ഇരുളീവിധം ഇരുളിലീവിധം

as hearing such a vanished song breathing the darkness tasting the darkness darkness is not dark ഇരുട്ടുമായി കെട്ടിപ്പിടിച്ചുനിക്കുന്നഅരണ്ട വെളിച്ചത്തിൽ ഒരു നൈറ്റ് കഫെയിലെ ചെറിയ വട്ടമേശക്കരികിലിരുന്നു കവിതയോടും ചരിത്ര ത്തോടുമൊപ്പം ഫ്ലാഷ് കളിക്കുന്നത് സുഖമുള്ള കാര്യമാണ് മൂന്നു ചീട്ടുകൾ മൂന്നു റൗണ്ടായ് ഏതോ രഹസ്യംപോലെഒന്നിനുമേൽ ഒന്നായ് മുന്നിൽ വന്നു കമഴ്ന്നുവീഴും ശ്രദ്ധ കണ്ണടച്ചിരുന്നാൽ മതി ആ മൂന്നു വീഴ്ചയുടെയും നിശ്ശബ്ദതയെ അറിയാം കണ്ണുകൾപതിയെത്തുറക്കണം വിരലുകൾ നീട്ടി മൃദുവായ് പുറകോട്ടു വലിച്ചെടുത്ത് കണ്ണുകൾക്കു മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഒട്ടും ഒട്ടും തിടുക്കമില്ലാതെ തുറന്നുനോക്കണം തീരെ മോശം കയ്യിലും ഇരുട്ടൊരു...