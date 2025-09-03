സ്വപ്നാവസ്ഥ

നെല്ലിയാമ്പതിയിൽ വനാതിർത്തിക്കുള്ളിലായാണ് ഞങ്ങളാ കൂടാരം കണ്ടത് ഉള്ളിൽ മെലിഞ്ഞ വെളിച്ചമുണ്ടായിരുന്നു മിന്നാമിനുങ്ങുകൾ പാറിനടന്നു പുറത്ത് ചുറ്റിലും മണ്ണെണ്ണയുടെ മണമുണ്ടായിരുന്നു വെളുത്തുള്ളിയുടേതോ നെല്ലിയാമ്പതിയിലായിരുന്നോ അത് അതോ വാൽപ്പാറയിലോ ഇനി വട്ടവടയിലാണോ ഗവി മുത്തങ്ങ അപ്പോൾ ഞാൻ തനിച്ചായിരുന്നോ കൊതുകുവലയ്ക്കുള്ളിൽ കുറേപ്പേർ നിരന്നുകിട നുറങ്ങുന്നുണ്ടായിരുന്നു പാതി നരച്ച താടിയുെള്ളാരാൾ...
