    കൊലക്കളം

    Posted On date_range 22 Sept 2025 7:15 AM IST
    Updated On date_range 22 Sept 2025 7:15 AM IST
    മാധ്യമം ആഴ്ചപ്പതിപ്പ് എഡിറ്റോറിയൽ
    ഗസ്സയെപ്പറ്റി എഴുതുക, വീണ്ടും വീണ്ടും പറയേണ്ടിവരുക എന്നത് ഒരർഥത്തിൽ വർത്തമാനകാല മാനവികത നേരിടുന്ന നിസ്സഹായതയോ ഗതികേടോ ആണ്. ഈ നൂറ്റാണ്ടു കണ്ട ഏറ്റവും കൊടിയ നൃശംസത ഓരോ ദിവസവും ഗസ്സയിൽ അര​േങ്ങറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കൊന്നു തീർക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ സയണിസ്റ്റുകൾ നടത്തുന്ന വംശീയ ഉന്മൂലന നീക്കം അന​ുദിനം ഗസ്സയിൽനിന്ന് ഉയർത്തുന്നത് കൂട്ടക്കൊലയുടെ വാർത്തകളല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല.

    തുടക്കം’ എഴുതുന്ന ദിവസത്തെ മാധ്യമ വാർത്ത അനുസരിച്ച് ഗ​സ്സ​ സി​റ്റി പി​ടി​ക്കു​ക​യെ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ​ 16ന് പു​ല​ർ​​െച്ച​​ ഇ​സ്രായേൽ ക​ര​സേ​ന ആ​ക്ര​മ​ണം തുടങ്ങി. ​ക​ന​ത്ത ബോം​ബി​ങ്ങും നടക്കുന്ന ഗസ്സ സിറ്റിയിൽ അന്നുമാത്രം ​68 മ​ര​ണം റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്തു. 386 പേ​ർ​ക്ക് പ​രി​ക്കേ​റ്റു. യു​ദ്ധ​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും നി​ർ​ണാ​യ​ക ഘ​ട്ടം ആ​രം​ഭി​ച്ച​താ​യി ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ബി​ന്യ​മി​ൻ നെ​ത​ന്യാ​ഹു അവകാശപ്പെട്ടു. 10 ല​ക്ഷ​ം ​ഫ​ല​സ്തീ​നി​ക​ൾ തി​ങ്ങി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞ ഗ​സ്സ സി​റ്റി​യി​ൽ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ സേ​ന സ​മ്പൂ​ർ​ണ ഒ​ഴി​പ്പി​ക്ക​ൽ ഉ​ത്ത​ര​വ് ഇ​റ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. ഇ​തേ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന്, ല​ക്ഷ​ങ്ങ​ൾ ഗ​സ്സ സി​റ്റി വി​ട്ടുപോയി. ആ​റു ല​ക്ഷ​ത്തി​ലേ​റെ പേ​ർ പോ​കാ​നി​ട​മി​ല്ലാ​തെ ഇ​പ്പോ​ഴും ഗ​സ്സ സി​റ്റി​യി​ൽ ക​ഴി​യു​ന്നു​ണ്ട്. 700 ദി​വ​സ​ത്തി​ലേ​റെ നീ​ണ്ട മനുഷ്യക്കുരുതിയിലെ ഏറ്റവും തീവ്രമായ ഘട്ടമാണ് ഇപ്പോഴത്തേത്.

    ര​ണ്ടു വ​ർ​ഷ​മാ​യി ഗ​സ്സ​യി​ൽ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ തു​ട​രു​ന്ന​ത് വം​ശ​ഹ​ത്യ ത​ന്നെ​യെ​ന്ന് ഒ​ടു​വി​ൽ ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര​സ​ഭയും സ്ഥിരീകരിച്ചു. യു.​എ​ന്നി​നു​ കീ​ഴി​ൽ ന​വി പി​ള്ള അ​ധ്യ​ക്ഷ​യാ​യ സ്വ​ത​ന്ത്ര അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ക​മീ​ഷ​ൻ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ച​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലെ അ​ഞ്ച് വം​ശ​ഹ​ത്യ പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ളി​ൽ നാ​ലും ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ചെ​യ്ത​താ​യി ക​ണ്ടെ​ത്തി​. ഗ​സ്സ മു​ന​മ്പി​ൽ ഫ​ല​സ്തീ​നി​ക​ളെ ഉ​ന്മൂ​ല​നംചെ​യ്യ​ലാ​ണ് ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ല​ക്ഷ്യ​മെ​ന്ന് സുവ്യക്തമാണ്.

