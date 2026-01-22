Begin typing your search above and press return to search.
    General Health
    date_range 22 Jan 2026 3:19 PM IST
    date_range 22 Jan 2026 3:19 PM IST

    തണുപ്പുകാലത്ത് ബി.പി ഉള്ളവർ ഈ അബദ്ധം ചെയ്യരുത്; എത്ര തവണ പരിശോധിക്കണം? ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ...

    ശൈത്യകാലം തുടങ്ങുന്നതോടെ പലരിലും രക്തസമ്മർദം ഉയരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ആരോഗ്യവിദഗ്ദ്ധർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. അന്തരീക്ഷത്തിലെ തണുപ്പ് ശരീരത്തിന്‍റെ സ്വാഭാവിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ ബാധിക്കുന്നതാണ് ഇതിന് കാരണം. ബി.പി ഉള്ളവർക്കും അല്ലാത്തവർക്കും ഒരുപോലെ ജാഗ്രത വേണ്ട സമയമാണിത്. ​ഹൃദയം ശരീരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് രക്തം പമ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ, രക്തക്കുഴലുകളുടെ ഭിത്തിയിൽ രക്തം ചെലുത്തുന്ന മർദ്ദത്തെയാണ് ബ്ലഡ് പ്രഷർ അഥവാ രക്തസമ്മർദം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്.

    സിസ്റ്റോളിക് പ്രഷർ: ഹൃദയം സങ്കോചിക്കുമ്പോൾ രക്തക്കുഴലുകളിലെ ഭിത്തിയിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും ഉയർന്ന മർദത്തെയാണ് സിസ്റ്റോളിക് പ്രഷർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഒരു വ്യക്തിയുടെ രക്തസമ്മർദ്ദം അളക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന രണ്ട് സംഖ്യകളിൽ മുകളിലുള്ള സംഖ്യയാണിത്. ഉദാഹരണത്തിന് ബി.പി 120/80 mmHg ആണെങ്കിൽ, ഇതിൽ 120 ആണ് സിസ്റ്റോളിക് പ്രഷർ.

    ഡയസ്റ്റോളിക് പ്രഷർ: ഹൃദയമിടിപ്പുകൾക്കിടയിൽ ഹൃദയം വിശ്രമിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ രക്തക്കുഴലുകളിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന മർദ്ദത്തെയാണ് ഡയസ്റ്റോളിക് പ്രഷർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്.ബി.പി അളക്കുമ്പോൾ താഴെ കാണുന്ന ചെറിയ സംഖ്യയാണിത്. ഉദാഹരണത്തിന് 120/80 mmHg എന്ന റീഡിങ്ങിൽ 80 ആണ് ഡയസ്റ്റോളിക് പ്രഷർ.

    എന്തുകൊണ്ടാണ് തണുപ്പ് കാലത്ത് ബി.പി കൂടുന്നത്?

    രക്തക്കുഴലുകൾ ചുരുങ്ങുന്നു: തണുപ്പിൽ നിന്നും ശരീരത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ നമ്മുടെ രക്തക്കുഴലുകൾ സ്വയം ചുരുങ്ങും (Vasoconstriction). ഇടുങ്ങിയ കുഴലുകളിലൂടെ രക്തം പമ്പ് ചെയ്യാൻ ഹൃദയത്തിന് കൂടുതൽ അധ്വാനിക്കേണ്ടി വരുന്നത് ബി.പി വർധിപ്പിക്കുന്നു.

    വ്യായാമക്കുറവ്: തണുപ്പ് കാരണം പലരും വ്യായാമം ഒഴിവാക്കാറുണ്ട്. കൂടാതെ ഭക്ഷണത്തിന്‍റെ അളവ് കൂടുന്നതും ശരീരഭാരം വർധിക്കുന്നതും രക്തസമ്മർദത്തെ ബാധിക്കും.

    ​ഹോർമോൺ മാറ്റങ്ങൾ: തണുപ്പിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ശരീരം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഹോർമോണുകളും ബിപി നില ഉയർത്താൻ കാരണമായേക്കാം.

    ​എത്ര തവണ ബി.പി പരിശോധിക്കണം?

    ബി.പി നോർമൽ ആണെങ്കിൽ: ആഴ്ചയിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ തവണ ഒരേ സമയത്ത് (രാവിലെയോ വൈകുന്നേരമോ) പരിശോധിക്കുക.

    മരുന്ന് കഴിക്കുന്നവർ: ദിവസവും രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും ബി.പി നോക്കി കുറിച്ചു വെക്കുന്നത് ഡോക്ടർക്ക് ചികിത്സ എളുപ്പമാക്കാൻ സഹായിക്കും.

    ​ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടാൽ: തലകറക്കം, കഠിനമായ തലവേദന, ശ്വാസതടസ്സം, നെഞ്ചുവേദന എന്നിവ അനുഭവപ്പെട്ടാൽ ഒട്ടും വൈകാതെ ബി.പി പരിശോധിച്ച് ഡോക്ടറുടെ സഹായം തേടണം.

    ഈ മുൻകരുതലുകൾ മറക്കരുത്

    ശരീരം ചൂടാക്കി വെക്കുക: തണുപ്പിൽ നിന്നും സംരക്ഷണം നൽകുന്ന വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുക.

    ​ഭക്ഷണം ശ്രദ്ധിക്കുക: ഉപ്പിന്‍റെ അളവ് പരമാവധി കുറക്കുക. എണ്ണമയമുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുക.

    ​ഇൻഡോർ വ്യായാമം: പുറത്ത് പോകാൻ മടിയാണെങ്കിൽ വീടിനുള്ളിൽ തന്നെ ലഘുവായ വ്യായാമങ്ങൾ ചെയ്യുക.

    മരുന്ന് മുടക്കരുത്: ബി.പി കുറവാണെന്ന് തോന്നിയാൽ പോലും ഡോക്ടറോട് ചോദിക്കാതെ മരുന്നിന്‍റെ ഡോസ് മാറ്റരുത്.

