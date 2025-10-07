Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 7 Oct 2025 12:16 AM IST
    date_range 7 Oct 2025 12:21 PM IST

    കാൽപാദങ്ങളിലെ ഈ അഞ്ച് ലക്ഷണങ്ങൾ അവഗണിക്കരുത്; പോഷകാഹാരക്കുറവിന്റെ സൂചനയാവാം

    നിങ്ങളുടെ പാദങ്ങൾ ചലനത്തിനുള്ള ഒരു ഉപാധി മാത്രമല്ല. അവ നിങ്ങളുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള ആരോഗ്യത്തിലേക്കുള്ള ഒരു ചാലകം കൂടിയാണ്. പാദങ്ങളിലെ ചില ലക്ഷണങ്ങൾ പോഷകാഹാരക്കുറവിന്റെ ആദ്യകാല സൂചനകളാകാം എന്ന് ജേണൽ ഓഫ് ക്ലിനിക്കൽ ന്യൂറോളജിയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പഠനം പറയുന്നു. പാദങ്ങളിലെ ലക്ഷണങ്ങൾ പോഷകാഹാരക്കുറവ് മൂലമാണെങ്കിൽ, അത് പരിഹരിക്കാൻ ഭക്ഷണക്രമത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതും ആവശ്യമെങ്കിൽ സപ്ലിമെന്റുകൾ (Supplements) ഉപയോഗിക്കുന്നതും പ്രധാനമാണ്. ലക്ഷണങ്ങൾ തുടരുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗുരുതരമാവുകയാണെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ ഡോക്ടറെ സമീപിക്കേണ്ടതും അത്യാവശ്യമാണ്.

    തുടർച്ചയായ മരവിപ്പും തരിപ്പും

    ചിലപ്പോൾ ഒരു സൂചി കുത്തുന്ന പോലുള്ള തോന്നൽ ഉണ്ടാകാം. ഇത് പ്രധാനമായും വിറ്റാമിൻ ബി12 കുറവിന്‍റെ സൂചനയാകാം. വിറ്റാമിൻ ബി12 നാഡീവ്യവസ്ഥയുടെ ആരോഗ്യത്തിന് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. ഇതിന്‍റെ കുറവ് നാഡികൾക്ക് കേടുപാടുകൾ വരുത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട്. നിയന്ത്രിക്കപ്പെടാത്ത ഉയർന്ന രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് കാലക്രമേണ ഞരമ്പുകൾക്ക് കേടുപാടുകൾ വരുത്തും. ഇത് ഡയബറ്റിക് ന്യൂറോപ്പതിക്ക് (Diabetic Neuropathy) കാരണമാകുന്നു. ഇതിന്റെ ആദ്യ ലക്ഷണങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് കാലുകളിലും പാദങ്ങളിലും അനുഭവപ്പെടുന്ന മരവിപ്പും തരിപ്പും.

    പാദങ്ങളിൽ പുകച്ചിൽ

    പാദങ്ങളിൽ ഒരു ചൂടോ, എരിച്ചിലോ അനുഭവപ്പെടുന്നത് പെരിഫറൽ ന്യൂറോപ്പതിയുടെ (Peripheral Neuropathy) ഒരു ലക്ഷണമാകാം. ഇത് വിറ്റാമിൻ ബി12, ബി6 എന്നിവയുടെ കുറവ് മൂലമുണ്ടാകാം. രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് നിയന്ത്രിക്കപ്പെടാത്ത ആളുകളിൽ ഞരമ്പുകൾക്ക് കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കുകയും പുകച്ചിൽ അനുഭവപ്പെടുകയും ചെയ്യാം. പാദങ്ങളിലെ ചർമത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഫംഗസ് അണുബാധയാണ് ഇതിന് കാരണം. പുകച്ചിൽ കൂടാതെ ചൊറിച്ചിൽ, ചുവപ്പ്, തൊലി ഉരിഞ്ഞുപോകൽ എന്നിവയും ഉണ്ടാകാം.

    തണുത്തതോ വിളറിയതോ ആയ പാദങ്ങൾ

    പാദങ്ങൾക്ക് തണുപ്പ് അനുഭവപ്പെടുന്നതും നിറം വിളറി കാണപ്പെടുന്നതും വിളർച്ചയുടെ ലക്ഷണമാവാം. ഇത് പലപ്പോഴും ഇരുമ്പിന്‍റെ അല്ലെങ്കിൽ വിറ്റാമിൻ ബി12 ന്‍റെ കുറവ് മൂലമുണ്ടാകാം. രക്തത്തിലെ ഓക്സിജൻ വഹിക്കുന്ന ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ ഇരുമ്പ് അത്യാവശ്യമാണ്. തൈറോയ്ഡ് ഹോർമോണുകൾ ശരീരത്തിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള മെറ്റബോളിസവും താപനിലയും നിയന്ത്രിക്കുന്നു. ഇതിന്റെ കുറവ് കാരണം ശരീരം താപം ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നത് കുറയുകയും കൈകാലുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ തണുപ്പ് അനുഭവപ്പെടുകയും ചെയ്യാം.

    ഉണങ്ങാൻ താമസമെടുക്കുന്ന മുറിവുകൾ

    ചെറിയ മുറിവുകൾ, പോറലുകൾ, അല്ലെങ്കിൽ കുമിളകൾ എന്നിവ ഉണങ്ങാൻ കൂടുതൽ സമയമെടുക്കുന്നത് വിറ്റാമിൻ സി, സിങ്ക് എന്നിവയുടെ കുറവിനെ സൂചിപ്പിക്കാം. മുറിവുണക്കുന്നതിനും പ്രതിരോധശേഷിക്കും ഈ പോഷകങ്ങൾ നിർണായകമാണ്. കൊളാജൻ ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ വിറ്റാമിൻ സി അനിവാര്യമാണ്. കൊളാജനാണ് മുറിവുണക്കുമ്പോൾ പുതിയ ചർമകോശങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ സഹായിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ കുറവ് മുറിവുണങ്ങുന്നത് വൈകിപ്പിക്കും. കോശങ്ങളുടെ പുനർനിർമാണത്തിന് പ്രോട്ടീൻ അടിസ്ഥാനപരമായി ആവശ്യമാണ്. പ്രോട്ടീൻ കുറഞ്ഞാൽ മുറിവ് ഉണങ്ങാനുള്ള സമയം വർധിക്കും.

    പാദങ്ങളിലെ വീക്കം

    പാദങ്ങളിൽ നീര് വരുന്നത് പല കാരണങ്ങൾകൊണ്ടാകാം. എന്നാൽ, പോഷകാഹാരക്കുറവിന്‍റെ ഭാഗമായി ഇത് സംഭവിക്കാം. ശരീരത്തിലെ ദ്രാവക സന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിർത്താൻ പ്രോട്ടീൻ അത്യാവശ്യമാണ്. പ്രോട്ടീന്‍റെ കുറവ് ദ്രാവകം കെട്ടിക്കിടക്കാൻ കാരണമാവുകയും വീക്കമായി മാറുകയും ചെയ്യാം. ഹൃദയത്തിന് കാര്യക്ഷമമായി രക്തം പമ്പ് ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ വരുമ്പോൾ, ദ്രാവകം കാലുകളിലെത്തുകയും നീര് വരികയും ചെയ്യും. വൃക്കകൾക്ക് അധികമുള്ള ദ്രാവകങ്ങളും സോഡിയവും നീക്കം ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ വരുമ്പോൾ അത് ശരീരത്തിൽ കെട്ടിക്കിടന്ന് വീക്കത്തിന് കാരണമാകാം.

