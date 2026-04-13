ഇടത്തേച്ചെവിപ്പുറ ത്തണഞ്ഞ മുറിബീഡി അടുക്കിപ്പിടിച്ചൊരാ വെളുത്തചാരം പോലെ കാറ്റിന്റെ കുഞ്ഞാംവിരൽ ഞാന്നുപോം സാൽമൺമേഘം കണ്ടുഞാനിരിക്കുന്നു ആകാശക്കടൽക്കരെ... കാറ്റിന്റെ കുഞ്ഞാംവിരൽ ഞാന്നുപോം സാൽമൺമേഘം കണ്ടുകണ്ടിരിക്കുവാൻ പിന്നിലേക്കുന്നീ കൈകൾ കിതക്കുംവെയിൽ നക്കാ തിരിക്കാൻ വിരലിരു വശത്തേക്കോടീ ഞണ്ടായ് മറഞ്ഞുമലർന്നു ഞാൻ വിയർത്തെൻ മൂക്കിൻതുമ്പിൽ പകലോൻ വളംകുത്തി അടക്കാ ചൊരുക്കുന്ന മുറുക്കാഞ്ചലം തുപ്പി എരിക്കിൻ ചുവട്ടിപ്പൂണ്ടുറങ്ങീ നക്ഷത്ര മീൻ കരിക്കിൻ തൊണ്ണാനാമ പതുങ്ങിക്കിടക്കുന്നു കുരുവിക്കരിമ്പുകൾ മടന്ത; മണത്തിട്ട കടലിന്നടീലാകെ കുളവാഴതൻ...
