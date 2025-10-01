Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    General Health
    Posted On
    date_range 1 Oct 2025 9:38 AM IST
    Updated On
    date_range 1 Oct 2025 9:38 AM IST

    മൺകൂജകളിലെ വെള്ളം തണുത്തിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്? അറിയാതെ പോകരുത് ഈ ഗുണങ്ങൾ

    മൺകൂജകളിലെ വെള്ളം തണുത്തിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? വേനൽക്കാലത്ത് താപനില ഉയരുമ്പോൾ മൊത്തത്തിലുള്ള ആരോഗ്യവും ക്ഷേമവും നിലനിർത്തുന്നതിന് ജലാംശം നിലനിർത്തേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. ദാഹം ശമിപ്പിക്കാൻ വിവിധ ഓപ്ഷനുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും, വെള്ളം സംഭരിക്കാനും തണുപ്പിക്കാനും മൺപാത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പല സംസ്കാരങ്ങളിലും ഒരു പാരമ്പര്യമായി തുടരുന്നു.

    മൺകുടത്തിലെ വെള്ളം തണുത്തിരിക്കുന്നതിന്റെ പ്രധാന കാരണം ബാഷ്പീകരണമാണ്. മൺകുടത്തിന്റെ ഭിത്തികളിൽ വളരെ ചെറിയ സുഷിരങ്ങൾ ഉണ്ട്. ഈ സുഷിരങ്ങളിലൂടെ വെള്ളം പുറത്തേക്ക് വരും. പുറത്തേക്ക് വരുന്ന വെള്ളം അന്തരീക്ഷത്തിലെ ചൂട് വലിച്ചെടുത്ത് ബാഷ്പീകരിക്കപ്പെടുന്നു. ഈ പ്രക്രിയ നടക്കുന്നതിലൂടെ മൺകുടത്തിനുള്ളിലെ വെള്ളത്തിന്റെ താപനില കുറയുകയും അത് തണുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

    ഫ്രിഡ്ജിലെ വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന തൊണ്ട വേദന, ജലദോഷം, ചുമ തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങൾ മൺകുടത്തിലെ വെള്ളം കുടിക്കുന്നതിലൂടെ ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. മൺകുടത്തിലെ വെള്ളം പ്രകൃതിദത്തമായി തണുക്കുന്നതിനാൽ തൊണ്ടക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകില്ല. മൺകുടങ്ങൾക്ക് ആൽക്കലൈൻ സ്വഭാവമുണ്ട്. ഇത് വെള്ളത്തിലെ അസിഡിറ്റി കുറക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. ശരീരത്തിലെ പി.എച്ച് നില ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ ഇത് ഉപകരിക്കും. മൺകുടത്തിൽ വെള്ളം സൂക്ഷിക്കുമ്പോൾ മണ്ണിന്റെ ചില ധാതുക്കൾ വെള്ളത്തിലേക്ക് കലരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇത് ശരീരത്തിന് ഗുണകരമായ പോഷകങ്ങൾ നൽകുന്നു.

    മൺകുടത്തിലെ വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് ദഹനപ്രവർത്തനങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കും. ഇത് മെറ്റബോളിസം വർധിപ്പിക്കുകയും ദഹനം സുഗമമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. വേനൽക്കാലത്ത് മൺകുടത്തിലെ വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് ശരീരത്തിലെ ജലാംശം നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കുകയും സൂര്യഘാതം പോലുള്ള അവസ്ഥകൾ തടയുകയും ചെയ്യും. പ്ലാസ്റ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ ലോഹ പാത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, മൺപാത്രങ്ങൾ വെള്ളത്തിലേക്ക് ദോഷകരമായ രാസവസ്തുക്കളോ മാലിന്യങ്ങളോ ഒഴുക്കിവിടുന്നില്ല. ഇത് ജലത്തിന്റെ സ്വാഭാവിക ഘടന കേടുകൂടാതെയിരിക്കുകയും അവശ്യ പോഷകങ്ങളും ധാതുക്കളും സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നു.

    മൺകുടങ്ങൾ മണ്ണിൽ നിന്ന് നിർമിക്കുന്നതിനാൽ പരിസ്ഥിതിക്ക് ദോഷകരമല്ല. ഉപയോഗശേഷം മണ്ണിലേക്ക് തന്നെ അലിഞ്ഞുചേരും. കളിമണ്ണിൽ കാൽസ്യം, മഗ്നീഷ്യം, ഇരുമ്പ്, ഫോസ്ഫറസ് തുടങ്ങിയ നിരവധി ധാതുക്കൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. മൺകൂജയിൽ വെള്ളം സൂക്ഷിക്കുമ്പോൾ ഈ ധാതുക്കൾ വെള്ളത്തിലേക്ക് ലയിക്കുന്നു. ഇത് ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായ പോഷകങ്ങൾ ലഭിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. മൺകൂജയുടെ സൂക്ഷ്മ സുഷിരങ്ങളുള്ള പ്രതലം വെള്ളത്തിലെ ചില മാലിന്യങ്ങളെയും അഴുക്കുകളെയും ഒരു പരിധി വരെ അരിച്ചെടുക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. അതിനാൽ ഇത് ഒരു പ്രകൃതിദത്ത ഫിൽട്ടറായും പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

    TAGS:drinking watercoldHealth TipsPots
    News Summary - Why is the water in earthen pots cold?
