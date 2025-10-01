Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Health & Fitness
    Posted On
    1 Oct 2025 7:02 AM IST
    Updated On
    1 Oct 2025 7:02 AM IST

    പൊ​ളി​യാ​ണ് 3x3 ഫി​റ്റ്ന​സ് റൂ​ൾ

    ല​ളി​ത​വും ക്ര​മ​പ്ര​കാ​ര​വും എ​ളു​പ്പം ദൈ​നം​ദി​ന ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​ക്കി മാ​റ്റാ​ൻ സാ​ധി​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​യ ‘3x3 ഫി​റ്റ്ന​സ് നി​യ​മ’​മാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ൾ സ​മൂ​ഹ​ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ ട്രെ​ൻ​ഡി​ങ്
    പൊ​ളി​യാ​ണ് 3x3 ഫി​റ്റ്ന​സ് റൂ​ൾ
    എ​ണ്ണ​മ​റ്റ ഡ​യ​റ്റി​ങ് മാ​തൃ​ക​ക​ളും പ​ല​ത​രം വ​ർ​ക്കൗ​ട്ട് രീ​തി​ക​ളും ത​രാ​ത​രം സ​പ്ലി​മെ​ന്റു​ക​ളു​മെ​ല്ലാം മാ​റിമാ​റി പ​രീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന ന​മ്മു​ടെ​യെ​ല്ലാം ല​ക്ഷ്യം ഒ​ന്നുത​ന്നെ, ‘എ​ന്നെ ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച ഞാ​നാ​ക്കു​ക’ എ​ന്ന​ത്. അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഓ​രോസ​മ​യ​ത്ത് ഓ​രോ വെ​ൽ​നെ​സ് ശീ​ല​ങ്ങ​ൾ ട്രെ​ൻ​ഡി​ങ് ആ​കാ​റു​ണ്ട്. അ​തി​ലൊ​ന്നാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ൾ വൈ​റ​ലാ​യി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന ‘3x3 ഫി​റ്റ്ന​സ് റൂ​ൾ’. വെ​ൽ​നെ​സ് ട്രെ​ൻ​ഡു​ക​ൾ വ​ന്നും പോ​യു​മി​രി​ക്കു​മെ​ങ്കി​ലും ചി​ല​ത് ഏ​റെനാ​ൾ നി​ല​നി​ൽ​ക്കും. ഏ​റെ പ്രാ​യോ​ഗി​ക​വും ദൈ​നം​ദി​ന ജീ​വി​ത​ത്തി​ലേ​ക്ക് ഏ​റ്റ​വും എ​ളു​പ്പം കൂ​ട്ടി​​ച്ചേ​ർ​ക്കാ​നാ​വു​ന്ന​തു​മാ​യ സം​ഗ​തി​ക​ളാ​യി​രി​ക്കു​മ​ത്. ക​ഠി​ന​മാ​യ ഡ​യ​റ്റും ഏ​റെ സ​മ​യ​മെ​ടു​ക്കു​ന്ന ച​ര്യ​ക​ളു​മൊ​ന്നു​മി​ല്ലാ​തെ, ല​ളി​ത​മാ​ണ് ഈ ‘3x3 ​ഫി​റ്റ്ന​സ് റൂ​ൾ’.

    എ​ന്താ​ണി​ത്?

    ഉ​ച്ച​ക്കു​മു​മ്പേ മൂ​ന്നു പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് ‘3x3 ഫി​റ്റ്ന​സ് റൂ​ൾ’.

    • 3000 ചു​വ​ട് ന​ട​ക്കു​ക
    • ദി​വ​സ​ത്തി​ൽ കു​ടി​ക്കേ​ണ്ട വെ​ള്ള​ത്തി​ന്റെ മൂ​ന്നി​ലൊ​ന്ന് കു​ടി​ക്കു​ക.
    • 30 ഗ്രാം ​പ്രോ​ട്ടീ​ൻ ക​ഴി​ക്കു​ക.

