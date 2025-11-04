Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    4 Nov 2025 7:47 AM IST
    4 Nov 2025 7:47 AM IST

    പ​തി​വാ​യി ഉ​ച്ച​വ​രെ ഉ​റ​ങ്ങി​യാ​ൽ എ​ന്തു സം​ഭ​വി​ക്കും

    പ​തി​വാ​യി ഉ​ച്ച​വ​രെ ഉ​റ​ങ്ങി​യാ​ൽ എ​ന്തു സം​ഭ​വി​ക്കും
    ഉ​ച്ച​വ​രെ കി​ട​ന്നു​റ​ങ്ങു​ന്ന​വ​രാ​ണോ നി​ങ്ങ​ൾ? എ​ങ്കി​ൽ ഇ​ങ്ങ​നെ പ​തി​വാ​യി വൈ​കി എ​ഴു​ന്നേ​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത് നി​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​രോ​ഗ്യ​ത്തി​ന് എ​ന്തു​മാ​ത്രം കേ​ടു​പാ​ടു​ക​ളാ​ണ് ഉ​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന​ത് എ​ന്നും അ​റി​ഞ്ഞി​രി​ക്ക​ണം. രാ​ത്രി പു​ല​രും വ​രെ മൊ​ബൈ​ൽ സ്ക്രോ​ൾ ചെ​യ്ത് വൈ​കി ഉ​റ​ങ്ങു​ന്ന​വ​രും രാ​ത്രി​സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ലെ ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​രും മി​ക്ക​പ്പോ​ഴും ഉ​റ​ക്ക​മു​ണ​രു​ന്ന​ത് ഉ​ച്ച​യാ​കു​മ്പോ​ഴാ​യി​രി​ക്കും. ഈ​യൊ​രു ശീ​ലം പ​തി​വാ​യി ആ​റു​മാ​സ​ത്തേ​ക്ക് തു​ട​രു​ന്ന​ത് ശ​രീ​ര​ത്തി​ലെ ജീ​വ​ക്ര​മ​ങ്ങ​ളെ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന സ​ർ​ക്കാ​ഡി​യ​ൻ റി​ഥ​ത്തെ ത​കി​ടം​മ​റി​ക്കും. ഉ​റ​ക്കം, ഹോ​ർ​മോ​ൺ സ​ന്തു​ലി​താ​വ​സ്ഥ, ഉ​പാ​പ​ചയ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം, ജാ​ഗ്ര​ത എ​ന്നി​വ​യെയൊ​ക്കെ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന​ത് ഈ ​ജീ​വ​ശാ​സ്ത്ര ക്ലോ​ക്കാ​ണ്.

    മാ​ത്ര​മ​ല്ല, 7 മു​ത​ൽ 9 മ​ണി​ക്കൂ​ർവ​രെ​യു​ള്ള ഉ​റ​ക്കം നി​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ല​ഭി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും വൈ​കി​യാ​ണ് നി​ങ്ങ​ൾ ഉ​റ​ങ്ങു​ന്ന​തെ​ങ്കി​ൽ സോ​ഷ്യ​ൽ ജെ​റ്റ്ലാ​ഗ് സം​ഭ​വി​ക്കാ​നു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത കൂ​ടു​ത​ലാ​ണെ​ന്ന് മും​ബൈ​യി​ലെ ഗ്ലെ​നീ​ഗി​ൾ​സ് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ സീ​നി​യ​ർ ക​ൺ​സ​ൾ​ട്ട​ന്‍റ് ഡോ. ​മ​ഞ്ജു​ഷ അ​ഗ​ർ​വാ​ൾ പ​റ​യു​ന്നു. പ​ക​ൽ സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ചെ​യ്യു​ന്ന പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ളി​ൽ ശ്ര​ദ്ധ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ബു​ദ്ധി​മു​ട്ട്, ജാ​ഗ്ര​ത​ക്കു​റ​വ് എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് ല​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ.

    ശ​രി​യാ​യ സ​മ​യ​ത്ത് ന​ല്ല ഉ​റ​ക്കം ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത് കോ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ ത​ക​രാ​റു​ക​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ച​ർ​മത്തി​ന്‍റെ ആ​രോ​ഗ്യ​ത്തി​നും പ്ര​ധാ​ന​മാ​ണ്.

    സ്ഥി​ര​മാ​യി വൈ​കി​യെ​ഴു​ന്നേ​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത് രാ​വി​ലെ​യു​ള്ള വെ​ളി​ച്ച​ത്തി​ന്റെ ല​ഭ്യ​ത കു​റ​യ്ക്കും. ഇ​ത് സ​ർ​ക്കാ​ഡി​യ​ൻ ക്ര​മ​ത്തെ ദു​ർ​ബ​ല​മാ​ക്കു​ന്ന​ത് മോ​ശം മാ​ന​സി​കാ​വ​സ്ഥ​ക്കും ക്ഷീ​ണ​ത്തി​നും വി​ഷാ​ദ​രോ​ഗ​ത്തി​നും കാ​ര​ണ​മാ​കും. മാ​ത്ര​മ​ല്ല സൂ​ര്യ​പ്ര​കാ​ശ​ത്തി​ന്‍റെ കു​റ​വ് വി​റ്റ​മി​ൻ ഡി ​അ​പ​ര്യാ​പ്ത​ക്ക് കാ​ര​ണ​മാ​കും. പ​ക​ൽ സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​റ്റു​ള്ള​വ​രു​മാ​യു​ള്ള ഇ​ട​പ​ഴ​ലു​ക​ൾ കു​റ​യു​ന്ന​ത് സാ​മൂ​ഹി​ക ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളി​ലെ വി​ള്ള​ലു​ക​ൾ​ക്കും കാ​ര​ണ​മാ​കും.

