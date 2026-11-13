സൈനിക നീക്കങ്ങൾക്ക് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ അനുമതി വേണ്ടെന്ന് ഇസ്രായേൽ പ്രതിരോധ മന്ത്രി

സൈനിക നീക്കങ്ങൾക്ക് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ അനുമതി വേണ്ടെന്ന് ഇസ്രായേൽ പ്രതിരോധ മന്ത്രിtext_fields
ജറുസലേം: പുതിയ സൈനിക നടപടികൾക്ക് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ അനുമതി ആവശ്യമില്ലെന്ന് ഇസ്രായേൽ താൽക്കാലിക പ്രതിരോധ മന്ത്രി കാറ്റ്സ്. സൈന്യം പ്രവർത്തിക്കുന്ന മേഖലകളിൽ ആക്രമണം നടത്താൻ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെയോ മറ്റേതെങ്കിലും നിയമപരമായ അധികാരകേന്ദ്രത്തിന്റെയോ അനുമതി തേടേണ്ടതില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
സൈനിക നടപടികളിൽ സംയമനം പാലിക്കണമെന്ന പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഗാഡി ഐസെൻകോട്ടിന്റെ ആഹ്വാനത്തിന് പിന്നാലെയാണ് കാറ്റ്സിന്റെ പ്രതികരണം. നേരിട്ടുള്ളതും അടിയന്തരവുമായ ഭീഷണിയില്ലാതെ സൈനിക ശക്തി പ്രയോഗിക്കുന്നത് രാജ്യത്തെ ജനാധിപത്യത്തിനും ജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിനും ഗുരുതരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങളുണ്ടാക്കുമെന്ന് ഐസെൻകോട്ട് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു.
ഇറാനെ നേരിടുന്നതിൽ സൈന്യവുമായി പൂർണ ഏകോപനത്തോടെയാണ് സർക്കാർ പ്രവർത്തിച്ചതെന്നും ആവശ്യമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ അതേ നിലപാട് തുടരുമെന്നും കാറ്റ്സ് എക്സിൽ കുറിച്ചു.
അതേസമയം, ദേശീയ സുരക്ഷാ വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഐസെൻകോട്ടുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്താൻ ബിന്യമിന് നെതന്യാഹു സമ്മതിച്ചു. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസിൽ നടക്കുന്ന യോഗത്തിൽ നെതന്യാഹുവിന്റെ സൈനിക ഉപദേഷ്ടാവും പങ്കെടുക്കും. തനിക്ക് സുരക്ഷാ വിവരങ്ങൾ കൈമാറാൻ നെതന്യാഹു വിസമ്മതിച്ചുവെന്ന് ഐസെൻകോട്ട് ആരോപിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് കൂടിക്കാഴ്ചക്ക് ധാരണയായത്.
പാർലമെന്ററി മേൽനോട്ടമില്ലാതെയും സുരക്ഷാ ഏജൻസികളുടെ പൂർണ പിന്തുണയില്ലാതെയും രാജ്യത്തെ യുദ്ധത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ സർക്കാരിന് എടുക്കാനാവില്ലെന്ന് മുൻ പ്രതിരോധ ഉദ്യോഗസ്ഥനും രാഷ്ട്രീയ നേതാവുമായ അവിഗ്ഡോർ ലിബർമാനും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
ഇറാനെതിരായ സൈനിക നീക്കങ്ങളിൽ നെതന്യാഹുവും അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപും നേരത്തേ സഹകരിച്ചിരുന്നു. ഇറാന്റെ ആണവ പദ്ധതിക്ക് കനത്ത തിരിച്ചടി നൽകിയെന്നാണ് ഇരുനേതാക്കളുടെയും അവകാശവാദം. എന്നാൽ, നിലവിൽ നയതന്ത്ര ശ്രമങ്ങൾക്കാണ് മുൻഗണന നൽകുന്നതെന്ന് ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ഇസ്രായേലിൽ ഒക്ടോബറിൽ നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒരു മുന്നണിക്കും വ്യക്തമായ ഭൂരിപക്ഷം ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാൻ ഐസെൻകോട്ടിന് ഡിസംബർ ആറുവരെ സമയമുണ്ട്.
ഈ സാഹചര്യത്തിൽ പുതിയ സർക്കാർ രൂപീകരണ ചർച്ചകൾക്കൊപ്പം ഇറാനെതിരായ സൈനിക നടപടികളുടെ അധികാരപരിധിയും രാജ്യത്ത് രാഷ്ട്രീയ വിവാദമായി തുടരുകയാണ്.