    വ​ലി​യ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളൊ​ന്നു​മി​ല്ല, ഇ​ത്ര​മാ​ത്രം. ഓ​ർ​മി​ക്കാ​നും പൂർത്തിയാക്കാനും സാ​ധി​ക്കു​ന്ന ഈ ​ച​ര്യ​ക​ൾ​കൊ​ണ്ട് വ​ലി​യ മാ​റ്റ​മു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്നാ​ണ് ഫി​റ്റ്ന​സ് വി​ദ​ഗ്ധ​ർ അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. ല​ളി​ത​മാ​യ​തി​നാ​ൽ മാ​ത്ര​മ​ല്ല, മി​ക​ച്ച ഫ​ലം ഉ​ണ്ടാ​വു​ന്ന​തി​നാ​ൽ​കൂ​ടി​യാ​ണ് ഈ ​ശൈ​ലി ജ​ന​പ്രി​യ​മാ​കു​ന്ന​ത്. ച​ല​നം, ജ​ലാം​ശ​സം​ര​ക്ഷ​ണം, പോ​ഷ​ണം എ​ന്നീ മൂ​ന്നു ത​ത്ത്വ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​​ടെ ദി​വ​സം മു​ഴു​വ​ൻ ഫ​ലം നി​ല​നി​ർ​ത്താ​ൻ സാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്ന് ഫി​റ്റ്ന​സ് വി​ദ​ഗ്ധ ദീ​പ്തി ശ​ർ​മ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    പ്ര​ഭാ​തം പ്ര​ധാ​നം

    ന​മ്മു​ടെ ഉ​പാ​പ​ച​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​ഭാ​തം ഏ​റെ പ്രാ​ധാ​ന്യ​മു​ള്ള​താ​ണ്. ഈ ​മൂ​ന്നു കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കു​ന്ന​തോ​ടെ ര​ക്ത​ത്തി​ലെ പ​ഞ്ച​സാ​ര നി​യ​ന്ത്രി​ക്കാ​നും ദ​ഹ​നം മി​ക​ച്ച​താ​ക്കാ​നും ഊ​ർ​ജം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​നും എ​ളു​പ്പ​മാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് ബം​ഗ​ളൂ​രു ഗ്ലെ​ൻ ഈ​ഗ്​ൾ​സ് ബി.​ജി.​എ​സ് ഹോ​സ്പി​റ്റ​ൽ ക്ലി​നി​ക്ക​ൽ ന്യൂ​ട്രീ​ഷ്യ​ൻ ഡോ. ​കാ​ർ​ത്തി​ക ശെ​ൽ​വി പ​റ​യു​ന്നു.

    രാ​വി​ലെത്തന്നെ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ൽ, പി​ന്നീ​ട് ജോ​ലി സം​ബ​ന്ധ​മാ​യ തി​ര​ക്കു​ക​ൾ കാ​ര​ണം ചെ​യ്യാ​നാ​കാ​തെപോ​കു​ന്നു​മി​ല്ല എ​ന്ന​തും ഇ​തി​ന്റെ മെ​ച്ച​മാ​ണ്.

    3000 ചു​വ​ട്

    രാ​വി​ലെ ന​ട​ക്കു​മ്പോ​ൾ ശ​രീ​രം ഉ​ണ​രു​ന്നു, ര​ക്ത​ചം​ക്ര​മ​ണം സ​ജീ​വ​മാ​കും. ഇ​ത് ന​മ്മെ ഊ​ർ​ജ​സ്വ​ല​രാ​ക്കും. മെ​റ്റ​ബോ​ളി​സം ന​ന്നാ​ക്കു​ക​യും ദി​വ​സം മു​ഴു​വ​ൻ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മാ​യി ക​ലോ​റി ക​രി​യി​ച്ചുക​ള​യാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യും. കൂ​ടാ​തെ ‘ഫീ​ൽ ഗു​ഡ്’ ​ഹോ​ർ​മോ​ണു​ക​ൾ കൂ​ടു​ത​ലാ​യി ഉ​ൽ​പാ​ദി​പ്പി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​തോ​ടെ മാ​ന​സി​ക സ​മ്മ​ർ​ദം കു​റ​യും. ഉ​ച്ച​യൂ​ണി​നു മു​മ്പുത​ന്നെ ഈ 3000 ​ചു​വ​ടു​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് ഉ​ത്ത​മം. അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ക്ഷീ​ണം കാ​ര​ണ​മോ തി​ര​ക്കു കാ​ര​ണ​മോ സ്കി​പ് ആ​യി​പ്പോ​കാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്.

