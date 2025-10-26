Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightHealth & Fitnesschevron_rightFood and Nutritionchevron_rightകോ​ഹ്‍ലി​...
    Food and Nutrition
    Posted On
    date_range 26 Oct 2025 10:10 AM IST
    Updated On
    date_range 26 Oct 2025 10:10 AM IST

    കോ​ഹ്‍ലി​ ‘സൂ​പ്പ​ർ​ഫു​ഡ് സാ​ല​ഡ്’ സ​ത്യ​മോ?

    text_fields
    bookmark_border
    വി​ദ​ഗ്ധ​ർ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു
    കോ​ഹ്‍ലി​ ‘സൂ​പ്പ​ർ​ഫു​ഡ് സാ​ല​ഡ്’ സ​ത്യ​മോ?
    cancel

    പ​ച്ച​ക്ക​റി​ക​ളും വി​ത്തു​ക​ളും നി​റ​ഞ്ഞ ഒ​രു ബൗ​ൾ, അ​താ​ണ് ത​ന്റെ ഒ​ളി​മ​ങ്ങാ​ത്ത ഫി​റ്റ്ന​സി​ന്റെ പ​ര​സ്യ​മാ​യ ര​ഹ​സ്യ​മെ​ന്ന് ന​മ്മു​ടെ ക്രി​ക്ക​റ്റ് സൂ​പ്പ​ർ​താ​രം വി​രാ​ട് കോ​ഹ്‍ലി പ​റ​യാ​റു​ണ്ട്. ന​ന്നാ​യി മാം​സാ​ഹാ​രം ക​ഴി​ച്ചി​രു​ന്ന താ​ൻ ചി​ല ആ​രോ​ഗ്യ കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​ൽ വെ​ജി​റ്റേ​റി​യ​നാ​യ​പ്പോ​ൾ ഫി​റ്റ്ന​സ് നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ന്ന​ത് ഈ ​സൂ​പ്പ​ർ സാ​ല​ഡി​ലൂ​ടെ​യാ​ണെ​ന്നാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹം അ​ഭി​മു​ഖ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​റ​യാ​റു​ള്ള​ത്.

    ‘ഈ ​സാ​ല​ഡ് ഒ​രു ബാ​ല​ൻ​സ്ഡ് ​ല​ഘു​ഭ​ക്ഷ​ണ​മാ​ണ്. എ​ങ്കി​ലും ശ​രീ​ര​ത്തി​ന് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ മു​ഴു​വ​ൻ പോ​ഷ​ക​ങ്ങ​ളും ഇ​തി​ലൂ​ടെ ല​ഭി​ക്കും’ -ഈ​യി​ടെ ഒ​രു അ​ഭി​മു​ഖ​ത്തി​ൽ കോ​ഹ്‍ലി പ​റ​യു​ന്നു. മാം​സാ​ഹാ​രം ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ച​പ്പോ​ൾ ശ​രി​യാ​യ പോ​ഷ​ക​ങ്ങ​ൾ ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടാ​തി​രി​ക്കാ​ൻ ഏ​റെ പ​ഠ​ന​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് താ​നി​ത് ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​തെ​ന്നും അ​​ദ്ദേ​ഹം വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു.

    മെ​സ്ക്ല​ൻ ഗ്രീ​ൻ​സ് (ഫ്രാ​ൻ​സി​ൽ പ്ര​ചാ​ര​ത്തി​ലു​ള്ള ചെ​റു സാ​ല​ഡ് ഇ​ല​ക​ൾ, ഔ​ഷ​ധ​ച്ചെ​ടി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​​ടെ മി​ശ്ര​ണം), ത​ണ്ണി​മ​ത്ത​ൻ, വ​റു​ത്ത മ​ത്ത​ങ്ങ വി​ത്ത്, വ​റു​ത്ത അ​മ​ര​ന്ത് വി​ത്ത് (മു​ള്ള​ഞ്ചീ​ര, രാ​ജ്ഗി​ര എ​ന്നും പേ​രു​ണ്ട്) എ​ന്നി​വ​യ​ട​ങ്ങി​യ​താ​ണ് കോ​ഹ്‍ലി​യു​ടെ ഈ ​അ​തി​ശ​യ സാ​ല​ഡ്.

    സൂ​പ്പ​ർ സാ​ല​ഡു​ക​ളോ ?

