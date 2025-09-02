Begin typing your search above and press return to search.
    സം​ഗീ​തം ഒ​രു സ​മ​യ​ക​ല​യ​ല്ല

    Posted On date_range 2 Sept 2025 8:30 AM IST
    Updated On date_range 2 Sept 2025 8:31 AM IST

       

    ചിത്രീകരണം-അ​ക്ബ​ര്‍

    അക്ബർ
    ഗി​റ്റാ​ര്‍ തോ​ളി​ല്‍ തൂ​ക്കി

    ഒ​രു പെ​ണ്‍കു​ട്ടി ന​ട​ന്നു​പോ​കു​ന്നു

    ബാ​ഗി​നു​ള്ളി​ല്‍,

    അ​മ​ര്‍ഷം പു​റ​ത്താ​വാ​തെ

    ഗി​റ്റാ​ര്‍ മി​ണ്ടാ​തെ കി​ട​ന്നു

    പെ​ട്ടെ​ന്നൊ​രു കി​ളി വ​ന്ന്

    ഗി​റ്റാ​ര്‍ ബാ​ഗി​ലി​രു​ന്നു

    പെ​ണ്‍കു​ട്ടി പേ​ടി​ച്ചു

    ബാ​ഗ് നി​ല​ത്തേ​ക്കി​ട്ടു

    കി​ളി കൊ​ക്കു​കൊ​ണ്ട്

    കൊ​ത്താ​ന്‍ തു​ട​ങ്ങി

    സം​ഗീ​തം അ​തി​ന്റെ സി​ബ്ബ് പൊ​ട്ടി​ച്ച്

    മ​ല​ക​ള്‍ക്കി​ട​യി​ലെ ന​ഗ​ര​ത്തി​ല്‍

    നി​റ​ഞ്ഞു​തൂ​വാ​ന്‍ തു​ട​ങ്ങി

    ഗി​റ്റാ​റി​ന്റെ പാ​ട്ടി​നൊ​പ്പം

    മ​ര​ങ്ങ​ളി​ല്‍നി​ന്ന് കി​ളി​ക​ള്‍

    കൂ​ട്ട​ത്തോ​ടെ ചി​റ​ക​ടി​ച്ചുവ​ന്നു

    മ​ല​ക​ള്‍ നി​റ​യെ പൂ​മ​ര​ങ്ങ​ള്‍ മു​ള​ച്ചു

    പ​ല നി​റ​ത്തി​ലു​ള്ള പൂ​ക്ക​ള്‍

    സു​ഗ​ന്ധം നി​റ​ച്ചു

    വെ​ള്ള​ച്ചാ​ട്ട​ങ്ങ​ള്‍ നീ​ല ജ​ല​ത്താ​ല്‍

    പ​ത​ഞ്ഞൊ​ഴു​കി,

    പെ​ണ്‍കു​ട്ടി​പോ​ലും അ​മ്പ​ര​ന്നു ചി​രി​ച്ചു

    ആ​ളു​ക​ള്‍ ചി​രി തു​ട​ങ്ങി

    ന​ഗ​രം ആ​ന​ന്ദ​ത്താ​ല്‍ നൃ​ത്തം തു​ട​ങ്ങി

    പ​റ​വ​ക​ളും തേ​നീ​ച്ച​ക​ളും

    പ്രാ​ണി​ക​ളും തെ​രു​വി​ല്‍ നി​റ​ഞ്ഞു

    കാ​ട്ടു​മൃ​ഗ​ങ്ങ​ള്‍ ശാ​ന്ത​മാ​യി ന​ട​ന്നു​വ​ന്നു

    കൂ​റ്റ​ന്‍ കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളി​ല്‍ വെ​ളി​ച്ചം തെ​ളി​ഞ്ഞു

    മ​നു​ഷ്യ​രും മൃ​ഗ​ങ്ങ​ളും പ്രാ​ണി​ക​ളു​മെ​ല്ലാം

    സം​ഗീ​ത​ത്തി​ന്റെ കാ​റ്റി​ല്‍ പ​റ​ന്നു​ന​ട​ന്നു

    ഗി​റ്റാ​ര്‍ ബാ​ഗി​ല്‍നി​ന്ന് കി​ളി പ​റ​ന്നു​പോ​യി

    പെ​ട്ടെ​ന്ന് സം​ഗീ​തം നി​ല​ച്ചു

    ഹോ​ണ​ടി​ക​ളു​ടെ ഒ​ച്ച മാ​ത്രം

    അ​തി​നി​ടെ, പെ​ണ്‍കു​ട്ടി മ​റ​ഞ്ഞു​പോ​യി

    ഗി​റ്റാ​ര്‍ ബാ​ഗ് തു​റ​ന്നുകി​ട​ന്നു

    ഗി​റ്റാ​ര്‍ പോ​യ​തെ​ങ്ങോ​ട്ടാ​വാം?

    പ​ഴ​യ ജീ​വി​തം

    ന​ഗ​ര​ത്തി​ല്‍ വീ​ണ്ടും നി​റ​ഞ്ഞു

    ഒ​രു മാ​റ്റ​വു​മി​ല്ലാ​തെ

    മ​ല​ക​ളി​ല്‍നി​ന്ന് മ​ഴ തു​ട​ങ്ങി

    ഗി​റ്റാ​ര്‍ ത​ന്ത്രി​ക​ള്‍ എ​വി​ടെ​യോ

    ഒ​റ്റ​യ്ക്കി​രു​ന്നു പാ​ടാ​ന്‍

    തു​ട​ങ്ങു​ന്നു​ണ്ടാ​വും?

    എ​വി​ടെ​യാ​ണേ​ലും സ​മ​യം മാ​ത്രം

    സം​ഗീ​തം​പോ​ലെ

    കാ​ത്തു​നി​ല്‍ക്കു​ന്നി​ല്ല​ല്ലോ!


