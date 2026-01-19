നിശബ്ദ കൊലയാളിയായി മാറുന്ന ബ്രെയിൻ അന്യൂറിസം; തിരിച്ചറിയാം ലക്ഷണങ്ങൾ

നിശബ്ദ കൊലയാളിയായി മാറുന്ന ബ്രെയിൻ അന്യൂറിസം; തിരിച്ചറിയാം ലക്ഷണങ്ങൾtext_fields
തലച്ചോറിലെ ഒരു രക്തക്കുഴലിന്റെ ഭിത്തി ദുർബലമാവുകയും, അവിടെ രക്തം നിറഞ്ഞ് ഒരു ചെറിയ ബലൂൺ പോലെ വീർത്തു വരികയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയാണിത്. ഇത് ഏത് സമയത്തും പൊട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ തലച്ചോറിൽ രക്തസ്രാവം ഉണ്ടാവുകയും അത് ജീവന് തന്നെ ഭീഷണിയാവുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതാണ് ബ്രെയിൻ അന്യൂറിസം (മസ്തിഷ്ക ധമനി വീക്കം). ഇത് സാരമായി ബാധിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. ബ്രെയിൻ അന്യൂറിസം പൊട്ടുന്നത് പെട്ടെന്നുള്ള കുഴഞ്ഞുവീഴ്ചക്കും മരണത്തിനും കാരണമാകാറുണ്ട്. ഇതിനെ അതീവ ഗുരുതരമായ ഒരു അവസ്ഥയായാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. തലച്ചോറിലെ രക്തക്കുഴലിലെ വീക്കം പെട്ടെന്ന് പൊട്ടുമ്പോൾ, രക്തം തലച്ചോറിനും അതിനെ പൊതിഞ്ഞിരിക്കുന്ന നേർത്ത പാളിക്കും ഇടയിലുള്ള ഭാഗത്തേക്ക് അതിവേഗം വ്യാപിക്കുന്നു. ഇത് തലച്ചോറിനുള്ളിലെ മർദം പെട്ടെന്ന് വർധിപ്പിക്കാൻ കാരണമാകുന്നു.
കുഴഞ്ഞുവീഴാനുള്ള കാരണങ്ങൾ
മർദം വർധിക്കുന്നത് തലച്ചോറിലേക്കുള്ള ഓക്സിജൻ പ്രവാഹത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും വ്യക്തി പെട്ടെന്ന് ബോധരഹിതനായി കുഴഞ്ഞുവീഴാൻ ഇടയാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. രക്തസ്രാവം മൂലം തലച്ചോറിലെ കോശങ്ങൾക്ക് നാശം സംഭവിക്കുന്നത് ശാരീരിക നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെടാൻ കാരണമാകും. തലയിൽ പെട്ടെന്ന് മിന്നലേറ്റതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ ബോംബ് പൊട്ടിയതുപോലെ തോന്നിക്കുന്ന അതിശക്തമായ വേദന, തല കുനിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത വിധം കഴുത്തിന് വേദന അനുഭവപ്പെടുക, വെളിച്ചം നോക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥ ഇതൊക്കെ ബ്രെയിൻ അന്യൂറിസത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ്.
മരണം സംഭവിക്കുന്നത് എങ്ങനെ?
എല്ലാ അന്യൂറിസം കേസുകളും മരണകാരണമാകണമെന്നില്ല. എങ്കിലും ഏകദേശം 40% മുതൽ 50% വരെ കേസുകളിൽ ഇത് മരണത്തിന് കാരണമാകാറുണ്ട്. രക്തസ്രാവം അമിതമാവുകയും തലച്ചോറിന്റെ സുപ്രധാന ഭാഗങ്ങളെ (ഉദാഹരണത്തിന് ശ്വസനത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഭാഗം) ബാധിക്കുകയും ചെയ്താൽ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ മരണം സംഭവിക്കാം. രക്ഷപ്പെട്ടവരിൽ തന്നെ വലിയൊരു വിഭാഗത്തിന് പക്ഷാഘാതം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ദീർഘകാല വൈകല്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
അപകടസാധ്യത കുറക്കാൻ
ബ്രെയിൻ അന്യൂറിസം ഉള്ളവർ ചില കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ പുലർത്തണം.
രക്തസമ്മർദം നിയന്ത്രിക്കുക: ഉയർന്ന ബി.പി അന്യൂറിസം പൊട്ടാനുള്ള പ്രധാന കാരണമാണ്.
പുകവലി ഒഴിവാക്കുക: ഇത് രക്തക്കുഴലുകളെ കൂടുതൽ ദുർബലമാക്കും.
പരിശോധനകൾ: കുടുംബത്തിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഈ അവസ്ഥ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡോക്ടറുടെ നിർദേശപ്രകാരം സി.ടി സ്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ എം.ആർ.ഐ വഴി ഇത് മുൻകൂട്ടി കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും. ഒരാൾ അതിശക്തമായ തലവേദനയോടെ കുഴഞ്ഞുവീണാൽ അത് മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ മരണം സംഭവിക്കാവുന്ന അടിയന്തര സാഹചര്യമാണ്. ഉടൻ തന്നെ വിദഗ്ദ്ധ ചികിത്സ ലഭ്യമായ വലിയൊരു ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കുക.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register