    പോ​ഷ​ക​വി​ദ​ഗ്ധ​യാ​യ അ​ഞ്ജ​ന കാ​ലി​യ പ​റ​യു​ന്ന​ത്, കാ​പ്സി​ക്കം, കാ​ര​റ്റ്, ക​ക്കി​രി, ത​ക്കാ​ളി​പോ​ലു​ള്ള​ വി​വി​ധ വ​ർ​ണ​മു​ള്ള പ​ച്ച​ക്ക​റി​ക​ളി​ൽ വൈ​റ്റ​മി​നും ധാ​തു​ക്ക​ളും സ​മൃ​ദ്ധ​മാ​യി ഉ​ണ്ടെ​ന്നാ​ണ്. ഇ​വയുടെ സാ​ല​ഡി​ലേ​ക്ക്, പ്രോ​ട്ടീ​നു​വേ​ണ്ടി ഗ്രി​ൽ​ഡ് ചി​ക്ക​ൻ, ക​ട​ല, ടോ​ഫു എ​ന്നി​വ​യും ഹെ​ൽ​ത്തി ​​കൊ​ഴു​പ്പി​നാ​യി അ​വ​ക്കാ​ഡോ, ഒ​ലി​വ് ഓ​യി​ൽ, ന​ട്സ്, ചി​യ-​ഫ്ലാ​ക്സ് സീ​ഡു​ക​ളും ​ചേ​ർ​ക്കാ​ം. കോം​പ്ല​ക്സ് കാ​ർ​ബോ​ഹൈ​ഡ്രേ​റ്റി​നാ​യി ക്വി​നോ​വ വി​ത്തോ ബ്രൗ​ൺ റൈ​സോ ചേ​ർ​ക്കാ​റു​ണ്ട്. ഇ​ത്ത​ര​മൊ​രു സാ​ല​ഡ് സൂ​പ്പ​ർ ഫു​ഡി​ന് സ​മ​മാ​ണെ​ന്ന് അ​ഞ്ജ​ന വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു.

    കാ​യി​ക​താ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​നു​യോ​ജ്യം

    ‘‘പ​ച്ച​ക്ക​റി​ക​ൾ, പ്രോ​ട്ടീ​ൻ, ഹെ​ൽ​ത്തി ഫാ​റ്റ്, വി​ത്തു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ സ​മ​ന്വ​യ​മാ​ണ് കോ​ഹ്‍ലി​യു​ടെ സൂ​പ്പ​ർ​ഫു​ഡ് സാ​ല​ഡ്. ഇ​ത് ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല ഊ​ർ​ജം ല​ഭി​ക്കാ​നും ആ​രോ​ഗ്യം വീ​ണ്ടെ​ടു​ക്കാ​നും മ​സി​ൽ പു​ന​രു​ദ്ധാ​ന​ത്തി​നും മി​ക​ച്ച​താ​ണ്’’ -അ​ഞ്ജ​ന കാ​ലി​യ പ​റ​യു​ന്നു. ഉ​യ​ർ​ന്ന ഫൈ​ബ​റും ആ​ന്റി ഓ​ക്സി​ഡ​ന്റു​ക​ളും വൈ​റ്റ​മി​നു​ക​ളും അ​ട​ങ്ങി​യ സാ​ല​ഡ് ശ​രീ​ര​ത്തി​ലെ അ​ണു​ബാ​ധ കു​റ​യ്ക്കാ​നും പ്ര​തി​രോ​ധ​ശേ​ഷി വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​നും സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്നു.

    ദി​വ​സ​വും ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാം

    പോ​ഷ​ക വി​ദ​ഗ്ധ​രു​ടെ നി​ർ​ദേ​ശ​പ്ര​കാ​രം, ഊ​ണി​നും ഡി​ന്ന​റി​നും പ​ക​ര​മാ​യോ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ വ​ർ​ക്ക്‌​ഔ​ട്ട് ക​ഴി​ഞ്ഞു​ള്ള ല​ഘു​ഭ​ക്ഷ​ണ​മാ​യോ ഈ ​സാ​ല​ഡ്, ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്താ​വു​ന്ന​താ​ണ്. കൊ​ഴു​പ്പ് കു​റ​വാ​യ​തി​നാ​ൽ ഭാ​ര​നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ത്തി​നും ദ​ഹ​ന​ത്തി​നും പ്ര​തി​രോ​ധ​ശേ​ഷി​ക്കും ഗു​ണം ചെ​യ്യും. സ്ഥി​ര​മാ​ക്കി​യാ​ൽ പ്ര​മേ​ഹം, ര​ക്ത​സ​മ്മ​ർ​ദം, ഹൃ​ദ്രോ​ഗം തു​ട​ങ്ങി​യ ജീ​വി​ത​ശൈ​ലി രോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ കു​റ​യാ​നും സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:proteinsaladfitnessseedsHealth NewsKohli
    News Summary - Is Kohli's 'superfood salad' true?
    Similar News
    Next Story
    X