    ഇസ്രായേൽ ആക്രമണം ഗസ്സയിൽ മാത്രമായി ഒതുക്കിയിട്ടില്ല. വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ ച​​ർ​​ച്ച​​ക​​ൾ​​ക്കാ​​യി ദോ​​ഹ​​യി​​ലെ​​ത്തി​​യ ഹ​​മാ​​സ് നേ​​താ​​ക്ക​​ളെ വ​​ക​​വ​​രു​​ത്താൻ സെ​​പ്റ്റം​​ബ​​ർ ഒ​​മ്പ​​തി​​ന് ഇ​​സ്രാ​​യേ​​ൽ ന​​ട​​ത്തി​​യ മി​​സൈ​​ലാ​​ക്ര​​മ​​ണം അതിനു തെളിവാണ്. ഇ​​സ്രാ​​യേ​​ലി​​ന്റെ ഗോഡ്ഫാദറായ അ​​മേ​​രി​​ക്ക​​യു​​ടെ​ ത​​ന്നെ പൂ​​ർ​​ണ പി​​ന്തു​​ണ​​യോ​​ടെ​​യും സ​​ഹ​​ക​​ര​​ണ​​ത്തോ​​ടെ​​യും ഖ​​ത്ത​​റി​​ൽ തു​​ട​​ർ​​ന്നു​​വ​​രു​​ന്ന വെ​​ടി​​നി​​ർ​​ത്ത​​ൽ ച​​ർ​​ച്ച​​ക​​ൾ നി​​ർ​​ണാ​​യ​​ക ഘ​​ട്ട​​ത്തി​​ലെ​​ത്താ​​ൻ പോ​​കു​​ന്നു എ​​ന്ന് പ്ര​​തീ​​ക്ഷി​​ക്ക​​പ്പെ​​ട്ട സ​​ന്ദ​​ർ​​ഭ​​ത്തി​​ലാ​​യിരുന്നു മി​​സൈ​​ൽ പ്ര​​യോ​​ഗം. ലക്ഷ്യം ഹമാസ് നേതാക്കൾ മാത്രമായിരുന്നില്ല. ചർച്ച തന്നെ ഇല്ലാതാക്കി ഗസ്സയിലെ കൂട്ട​ക്കുരുതി തുടരുക. പ്ര​​ധാ​​ന​​മ​​ന്ത്രി ബി​​​ന്യ​​മി​​ൻ നെ​​ത​​ന്യാ​​ഹു​​വി​​ന്റെ തു​​ട​​ർ​​ന്നു​​ള്ള ആ​​ക്രോ​​ശ​​ങ്ങ​​ൾ അത് വ്യക്തമാക്കി. ക്യാ​മ്പ് ഡേ​വി​ഡ് ക​രാ​ർ ഒ​പ്പി​ട്ട ഈ​ജി​പ്തി​നു​ശേ​ഷം ഇ​സ്രാ​യേ​ലു​മാ​യി സ​മ്പ​ർ​ക്കം സ്ഥാ​പി​ച്ച ആ​ദ്യ അ​റ​ബ് രാ​ജ്യ​മാ​ണ് ഖ​ത്ത​ർ എന്നതു മറന്നുകൂടാ.

    ഗസ്സ ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ കണക്ക് അനുസരിച്ച് 2025 സെപ്റ്റംബർ 10 വരെ 65,643 ഫലസ്തീനികൾ കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ശരാശരി ഒരു ദിവസം 28 എന്ന നിലയിൽ കുട്ടികളെ ഇസ്രായേൽ ഫലസ്തീനിൽ കൊലപ്പെടുത്തുന്നതായാണ് യുനിസെഫ് തന്നെ വിലയിരുത്തുന്നത്. ഇതുവരെ 18,000ലധികം കുട്ടികൾ കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കൊടും പട്ടിണിയും ദുരിതങ്ങളും നിരവധിപേരെ പരോക്ഷമായും കൊന്നൊടുക്കുന്നു. ആശുപത്രികൾ തകർത്തതിനാൽ ചികിത്സാ സൗകര്യങ്ങളുമില്ല. അന്താരാഷ്ട്ര സന്നദ്ധ സംഘടനകളു​െട സഹായ​െമത്തിക്കലിനെയും ഇസ്രായേൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയാണ്. ചുറ്റിവളഞ്ഞു ഒറ്റപ്പെടുത്തുകയും കൊന്നില്ലാതാക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന സയണിസ്റ്റ് തന്ത്രം വൈകാതെ സംഭവിച്ചേക്കും. ഇപ്പോൾ ലോകജനത ഒന്നിച്ചുനിന്ന് ഈ നിഷ്ഠുര വംശഹത്യ നിർത്താൻ ഇസ്രായേലിനോട് പറയേണ്ടതുണ്ട്. ഗസ്സയിൽ സമാധാനം കൊണ്ടുവരണം. ശബ്ദമുയർത്തിയേ മതിയാകൂ.


