ചിറകില്ലായാകാശം

ഇവിടെ ഞാൻ പ്രാർഥനയിലാണെന്ന് മേഘങ്ങളറിയുന്നു താനേ മയങ്ങുന്ന കൺപോളകൾക്കിടയിലൂടെ ചെറുചൂടിലടർന്നുവീഴുന്ന നീർക്കണങ്ങൾ ഒരു പൂമ്പാറ്റ നെറുകയിലിരുന്നുകൊണ്ട് ആകാശത്തോട് പാടുന്നു ഒരു ചുവന്ന ജലധാരക്ക് കീഴെ ഞാനിരുന്നു ഉയർന്നും താഴ്ന്നും ജലധാര വിടർന്നുകൊണ്ടിരുന്നു പറക്കാൻ വെമ്പിനിൽക്കുന്ന മാലാഖമാരുടെ കൈകളിൽനിന്നും താഴേക്കൊഴുകിയെത്തുന്ന പുണ്യതീർഥം എന്നിൽ ഒട്ടിച്ചേർന്ന അങ്കിയെ അത് ചുവപ്പാക്കിമാറ്റി നെറുകയിലെ പൂമ്പാറ്റ മരണാസന്നതയിൽ ചിറകനക്കി മരണത്തെ ശിരസ്സിലേറ്റി ഞാനെന്റെ പ്രാർഥന തുടർന്നുകൊണ്ടിരുന്നു അനാദിയായ നിശ്ചലതയിൽ ഒരു മെഴുകുതിരിവെട്ടം അണയാൻ തുടങ്ങി...
