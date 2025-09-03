Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    സ്വപ്നാവസ്ഥ

    Posted On date_range 3 Sept 2025 7:30 AM IST
    Updated On date_range 3 Sept 2025 7:30 AM IST
    സ്വപ്നാവസ്ഥ
    By
    ബാബു സക്കറിയ
    നെ​ല്ലി​യാ​മ്പ​തി​യി​ൽ വ​നാ​തി​ർ​ത്തി​ക്കു​ള്ളി​ലാ​യാ​ണ് ഞ​ങ്ങ​ളാ കൂ​ടാ​രം ക​ണ്ട​ത് ഉ​ള്ളി​ൽ മെ​ലി​ഞ്ഞ വെ​ളി​ച്ച​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു മി​ന്നാ​മി​നു​ങ്ങു​ക​ൾ പാ​റി​ന​ട​ന്നു പു​റ​ത്ത് ചു​റ്റി​ലും മ​ണ്ണെ​ണ്ണ​യു​ടെ മ​ണ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു വെ​ളു​ത്തു​ള്ളി​യു​ടേ​തോ നെ​ല്ലി​യാ​മ്പ​തി​യി​ലാ​യി​രു​ന്നോ അ​ത് അ​തോ വാ​ൽ​പ്പാ​റ​യി​ലോ ഇ​നി വ​ട്ട​വ​ട​യി​ലാ​ണോ ഗ​വി മു​ത്ത​ങ്ങ അ​പ്പോ​ൾ ഞാ​ൻ ത​നി​ച്ചാ​യി​രു​ന്നോ കൊ​തു​കു​വ​ല​യ്ക്കു​ള്ളി​ൽ കു​റേ​പ്പേ​ർ നി​ര​ന്നു​കി​ട നു​റ​ങ്ങു​ന്നു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു പാ​തി ന​ര​ച്ച താ​ടി​യു​െ​ള്ളാ​രാ​ൾ...

    നെ​ല്ലി​യാ​മ്പ​തി​യി​ൽ

    വ​നാ​തി​ർ​ത്തി​ക്കു​ള്ളി​ലാ​യാ​ണ് ഞ​ങ്ങ​ളാ കൂ​ടാ​രം ക​ണ്ട​ത്

    ഉ​ള്ളി​ൽ മെ​ലി​ഞ്ഞ വെ​ളി​ച്ച​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു

    മി​ന്നാ​മി​നു​ങ്ങു​ക​ൾ പാ​റി​ന​ട​ന്നു

    പു​റ​ത്ത്

    ചു​റ്റി​ലും

    മ​ണ്ണെ​ണ്ണ​യു​ടെ മ​ണ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു

    വെ​ളു​ത്തു​ള്ളി​യു​ടേ​തോ

    നെ​ല്ലി​യാ​മ്പ​തി​യി​ലാ​യി​രു​ന്നോ അ​ത്

    അ​തോ വാ​ൽ​പ്പാ​റ​യി​ലോ

    ഇ​നി വ​ട്ട​വ​ട​യി​ലാ​ണോ

    ഗ​വി

    മു​ത്ത​ങ്ങ

    അ​പ്പോ​ൾ ഞാ​ൻ ത​നി​ച്ചാ​യി​രു​ന്നോ

    കൊ​തു​കു​വ​ല​യ്ക്കു​ള്ളി​ൽ കു​റേ​പ്പേ​ർ നി​ര​ന്നു​കി​ട

    നു​റ​ങ്ങു​ന്നു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു

    പാ​തി ന​ര​ച്ച താ​ടി​യു​െ​ള്ളാ​രാ​ൾ ഒ​രു

    മേ​ശ​ക്ക​രി​കി​ലി​രു​ന്നു വാ​യി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു

    അ​തോ കു​ത്തി​ക്കു​റി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നോ

    ഇ​ട​യ്ക്ക​യാ​ൾ ഉ​റ​ങ്ങു​ന്ന​വ​രെ നോ​ക്കി

    പു​റ​ത്തേ​ക്കും

    ചി​രി​ക്കു​ക​യോ നെ​ടു​വീ​ർ​പ്പി​ടു​ക​യോ ചെ​യ്തി​ല്ലേ

    മേ​ശ​പ്പു​റ​ത്ത് ഒ​രു തോ​ക്കി​രി​പ്പു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു

    റൈ​ഫി​ളോ റി​വോ​ൾ​വ​റോ

    അ​തൊ​രു ക​ത്തി​യോ വാ​ളോ ആ​യി​രു​ന്നോ

    അ​യാ​ള​തി​ലേ​ക്കു ക​ണ്ണു തി​രി​ച്ചി​രു​ന്നോ

    അ​തി​നു​മേ​ൽ കൈ​വെ​ച്ചി​രു​ന്നോ

    വി​ഷാ​ദി​യാ​യി​രു​ന്നി​രി​ക്ക​ണം അ​യാ​ൾ

    എ​ന്തു സൗ​മ്യ​ത

    ന​ര​ച്ചി​രു​ന്നോ

    മു​ഴു​വ​നാ​യും

    താ​ടി

    അ​യാ​ളു​ടെ

    താ​ടി​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നോ അ​യാ​ൾ​ക്ക്

    ശ​രി​ക്കും ഞാ​ൻ ക​ണ്ടി​രു​ന്നോ

    ക​ണ്ടെ​ന്നു വെ​റു​തെ തോ​ന്നു​ക​യാ​ണോ

    അ​യാ​ളെ

    കേ​ട്ടു​കേ​ഴ് വി ​ഓ​ർ​മ​യാ​യ് മ​ാറി​യ​താ​ണോ

    മ​റ​വി​യു​ടെ​യി​ല​ച്ചി​ന്തി​ലി​റ്റു​ന്നേ​തു

    ക​നി​വി​ന്റെ മ​ഞ്ഞു​തു​ള്ളി

    ച​രി​ത​ത്തി​ൻ ശ​ല​ഭ​ന​ട​നം

    ഉ​ച്ച​യു​റ​ക്ക​ത്തി​ൽ ഞാ​നി​ന്ന്

    അ​യാ​ളെ സ്വ​പ്നം ക​ണ്ടു

    വ​ലി​യൊ​രാ​ൾ​ക്കൂ​ട്ട​ത്തി​നു പി​ന്നി​ലാ​യി

    അ​ൽ​പം ദൂ​ര​ത്തി​ലാ​യി ന​ട​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​യാ​ൾ

    ഏ​റെ ഉ​യ​ർ​ന്നു​നി​ന്നു അ​യാ​ളു​ടെ ത​ല

    താ​ടി മു​ഴു​വ​നാ​യും ന​ര​ച്ചി​രു​ന്നു

    ആ ​മു​ഖ​മി​ത്ത​വ​ണ

    നി​ശി​ത​വും ദ​യാ​ര​ഹി​ത​വു​മാ​യി​രു​ന്നു

    അ​യാ​ളു​ടെ കൈ​യി​ൽ അ​മ്പും വി​ല്ലു​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു

    ആ​ൾ​ക്കൂ​ട്ട​ത്തി​ൽ ആ​രെ​യോ ല​ക്ഷ്യം​വെ​ച്ച് അ​യാ​ൾ അ​മ്പ്

    തൊ​ടു​ത്തു​പി​ടി​ച്ചി​രു​ന്നു

    മ​ന്ദ​ഹ​സി​ച്ചി​രു​ന്നു.


    News Summary - Malayalam poem-swapanavastha
