അമേരിക്കൻ മിഷൻ ഹോസ്പിറ്റൽ ചാരിറ്റി ഗോൾഫ് ടൂർണമെന്റിന് തുടക്കമാകുന്നു

അമേരിക്കൻ മിഷൻ ഹോസ്പിറ്റൽ ചാരിറ്റി ഗോൾഫ് ടൂർണമെന്റിന് തുടക്കമാകുന്നുtext_fields
മനാമ: ബഹ്റൈൻ രാജാവ് ഹമദ് ബിൻ ഈസ ആൽ ഖലീഫയുടെ രക്ഷാകർതൃത്വത്തിൽ അമേരിക്കൻ മിഷൻ ഹോസ്പിറ്റൽ (എ.എം.എച്ച്) സംഘടിപ്പിക്കുന്ന 27-ാമത് വാർഷിക ‘ഐലൻഡ് ക്ലാസിക് ചാരിറ്റി ഗോൾഫ് ടൂർണമെന്റിന്’ സഫ്രിയയിലെ രാജാവിന്റെ സ്വകാര്യ ഗോൾഫ് കോഴ്സിൽ തുടക്കമാകുന്നു. മൂന്ന് ദിവസം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ഈ ടൂർണമെന്റിൽ പ്രമുഖ ഗോൾഫ് താരങ്ങളും സ്പോൺസർമാരും വിശിഷ്ടാതിഥികളും പങ്കെടുക്കും. അമേരിക്കൻ മിഷൻ ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ വിവിധ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും സാമൂഹിക ക്ഷേമ പദ്ധതികൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള ധനസമാഹരണാർത്ഥമാണ് ഈ ടൂർണമെന്റ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്.
ഉദ്ഘാടന ദിവസം രാവിലെ ഏഴ് മണിക്ക് ആദ്യ ഘട്ട മത്സരങ്ങൾ ആരംഭിക്കും. ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിക്ക് ഔദ്യോഗിക ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങ് നടക്കും. തുടർന്ന് പ്രശസ്തമായ ‘ഫ്ലോറിഡ ഫോർമാറ്റിൽ’ രണ്ടാം ഘട്ട മത്സരങ്ങളും അരങ്ങേറും. ടൂർണമെന്റിന് കൂടുതൽ ആവേശം പകരുന്നതിനായി വിവിധ അനുബന്ധ മത്സരങ്ങളും ഇതിനോടൊപ്പം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.
രാജാവിന്റെ സ്വകാര്യ ഗോൾഫ് കോഴ്സ് കളിക്കാർക്ക് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ അനുഭവമാണ് നൽകുന്നതെന്നും, ഈ പ്രശസ്തമായ വേദിയിൽ ടൂർണമെന്റ് സംഘടിപ്പിക്കാൻ അനുമതി നൽകിയ രാജാവിനോട് അങ്ങേയറ്റം കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്നും അമേരിക്കൻ മിഷൻ ഹോസ്പിറ്റൽ കോർപ്പറേറ്റ് സി.ഇ.ഒ ഡോ. ജോർജ് ചെറിയാൻ പറഞ്ഞു. ടൂർണമെന്റിന്റെ വിജയത്തിനും ആശുപത്രിയുടെ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും കരുത്തേകുന്ന എല്ലാ സ്പോൺസർമാർക്കും കളിക്കാർക്കും അദ്ദേഹം നന്ദി അറിയിച്ചു.
ടൂർണമെന്റ് ആഘോഷങ്ങൾക്ക് സമാപനം കുറിച്ചുകൊണ്ട് നവംബർ 22ന് ‘ഐലൻഡ് ക്ലാസിക് ഗാല ഡിന്നർ’ നടക്കും. ചടങ്ങിൽ ടൂർണമെന്റിന്റെ സ്പോൺസർമാരെ ആദരിക്കും.