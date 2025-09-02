Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    കവിത

    തി​രു​ത്ത്

    Posted On date_range 2 Sept 2025 7:45 AM IST
    Updated On date_range 2 Sept 2025 7:45 AM IST
    poetic image
    By
    സുറാബ്
    എ​ന്നെ കാ​ണാ​നി​ല്ലെ​ന്ന്

    വി​ളം​ബ​രം.

    എ​നി​ക്ക​ങ്ങ​നെ തോ​ന്നി​യി​ട്ടി​ല്ല.

    പ​ല​രും അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ലാ​ണ്.

    കാ​ണാ​താ​കു​മ്പോ​ൾ

    നീ​ല പു​ള്ളി​ക​ളു​ള്ള കു​പ്പാ​യം.

    ക​ര​യി​ല്ലാ​ത്ത തു​ണി.

    വാ​ച്ച്, മൊ​ബൈ​ൽ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​റി​ല്ല.

    ന​ര​ച്ച​തും ന​ര​ക്കാ​ത്ത​തു​മാ​യ മീ​ശ.

    ക​വി​ളി​ൽ മ​റു​കു​ണ്ട്.

    രാ​ത്രി​യി​ലാ​ണ് അ​പ്ര​ത്യ​ക്ഷ​മാ​യ​ത്.

    അ​ത്താ​ഴം ക​ഴി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടാ​വി​ല്ല.

    മി​ക്ക ദി​വ​സ​വും

    വ​യ​റു കാ​ലി​യാ​ണ്.

    ബോം​ബ് വി​ഴു​ങ്ങു​മെ​ന്നൊ​ക്കെ

    ആ​ൾ​ക്കാ​ർ പ​റ​യു​ന്ന​താ​ണ്.

    ഒ​രു പോ​സ്റ്റ്‌​മോ​ർ​ട്ട​ത്തി​നും

    തെ​ളി​വ് ഉ​ണ്ടാ​ക​രു​ത്.

    സെ​ക്ക​ൻ​ഡ് ഷോ ​പ​തി​വാ​യി​രു​ന്നു.

    പ്രേ​മി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും

    കാ​മു​കി​യു​ടെ പേ​ര്

    ഇ​ന്ദി​ര എ​ന്നു പ​റ​യും.

    ഇ​ന്ദി​ര ഹെ​ഡ്മാ​ഷെ മോ​ളാ​ണ്.

    എ​ട്ടി​ൽ മൂ​ന്നു​ത​വ​ണ തോ​ൽ​പി​ച്ചു.

    പ​ക​ൽ​വെ​ളി​ച്ച​ത്തി​ൽ ഞാ​ൻ ന​ട​ന്നു.

    പ​ല​രും ക​ണ്ടു.

    ആ​ർ​ക്കും മ​ന​സ്സി​ലാ​യി​ല്ല.

    അ​വ​ർ ആ​രെ​യാ​ണ് അ​ന്വേ​ഷി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന്

    എ​നി​ക്കും.

    മു​മ്പി​ൽ ആ​ൾ​ക്കൂ​ട്ടം.

    അ​വ​രൊ​ക്കെ ചി​ത​റി​യോ​ടു​ന്നു.

    പു​ഴ​ക്ക​ര​യി​ൽ ഒ​രു ജ​ഡം.

    എ​ല്ലാ​വ​രും മ​ട​ങ്ങി.

    ഞാ​നും പോ​യി ക​ണ്ടു.

    അ​വ​രൊ​ക്കെ അ​ന്വേ​ഷി​ച്ചു ന​ട​ന്ന​ത്

    മ​രി​ച്ച​വ​രെ​യാ​യി​രി​ക്കും.

    ഞാ​ൻ ജീ​വി​ച്ചി​രി​പ്പു​ണ്ട്.

    അ​തെ​ങ്ങ​നെ തി​രു​ത്തും?

    ഒ​രു പ​ട്ടി​ക​യി​ലും

    ഇ​നി ഞാ​നു​ണ്ടാ​വി​ല്ലേ?


