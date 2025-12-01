Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    നിശ്ശബ്ദത

    Posted On date_range 1 Dec 2025 10:15 AM IST
    Updated On date_range 1 Dec 2025 10:15 AM IST
    നിശ്ശബ്ദത
    By
    അലിയാർ ഇരുമ്പുപാലം
    എല്ലാ ഭാഷകളും നിശ്ശബ്ദമാകുന്ന ചില നേരങ്ങളുണ്ട്. അക്ഷരങ്ങളിൽനിന്ന് ശബ്ദങ്ങൾ മുറിഞ്ഞുപോയി അവസാന വാക്കും പൊഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒച്ചയില്ലാതെ അത് നിപതിക്കുന്നു. അതിന് പരിചിതമായിരുന്ന ആകാശവും, ഭൂമിയും പ്രണയഭരിതമാം പ്രപഞ്ച സംഗീതവും അതോടൊപ്പം കട പുഴകുന്നു. യുദ്ധം നഗ്നമാക്കിയ നഗരങ്ങളുടെ സാന്ദ്രതയിൽ നാവുണങ്ങി പോയ ലോക യുക്തിയുടെ രൂപത്തിൽ അതിനെ കാണാം. ആഹാരത്തിനായ് നീട്ടിയ ചളുങ്ങിയ പാത്രത്തോടൊപ്പം നെഞ്ചിൽ വെടിത്തുളവീണ കിതപ്പുകളായി കേൾക്കാം. ബയണറ്റു ചൂണ്ടി തട്ടിപ്പറിച്ചെടുത്ത പെണ്ണത്തം കരഞ്ഞു നീറുന്ന ഇടങ്ങളിൽ കണ്ണടഞ്ഞ നക്ഷത്രങ്ങളായിരുളും. അതിർത്തിയേതെന്നറിയാതെ ഭൂമിയിൽ വീണ രക്തത്തിൽ...

