​ല്ലു​വ​ഴി​ക​ളും

    മു​ള്ളു​ക​ളും

    കാ​ത​ട​പ്പി​ക്കു​ന്ന

    ആ​റി​ന്റെ

    അ​ല​ർ​ച്ച​യും

    എ​ന്നെ

    പി​ന്തി​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്തി​ന്...

    ഓ!

    ​ഈ പൂ​വി​ന്റെ മ​ണം

    വേ​ട്ട​യെ​ന്നു​ള്ള ചി​ന്ത​യെ

    മാ​റ്റു​മെ​ന്നാ​ണ് തോ​ന്നു​ന്ന​ത്.

    നോ​ക്കി​നി​ന്നു പോ​കും

    അ​ത്

    വി​രി​ഞ്ഞു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന

    പ​രി​സ​ര വെ​ളി​ച്ച​ത്തെ.

    സ​ഹ​യാ​ത്ര​ക്കാ​രാ

    അ​ല്ല

    വേ​ട്ട​ക്കാ​രാ

    ത​ട്ടി​വി​ളി​ച്ച​ത് ന​ല്ല​താ​യി.

    അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ

    ഞാ​നീ

    ഗ​ന്ധ​ത്തോ​ടൊ​പ്പം

    മ​റ​ഞ്ഞു​പോ​യേ​നെ...

    ഇ​രു​ട്ടി​ന്റെ

    അ​ക​ത്തേ​ക്ക്

    വ​ലി​ച്ച​ടു​പ്പി​ക്കു​ന്തോ​റും

    കൂ​ടു​ത​ൽ

    വ​ലി​ഞ്ഞു മു​റു​കു​ന്നു​ണ്ട​ല്ലോ.

    ഇ​രു​ളു​മ്പോ​ൾ അ​റി​യാ​തെ

    പു​റ​ത്തു​വ​രു​ന്ന

    മൃ​ഗ​ചി​ന്ത​ക്ക്

    ഉ​ട​ൽ വ​ര​ച്ച​താ​ണോ

    നി​ന്റെ മു​ഖം.

    പ​ണ്ടു​പ​റ​ഞ്ഞ

    ക​ഥ​ക​ളി​ലെ

    കാ​ട്ടാ​ള​നാ​യി തോ​ന്നു​ന്നു

    നി​ന്നെ​യെ​നി​ക്ക്.

    പേ​ടി​യാ​ക്ക​രു​തേ എ​ന്നെ...

    നേ​ര​മെ​ത്ര​യാ​യെ​ന്ന്

    ഊ​ഹം വ​ല്ല​തു​മു​ണ്ടോ.

    കാ​ട് ക​റു​ക്കു​ന്നു

    കാ​റ് ക​ന​ക്കു​ന്നു...

    വ​ല്ലാ​ത്തൊ​രു

    കാ​റ്റ് വ​രു​ന്നു.

    അ​തി​ന്റെ മു​ഴ​ക്ക​ത്തി​ൽ

    ഉ​ള്ളാ​കെ ക​റ​ങ്ങു​ന്നു​ണ്ട​ല്ലോ.

    അ​താ

    മേ​ഘ​ങ്ങ​ളോ​ടൊ​പ്പം

    വ​രു​ന്നു

    പെ​രും പ്രാ​വി​ൻ കൂ​ട്ടം.

    അ​വ​രു​ടെ

    ചി​റ​കി​ലാ​ണോ

    ദൂ​ര​മ​ള​ക്കു​ന്ന

    ക​ണ്ണി​ലാ​ണോ

    തൂ​വ​ലൊ​ളി​പ്പി​ച്ച

    മാം​സ​ത്തി​ലാ​ണോ

    തോ​ക്കി​ന്റെ ക​ണ്ണ്...

    നി​ന്റെ ഏ​കാ​ഗ്ര​ത

    ക​ന​ക്കു​ന്തോ​റും

    ഒ​ന്നും കാ​ണാ​തെ​യാ​കു​ന്നു.

    വി​റ​യ്ക്കു​ന്നു ദേ​ഹം.

    തോ​ക്കു​ള്ള നി​ന്റെ

    ക​യ്യി​ൽ

    പു​ളി​യ​നു​റു​മ്പി​ന്റെ കൂ​ട്

    ഞെ​ട്ട​റ്റു വീ​ഴ്ന്നെ​ങ്കി​ൽ.

    ഉ​ന്നം​പി​ഴ​ച്ചു:

    പാ​വം പ​ക്ഷി​ക​ൾ

    പ​ത​റി പ​റ​ന്നു​പോ​യി.

    പ​ക​രം​വീ​ട്ട​ലി​ന്

    എ​ന്റെ നേ​ർ​ക്ക്

    ഇ​ര​ട്ട​ക്കു​ഴ​ൽ നീ​ട്ടു​ന്ന

    നാ​യാ​ട്ടു​കാ​രാ,

    തൊ​ട്ടു​പി​റ​കി​ൽ

    വ​ഴി​തെ​റ്റാ​തെ

    വ​ന്നു​നി​ൽ​പ്പു​ണ്ടൊ​രു

    വ​ര​യ​ൻ​പു​ലി.

    ===============

    പെ​രും​പ്രാ​വ്: അ​ഗ​സ്ത്യാ​ർ​കൂ​ട മ​ല​നി​ര​ക​ളി​ൽ വൃ​ശ്ചി​ക കാ​റ്റി​നോ​ടൊ​പ്പം വ​രു​ന്ന ദേ​ശാ​ട​ന പ​ക്ഷി.

    News Summary - Malayalam poem
    X