Begin typing your search above and press return to search.
പ്രലോഭനം
Posted On date_range 22 Feb 2026 12:34 PM IST
Updated On date_range 22 Feb 2026 12:34 PM IST
News Summary - the temptation
നാലു വീടുകൾക്കപ്പുറത്താണ് വിവാഹം.
ബിരിയാണിയാണെന്നു കേട്ടു.
ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല.
ഈന്തിൻപട്ടകൊണ്ടുള്ള
മറക്കുള്ളിലൂടെ
വിളമ്പുന്ന പന്തലിലേക്ക്
നൂണുകയറി.
ആരോ കണ്ണുരുട്ടി,
ഒരു കസേരയിലും അനുവദിച്ചില്ല.
ആളുകൾ തീർന്നു.
വിളമ്പലും നിന്നു.
അപ്പുറത്തൊരിടത്ത് ഉപേക്ഷിച്ച
എല്ലിൻ കൂമ്പാരം
അവക്കിടയിൽ
തിരക്കുള്ള ആരോ മുഴുമിക്കാത്ത
നല്ലൊരു കഷണം.
നായ്ക്കൾ കയ്യിലൊതുക്കും മുമ്പേ
ഞാനതിൽ പിടികൂടി.