    വെ​ള്ളം വെ​ള്ളം സ​ർ​വ​ത്ര

    ദ​ഹ​ന​​പ്ര​ക്രി​യ മി​ക​ച്ച​താ​ക്കാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന കാ​ര്യ​മാ​ണ് വെ​ള്ളം കു​ടി​. ഒ​പ്പം ബ്രെ​യി​ൻ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​നും ദി​വ​സം മു​ഴു​വ​ൻ ഊ​ർ​ജം നി​ല​നി​ർ​ത്താ​നും ഉ​പ​ക​രി​ക്കും. നി​ർ​ജ​ലീ​ക​ര​ണംമൂ​ല​മു​ള്ള ക്ഷീ​ണം ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​ൻ അ​തി​രാ​വി​ലെ വെ​ള്ളം കു​ടി​ക്കു​ന്ന​ത് ന​ല്ല​താ​ണ്. ഉ​പാ​പ​ച​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ക​യും അ​തു​വ​ഴി അ​നാ​വ​ശ്യ​മാ​യ ല​ഘു​ഭ​ക്ഷ​ണ ശീലം ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യും.

    പ്രോ​ട്ടീ​ൻ പ​രി​ര​ക്ഷ

    രാ​വി​ലെ 30 ഗ്രാം ​പ്രോ​ട്ടീ​ൻ ക​ഴി​ക്കു​ന്ന​തോ​ടെ, ഓ​രോ​രു​ത്ത​ർ​ക്കും ആ​വ​ശ്യ​മു​ള്ള പ്രോ​ട്ടീ​നി​ന്റെ അ​ള​വ് കൈ​വ​രി​ക്ക​ൽ എ​ളു​പ്പ​മാ​കു​ന്നു.

    ‘‘രാ​വി​ലെ പ്രോ​ട്ടീ​ൻ ക​ഴി​ക്കു​ന്ന​തോ​ടെ കൂ​ടു​ത​ൽ സ​മ​യം വ​യ​ർ നി​റ​ഞ്ഞ​താ​യി അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടു​ക​യും അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ അ​നാ​വ​ശ്യ ല​ഘു​ഭ​ക്ഷ​ണം ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യും. വൈ​കീ​ട്ട് അ​മി​ത ഭ​ക്ഷ​ണ​മെ​ന്ന പ്ര​ശ്ന​വും ഇ​തി​ലൂ​ടെ ഒ​ഴി​വാ​ക്കാം’’ -ഡോ. ​കാ​ർ​ത്തി​ക ശെ​ൽ​വി പ​റ​യു​ന്നു.

    ഇ​തും ശ്ര​ദ്ധി​ക്ക​ണം

    അ​തേ​സ​മ​യം, 3x3 നി​യ​മ​ത്തെ സ​മ്പൂ​ർ​ണ ഫി​റ്റ്ന​സ് പ​ദ്ധ​തി​യാ​യി കാ​ണ​രു​തെ​ന്നും സ​പ്പോ​ർ​ട്ടിവ് ശീ​ല​മാ​യി മാ​ത്രം ക​ണ്ടാ​ൽ മ​തി​യെ​ന്നും വി​ദ​ഗ്ധ​ർ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കു​ന്നു.

