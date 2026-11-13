ഇസ്രായേൽ സഹായങ്ങൾ തടയുന്നു; ഗസ്സയിൽ കൊടുംതണുപ്പിൽ പിഞ്ചുകുഞ്ഞ് മരിച്ചു

ഇസ്രായേൽ സഹായങ്ങൾ തടയുന്നു; ഗസ്സയിൽ കൊടുംതണുപ്പിൽ പിഞ്ചുകുഞ്ഞ് മരിച്ചുtext_fields
ഗസ്സ: മാനുഷിക സഹായങ്ങൾ എത്തിക്കുന്നതിന് ഇസ്രായേൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ തുടരുന്നതിനിടെ, ഗസ്സയിലേക്ക് കടുത്ത തണുപ്പിനെത്തുടർന്ന് ഒമ്പത് മാസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞ് മരിച്ചു. തെക്കൻ ഗസ്സയിലെ ഖാൻ യൂനുസിൽ ടെന്റിൽ കഴിയുകയായിരുന്ന കനാൻ അഹമ്മദ് റക്കീഖ് എന്ന കുഞ്ഞാണ് ഹൈപ്പോതെർമിയ ബാധിച്ച് മരിച്ചത്.
രാത്രിയിലെ അതിശൈത്യത്തെത്തുടർന്ന് കുഞ്ഞിന്റെ ശരീരം നീലനിറമാകുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ലെന്ന് പിതാവ് അഹമ്മദ് റക്കീഖ് പറഞ്ഞു. ഗസ്സ സിവിൽ ഡിഫൻസ് വക്താവ് മഹ്മൂദ് ബസാൽ സംഭവവിവരം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
കുഞ്ഞിന്റെ മരണത്തിന് പിന്നിൽ ഇസ്രായേൽ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന കർശന ഉപരോധവും മാനുഷിക സഹായങ്ങൾക്കുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങളുമാണെന്ന വിമർശനം അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ ശക്തമായിട്ടുണ്ട്. ഗസ്സയിലേക്ക് അടിയന്തരമായി താൽക്കാലിക അഭയകേന്ദ്രങ്ങൾ, ഇന്ധനം, കുടിവെള്ളം, ശുചീകരണ സാമഗ്രികൾ, ആരോഗ്യസേവനങ്ങൾ എന്നിവ എത്തിക്കാൻ അനുമതി നൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് യു.കെ, ഖത്തർ, ജോർഡൻ എന്നിവയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ 50ലധികം രാജ്യങ്ങളും സംഘടനകളും ഇസ്രായേലിനുമേൽ സമ്മർദം ചെലുത്തുന്നുണ്ട്. അമേരിക്കയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സമാധാന ബോർഡും യു.എൻ മാനുഷികകാര്യ വിഭാഗം മേധാവി ടോം ഫ്ലെച്ചറും ഇസ്രായേലിന്റെ നയങ്ങളെ വിമർശിച്ചിരുന്നു.
അതേസമയം, 91,000 ടെന്റുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ദുരിതാശ്വാസ സാമഗ്രികൾ ഗസ്സയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെ ദുരിതങ്ങൾക്ക് കാരണം ഹമാസ് മാത്രമാണെന്നുമാണ് ഇസ്രായേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബിന്യമിൻ നെതന്യാഹുവിന്റെ പ്രതികരണം.
കടുത്ത തണുപ്പിന് പുറമെ, ഈ ആഴ്ച പെയ്ത കനത്ത മഴയും ഗസ്സയിൽ വലിയ ദുരിതമാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്. മഴയെ തുടർന്നുണ്ടായ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ പതിനായിരക്കണക്കിന് ടെന്റുകൾ തകർന്നു. വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന് പിന്നാലെ മണൽത്തിട്ട ഇടിഞ്ഞുവീണ് മൂന്ന് കുട്ടികളുൾപ്പെടെ അഞ്ച് പേർ മരിക്കുകയും ചെയ്തു. നവംബർ എട്ട് വരെയുള്ള കണക്കുകൾ പ്രകാരം, 26,000 കുടുംബങ്ങളെയാണ് ദുരിതം ബാധിച്ചതെന്ന് യു.എൻ ഓഫീസ് ഫോർ ദി കോർഡിനേഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമാനിറ്റേറിയൻ അഫയേഴ്സ് (ഒസിഎച്ച്എ) വ്യക്തമാക്കി.
യഥാർഥ ശൈത്യകാലം ഇനിയും ആരംഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നും നിലവിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന മഴയും തണുപ്പും അസാധാരണമാംവിധം കഠിനമാണെന്നും ഗസ്സയിലെ യുനിസെഫ് വക്താവ് ജെയിംസ് എൽഡർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ശൈത്യകാലം ശക്തമാകുന്നതോടെ അഭയകേന്ദ്രങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെയും അഭാവം ഗസ്സയിലെ ജനങ്ങളുടെ ദുരിതം കൂടുതൽ രൂക്ഷമാക്കുമെന്ന ആശങ്കയും ഉയരുന്നുണ്ട്.