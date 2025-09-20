Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    World
    Posted On
    date_range 20 Sept 2025 6:45 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Sept 2025 6:45 AM IST

    ഗസ്സ സിറ്റിയിൽ വൻ സൈനിക ശക്തി പ്രയോഗിക്കുമെന്ന് ഇസ്രായേൽ

    Israel army
    ഇസ്രായേൽ സേന

    Listen to this Article

    ജ​റൂ​സ​ലം: ഗ​സ്സ സി​റ്റി​യി​ൽ വ​ൻ സൈ​നി​ക ശ​ക്തി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​മെ​ന്ന് ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​െ​ന്റ ഭീ​ഷ​ണി. ജ​ന​ങ്ങ​ളോ​ട് തെ​ക്ക​ൻ മേ​ഖ​ല​യി​ലേ​ക്ക് പ​ലാ​യ​നം ചെ​യ്യാ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. 48 മ​ണി​ക്കൂ​ർ നേ​ര​ത്തേ​ക്ക് തു​റ​ന്ന താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക ര​ക്ഷാ പാ​ത അ​ട​ക്കു​ന്ന​താ​യും സൈ​ന്യം അ​റി​യി​ച്ചു.

    ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ 24 മ​ണി​ക്കൂ​റി​നി​ടെ 33 ഫ​ല​സ്തീ​നി​ക​ൾ ഗ​സ്സ സി​റ്റി​യി​ൽ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ടു. 146 പേ​ർ​ക്ക് പ​രി​​ക്കേ​റ്റു. ഒ​രു കു​ട്ടി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ നാ​ലു​പേ​രു​ടെ മ​ര​ണം പ​ട്ടി​ണി മൂ​ല​മാ​ണെ​ന്ന് ഗ​സ്സ ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു. ഇ​തോ​ടെ, ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​നു പി​ന്നാ​ലെ ഗ​സ്സ​യി​ൽ പ​ട്ടി​ണി മൂ​ല​മു​ള്ള മ​ര​ണ സം​ഖ്യ 440 ആ​യി ഉ​യ​ർ​ന്നു. ഇ​വ​രി​ൽ 147 പേ​ർ കു​ട്ടി​ക​ളാ​ണ്.

    തെ​ക്ക​ൻ ഗ​സ്സ​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള ഏ​ക പാ​ത​യാ​യ അ​ൽ റാ​ഷി​ദ് റോ​ഡ് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​നും അ​ദ്ദേ​ഹം ജ​ന​ങ്ങ​ളോ​ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​െ​ന്റ യു​ദ്ധ വി​മാ​ന​ങ്ങ​ളും ടാ​ങ്കു​ക​ളും ഒ​രു​മി​ച്ചാ​ണ് ഗ​സ്സ സി​റ്റി​യി​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണം ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. 72 മ​ണി​ക്കൂ​റി​നി​ടെ 60,000 പേ​ർ ന​ഗ​രം വി​ട്ട​താ​യി യു.​എ​ൻ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു.

