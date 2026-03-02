Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    Homechevron_rightWeeklychevron_rightLiteraturechevron_rightകവിതchevron_rightചിറകില്ലായാകാശം

    ചിറകില്ലായാകാശം

    Posted On date_range 2 March 2026 7:45 AM IST
    Updated On date_range 2 March 2026 7:46 AM IST
    ചിറകില്ലായാകാശം
    cancel
    By
    ഗോപാലൻ അടാട്ട്
    text_fields
    bookmark_border

    ഇവിടെ ഞാൻ പ്രാർഥനയിലാണെന്ന് മേഘങ്ങളറിയുന്നു താനേ മയങ്ങുന്ന കൺപോളകൾക്കിടയിലൂടെ ചെറുചൂടിലടർന്നുവീഴുന്ന നീർക്കണങ്ങൾ ഒരു പൂമ്പാറ്റ നെറുകയിലിരുന്നുകൊണ്ട് ആകാശത്തോട് പാടുന്നു ഒരു ചുവന്ന ജലധാരക്ക് കീഴെ ഞാനിരുന്നു ഉയർന്നും താഴ്ന്നും ജലധാര വിടർന്നുകൊണ്ടിരുന്നു പറക്കാൻ വെമ്പിനിൽക്കുന്ന മാലാഖമാരുടെ കൈകളിൽനിന്നും താഴേക്കൊഴുകിയെത്തുന്ന പുണ്യതീർഥം എന്നിൽ ഒട്ടിച്ചേർന്ന അങ്കിയെ അത് ചുവപ്പാക്കിമാറ്റി നെറുകയിലെ പൂമ്പാറ്റ മരണാസന്നതയിൽ ചിറകനക്കി മരണത്തെ ശിരസ്സിലേറ്റി ഞാനെന്റെ പ്രാർഥന തുടർന്നുകൊണ്ടിരുന്നു അനാദിയായ നിശ്ചലതയിൽ ഒരു മെഴുകുതിരിവെട്ടം അണയാൻ തുടങ്ങി...

    Already subscribed?

    Your Subscription Supports Independent Journalism

    View Plans

    ഇവിടെ ഞാൻ പ്രാർഥനയിലാണെന്ന്

    മേഘങ്ങളറിയുന്നു

    താനേ മയങ്ങുന്ന കൺപോളകൾക്കിടയിലൂടെ

    ചെറുചൂടിലടർന്നുവീഴുന്ന നീർക്കണങ്ങൾ

    ഒരു പൂമ്പാറ്റ നെറുകയിലിരുന്നുകൊണ്ട്

    ആകാശത്തോട് പാടുന്നു

    ഒരു ചുവന്ന ജലധാരക്ക് കീഴെ

    ഞാനിരുന്നു

    ഉയർന്നും താഴ്ന്നും ജലധാര

    വിടർന്നുകൊണ്ടിരുന്നു

    പറക്കാൻ വെമ്പിനിൽക്കുന്ന

    മാലാഖമാരുടെ കൈകളിൽനിന്നും

    താഴേക്കൊഴുകിയെത്തുന്ന പുണ്യതീർഥം

    എന്നിൽ ഒട്ടിച്ചേർന്ന അങ്കിയെ

    അത് ചുവപ്പാക്കിമാറ്റി

    നെറുകയിലെ പൂമ്പാറ്റ

    മരണാസന്നതയിൽ ചിറകനക്കി

    മരണത്തെ ശിരസ്സിലേറ്റി

    ഞാനെന്റെ പ്രാർഥന

    തുടർന്നുകൊണ്ടിരുന്നു

    അനാദിയായ നിശ്ചലതയിൽ

    ഒരു മെഴുകുതിരിവെട്ടം

    അണയാൻ തുടങ്ങി

    ശിരച്ഛേദത്തിന് ശേഷമുള്ള

    ചുവന്ന സ്തോത്രങ്ങൾ

    അന്തരീക്ഷത്തിൽ പ്രതിധ്വനിക്കുകയും

    ചിറകിൽനിന്ന് പിൻവലിഞ്ഞ്

    സ്വന്തം പ്യൂപ്പക്കുള്ളിലേക്ക്

    ചുരുളുകയുംചെയ്തു.


    News Summary - malayalam poem
    X