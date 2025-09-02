മുറിവുകള് പകുത്ത നെഞ്ചില് വലിയൊരു കല്ല് പതിക്കുന്നു തനിയെ താങ്ങിനില്ക്കാന് കഴിയാത്തതുകൊണ്ട് കൊക്കയിലോ കടലിലോ താണു താണു പോവും വേദനയും ഇരുട്ടും മരണത്തിന്റെ തണുപ്പും മുള്ക്കൂട്ടങ്ങളായി പൊതിയും നീറിനീറിയൊടുങ്ങും അതിനു മുേമ്പ അതിപരിചയമുള്ളതില്നിന്ന് ഭാണ്ഡങ്ങളില്ലാതെ ഒരിറങ്ങി നടത്തം അലഞ്ഞലഞ്ഞ് കയറിയിറങ്ങിയ വാഹനങ്ങള്, ചിരിച്ചും വിഷാദിച്ചും നിസ്സംഗമായും കാണപ്പെട്ട ആളുകള്, ദിനചര്യകളില് രമിക്കുന്ന കിളികളും, മൃഗങ്ങളും, മരങ്ങളും, എല്ലാവരേയും മുട്ടിയുരുമ്മിയുരുമ്മി നെഞ്ചിലെ കല്ല് പൊടിയുന്നു ആറിയ വെയിലില് കടല്ക്കരയിലെ ഉയര്ന്ന...
