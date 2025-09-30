Begin typing your search above and press return to search.
    30 Sept 2025 4:18 PM IST
    30 Sept 2025 4:18 PM IST

    രാവിലെ വെറും വയറ്റിൽ വെള്ളം കുടിച്ചാൽ ഗുണം മാത്രമല്ല, ദോഷവുമുണ്ട്...

    രാവിലെ വെറും വയറ്റിൽ വെള്ളം കുടിച്ചാലുണ്ടാകുന്ന ഗുണങ്ങളെ പറ്റിയാണ് അധിക ആളുകളും സംസാരിക്കാറുള്ളത്. എന്നാൽ എല്ലാത്തിനും ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളുമുണ്ട്. രാവിലെ വെറും വയറ്റിൽ വെള്ളം കുടിച്ചാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ദോഷങ്ങളെ കുറിച്ചും അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ​രാവിലെ വെറും വയറ്റിൽ വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് പൊതുവെ ആരോഗ്യത്തിന് വളരെ ഗുണകരമായാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. ഈ ശീലം ദഹനത്തിനും വിഷാംശം നീക്കം ചെയ്യാനും ശരീരത്തിന് ഉണർവ് നൽകാനും സഹായിക്കുന്നു. ​എങ്കിലും ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റായ രീതിയിൽ വെള്ളം കുടിച്ചാൽ ചില ദോഷങ്ങളും അസ്വസ്ഥതകളും ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

    രാവിലെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അമിതമായ അളവിൽ (ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു ലിറ്ററിൽ കൂടുതൽ) വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് വയറ്റിൽ ഭാരവും വീർപ്പുമുട്ടലും ഉണ്ടാക്കിയേക്കാം. അമിതമായി വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോൾ, ശരീരത്തിലെ അധിക ദ്രാവകം പുറന്തള്ളാൻ മൂത്രശങ്ക കൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. രാവിലെ വെറും വയറ്റിൽ തണുത്ത വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് ചില ആളുകൾക്ക്, പ്രത്യേകിച്ച് ദഹന സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങളുള്ളവർക്ക്, വയറുവേദനയോ പേശീവലിവോ പോലുള്ള ചെറിയ അസ്വസ്ഥതകൾ ഉണ്ടാക്കിയേക്കാം.

    രാവിലെ വെറും വയറ്റിൽ വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോൾ ചിലർക്ക് ഓക്കാനം, ഛർദ്ദി പോലുള്ള അസ്വസ്ഥതകൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഒരുപാട് വെള്ളം (ഉദാഹരണത്തിന്, 500 മില്ലിക്ക് മുകളിൽ) ഒറ്റയടിക്ക് അതിവേഗം കുടിക്കുമ്പോൾ ആമാശയത്തിന് പെട്ടെന്ന് ഭാരം അനുഭവപ്പെടുകയും, ഇത് ഓക്കാനത്തിന് കാരണമാവുകയും ചെയ്യാം. അതിശൈത്യമുള്ള വെള്ളം വെറും വയറ്റിൽ കുടിക്കുന്നത് ആമാശയത്തിലെ ലൈനിങിനെ അസ്വസ്ഥമാക്കുകയും, തൽഫലമായി ഓക്കാനമോ വയറുവേദനയോ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യാം. ചെറുചൂടുള്ള വെള്ളമാണ് എപ്പോഴും വെറും വയറ്റിൽ ഉചിതം.

    ​രാത്രി മുഴുവൻ ഭക്ഷണം ഇല്ലാതെ കിടക്കുന്ന ആമാശയം ഉയർന്ന അളവിൽ ആസിഡ് നിലനിർത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഈ അവസ്ഥയിൽ വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോൾ ആസിഡ് നേർത്തുപോവുമെങ്കിലും ദഹിക്കാൻ ഒന്നുമില്ലാത്തതിനാൽ ആമാശയ ലൈനിംഗിൽ പ്രകോപനം ഉണ്ടാവുകയും ഓക്കാനം വരികയും ചെയ്യാം.കടുത്ത നിർജ്ജലീകരണം ഉള്ളപ്പോൾ വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഓക്കാനത്തിന് കാരണമാവാറുണ്ട്.

    അമിത ജലാംശം മൂലം ശരീരത്തിലെ ഇലക്ട്രോലൈറ്റുകളുടെ സന്തുലിതാവസ്ഥ തെറ്റുന്നത് ചിലരിൽ തലവേദനയുണ്ടാക്കാം. വൃക്ക രോഗങ്ങൾ, ഹൃദയസ്തംഭനം തുടങ്ങിയ ഗുരുതരമായ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളുള്ള ആളുകൾക്ക്, അമിതമായ ദ്രാവക ഉപഭോഗം ശരീരത്തിൽ വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കുന്നതിന് കാരണമാകുകയും അത് കൂടുതൽ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്യാം. ഇവർ ഡോക്ടറുടെ നിർദേശപ്രകാരം മാത്രമേ വെള്ളം കുടിക്കേണ്ട അളവ് നിശ്ചയിക്കാവൂ.

    ​​ഒരു സാധാരണ ആരോഗ്യമുള്ള വ്യക്തിക്ക്, മിതമായ അളവിൽ (ഏകദേശം 1-2 ഗ്ലാസ്) ശുദ്ധജലം രാവിലെ വെറും വയറ്റിൽ കുടിക്കുന്നത് ദോഷകരമല്ല. വെള്ളം കുടിക്കുന്നതിന്റെ അളവ് ഓരോരുത്തരുടെയും ശരീര പ്രകൃതി, കാലാവസ്ഥ, അധ്വാനം എന്നിവ അനുസരിച്ച് വ്യത്യാസപ്പെടാം. ആദ്യം കുറഞ്ഞ അളവിൽ (അര ഗ്ലാസ്) കുടിച്ച് തുടങ്ങുക, ഓക്കാനം വരുന്നില്ലെങ്കിൽ അളവ് പതുക്കെ കൂട്ടുക. വെള്ളം ഒറ്റയടിക്ക് കുടിക്കാതെ, അൽപാൽപമായി കുടിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്.

