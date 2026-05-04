ഉൾവനങ്ങളിലേക്ക് വിളിക്കുന്നോ വീണ്ടും. തോക്കിന്റെ നിഴലിലാണോ സഞ്ചാരം. കല്ലുവഴികളും മുള്ളുകളും കാതടപ്പിക്കുന്ന ആറിന്റെ അലർച്ചയും എന്നെ പിന്തിരിപ്പിക്കുന്നതെന്തിന്... ഓ! ഈ പൂവിന്റെ മണം വേട്ടയെന്നുള്ള ചിന്തയെ മാറ്റുമെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. നോക്കിനിന്നു പോകും അത് വിരിഞ്ഞുനിൽക്കുന്ന പരിസര വെളിച്ചത്തെ. സഹയാത്രക്കാരാ അല്ല വേട്ടക്കാരാ...
പെരുംപ്രാവ്: അഗസ്ത്യാർകൂട മലനിരകളിൽ വൃശ്ചിക കാറ്റിനോടൊപ്പം വരുന്ന ദേശാടന പക്ഷി.