Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightHealth & Fitnesschevron_rightFood and Nutritionchevron_rightഎനർജി ഡ്രിങ്ക്...
    Food and Nutrition
    Posted On
    date_range 12 Jan 2026 12:09 PM IST
    Updated On
    date_range 12 Jan 2026 12:09 PM IST

    എനർജി ഡ്രിങ്ക് കുടിക്കുമ്പോൾ...; കുപ്പിയിലടച്ച ഉന്മേഷം ഹൃദയത്തെ നിശ്ചലമാക്കുമോ?

    text_fields
    bookmark_border
    energy drink
    cancel
    camera_alt

    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    യുവാക്കൾക്കിടയിൽ സ്റ്റൈൽ സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റ് ആയി മാറിയിരിക്കുന്ന എനർജി ഡ്രിങ്കുകൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു സൈലന്റ് കില്ലർ ആണെന്നാണ് പുതിയ പഠനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. എനർജി ഡ്രിങ്കുകൾ ഹൃദയാരോഗ്യത്തെ മോശമായി ബാധിക്കാം, കാരണം അവയിലെ ഉയർന്ന അളവിലുള്ള കഫീനും മറ്റ് ഉത്തേജകങ്ങളും രക്തസമ്മർദ്ദം, ഹൃദയമിടിപ്പ് എന്നിവ വർധിപ്പിക്കുകയും ക്രമരഹിതമായ ഹൃദയമിടിപ്പ്, ഹൃദയാഘാതം, സ്ട്രോക്ക് തുടങ്ങിയ ഗുരുതരമായ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാവുകയും ചെയ്യും. പ്രത്യേകിച്ചും നിലവിലുള്ള ഹൃദ്രോഗമുള്ളവർ, കുട്ടികൾ, കഫീനോട് അമിതമായി പ്രതികരിക്കുന്നവർ എന്നിവർക്ക് ഇത് കൂടുതൽ അപകടകരമാണ്.

    ഒരു കപ്പ് കാപ്പി കുടിക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ അളവിലുള്ള കഫീൻ ആണ് ഒറ്റയടിക്ക് ശരീരത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത്. ഇത് തലച്ചോറിനെ ഉണർത്തുമെങ്കിലും ഹൃദയത്തെ അമിതമായി അധ്വാനിപ്പിക്കുന്നു. കായികതാരങ്ങൾ എനർജി ഡ്രിങ്കുകൾ കുടിക്കാറുണ്ടെന്ന തെറ്റായ ധാരണ യുവാക്കൾക്കിടയിലുണ്ട്. എന്നാൽ പല പ്രൊഫഷണൽ അത്ലറ്റുകളും ഹൃദയമിടിപ്പ് കൂടുമെന്ന പേടിയാൽ ഇത്തരം ഡ്രിങ്കുകൾ ഒഴിവാക്കുകയാണ് പതിവ്. ഇന്നത്തെ പാർട്ടി കൾച്ചറിൽ എനർജി ഡ്രിങ്കുകൾ മദ്യത്തോടൊപ്പം കലർത്തി ഉപയോഗിക്കുന്നത് സാധാരണമാണ്. ഇത് ഹൃദയത്തിന് ഇരട്ടി പ്രഹരമാണ് നൽകുന്നത്. മദ്യം ശരീരത്തെ തളർത്തുമ്പോൾ എനർജി ഡ്രിങ്ക് ഉണർത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ഈ വൈരുദ്ധ്യം ഹൃദയസ്തംഭനത്തിലേക്ക് നയിക്കാം.

    ഹൃദയത്തെ ബാധിക്കുമ്പോൾ

    അമിതമായ കഫീൻ ലോഡ്: ഒരു കപ്പ് കാപ്പിയിലുള്ളതിനേക്കാൾ മൂന്നോ നാലോ ഇരട്ടി കഫീൻ ഒരു എനർജി ഡ്രിങ്കിൽ ഉണ്ടാകാം. ഇത് പെട്ടെന്ന് രക്തസമ്മർദം ഉയർത്തുകയും ഹൃദയമിടിപ്പ് അമിതമായി വർധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

    രക്തസമ്മർദം ഉയർത്തുന്നു: എനർജി ഡ്രിങ്കുകൾ രക്തസമ്മർദത്തിൽ താൽക്കാലിക വർധനവുണ്ടാക്കുന്നു, ഇത് ഹൃദയത്തെ കൂടുതൽ സമ്മർദത്തിലാക്കുന്നു. ഇത് മണിക്കൂറുകളോളം നിലനിൽക്കാം.

    അരിത്മിയ: ഹൃദയമിടിപ്പിന്റെ താളം തെറ്റുന്ന അവസ്ഥയാണിത്. എനർജി ഡ്രിങ്കിലെ ഘടകങ്ങൾ ഹൃദയത്തിലെ വൈദ്യുത തരംഗങ്ങളെ ബാധിക്കുകയും അസാധാരണമായ മിടിപ്പിന് കാരണമാവുകയും ചെയ്യുന്നു.

    രക്തക്കുഴലുകളുടെ സങ്കോചം: കഫീനും അതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മറ്റ് കെമിക്കലുകളും രക്തക്കുഴലുകളെ ഇടുങ്ങിയതാക്കുന്നു. ഇത് ഹൃദയത്തിലേക്ക് രക്തം പമ്പ് ചെയ്യുന്നത് പ്രയാസകരമാക്കുന്നു.

    പഞ്ചസാരയുടെ അതിപ്രസരം: വലിയ തോതിലുള്ള പഞ്ചസാര അംശം രക്തത്തിലെ ഇൻസുലിൻ നില തെറ്റിക്കുകയും ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഹൃദയധമനികളുടെ ആരോഗ്യത്തെ ബാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

    ഹൃദയസ്തംഭന സാധ്യത: അമിതമായി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ, പ്രത്യേകിച്ച് മദ്യവുമായി കൂട്ടിച്ചേർക്കുമ്പോഴോ കഠിനമായ വ്യായാമത്തിന് ശേഷമോ ഹൃദയസ്തംഭനത്തിന് കാരണമായ സംഭവങ്ങളുണ്ട്.

    ജിമ്മിലെ അപകടം: വർക്കൗട്ടിന് മുന്നോടിയായി എനർജി ഡ്രിങ്ക് കുടിക്കുന്നത് ശരീരത്തിന് താങ്ങാവുന്നതിലും അധികം സമ്മർദം ഹൃദയത്തിന് നൽകുന്നു. ഇത് പലപ്പോഴും കുഴഞ്ഞുവീഴുന്നതിലേക്ക് നയിക്കാം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Heart Attackblood pressureEnergy drinkside effects
    News Summary - When drinking energy drinks
    Similar News
    Next Story
    X